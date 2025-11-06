Virgilio Sport
Ferencváros-Ludogorets: 3-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Groupama Arena di Budapest
6 Novembre 2025 ore 21:00
Ferencváros
3
Ludogorets
1
Partita finita
Arbitro: Mohammed Al Hakim
  1. 31' 1-0 Gabi Kanichowsky
  2. 53' 2-0 Cadu
  3. 78' 2-1 Son
  4. 87' 3-1 Lenny Joseph
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Ferencváros 3, Ludogorets 1.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Ferencváros 3, Ludogorets 1.22:53

  3. 90'+2'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:51

  4. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50

  5. 88'

    Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Caio Vidal.22:47

  6. 87'

    Gol! Ferencváros 3, Ludogorets 1. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alex Tóth.22:46

  7. 84'

    Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43

  9. 84'

    Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).22:43

  10. 83'

    Tiro parato. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Tóth.22:42

  11. 83'

    Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area.22:42

  12. 82'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).22:41

  13. 82'

    Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivaylo Chochev.22:41

  15. 81'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:40

  16. 81'

    Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Caio Vidal.22:40

  17. 80'

    Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Gabi Kanichowsky.22:40

  18. 80'

    Sostituzione, Ferencváros. Barnabás Varga sostituisce Aleksandar Pesic.22:39

  19. 79'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ivan Yordanov (Ludogorets).22:38

  21. 79'

    Tiro respinto. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabi Kanichowsky.22:38

  22. 78'

    Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 1. Son (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stanislav Ivanov.22:38

  23. 78'

    Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yves Bile.22:37

  24. 77'

    Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:36

  25. 77'

    Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  27. 76'

    Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36

  28. 76'

    Fallo di Yves Bile (Ludogorets).22:36

  29. 75'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivan Yordanov sostituisce Deroy Duarte.22:34

  30. 75'

    Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Erick Marcus.22:34

  31. 74'

    Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:34

  33. 73'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).22:32

  34. 73'

    Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  35. 71'

    Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30

  36. 71'

    Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:30

  37. 71'

    Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.22:30

  39. 70'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.22:29

  40. 67'

    Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Kristoffer Zachariassen.22:26

  41. 66'

    Fallo di Aleksandar Pesic (Ferencváros).22:25

  42. 66'

    Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25

  43. 65'

    Erick Marcus (Ludogorets) e' ammonito.22:24

  45. 64'

    Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.22:23

  46. 63'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:22

  47. 63'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  48. 62'

    Tentativo fallito. Anton Nedyalkov (Ludogorets) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.22:21

  49. 62'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:21

  51. 62'

    Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Caio Vidal.22:21

  52. 59'

    Tentativo fallito. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Erick Marcus con cross.22:18

  53. 58'

    Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Naressi.22:17

  54. 58'

    Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un colpo di testa da centro area. Assist di Anton Nedyalkov con cross.22:17

  55. 57'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sergio Padt (Ludogorets).22:16

  57. 57'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.22:16

  58. 56'

    Olivier Verdon (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:15

  59. 56'

    Aleksandar Pesic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15

  60. 56'

    Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).22:15

  61. 55'

    Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Deroy Duarte.22:14

  63. 53'

    Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 0. Cadu (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.22:12

  64. 51'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:10

  65. 51'

    Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).22:10

  66. 51'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10

  67. 50'

    Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:09

  69. 50'

    Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09

  70. 49'

    Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08

  71. 49'

    Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:08

  72. 46'

    Fuorigioco. Sergio Padt(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.22:06

  73. 46'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:05

  75. 45'

    Sostituzione, Ferencváros. Alex Tóth sostituisce Naby Keïta.22:04

  76. Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Ludogorets 0.22:05

  77. 45'

    Sostituzione, Ludogorets. Yves Bile sostituisce Filip Kaloc.22:04

  78. 45'+5'

    Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Ludogorets 0.21:50

  79. 45'+2'

    Gara riprende.21:47

  81. 45'+1'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.21:46

  82. 45'+1'

    Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.21:45

  83. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45

  84. 45'

    Decisione VAR: no gol Ferencváros 1-0 Ludogorets.21:44

  85. 43'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Bamidele Yusuf (Ferencváros) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:42

  87. 43'

    Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.21:42

  88. 42'

    Tiro parato. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41

  89. 42'

    Gara riprende.21:41

  90. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.21:41

  91. 40'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40

  93. 40'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:40

  94. 39'

    Tentativo fallito. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.21:38

  95. 38'

    Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:38

  96. 37'

    Gara riprende.21:37

  97. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.21:36

  99. 36'

    Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  100. 36'

    Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).21:36

  101. 36'

    Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pesic.21:35

  102. 35'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:35

  103. 35'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35

  105. 33'

    Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:32

  106. 33'

    Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  107. 31'

    Gol! Ferencváros 1, Ludogorets 0. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bamidele Yusuf.21:31

  108. 31'

    Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.21:31

  109. 31'

    Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Cadu con cross.21:30

  111. 28'

    Aleksandar Pesic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27

  112. 28'

    Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:27

  113. 25'

    Fuorigioco. Naby Keïta(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.21:25

  114. 25'

    Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bamidele Yusuf.21:25

  115. 25'

    Tiro respinto. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area.21:25

  117. 24'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:23

  118. 24'

    Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23

  119. 23'

    Tentativo fallito. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.21:23

  120. 22'

    Fallo di Cadu (Ferencváros).21:22

  121. 22'

    Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22

  123. 22'

    Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  124. 22'

    Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).21:21

  125. 20'

    Naby Keïta (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:19

  126. 20'

    Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:19

  127. 20'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  129. 19'

    Gara riprende.21:19

  130. 19'

    Gara momentaneamente sospesa, Dinis Almeida (Ludogorets) per infortunio.21:18

  131. 19'

    Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:18

  132. 19'

    Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.21:18

  133. 17'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).21:17

  135. 17'

    Tiro respinto. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:17

  136. 17'

    Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:16

  137. 16'

    Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16

  138. 16'

    Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:16

  139. 15'

    Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:15

  141. 15'

    Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  142. 14'

    Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Gabi Kanichowsky e' colto in fuorigioco.21:13

  143. 10'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:10

  144. 10'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:09

  145. 9'

    Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:09

  147. 9'

    Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:08

  148. 7'

    Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.21:07

  149. Inizia il Primo tempo.21:00

  150. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  152. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Groupama Arena
    Città: Budapest
    Capienza: 23698 spettatori19:52

Formazioni Ferencváros - Ludogorets

Ferencváros
Ludogorets
TITOLARI FERENCVáROS
  • (90) DÉNES DIBUSZ (P)
  • (28) TOON RAEMAEKERS (D)
  • (22) GÁBOR SZALAI (D)
  • (27) IBRAHIM CISSÉ (D)
  • (25) CEBRAILS MAKRECKIS (C)
  • (5) NABY KEÏTA (C)
  • (36) GABI KANICHOWSKY (C)
  • (16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)
  • (20) CADU (C)
  • (8) ALEKSANDAR PESIC (A)
  • (11) BAMIDELE YUSUF (A)
PANCHINA FERENCVáROS
  • (63) DÁNIEL RADNÓTI (P)
  • (19) BARNABÁS VARGA (A)
  • (23) BENCE ÖTVÖS (C)
  • (10) JONATHAN LEVI (A)
  • (75) LENNY JOSEPH (A)
  • (64) ALEX TÓTH (C)
  • (99) DÁVID GRÓF (P)
  • (72) ÁDÁM MADARÁSZ (C)
  • (66) JÚLIO ROMÃO (C)
  • (30) ZSOMBOR GRUBER (A)
  • (76) KRISZTIÁN LISZTES (A)
  • (77) BARNABÁS NAGY (D)
ALLENATORE FERENCVáROS
  • Robbie Keane
TITOLARI LUDOGORETS
  • (1) SERGIO PADT (P)
  • (3) ANTON NEDYALKOV (D)
  • (4) DINIS ALMEIDA (D)
  • (24) OLIVIER VERDON (D)
  • (17) SON (D)
  • (11) CAIO VIDAL (C)
  • (26) FILIP KALOC (C)
  • (30) PEDRO NARESSI (C)
  • (77) ERICK MARCUS (C)
  • (14) PETAR STANIC (A)
  • (23) DEROY DUARTE (A)
PANCHINA LUDOGORETS
  • (10) MATHEUS MACHADO (A)
  • (20) AGUIBOU CAMARA (C)
  • (82) IVAN YORDANOV (C)
  • (99) STANISLAV IVANOV (A)
  • (67) DAMYAN HRISTOV (P)
  • (55) IDAN NACHMIAS (D)
  • (29) YVES BILE (A)
  • (39) HENDRIK BONMANN (P)
  • (80) METODIY STEFANOV (C)
  • (18) IVAYLO CHOCHEV (C)
ALLENATORE LUDOGORETS
  • Todor Zhivondov
PREPARTITA

Ferencváros - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Ludogorets sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Ferencváros si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Ludogorets ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros non ha mai vinto, Ludogorets ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Ferencváros e il Ludogorets Razgrad si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2019/20: la squadra bulgara ha vinto 3-0 in Ungheria e ha pareggiato 1-1 in casa.
  • Questa è la terza volta che Ferencváros e Ludogorets si incontrano nel 2025/26: gli ungheresi hanno superato il turno con un punteggio complessivo di 3-0 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League ad agosto (0-0 in trasferta, 3-0 in casa).
  • Il Ferencváros è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di UEFA Europa League (4V, 1N); l'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di imbattibilità in casa in una competizione europea importante è stata tra novembre 1995 e novembre 2004 (11 di fila).
  • Il Ludogorets ha vinto tre delle ultime 35 partite di UEFA Europa League (9N, 23P). Nonostante abbia trovato sei successi nelle prime sette gare nella competizione nel 2013/14, è la squadra con la peggiore percentuale di vittorie (21%, 13/63) tra tutte quelle che hanno disputato almeno 50 incontri dal 2009/10.
  • L'attaccante del Ferencváros Barnabás Varga ha vinto 31 duelli aerei in questa UEFA Europa League, almeno 14 in più di qualsiasi altro giocatore. Sono più duelli aerei vinti rispetto a quanti ne hanno registrati 11 club differenti nel 2025/26, e solo cinque in meno rispetto a tutto il Ludogorets (36).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FerencvárosLudogorets
Partite giocate33
Numero di partite vinte21
Numero di partite perse02
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati54
Gol totali subiti36
Media gol subiti per partita1.02.0
Percentuale possesso palla45.544.7
Numero totale di passaggi11771223
Numero totale di passaggi riusciti9261002
Tiri nello specchio della porta1414
Percentuale di tiri in porta53.835.9
Numero totale di cross5139
Numero medio di cross riusciti156
Duelli per partita vinti186135
Duelli per partita persi159113
Corner subiti1310
Corner guadagnati811
Numero di punizioni a favore3532
Numero di punizioni concesse5031
Tackle totali5646
Percentuale di successo nei tackle58.952.2
Fuorigiochi totali36
Numero totale di cartellini gialli85
Numero totale di cartellini rossi10

Inglas Vetri

