Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

GOL CANCELLATO DAL VAR: Bamidele Yusuf (Ferencváros) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.21:42

PREPARTITA

Ferencváros - Ludogorets è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Groupama Arena di Budapest.

Arbitro di Ferencváros - Ludogorets sarà Mohammed Al Hakim. Al VAR invece ci sarà Pawel Malec.

Attualmente Ferencváros si trova 7° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Ludogorets si trova 28° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Ferencváros ha segnato 5 gol e ne ha subiti 3; Ludogorets ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Ferencváros e Ludogorets si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Ferencváros non ha mai vinto, Ludogorets ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Ferencváros-Ludogorets ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Ferencváros e il Ludogorets Razgrad si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2019/20: la squadra bulgara ha vinto 3-0 in Ungheria e ha pareggiato 1-1 in casa.

Questa è la terza volta che Ferencváros e Ludogorets si incontrano nel 2025/26: gli ungheresi hanno superato il turno con un punteggio complessivo di 3-0 nelle qualificazioni alla UEFA Champions League ad agosto (0-0 in trasferta, 3-0 in casa).

Il Ferencváros è imbattuto nelle ultime cinque partite casalinghe di UEFA Europa League (4V, 1N); l'ultima volta che ha ottenuto una serie più lunga di imbattibilità in casa in una competizione europea importante è stata tra novembre 1995 e novembre 2004 (11 di fila).

Il Ludogorets ha vinto tre delle ultime 35 partite di UEFA Europa League (9N, 23P). Nonostante abbia trovato sei successi nelle prime sette gare nella competizione nel 2013/14, è la squadra con la peggiore percentuale di vittorie (21%, 13/63) tra tutte quelle che hanno disputato almeno 50 incontri dal 2009/10.

L'attaccante del Ferencváros Barnabás Varga ha vinto 31 duelli aerei in questa UEFA Europa League, almeno 14 in più di qualsiasi altro giocatore. Sono più duelli aerei vinti rispetto a quanti ne hanno registrati 11 club differenti nel 2025/26, e solo cinque in meno rispetto a tutto il Ludogorets (36).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: