Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

PREPARTITA

Malmoe - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.

Arbitro di Malmoe - Panathinaikos sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Malmoe si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

Malmoe e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Malmö e Panathinaikos non si sono mai incontrate in competizioni europee; più in generale, la formazione svedese ha perso due delle tre precedenti sfide contro avversarie greche in questi tornei (1V).

Il Panathinaikos ha perso solo una delle sette partite europee contro squadre svedesi (4V, 2N), anche se l'unica sconfitta è arrivata nell'ultima partita contro il Djurgården durante la fase a gironi della UEFA Conference League della scorsa stagione.

Il Malmö ha vinto solo una delle ultime 25 gare nelle principali competizioni europee (4N, 20P), senza registrare clean sheet e senza segnare in 13 di queste nel parziale.

Il nuovo allenatore del Panathinaikos, Rafael Benitez, ha allenato l'ultima volta in Europa League nella stagione 2014-15 con il Napoli, portando la formazione partenopea in semifinale del torneo; più in generale, il tecnico spagnolo ha perso solo otto delle 35 partite disputate nella competizione in carriera (20V, 7N), sebbene tutte queste sconfitte siano arrivate in trasferta.

Nessun giocatore ha realizzato più gol in questa Europa League di Karol Swiderski (tre, insieme ad altri quattro), trovando la rete in ciascuna delle tre gare del torneo; più in generale, l'ultimo giocatore a segnare in quattro presenze consecutive con la formazione greca nelle principali competizioni europee è stato Fotis Ioannidis, tra ottobre e dicembre 2023.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: