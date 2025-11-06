Virgilio Sport
Nizza-Friburgo: 1-3 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Allianz Riviera di Nizza
6 Novembre 2025 ore 18:45
Nizza
1
Friburgo
3
Partita finita
Arbitro: Anastasios Sidiropoulos
  1. 25' 1-0 Kevin Carlos
  2. 29' 1-1 Johan Manzambi
  3. 39' 1-2 Vincenzo Grifo (R)
  4. 42' 1-3 Derry Scherhant
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Nizza 1, Friburgo 3.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Nizza 1, Friburgo 3.20:38

  3. 90'+4'

    Tentativo fallito. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémie Boga.20:38

  4. 90'+3'

    Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  5. 90'+3'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:37

  6. 90'+2'

    Tiro parato. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isak Jansson.20:36

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34

  9. 90'

    Fallo di Isak Jansson (Nizza).20:34

  10. 90'

    Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34

  11. 89'

    Gara riprende.20:33

  12. 88'

    Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Höfler (Friburgo) per infortunio.20:32

  13. 88'

    Tentativo fallito. Morgan Sanson (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melvin Bard.20:32

  15. 86'

    Fallo di Isak Jansson (Nizza).20:30

  16. 86'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30

  17. 85'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:29

  18. 85'

    Juma Bah (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  19. 85'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:28

  21. 84'

    Fallo di Morgan Sanson (Nizza).20:28

  22. 84'

    Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28

  23. 84'

    Hicham Boudaoui (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27

  24. 84'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:27

  25. 82'

    Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.20:26

  27. 81'

    Tentativo fallito. Juma Bah (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hicham Boudaoui con cross da calcio d'angolo.20:25

  28. 81'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Maximilian Eggestein (Friburgo).20:24

  29. 79'

    Gara riprende.20:23

  30. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.20:23

  31. 79'

    Fallo di Melvin Bard (Nizza).20:23

  33. 79'

    Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  34. 78'

    Sostituzione, Friburgo. Max Rosenfelder sostituisce Lukas Kübler.20:22

  35. 77'

    Fallo di Hicham Boudaoui (Nizza).20:21

  36. 77'

    Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21

  37. 77'

    Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21

  39. 77'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).20:21

  40. 77'

    Sostituzione, Nizza. Isak Jansson sostituisce Kevin Carlos.20:20

  41. 76'

    Tentativo fallito. Hicham Boudaoui (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melvin Bard in seguito a un calcio da fermo.20:20

  42. 76'

    Tiro respinto. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Juma Bah con suggerimento di testa.20:20

  43. 75'

    Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19

  45. 75'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).20:19

  46. 73'

    Lukas Kübler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:17

  47. 72'

    Jérémie Boga (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16

  48. 72'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).20:16

  49. 71'

    Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémie Boga con cross da calcio d'angolo.20:15

  51. 70'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:14

  52. 69'

    Sostituzione, Nizza. Tom Louchet sostituisce Tiago Gouveia.20:13

  53. 69'

    Sostituzione, Nizza. Hicham Boudaoui sostituisce Charles Vanhoutte.20:12

  54. 69'

    Sostituzione, Nizza. Morgan Sanson sostituisce Salis Abdul Samed.20:12

  55. 68'

    Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:11

  57. 67'

    Sostituzione, Friburgo. Niklas Beste sostituisce Derry Scherhant.20:10

  58. 66'

    Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Johan Manzambi.20:10

  59. 66'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Vincenzo Grifo per infortunio.20:10

  60. 66'

    Gara riprende.20:10

  61. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Grifo (Friburgo) per infortunio.20:09

  63. 64'

    Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08

  64. 64'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).20:08

  65. 64'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).20:07

  66. 63'

    Tentativo fallito. Salis Abdul Samed (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto.20:06

  67. 62'

    Tiro respinto. Jérémie Boga (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Sofiane Diop.20:06

  69. 62'

    Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un contropiede.20:05

  70. 60'

    Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Junior Adamu in seguito a un contropiede.20:04

  71. 59'

    Fuorigioco. Tiago Gouveia(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:02

  72. 55'

    Tentativo fallito. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charles Vanhoutte in seguito a un calcio da fermo.19:59

  73. 55'

    Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémie Boga con cross.19:59

  75. 55'

    Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58

  76. 55'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:58

  77. 53'

    Tentativo fallito. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.19:57

  78. 53'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Charles Vanhoutte (Nizza).19:56

  79. 52'

    Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito per fallo.19:55

  81. 52'

    Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:55

  82. 52'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55

  83. 51'

    Salis Abdul Samed (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55

  84. 51'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).19:55

  85. 50'

    Philipp Lienhart (Friburgo) e' ammonito.19:54

  87. 50'

    Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sofiane Diop.19:54

  88. 48'

    Fallo di Juma Bah (Nizza).19:52

  89. 48'

    Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52

  90. 48'

    Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Melvin Bard con cross.19:51

  91. 47'

    Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51

  93. 47'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).19:51

  94. Inizia il Secondo tempo Nizza 1, Friburgo 3.19:49

  95. 45'

    Sostituzione, Nizza. Mohamed-Ali Cho sostituisce Ali Abdi.19:49

  96. 45'+3'

    Primo tempo terminato, Nizza 1, Friburgo 3.19:34

  97. 45'+3'

    Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vincenzo Grifo.19:34

  99. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31

  100. 42'

    Gol! Nizza 1, Friburgo 3. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matthias Ginter.19:28

  101. 41'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:27

  102. 40'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Yehvann Diouf (Nizza).19:26

  103. 40'

    Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Junior Adamu con passaggio filtrante.19:26

  105. 39'

    Gol! Nizza 1, Friburgo 2. Vincenzo Grifo (Friburgo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:25

  106. 37'

    Rigore per Friburgo. Yuito Suzuki e'stato atterrato in area di rigore.19:23

  107. 37'

    Rigore concesso da Melvin Bard (Nizza) per un fallo in area.19:23

  108. 37'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.19:23

  109. 36'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).19:22

  111. 36'

    Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:22

  112. 36'

    Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Junior Adamu.19:22

  113. 32'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18

  114. 32'

    Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).19:18

  115. 31'

    Gara riprende.19:17

  117. 30'

    Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).19:16

  118. 29'

    Gol! Nizza 1, Friburgo 1. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yuito Suzuki.19:15

  119. 28'

    Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Philipp Lienhart.19:14

  120. 26'

    Fallo di Junior Adamu (Friburgo).19:12

  121. 26'

    Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12

  123. 25'

    Gol! Nizza 1, Friburgo 0. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charles Vanhoutte con passaggio filtrante.19:10

  124. 23'

    Tiro parato. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Salis Abdul Samed.19:09

  125. 21'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:07

  126. 21'

    Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  127. 18'

    Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:04

  129. 18'

    Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04

  130. 17'

    Tiro respinto. Jérémie Boga (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antoine Mendy.19:03

  131. 8'

    Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Junior Adamu e' colto in fuorigioco.18:54

  132. 8'

    Gara riprende.18:54

  133. 8'

    Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).18:54

  135. 7'

    Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maximilian Eggestein.18:53

  136. 6'

    Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).18:52

  137. 6'

    Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.18:52

  138. 5'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:51

  139. 5'

    Salis Abdul Samed (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51

  141. 3'

    Gara riprende.18:49

  142. 3'

    Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).18:48

  143. 2'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vincenzo Grifo.18:48

  144. Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Jordy Makengo con cross.18:47

  145. Inizia il Primo tempo.18:46

  147. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  149. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Allianz Riviera
    Città: Nizza
    Capienza: 35624 spettatori17:36

Formazioni Nizza - Friburgo

Nizza
Friburgo
TITOLARI NIZZA
  • (80) YEHVANN DIOUF (P)
  • (33) ANTOINE MENDY (D)
  • (26) MELVIN BARD (D)
  • (28) JUMA BAH (D)
  • (99) SALIS ABDUL SAMED (C)
  • (2) ALI ABDI (C)
  • (47) TIAGO GOUVEIA (C)
  • (24) CHARLES VANHOUTTE (C)
  • (7) JÉRÉMIE BOGA (A)
  • (90) KEVIN CARLOS (A)
  • (10) SOFIANE DIOP (A)
PANCHINA NIZZA
  • (25) MOHAMED-ALI CHO (A)
  • (22) TANGUY NDOMBÉLÉ (C)
  • (37) KOJO PEPRAH OPPONG (D)
  • (20) TOM LOUCHET (C)
  • (36) BRAD-HAMILTON MANTSOUNGA (D)
  • (30) BARTOSZ ZELAZOWSKI (P)
  • (21) ISAK JANSSON (A)
  • (49) BERNARD NGUENE (A)
  • (31) MAXIME DUPÉ (P)
  • (6) HICHAM BOUDAOUI (C)
  • (8) MORGAN SANSON (C)
ALLENATORE NIZZA
  • Franck Haise
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (7) DERRY SCHERHANT (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (20) JUNIOR ADAMU (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (24) JANNIK HUTH (P)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (D)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (6) PATRICK OSTERHAGE (C)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (26) MAXIMILIAN PHILIPP (A)
  • (37) MAX ROSENFELDER (D)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
PREPARTITA

Nizza - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Attualmente Nizza si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Nizza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Friburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Nizza e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Nizza affronterà il Friburgo per la prima volta; più in generale, i padroni di casa non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime nove partite europee contro avversarie tedesche dal successo per 1-0 contro il Colonia nel novembre 1973 (3N, 6P).
  • Il Friburgo ha affrontato quattro volte squadre francesi nelle principali competizioni europee, rimanendo imbattuto in tutte queste sfide (3V, 1N).
  • Il Nizza non vince da 13 partite consecutive nelle principali competizioni europee (4N, 9P) e ha perso tutte le tre gare di questa Europa League e sempre con un punteggio di 2-1.
  • Il Friburgo ha perso solo due delle ultime 11 partite di UEFA Europa League (7V, 2N); più in generale, entrambe le sconfitte sono arrivate in trasferta mentre gli ultimi sei successi nella competizione sono arrivati in casa.
  • Vincenzo Grifo ha segnato sette gol con il Friburgo nelle principali competizioni europee - realizzando il suo settimo nella vittoria per 2-0 contro l'Utrecht alla terza giornata di questa stagione e solo l'ex compagno di squadra Michael Gregoritsch (otto) ha fatto meglio con la maglia dei tedeschi in questi tornei.
  •  

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NizzaFriburgo
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse30
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati35
Gol totali subiti62
Media gol subiti per partita2.00.7
Percentuale possesso palla39.648.5
Numero totale di passaggi11021205
Numero totale di passaggi riusciti872972
Tiri nello specchio della porta818
Percentuale di tiri in porta44.460.0
Numero totale di cross3749
Numero medio di cross riusciti811
Duelli per partita vinti153153
Duelli per partita persi134176
Corner subiti1510
Corner guadagnati1217
Numero di punizioni a favore5042
Numero di punizioni concesse3340
Tackle totali4450
Percentuale di successo nei tackle56.872.0
Fuorigiochi totali24
Numero totale di cartellini gialli44
Numero totale di cartellini rossi10

