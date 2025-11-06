Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

PAOK Salonika - Young Boys è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Toumba Stadium di Thessaloniki.

Arbitro di PAOK Salonika - Young Boys sarà Srdjan Jovanovic. Al VAR invece ci sarà Momcilo Markovic.

Attualmente PAOK Salonika si trova 22° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta); invece Young Boys si trova 14° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

PAOK Salonika ha segnato 5 gol e ne ha subiti 6; Young Boys ha segnato 6 gol e ne ha subiti 6.

PAOK Salonika e Young Boys è la prima che si affrontano in campionato.

PAOK Salonika-Young Boys ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il PAOK Salonicco non ha mai affrontato lo Young Boys in competizioni europee: l'ultimo incontro con una squadra svizzera risale alle qualificazioni alla UEFA Champions League 2018/19, quando eliminò il Basilea con un punteggio complessivo di 5-1 al secondo turno (2-1 in casa, 3-0 in trasferta).

Lo Young Boys ha già perso contro una squadra greca in questa stagione di UEFA Europa League, una sconfitta per 4-1 contro il Panathinaikos; inoltre, non ha mai trovato il successo contro un'avversaria greca nelle maggiori competizioni europee (3G: 1N, 2P).

In tutte le competizioni europee, il PAOK Salonicco ha mantenuto la porta inviolata cinque volte nelle ultime sei partite casalinghe (3V, 2N, 1P), comprese le ultime tre consecutive, tutte nel 2025/26. L'ultima volta che ha registrato quattro clean sheet di fila in Europa è stata tra il 1978 e il 1982.

Lo Young Boys ha vinto le ultime due partite di UEFA Europa League, dopo aver perso tutte le precedenti nove giocate nelle maggiori competizioni europee. L'ultima volta che ha ottenuto tre vittorie consecutive in questi tornei risale a febbraio 2021, tutte in Europa League.

Tomasz Kedziora del PAOK Salonicco potrebbe disputare la sua 50ª partita in UEFA Europa League: sarebbe il primo giocatore polacco a raggiungere questo traguardo (dal 2009/10).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: