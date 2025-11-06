Incontro terminato, PAOK Salonicco 4, Young Boys 0.
Secondo tempo terminato, PAOK Salonicco 4, Young Boys 0.22:51
Tentativo fallito. Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla destra. Assist di Luka Ivanusec.22:50
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).22:48
Tiro parato. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Soualiho Meïté.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.22:48
Fallo di Fedor Chalov (PAOK Salonicco).22:46
Tanguy Zoukrou (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Tiro parato. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Dimitris Pelkas.22:46
Sostituzione, Young Boys. Ryan Andrews sostituisce Saidy Janko.22:45
Tentativo fallito. Tanguy Zoukrou (Young Boys) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Jaouen Hadjam in seguito a un contropiede.22:45
Tiro respinto. Fedor Chalov (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Dimitris Pelkas.22:44
Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) e' ammonito per fallo.22:41
Fallo di Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco).22:41
Chris Bedia (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:41
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).22:38
Tiro parato. Andrija Zivkovic (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Magomed Ozdoev.22:38
Sostituzione, PAOK Salonicco. Luka Ivanusec sostituisce Taison.22:37
Sostituzione, PAOK Salonicco. Dimitris Pelkas sostituisce Giannis Konstantelias.22:37
Sostituzione, PAOK Salonicco. Fedor Chalov sostituisce Giorgos Giakoumakis.22:37
Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:34
Fallo di Chris Bedia (Young Boys).22:34
Gol! PAOK Salonicco 4, Young Boys 0. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Jonjoe Kenny.22:33
Sostituzione, Young Boys. Chris Bedia sostituisce Sergio Córdova.22:32
Sostituzione, Young Boys. Ebrima Colley sostituisce Christian Fassnacht.22:32
Gol! PAOK Salonicco 3, Young Boys 0. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Andrija Zivkovic.22:29
Jaouen Hadjam (Young Boys) e' ammonito per fallo.22:27
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Jaouen Hadjam (Young Boys).22:27
Gol! PAOK Salonicco 2, Young Boys 0. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Magomed Ozdoev.22:24
Tentativo fallito. Magomed Ozdoev (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra.22:24
Sostituzione, Young Boys. Dominik Pech sostituisce Alvyn Sanches.22:23
Sostituzione, PAOK Salonicco. Magomed Ozdoev sostituisce Alessandro Bianco.22:23
Saidy Janko (Young Boys) e' ammonito.22:22
Taison (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Fallo di Saidy Janko (Young Boys).22:22
Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).22:21
Sostituzione, PAOK Salonicco. Andrija Zivkovic sostituisce Kiril Despodov.22:20
Tentativo fallito. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Jonjoe Kenny.22:19
Tiro parato. Sergio Córdova (Young Boys) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Saidy Janko.22:18
Fallo di Kiril Despodov (PAOK Salonicco).22:17
Jaouen Hadjam (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:17
Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra da calcio d'angolo.22:16
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Marvin Keller (Young Boys).22:15
Tiro parato. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Konstantelias con passaggio filtrante.22:15
Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Kiril Despodov.22:14
Fuorigioco. Saidy Janko(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.22:13
Gol! PAOK Salonicco 1, Young Boys 0. Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Abdul Baba.
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Tanguy Zoukrou (Young Boys).22:11
Fallo di Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).22:10
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:10
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Sandro Lauper (Young Boys).22:09
Tiro respinto. Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area.22:09
Tiro parato. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giannis Konstantelias.22:09
Tiro respinto. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro dalla destra dell'area. Assist di Christian Fassnacht.22:08
Tentativo fallito. Giannis Michailidis (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da oltre 25 metri che esce di molto sulla destra. Assist di Alessandro Bianco.22:06
Fuorigioco. Alvyn Sanches(Young Boys) prova il lancio lungo, ma Sergio Córdova e' colto in fuorigioco.22:03
Inizia il Secondo tempo PAOK Salonicco 0, Young Boys 0.22:03
Sostituzione, Young Boys. Joël Monteiro sostituisce Alan Virginius.22:02
Primo tempo terminato, PAOK Salonicco 0, Young Boys 0.21:47
Tiro respinto. Alvyn Sanches (Young Boys) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Sergio Córdova.21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:45
Tentativo fallito. Saidy Janko (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Jaouen Hadjam.21:44
Fallo di Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).21:43
Alvyn Sanches (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Jaouen Hadjam (Young Boys).21:41
Tentativo fallito. Alessandro Vogliacco (PAOK Salonicco) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Abdul Baba con suggerimento di testa in seguito a un calcio da fermo.21:40
Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:40
Fallo di Tanguy Zoukrou (Young Boys).21:40
Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:39
Fallo di Sergio Córdova (Young Boys).21:39
Fuorigioco. Abdul Baba(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.21:38
Rayan Raveloson (Young Boys) e' ammonito per fallo.21:37
Fallo di Giannis Michailidis (PAOK Salonicco).21:36
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro respinto. Sergio Córdova (Young Boys) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rayan Raveloson.21:36
Tentativo fallito. Abdul Baba (PAOK Salonicco) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra.21:35
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:32
Calcio d'angolo,PAOK Salonicco. Calcio d'angolo causato da Saidy Janko (Young Boys).21:32
Alessandro Bianco (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Alan Virginius (Young Boys).21:31
Fallo di Alessandro Bianco (PAOK Salonicco).21:30
Saidy Janko (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:30
Tentativo fallito. Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Giannis Konstantelias.21:29
Fallo di Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco).21:27
Rayan Raveloson (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Jonjoe Kenny (PAOK Salonicco).21:23
Alan Virginius (Young Boys) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Tentativo fallito. Kiril Despodov (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Taison in seguito a un contropiede.21:23
Fuorigioco. Kiril Despodov(PAOK Salonicco) prova il lancio lungo, ma Giorgos Giakoumakis e' colto in fuorigioco.21:19
Tentativo fallito. Rayan Raveloson (Young Boys) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra da un calcio di punizione di prima.21:18
Fallo di Soualiho Meïté (PAOK Salonicco).21:17
Sergio Córdova (Young Boys) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di mano di Alvyn Sanches (Young Boys).21:15
Tentativo fallito. Soualiho Meïté (PAOK Salonicco) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla destra.21:10
Tiro parato. Giannis Konstantelias (PAOK Salonicco) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Taison.21:07
Armin Gigovic (Young Boys) e' stato espulso.21:05
Gara riprende.21:05
Decisione VAR: nessun incremento cartellino Armin Gigovic (Young Boys).21:05
Gara momentaneamente sospesa, (Young Boys). Viene consultato il VAR.21:05
Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) per infortunio.21:04
Fallo di Armin Gigovic (Young Boys).21:03
Giorgos Giakoumakis (PAOK Salonicco) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: Toumba Stadium
Città: Salonicco
Capienza: 28803 spettatori19:51
PAOK Salonika - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.
Arbitro di PAOK Salonika - Young Boys sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.
Attualmente PAOK Salonika si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Young Boys si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
PAOK Salonika ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6; Young Boys ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.
PAOK Salonika e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.
PAOK Salonika-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|PAOK Salonika
|Young Boys
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|2
|Numero di partite perse
|1
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|5
|6
|Gol totali subiti
|6
|6
|Media gol subiti per partita
|2.0
|2.0
|Percentuale possesso palla
|42.3
|55.7
|Numero totale di passaggi
|1103
|1437
|Numero totale di passaggi riusciti
|897
|1214
|Tiri nello specchio della porta
|14
|18
|Percentuale di tiri in porta
|56.0
|40.0
|Numero totale di cross
|44
|61
|Numero medio di cross riusciti
|9
|15
|Duelli per partita vinti
|119
|114
|Duelli per partita persi
|134
|148
|Corner subiti
|21
|14
|Corner guadagnati
|12
|15
|Numero di punizioni a favore
|33
|25
|Numero di punizioni concesse
|42
|41
|Tackle totali
|42
|35
|Percentuale di successo nei tackle
|61.9
|62.9
|Fuorigiochi totali
|2
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
