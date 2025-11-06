Incontro terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 1.
Eccellenze italiane
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 1.
Secondo tempo terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 1.20:37
Fallo di Oscar Lewicki (Malmö FF).20:36
Tasos Bakasetas (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Andrej Djuric (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Fallo di Milos Pantovic (Panathinaikos).20:34
Fallo di Stefano Vecchia (Malmö FF).20:33
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:33
Sostituzione, Malmö FF. Oscar Lewicki sostituisce Otto Rosengren.20:33
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:32
Stefano Vecchia (Malmö FF) e' ammonito per fallo.20:29
Fallo di Stefano Vecchia (Malmö FF).20:29
Erik Palmer-Brown (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Gol! Malmö FF 0, Panathinaikos 1. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.
Guarda la scheda del giocatore Filip Djuricic20:26
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:24
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).20:24
Sostituzione, Panathinaikos. Tasos Bakasetas sostituisce Tetê.20:24
Sostituzione, Malmö FF. Stefano Vecchia sostituisce Hugo Bolin.20:23
Tentativo fallito. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di sinistro da fuori area tira alto da calcio d'angolo.20:23
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).20:22
Tetê (Panathinaikos) e' ammonito.20:20
Tetê (Panathinaikos) cade ma ha simulato.20:19
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Ahmed Touba (Panathinaikos).20:18
Tentativo fallito. Filip Djuricic (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Georgios Kyriakopoulos.20:17
Tiro respinto. Hugo Bolin (Malmö FF) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Adrian Skogmar.20:16
Fallo di Salifou Soumah (Malmö FF).20:15
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Gara riprende.20:14
Gara momentaneamente sospesa, Sead Haksabanovic (Malmö FF) per infortunio.20:12
Gara momentaneamente sospesa, Pedro Chirivella (Panathinaikos) per infortunio.20:12
Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:12
Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).20:12
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Pontus Jansson (Malmö FF).20:11
Tiro respinto. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area.20:11
Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Adrian Skogmar.20:09
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Adam Gnezda Cerin (Panathinaikos).20:08
Tetê (Panathinaikos) colpisce la traversa con un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Filip Djuricic.20:08
Sostituzione, Malmö FF. Oliver Berg sostituisce Kenan Busuladzic.20:07
Sostituzione, Malmö FF. Salifou Soumah sostituisce Emmanuel Ekong.20:07
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, Otto Rosengren (Malmö FF) per infortunio.20:04
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Filip Djuricic.20:03
Sostituzione, Panathinaikos. Adam Gnezda Cerin sostituisce Manolis Siopis.20:01
Tiro respinto. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Tetê.19:59
Pedro Chirivella (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:57
Hugo Bolin (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:57
Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).19:57
Calcio d'angolo,Panathinaikos. Calcio d'angolo causato da Gabriel Busanello (Malmö FF).19:57
Fallo di Kenan Busuladzic (Malmö FF).19:56
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:56
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:54
Gabriel Busanello (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:54
Fallo di Tetê (Panathinaikos).19:54
Otto Rosengren (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:53
Fallo di Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos).19:53
Fuorigioco. Hugo Bolin(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Emmanuel Ekong e' colto in fuorigioco.19:52
Tentativo fallito. Emmanuel Ekong (Malmö FF) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Hugo Bolin.19:51
Fuorigioco. Gabriel Busanello(Malmö FF) prova il lancio lungo, ma Jens Stryger Larsen e' colto in fuorigioco.19:50
Giannis Kotsiras (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:49
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:49
Fallo di Giannis Kotsiras (Panathinaikos).19:49
Inizia il Secondo tempo Malmö FF 0, Panathinaikos 0.19:47
Sostituzione, Panathinaikos. Milos Pantovic sostituisce Karol Swiderski.19:45
Primo tempo terminato, Malmö FF 0, Panathinaikos 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:31
Tentativo fallito. Jens Stryger Larsen (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Sead Haksabanovic.19:30
Tentativo fallito. Andrej Djuric (Malmö FF) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.19:29
Tiro parato. Pontus Jansson (Malmö FF) un colpo di testa dalla destra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabriel Busanello con cross.19:29
Manolis Siopis (Panathinaikos) e' ammonito per fallo.19:28
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:28
Adrian Skogmar (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:28
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:28
Tiro parato. Tetê (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Filip Djuricic.19:27
Otto Rosengren (Malmö FF) e' ammonito per fallo.19:26
Fallo di Otto Rosengren (Malmö FF).19:26
Karol Swiderski (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:26
Tentativo fallito. Sead Haksabanovic (Malmö FF) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Adrian Skogmar.19:25
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:24
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).19:24
Fallo di Jens Stryger Larsen (Malmö FF).19:23
Anass Zaroury (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:23
Fallo di Andrej Djuric (Malmö FF).19:20
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:20
Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:19
Fallo di Filip Djuricic (Panathinaikos).19:19
Tiro parato. Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Tetê.19:17
Sead Haksabanovic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:14
Fallo di Manolis Siopis (Panathinaikos).19:14
Jens Stryger Larsen (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:13
Fallo di Anass Zaroury (Panathinaikos).19:13
Tentativo fallito. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area di poco alto da calcio d'angolo.19:12
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Erik Palmer-Brown (Panathinaikos).19:11
Rigore parato! Karol Swiderski (Panathinaikos) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:05
Rigore concesso da Kenan Busuladzic (Malmö FF) per un fallo in area.19:03
Rigore per Panathinaikos. Karol Swiderski e'stato atterrato in area di rigore.19:03
Fallo di Hugo Bolin (Malmö FF).19:02
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:02
Kenan Busuladzic (Malmö FF) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Pedro Chirivella (Panathinaikos).19:00
Tentativo fallito. Tetê (Panathinaikos) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Anass Zaroury con cross.18:59
Tentativo fallito. Anass Zaroury (Panathinaikos) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Tetê in seguito a un contropiede.18:55
Tentativo fallito. Andrej Djuric (Malmö FF) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Gabriel Busanello con cross da calcio d'angolo.18:54
Calcio d'angolo,Malmö FF. Calcio d'angolo causato da Alban Lafont (Panathinaikos).18:53
Tiro parato. Otto Rosengren (Malmö FF) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Sead Haksabanovic.18:53
Manolis Siopis (Panathinaikos) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:52
Fallo di Sead Haksabanovic (Malmö FF).18:52
Tentativo fallito. Adrian Skogmar (Malmö FF) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Hugo Bolin.18:51
Fallo di mano di Adrian Skogmar (Malmö FF).18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:43
Dove si gioca la partita:
Stadio: Eleda Stadion
Città: Malmö
Capienza: 22500 spettatori17:43
Malmoe - Panathinaikos è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Eleda Stadion di Malmö.
Arbitro di Malmoe - Panathinaikos sarà Nick Walsh. Al VAR invece ci sarà Kevin Clancy.
Attualmente Malmoe si trova 31° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Panathinaikos si trova 22° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Malmoe ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Panathinaikos ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.
Malmoe e Panathinaikos è la prima che si affrontano in campionato.
Malmoe-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Malmoe
|Panathinaikos
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|6
|Gol totali subiti
|6
|6
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|42.2
|52.0
|Numero totale di passaggi
|1133
|1443
|Numero totale di passaggi riusciti
|910
|1233
|Tiri nello specchio della porta
|9
|20
|Percentuale di tiri in porta
|47.4
|40.8
|Numero totale di cross
|41
|67
|Numero medio di cross riusciti
|8
|18
|Duelli per partita vinti
|117
|150
|Duelli per partita persi
|139
|117
|Corner subiti
|16
|15
|Corner guadagnati
|11
|20
|Numero di punizioni a favore
|33
|43
|Numero di punizioni concesse
|31
|23
|Tackle totali
|36
|43
|Percentuale di successo nei tackle
|55.6
|69.8
|Fuorigiochi totali
|3
|8
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|2
|0
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND