Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

Nizza - Friburgo è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Allianz Riviera di Nice.

Attualmente Nizza si trova 33° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Friburgo si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

Nizza ha segnato 3 gol e ne ha subiti 6; Friburgo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

Nizza e Friburgo è la prima che si affrontano in campionato.

Nizza-Friburgo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Nizza affronterà il Friburgo per la prima volta; più in generale, i padroni di casa non sono riusciti a vincere nessuna delle ultime nove partite europee contro avversarie tedesche dal successo per 1-0 contro il Colonia nel novembre 1973 (3N, 6P).

Il Friburgo ha affrontato quattro volte squadre francesi nelle principali competizioni europee, rimanendo imbattuto in tutte queste sfide (3V, 1N).

Il Nizza non vince da 13 partite consecutive nelle principali competizioni europee (4N, 9P) e ha perso tutte le tre gare di questa Europa League e sempre con un punteggio di 2-1.

Il Friburgo ha perso solo due delle ultime 11 partite di UEFA Europa League (7V, 2N); più in generale, entrambe le sconfitte sono arrivate in trasferta mentre gli ultimi sei successi nella competizione sono arrivati in casa.

Vincenzo Grifo ha segnato sette gol con il Friburgo nelle principali competizioni europee - realizzando il suo settimo nella vittoria per 2-0 contro l'Utrecht alla terza giornata di questa stagione e solo l'ex compagno di squadra Michael Gregoritsch (otto) ha fatto meglio con la maglia dei tedeschi in questi tornei.



