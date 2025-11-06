Virgilio Sport
Malmoe-Panathinaikos: 0-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Eleda Stadion di Malmö
6 Novembre 2025 ore 18:45
Malmoe
0
Panathinaikos
1
Partita finita
Arbitro: Nick Walsh
  1. 85' 0-1 Filip Djuricic
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 1.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 1.20:37

  3. 90'+5'

    Fallo di Oscar Lewicki (Malmö FF).20:36

  4. 90'+5'

    Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  5. 90'+3'

    Andrej Djuric (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  6. 90'+3'

    Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).20:34

  7. 90'+2'

    Fallo di Stefano Vecchia (Malmö FF).20:33

  9. 90'+2'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33

  10. 90'+2'

    Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Otto Rosengren.20:33

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32

  12. 88'

    Stefano Vecchia (Malmö FF) e' ammonito per fallo.20:29

  13. 88'

    Fallo di Stefano Vecchia (Malmö FF).20:29

  15. 88'

    Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  16. 85'

    Gol! Malmö FF 0, Panathinaikos 1. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.

    Guarda la scheda del giocatore Filip Djuricic20:26

  17. 83'

    Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24

  18. 83'

    Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).20:24

  19. 82'

    Sostituzione, Panathinaikos. Tasos Bakasetas sostituisce Tetê.20:24

  21. 82'

    Sostituzione, Malmö FF. Stefano Vecchia sostituisce Hugo Bolin.20:23

  22. 81'

    Tentativo fallito. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:23

  23. 81'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).20:22

  24. 78'

    Tetê (Panathinaikos) e' ammonito.20:20

  25. 78'

    Tetê (Panathinaikos) cade ma ha simulato.20:19

  27. 77'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).20:18

  28. 76'

    Tentativo fallito. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Georgios Kyriakopoulos.20:17

  29. 75'

    Tiro respinto. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Adrian Skogmar.20:16

  30. 73'

    Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).20:15

  31. 73'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

  33. 73'

    Gara riprende.20:14

  34. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Sead Haksabanovic (Malmö FF) per infortunio.20:12

  35. 70'

    Gara momentaneamente sospesa, Pedro Chirivella (Panathinaikos) per infortunio.20:12

  36. 70'

    Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12

  37. 70'

    Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).20:12

  39. 70'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:11

  40. 70'

    Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:11

  41. 68'

    Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrian Skogmar.20:09

  42. 67'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  43. 67'

    Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).20:08

  45. 67'

    Tetê (Panathinaikos) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Filip Djuricic.20:08

  46. 65'

    Sostituzione, Malmö FF. Oliver Berg sostituisce Kenan Busuladzic.20:07

  47. 65'

    Sostituzione, Malmö FF. Salifou Soumah sostituisce Emmanuel Ekong.20:07

  48. 65'

    Gara riprende.20:06

  49. 63'

    Gara momentaneamente sospesa, Otto Rosengren (Malmö FF) per infortunio.20:04

  51. 62'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Filip Djuricic.20:03

  52. 60'

    Sostituzione, Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin sostituisce Manolis Siopis.20:01

  53. 58'

    Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tetê.19:59

  54. 56'

    Pedro Chirivella (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:57

  55. 56'

    Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57

  57. 56'

    Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).19:57

  58. 55'

    Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).19:57

  59. 55'

    Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).19:56

  60. 55'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56

  61. 53'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  63. 53'

    Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:54

  64. 52'

    Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54

  65. 52'

    Fallo di Tetê (Panathinaikos).19:54

  66. 52'

    Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53

  67. 52'

    Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:53

  69. 51'

    Fuorigioco. Hugo Bolin(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Emmanuel Ekong e' colto in fuorigioco.19:52

  70. 49'

    Tentativo fallito. Emmanuel Ekong (Malmö FF) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Hugo Bolin.19:51

  71. 49'

    Fuorigioco. Gabriel Busanello(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Jens Stryger Larsen e' colto in fuorigioco.19:50

  72. 48'

    Giannis Kotsiras (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:49

  73. 48'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49

  75. 48'

    Fallo di Giannis Kotsiras (Panathinaikos).19:49

  76. Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Panathinaikos 0.19:47

  77. 45'

    Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Karol Swiderski.19:45

  78. 45'+1'

    Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 0.19:32

  79. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31

  81. 45'

    Tentativo fallito. Jens Stryger Larsen (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Sead Haksabanovic.19:30

  82. 44'

    Tentativo fallito. Andrej Djuric (Malmö FF) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:29

  83. 44'

    Tiro parato. Pontus Jansson (Malmö FF) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Busanello con cross.19:29

  84. 43'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:28

  85. 43'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  87. 43'

    Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:28

  88. 43'

    Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28

  89. 43'

    Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:28

  90. 42'

    Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Djuricic.19:27

  91. 41'

    Otto Rosengren (Malmö FF) e' ammonito per fallo.19:26

  93. 41'

    Fallo di Otto Rosengren (Malmö FF).19:26

  94. 41'

    Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26

  95. 40'

    Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adrian Skogmar.19:25

  96. 39'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24

  97. 39'

    Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).19:24

  99. 37'

    Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).19:23

  100. 37'

    Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23

  101. 35'

    Fallo di Andrej Djuric (Malmö FF).19:20

  102. 35'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20

  103. 34'

    Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19

  105. 34'

    Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).19:19

  106. 32'

    Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tetê.19:17

  107. 29'

    Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14

  108. 29'

    Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:14

  109. 28'

    Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13

  111. 28'

    Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:13

  112. 27'

    Tentativo fallito. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.19:12

  113. 26'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).19:11

  114. 20'

    Rigore parato! Karol Swiderski (Panathinaikos) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:05

  115. 18'

    Rigore concesso da Kenan Busuladzic (Malmö FF) per un fallo in area.19:03

  117. 18'

    Rigore per Panathinaikos. Karol Swiderski e'stato atterrato in area di rigore.19:03

  118. 16'

    Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:02

  119. 16'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02

  120. 15'

    Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  121. 15'

    Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).19:00

  123. 14'

    Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross.18:59

  124. 10'

    Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tetê in seguito a un contropiede.18:55

  125. 9'

    Tentativo fallito. Andrej Djuric (Malmö FF) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Busanello con cross da calcio d'angolo.18:54

  126. 8'

    Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Alban Lafont (Panathinaikos).18:53

  127. 8'

    Tiro parato. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Haksabanovic.18:53

  129. 7'

    Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52

  130. 7'

    Fallo di Sead Haksabanovic (Malmö FF).18:52

  131. 6'

    Tentativo fallito. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Hugo Bolin.18:51

  132. Fallo di mano di Adrian Skogmar (Malmö FF).18:47

  133. Inizia il Primo tempo.18:46

  135. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43

  137. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Eleda Stadion
    Città: Malmö
    Capienza: 22500 spettatori17:43

Formazioni Malmoe - Panathinaikos

Malmoe
Panathinaikos
TITOLARI MALMOE
  • (33) MELKER ELLBORG (P)
  • (25) GABRIEL BUSANELLO (D)
  • (17) JENS STRYGER LARSEN (D)
  • (18) PONTUS JANSSON (D)
  • (5) ANDREJ DJURIC (D)
  • (7) OTTO ROSENGREN (C)
  • (37) ADRIAN SKOGMAR (C)
  • (40) KENAN BUSULADZIC (C)
  • (29) SEAD HAKSABANOVIC (A)
  • (11) EMMANUEL EKONG (A)
  • (38) HUGO BOLIN (A)
PANCHINA MALMOE
  • (21) STEFANO VECCHIA (C)
  • (10) ANDERS CHRISTIANSEN (C)
  • (13) MARTIN OLSSON (D)
  • (50) JOAKIM PERSSON (P)
  • (46) ANTONIO PALAC (C)
  • (48) THEODOR LUNDBERGH (C)
  • (52) VIGGO KARLSSON (C)
  • (16) OLIVER BERG (C)
  • (15) SALIFOU SOUMAH (A)
  • (2) JOHAN KARLSSON (D)
  • (6) OSCAR LEWICKI (C)
  • (30) ROBIN OLSEN (P)
ALLENATORE MALMOE
  • Anes Mravac
TITOLARI PANATHINAIKOS
  • (40) ALBAN LAFONT (P)
  • (77) GEORGIOS KYRIAKOPOULOS (D)
  • (5) AHMED TOUBA (D)
  • (14) ERIK PALMER-BROWN (D)
  • (27) GIANNIS KOTSIRAS (D)
  • (31) FILIP DJURICIC (C)
  • (10) TETÊ (C)
  • (6) MANOLIS SIOPIS (C)
  • (4) PEDRO CHIRIVELLA (C)
  • (9) ANASS ZAROURY (C)
  • (19) KAROL SWIDERSKI (A)
PANCHINA PANATHINAIKOS
  • (26) ELTON FIKAJ (D)
  • (20) VICENTE TABORDA (C)
  • (72) MILOS PANTOVIC (A)
  • (69) BARTLOMIEJ DRAGOWSKI (P)
  • (11) TASOS BAKASETAS (C)
  • (25) FILIP MLADENOVIC (D)
  • (70) KONSTANTINOS KOTSARIS (P)
  • (16) ADAM GNEZDA CERIN (C)
  • (15) SVERRIR INGASON (D)
  • (30) ADRIANO BREGOU (C)
ALLENATORE PANATHINAIKOS
  • Rafael Benítez
PREPARTITA

Malmoe - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Panathinaikos sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.

Attualmente Malmoe si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

Malmoe e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.

Malmoe-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Malmö e Panathinaikos non si sono mai incontrate in competizioni europee; più in generale, la formazione svedese ha perso due delle tre precedenti sfide contro avversarie greche in questi tornei (1V).
  • Il Panathinaikos ha perso solo una delle sette partite europee contro squadre svedesi (4V, 2N), anche se l'unica sconfitta è arrivata nell'ultima partita contro il Djurgården durante la fase a gironi della UEFA Conference League della scorsa stagione.
  • Il Malmö ha vinto solo una delle ultime 25 gare nelle principali competizioni europee (4N, 20P), senza registrare clean sheet e senza segnare in 13 di queste nel parziale.
  • Il nuovo allenatore del Panathinaikos, Rafael Benitez, ha allenato l'ultima volta in Europa League nella stagione 2014-15 con il Napoli, portando la formazione partenopea in semifinale del torneo;  più in generale, il tecnico spagnolo ha perso solo otto delle 35 partite disputate nella competizione in carriera (20V, 7N), sebbene tutte queste sconfitte siano arrivate in trasferta.
  • Nessun giocatore ha realizzato più gol in questa Europa League di Karol Swiderski (tre, insieme ad altri quattro), trovando la rete in ciascuna delle tre gare del torneo; più in generale, l'ultimo giocatore a segnare in quattro presenze consecutive con la formazione greca nelle principali competizioni europee è stato Fotis Ioannidis, tra ottobre e dicembre 2023.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

MalmoePanathinaikos
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati26
Gol totali subiti66
Media gol subiti per partita2.02.0
Percentuale possesso palla42.252.0
Numero totale di passaggi11331443
Numero totale di passaggi riusciti9101233
Tiri nello specchio della porta920
Percentuale di tiri in porta47.440.8
Numero totale di cross4167
Numero medio di cross riusciti818
Duelli per partita vinti117150
Duelli per partita persi139117
Corner subiti1615
Corner guadagnati1120
Numero di punizioni a favore3343
Numero di punizioni concesse3123
Tackle totali3643
Percentuale di successo nei tackle55.669.8
Fuorigiochi totali38
Numero totale di cartellini gialli66
Numero totale di cartellini rossi20

