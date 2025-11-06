Incontro terminato, Ferencváros 3, Ludogorets 1.
Secondo tempo terminato, Ferencváros 3, Ludogorets 1.22:53
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ivaylo Chochev (Ludogorets).22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:50
Sostituzione, Ludogorets. Matheus Machado sostituisce Caio Vidal.22:47
Gol! Ferencváros 3, Ludogorets 1. Lenny Joseph (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Alex Tóth.22:46
Ivan Yordanov (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:43
Fallo di Lenny Joseph (Ferencváros).22:43
Tiro parato. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Alex Tóth.22:42
Tiro respinto. Son (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area.22:42
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Dénes Dibusz (Ferencváros).22:41
Tentativo fallito. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Ivaylo Chochev.22:41
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cebrails Makreckis (Ferencváros).22:40
Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Caio Vidal.22:40
Sostituzione, Ferencváros. Bence Ötvös sostituisce Gabi Kanichowsky.22:40
Sostituzione, Ferencváros. Barnabás Varga sostituisce Aleksandar Pesic.22:39
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Ivan Yordanov (Ludogorets).22:38
Tiro respinto. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area. Assist di Gabi Kanichowsky.22:38
Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 1. Son (Ludogorets) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Stanislav Ivanov.22:38
Tiro respinto. Petar Stanic (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area. Assist di Yves Bile.22:37
Fallo di Toon Raemaekers (Ferencváros).22:36
Yves Bile (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Toon Raemaekers (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:36
Fallo di Yves Bile (Ludogorets).22:36
Sostituzione, Ludogorets. Ivan Yordanov sostituisce Deroy Duarte.22:34
Sostituzione, Ludogorets. Stanislav Ivanov sostituisce Erick Marcus.22:34
Tentativo fallito. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.22:34
Fallo di Cadu (Ferencváros).22:32
Ivaylo Chochev (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Alex Tóth (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:30
Fallo di Deroy Duarte (Ludogorets).22:30
Sostituzione, Ludogorets. Ivaylo Chochev sostituisce Pedro Naressi.22:30
Tentativo fallito. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Gabi Kanichowsky.22:29
Sostituzione, Ferencváros. Júlio Romão sostituisce Kristoffer Zachariassen.22:26
Fallo di Aleksandar Pesic (Ferencváros).22:25
Olivier Verdon (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:25
Erick Marcus (Ludogorets) e' ammonito.22:24
Sostituzione, Ferencváros. Lenny Joseph sostituisce Bamidele Yusuf.22:23
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:22
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Tentativo fallito. Anton Nedyalkov (Ludogorets) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.22:21
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Cadu (Ferencváros).22:21
Tiro respinto. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Caio Vidal.22:21
Tentativo fallito. Yves Bile (Ludogorets) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Erick Marcus con cross.22:18
Tiro parato. Caio Vidal (Ludogorets) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Pedro Naressi.22:17
Tiro respinto. Yves Bile (Ludogorets) un colpo di testa da centro area. Assist di Anton Nedyalkov con cross.22:17
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Sergio Padt (Ludogorets).22:16
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabi Kanichowsky.22:16
Olivier Verdon (Ludogorets) e' ammonito per fallo.22:15
Aleksandar Pesic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:15
Fallo di Olivier Verdon (Ludogorets).22:15
Tentativo fallito. Caio Vidal (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Deroy Duarte.22:14
Gol! Ferencváros 2, Ludogorets 0. Cadu (Ferencváros) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Bamidele Yusuf.22:12
Bamidele Yusuf (Ferencváros) e' ammonito per fallo.22:10
Fallo di Bamidele Yusuf (Ferencváros).22:10
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Fallo di Alex Tóth (Ferencváros).22:09
Caio Vidal (Ludogorets) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:09
Cebrails Makreckis (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:08
Fallo di Pedro Naressi (Ludogorets).22:08
Fuorigioco. Sergio Padt(Ludogorets) prova il lancio lungo, ma Yves Bile e' colto in fuorigioco.22:06
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).22:05
Sostituzione, Ferencváros. Alex Tóth sostituisce Naby Keïta.22:04
Inizia il Secondo tempo Ferencváros 1, Ludogorets 0.22:05
Sostituzione, Ludogorets. Yves Bile sostituisce Filip Kaloc.22:04
Primo tempo terminato, Ferencváros 1, Ludogorets 0.21:50
Gara riprende.21:47
Gara momentaneamente sospesa, Pedro Naressi (Ludogorets) per infortunio.21:46
Tentativo fallito. Deroy Duarte (Ludogorets) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.21:45
Decisione VAR: no gol Ferencváros 1-0 Ludogorets.21:44
GOL CANCELLATO DAL VAR: Bamidele Yusuf (Ferencváros) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:42
Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Bamidele Yusuf e' colto in fuorigioco.21:42
Tiro parato. Cebrails Makreckis (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:41
Gara riprende.21:41
Gara momentaneamente sospesa, Ibrahim Cissé (Ferencváros) per infortunio.21:41
Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:40
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:40
Tentativo fallito. Olivier Verdon (Ludogorets) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Petar Stanic con cross da calcio d'angolo.21:38
Calcio d'angolo,Ludogorets. Calcio d'angolo causato da Toon Raemaekers (Ferencváros).21:38
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Bamidele Yusuf (Ferencváros) per infortunio.21:36
Bamidele Yusuf (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Erick Marcus (Ludogorets).21:36
Tiro respinto. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Aleksandar Pesic.21:35
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:35
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:35
Fallo di Gabi Kanichowsky (Ferencváros).21:32
Deroy Duarte (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Gol! Ferencváros 1, Ludogorets 0. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola sotto la traversa in alto a destra. Assist di Bamidele Yusuf.21:31
Tentativo fallito. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.21:31
Tentativo fallito. Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata tira alto. Assist di Cadu con cross.21:30
Aleksandar Pesic (Ferencváros) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:27
Fallo di Anton Nedyalkov (Ludogorets).21:27
Fuorigioco. Naby Keïta(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Pesic e' colto in fuorigioco.21:25
Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Bamidele Yusuf.21:25
Tiro respinto. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di sinistro da fuori area.21:25
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:23
Petar Stanic (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:23
Tentativo fallito. Aleksandar Pesic (Ferencváros) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Cebrails Makreckis con cross.21:23
Fallo di Cadu (Ferencváros).21:22
Erick Marcus (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:22
Ibrahim Cissé (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Petar Stanic (Ludogorets).21:21
Naby Keïta (Ferencváros) e' ammonito per fallo.21:19
Fallo di Naby Keïta (Ferencváros).21:19
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Dinis Almeida (Ludogorets) per infortunio.21:18
Tiro parato. Bamidele Yusuf (Ferencváros) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:18
Tiro respinto. Gabi Kanichowsky (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area.21:18
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Son (Ludogorets).21:17
Tiro respinto. Toon Raemaekers (Ferencváros) un tiro di destro dalla sinistra dell'area.21:17
Dinis Almeida (Ludogorets) e' ammonito per fallo.21:16
Kristoffer Zachariassen (Ferencváros) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:16
Fallo di Dinis Almeida (Ludogorets).21:16
Fallo di Kristoffer Zachariassen (Ferencváros).21:15
Pedro Naressi (Ludogorets) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fuorigioco. Cebrails Makreckis(Ferencváros) prova il lancio lungo, ma Gabi Kanichowsky e' colto in fuorigioco.21:13
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:10
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Deroy Duarte (Ludogorets).21:09
Tentativo fallito. Naby Keïta (Ferencváros) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.21:09
Calcio d'angolo,Ferencváros. Calcio d'angolo causato da Dinis Almeida (Ludogorets).21:08
Tentativo fallito. Erick Marcus (Ludogorets) un tiro di sinistro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Petar Stanic.21:07
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Groupama Arena
Città: Budapest
Capienza: 23698 spettatori19:52
Ferencváros - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.
Arbitro di Ferencváros - Ludogorets sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.
Attualmente Ferencváros si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Ludogorets ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.
Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros non ha mai vinto, Ludogorets ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Ferencváros
|Ludogorets
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|1
|Numero di partite perse
|0
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|4
|Gol totali subiti
|3
|6
|Media gol subiti per partita
|1.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|45.5
|44.7
|Numero totale di passaggi
|1177
|1223
|Numero totale di passaggi riusciti
|926
|1002
|Tiri nello specchio della porta
|14
|14
|Percentuale di tiri in porta
|53.8
|35.9
|Numero totale di cross
|51
|39
|Numero medio di cross riusciti
|15
|6
|Duelli per partita vinti
|186
|135
|Duelli per partita persi
|159
|113
|Corner subiti
|13
|10
|Corner guadagnati
|8
|11
|Numero di punizioni a favore
|35
|32
|Numero di punizioni concesse
|50
|31
|Tackle totali
|56
|46
|Percentuale di successo nei tackle
|58.9
|52.2
|Fuorigiochi totali
|3
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|8
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
