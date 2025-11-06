Secondo tempo di pieno controllo da parte della Roma che gestisce il possesso, rischia poco o nulla e lascia scorrere il cronometro a ritmi decisamente più bassi. Vittoria netta e mai in discussione per i giallorossi che tornano a vincere nel segno di Soulé e Pellegrini.

Le scelte di Rohl: giova Tabernier braccetto con Aarons e Meghoma esterni. Moore e Gassama in avanti con Chermiti.20:08

Le scelte di Gasperini: gioca Celik a tutta fascia a destra con Tsimikas a sinistra. Riposano Wesley e Koné, spazio per El Aynaoui in mediana. Avanti Pellegrini con Soulé e Dovbyk.20:08

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee: i Gers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avverarie italiane (2N, 2P) dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell'ottobre 2006.20:09

In questi minuti l'idea della Roma è provare a sfondare soprattutto a destra con Mancini e Soulé, per ora gli scozzesi reggono.21:09

Rangers in totale balia della Roma che ha il pieno controllo del possesso e del match.21:43

Prima frazione praticamente perfetta della Roma che domina in lungo e in largo. I giallorossi non soffrono minimamente e concretizzano con Soulè prima e Pellegrini poi. Rangers al momento praticamente non pervenuti.21:47

PREPARTITA

Rangers - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Roma sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Rangers si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6; la Roma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Rangers e Roma è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

L'ultimo incontro della Roma con una squadra scozzese in Europa risale all'aprile del 1984, quando affrontò il Dundee United nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo aver perso l'andata per 2-0, vinse 3-0 al ritorno, qualificandosi con un punteggio aggregato di 3-2.

La Roma ha trovato il successo nell'ultima trasferta di UEFA Europa League, dopo una serie di sette incontri esterni consecutivi senza vittorie (4N, 3P); l'ultima volta che i giallorossi hanno vinto due gare di fila fuori casa in competizioni europee risale al marzo 2022, in Conference League.

I Rangers hanno perso le ultime sei partite europee (qualificazioni incluse), non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in Europa. Le uniche due squadre scozzesi ad aver subito più ko di fila sono l'Hibernian (sette, tra il 2008 e il 2016) e il Motherwell (otto, tra il 2010 e il 2013).

La Roma ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League e non registra tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da settembre 2010, mentre l'ultima volta che è accaduto nel corso della stessa stagione risale a settembre/ottobre della UEFA Champions League 2004/05.

La Roma ha perso due delle tre gare disputate in questa UEFA Europa League (1V): i giallorossi non hanno mai trovato più sconfitte nelle prime quattro partite in una singola edizione della competizione.

Solo lo Stoccarda (28) ha effettuato più conclusioni della Roma (24) prima dell'intervallo tra le formazioni che non sono ancora andate a segno nel corso dei primi tempi in questa UEFA Europa League; infatti, tutte le tre reti dei giallorossi finora sono arrivate nel corso della ripresa.

Solo lo Stoccarda (69) ha effettuato più cross su azione rispetto alla Roma (67) in questa UEFA Europa League; infatti, due delle tre reti dei giallorossi in questa edizione sono arrivate proprio in seguito a un cross dalle fasce (entrambe contro il Nizza).

La prossima presenza di James Tavernier in UEFA Europa League gli permetterà di eguagliare il record di partite giocate per un singolo club di Andreas Ulmer: Ulmer è sceso in campo 61 volte con il Salisburgo, mentre Tavernier è attualmente a quota 60 partite con i Rangers.

Con la rete contro il Viktoria Plzen, Paulo Dybala è arrivato a 10 gol segnati UEFA Europa League, tutti con la maglia della Roma; l'attaccante giallorosso è a un centro di distanza dall'eguagliare Francesco Totti (11) come numero di marcature realizzate tra UEFA Europa League e Coppa UEFA con la Roma (a 10 anche Lorenzo Pellegrini) - sono esclusi i turni preliminari. Inoltre l'argentino può segnare in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2022.

