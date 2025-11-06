Incontro terminato, Nizza 1, Friburgo 3.
Secondo tempo terminato, Nizza 1, Friburgo 3.20:38
Tentativo fallito. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémie Boga.20:38
Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:37
Tiro parato. Mohamed-Ali Cho (Nizza) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Isak Jansson.20:36
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:34
Fallo di Isak Jansson (Nizza).20:34
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:34
Gara riprende.20:33
Gara momentaneamente sospesa, Nicolas Höfler (Friburgo) per infortunio.20:32
Tentativo fallito. Morgan Sanson (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melvin Bard.20:32
Fallo di Isak Jansson (Nizza).20:30
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:30
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:29
Juma Bah (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:28
Fallo di Morgan Sanson (Nizza).20:28
Lucas Höler (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:28
Hicham Boudaoui (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:27
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).20:27
Sostituzione, Friburgo. Igor Matanovic sostituisce Junior Adamu.20:26
Tentativo fallito. Juma Bah (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Hicham Boudaoui con cross da calcio d'angolo.20:25
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Maximilian Eggestein (Friburgo).20:24
Gara riprende.20:23
Gara momentaneamente sospesa, Matthias Ginter (Friburgo) per infortunio.20:23
Fallo di Melvin Bard (Nizza).20:23
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Sostituzione, Friburgo. Max Rosenfelder sostituisce Lukas Kübler.20:22
Fallo di Hicham Boudaoui (Nizza).20:21
Yuito Suzuki (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:21
Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:21
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).20:21
Sostituzione, Nizza. Isak Jansson sostituisce Kevin Carlos.20:20
Tentativo fallito. Hicham Boudaoui (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Melvin Bard in seguito a un calcio da fermo.20:20
Tiro respinto. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Juma Bah con suggerimento di testa.20:20
Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:19
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).20:19
Lukas Kübler (Friburgo) e' ammonito per fallo.20:17
Jérémie Boga (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:16
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).20:16
Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Jérémie Boga con cross da calcio d'angolo.20:15
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).20:14
Sostituzione, Nizza. Tom Louchet sostituisce Tiago Gouveia.20:13
Sostituzione, Nizza. Hicham Boudaoui sostituisce Charles Vanhoutte.20:12
Sostituzione, Nizza. Morgan Sanson sostituisce Salis Abdul Samed.20:12
Tentativo fallito. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.20:11
Sostituzione, Friburgo. Niklas Beste sostituisce Derry Scherhant.20:10
Sostituzione, Friburgo. Nicolas Höfler sostituisce Johan Manzambi.20:10
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Vincenzo Grifo per infortunio.20:10
Gara riprende.20:10
Gara momentaneamente sospesa, Vincenzo Grifo (Friburgo) per infortunio.20:09
Melvin Bard (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:08
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).20:08
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Jordy Makengo (Friburgo).20:07
Tentativo fallito. Salis Abdul Samed (Nizza) un tiro di destro da centro area tira alto.20:06
Tiro respinto. Jérémie Boga (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Sofiane Diop.20:06
Tentativo fallito. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto sulla destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un contropiede.20:05
Tentativo fallito. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Junior Adamu in seguito a un contropiede.20:04
Fuorigioco. Tiago Gouveia(Nizza) prova il lancio lungo, ma Kevin Carlos e' colto in fuorigioco.20:02
Tentativo fallito. Tiago Gouveia (Nizza) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Charles Vanhoutte in seguito a un calcio da fermo.19:59
Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area. Assist di Jérémie Boga con cross.19:59
Tiago Gouveia (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).19:58
Tentativo fallito. Lukas Kübler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Vincenzo Grifo con cross da calcio d'angolo.19:57
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Charles Vanhoutte (Nizza).19:56
Charles Vanhoutte (Nizza) e' ammonito per fallo.19:55
Fallo di Charles Vanhoutte (Nizza).19:55
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:55
Salis Abdul Samed (Nizza) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:55
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).19:55
Philipp Lienhart (Friburgo) e' ammonito.19:54
Tentativo fallito. Antoine Mendy (Nizza) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Sofiane Diop.19:54
Fallo di Juma Bah (Nizza).19:52
Junior Adamu (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:52
Tiro parato. Kevin Carlos (Nizza) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Melvin Bard con cross.19:51
Antoine Mendy (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:51
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).19:51
Inizia il Secondo tempo Nizza 1, Friburgo 3.19:49
Sostituzione, Nizza. Mohamed-Ali Cho sostituisce Ali Abdi.19:49
Primo tempo terminato, Nizza 1, Friburgo 3.19:34
Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Vincenzo Grifo.19:34
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:31
Gol! Nizza 1, Friburgo 3. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Matthias Ginter.19:28
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Melvin Bard (Nizza).19:27
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Yehvann Diouf (Nizza).19:26
Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Junior Adamu con passaggio filtrante.19:26
Gol! Nizza 1, Friburgo 2. Vincenzo Grifo (Friburgo) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.19:25
Rigore per Friburgo. Yuito Suzuki e'stato atterrato in area di rigore.19:23
Rigore concesso da Melvin Bard (Nizza) per un fallo in area.19:23
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area.19:23
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ali Abdi (Nizza).19:22
Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:22
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Junior Adamu.19:22
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:18
Fallo di Tiago Gouveia (Nizza).19:18
Gara riprende.19:17
Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).19:16
Gol! Nizza 1, Friburgo 1. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Yuito Suzuki.19:15
Tiro respinto. Junior Adamu (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Philipp Lienhart.19:14
Fallo di Junior Adamu (Friburgo).19:12
Ali Abdi (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:12
Gol! Nizza 1, Friburgo 0. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Charles Vanhoutte con passaggio filtrante.19:10
Tiro parato. Charles Vanhoutte (Nizza) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Salis Abdul Samed.19:09
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).19:07
Kevin Carlos (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).19:04
Sofiane Diop (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:04
Tiro respinto. Jérémie Boga (Nizza) un tiro di destro da fuori area. Assist di Antoine Mendy.19:03
Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Junior Adamu e' colto in fuorigioco.18:54
Gara riprende.18:54
Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).18:54
Tiro parato. Derry Scherhant (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Maximilian Eggestein.18:53
Calcio d'angolo,Nizza. Calcio d'angolo causato da Philipp Lienhart (Friburgo).18:52
Tiro respinto. Kevin Carlos (Nizza) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola.18:52
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).18:51
Salis Abdul Samed (Nizza) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:51
Gara riprende.18:49
Gara momentaneamente sospesa, (Friburgo).18:48
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Vincenzo Grifo.18:48
Tiro respinto. Derry Scherhant (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Jordy Makengo con cross.18:47
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Riviera
Città: Nizza
Capienza: 35624 spettatori17:36
Nizza - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.
Attualmente Nizza si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).
Nizza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Friburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
Nizza e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.
Nizza-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Nizza
|Friburgo
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|0
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|5
|Gol totali subiti
|6
|2
|Media gol subiti per partita
|2.0
|0.7
|Percentuale possesso palla
|39.6
|48.5
|Numero totale di passaggi
|1102
|1205
|Numero totale di passaggi riusciti
|872
|972
|Tiri nello specchio della porta
|8
|18
|Percentuale di tiri in porta
|44.4
|60.0
|Numero totale di cross
|37
|49
|Numero medio di cross riusciti
|8
|11
|Duelli per partita vinti
|153
|153
|Duelli per partita persi
|134
|176
|Corner subiti
|15
|10
|Corner guadagnati
|12
|17
|Numero di punizioni a favore
|50
|42
|Numero di punizioni concesse
|33
|40
|Tackle totali
|44
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|56.8
|72.0
|Fuorigiochi totali
|2
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|4
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
