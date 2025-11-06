Virgilio Sport
Rangers-Roma: 0-2 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Ibrox Stadium di Glasgow
6 Novembre 2025 ore 21:00
Rangers
0
Roma
2
Partita finita
Arbitro: Morten Krogh
  1. 13' 0-1 Matías Soulé
  2. 36' 0-2 Lorenzo Pellegrini
0'
45'
90'
90'
93'

Secondo tempo di pieno controllo da parte della Roma che gestisce il possesso, rischia poco o nulla e lascia scorrere il cronometro a ritmi decisamente più bassi. Vittoria netta e mai in discussione per i giallorossi che tornano a vincere nel segno di Soulé e Pellegrini.

Nel prossimo turno di Serie A la Roma dovrà affrontare l'Udinese domenica 9 novembre alle 18.00.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Rangers-Roma, arrivederci al prossimo turno di Europa League.22:53

  2. 90'+3'

    Fine partita: RANGERS-ROMA 0-2 (13' Soulè, 37' Dovbyk).22:49

  3. 90'

    Sono stati concessi 3 minuti di recupero.22:48

  4. 87'

    Sostituzione Roma: esce Artem Dovbyk, entra Niccolò Pisilli.22:45

  5. 85'

    Piena gestione del possesso della Roma, fase di stallo del match.22:43

  7. 81'

    Sostituzione Rangers: esce Mikey Moore, entra Findlay Curtis.22:39

  8. 77'

    Ci prova Dovbyk con il mancino, blocca centralmente in presa bassa Butland.22:35

  9. 74'

    Sostituzione Roma: esce Kostas Tsimikas, entra Devyne Rensch.22:32

  10. 74'

    Sostituzione Roma: esce Zeki Çelik, entra Wesley.22:31

  11. 73'

    Sostituzione Rangers: esce Youssef Chermiti, entra Bojan Miovski.22:31

  13. 70'

    Occaione incredibile per Celik che a porta spalancata, con il ginocchio, conclude sulla traversa da pochi centimetri.22:28

  14. 67'

    Sostituzione Roma: esce Matías Soulé, entra Manu Koné.22:26

  15. 67'

    Sostituzione Roma: esce Lorenzo Pellegrini, entra Stephan El Shaarawy.22:25

  16. 65'

    Problemi fisici per Cristante, gioco fermo.22:23

  17. 62'

    Sostituzione Rangers: esce Djeidi Gassama, entra Danilo Pereira da Silva.22:19

  19. 62'

    Sostituzione Rangers: esce Nicolas Raskin, entra Mohamed Diomande.22:19

  20. 61'

    Grandissima occasione per Chermiti in contropiede, la sua conclusione termina però sull'esterno della rete.22:18

  21. 58'

    Momento di stallo del match, ritmi molto bassi. Per ora poche occasioni degne di nota.22:17

  22. 54'

    Tentativo di Celik sulla desta, il suo cross diventa però facile preda per Butland.22:11

  23. 50'

    Ci prova Raskin dalla lunga distanza a giro con il destro, la palla termina di pochissimo fuori a lato.22:09

  25. 47'

    Inizia il secondo tempo di RANGERS-ROMA!22:04

  26. 46'

    Sostituzione Rangers: esce Jayden Meghoma, entra Thelo Aasgaard.22:03

  27. In casa Roma potrebbero tornare utili soprattutto El Shaarawy e Pisilli nella seconda frazione di gioco.21:47

  28. Prima frazione praticamente perfetta della Roma che domina in lungo e in largo. I giallorossi non soffrono minimamente e concretizzano con Soulè prima e Pellegrini poi. Rangers al momento praticamente non pervenuti.21:47

  29. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di RANGERS-ROMA!21:46

  31. 45'

    Vicina al 3-0 la Roma con la solita perfetta sponda di Dovbyk per Soulè, bravo a concludere con il mancino a giro. Palla di poco fuori a lato.21:46

  32. 42'

    Rangers in totale balia della Roma che ha il pieno controllo del possesso e del match.21:43

  33. 37'

    GOL! Rangers-ROMA 0-2! Rete di Lorenzo PELLEGRINI! Splendida azione della Roma che si presenta in avanti con Dovbyk, ben assistito da Mancini, ma bravissimo a lavorare il pallone e a servire Pellegrini che, di prima intenzione, batte Butland con un destro rasoterra nell'angolino più lontano.

    Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Pellegrini21:39

    Lorenzo Pellegrini
  34. 34'

    Ci prova la Roma a sinistra con El Aynaoui, bene la difesa degli scozzesi che riesce a liberare.21:34

  35. 31'

    Tentativo di Cristante dalla lunga distanza, palla abbondantemente fuori a lato.21:30

  37. 28'

    Prova una timida reazione la squadra di casa, riesce a salvarsi la Roma in qualche modo.21:28

  38. 24'

    Ci prova Soulé con il mancino da fuori area, respinge però Butland.21:24

  39. 21'

    Dominio territoriale della Roma che fino ad ora non ha rischiato praticamente nulla. Molto pimpante Soulé fin qui.21:21

  40. 17'

    Il Rangers fatica a guadagnare terreno, per adesso nessuna reazione degna di nota.21:20

  41. 13'

    GOL! Rangers-ROMA 0-1! Rete di Matías SOULE'! Splendido corner battuto da Pellegrini per Cristante, bravo nella sponda di testa che favorisce Soulé. L'argentino a porta vuota non sbaglia e fa 1-0.

    Guarda la scheda del giocatore Matías Soulé21:14

    Matías Soulé
  43. 10'

    Possesso palla prolungato della Roma che attualmente ha il pieno controllo del match.21:15

  44. 8'

    In questi minuti l'idea della Roma è provare a sfondare soprattutto a destra con Mancini e Soulé, per ora gli scozzesi reggono.21:09

  45. 4'

    Il copione appare abbastanza chiaro fin dai primi minuti: è la Roma a fare la partita, il Rangers attende.21:05

  46. 1'

    Inizia il primo tempo di RANGERS-ROMA!21:01

  47. L'ultimo incontro della Roma con una squadra scozzese in Europa risale all'aprile del 1984, quando affrontò il Dundee United nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo aver perso l'andata per 2-0, vinse 3-0 al ritorno, qualificandosi con un punteggio aggregato di 3-2.20:09

  49. Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee: i Gers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avverarie italiane (2N, 2P) dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell'ottobre 2006.20:09

  50. Le scelte di Gasperini: gioca Celik a tutta fascia a destra con Tsimikas a sinistra. Riposano Wesley e Koné, spazio per El Aynaoui in mediana. Avanti Pellegrini con Soulé e Dovbyk.20:08

  51. Le scelte di Rohl: giova Tabernier braccetto con Aarons e Meghoma esterni. Moore e Gassama in avanti con Chermiti.20:08

  52. Panchina Roma: Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Wesley, Romano, Koné, Pisilli, El Shaarawy.20:07

  53. Panchina Rangers: Kelly, Wright, Cornelius, Fernandez, Diomande, Rice, Aasgaard, Cameron, Curtis, Miovski, Danilo, Antman20:05

  55. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.20:05

  56. Formazione RANGERS (3-4-3): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Chermiti, Gassama.20:04

  57. Il Rangers arriva da una sconfitta in casa per 3-1 con il Celtic, mentre la Roma è reduce dall'1-0 in trasferta con il Milan.20:03

  58. Benvenuti alla diretta del match di Europa League tra Rangers e Roma.20:01

  60. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Ibrox Stadium
    Città: Glasgow
    Capienza: 50817 spettatori20:01

Formazioni Rangers - Roma

Rangers
Roma
TITOLARI RANGERS
  • (1) JACK BUTLAND (P)
  • (2) JAMES TAVERNIER (D)
  • (5) JOHN SOUTTAR (D)
  • (24) NASSER DJIGA (D)
  • (3) MAX AARONS (C)
  • (8) CONNOR BARRON (C)
  • (43) NICOLAS RASKIN (C)
  • (30) JAYDEN MEGHOMA (C)
  • (23) DJEIDI GASSAMA (A)
  • (9) YOUSSEF CHERMITI (A)
  • (47) MIKEY MOORE (A)
PANCHINA RANGERS
  • (16) LYALL CAMERON (C)
  • (37) EMMANUEL FERNANDEZ (D)
  • (99) DANILO (A)
  • (11) THELO AASGAARD (C)
  • (10) MOHAMED DIOMANDE (C)
  • (13) DEREK CORNELIUS (D)
  • (28) BOJAN MIOVSKI (A)
  • (49) BAILEY RICE (C)
  • (32) KIERAN WRIGHT (P)
  • (18) OLIVER ANTMAN (A)
  • (52) FINDLAY CURTIS (C)
  • (31) LIAM KELLY (P)
ALLENATORE RANGERS
  • Danny Röhl
TITOLARI ROMA
  • (99) MILE SVILAR (P)
  • (23) GIANLUCA MANCINI (D)
  • (5) EVAN NDICKA (D)
  • (22) MARIO HERMOSO (D)
  • (4) BRYAN CRISTANTE (C)
  • (19) ZEKI ÇELIK (C)
  • (8) NEIL EL AYNAOUI (C)
  • (12) KOSTAS TSIMIKAS (C)
  • (18) MATÍAS SOULÉ (A)
  • (7) LORENZO PELLEGRINI (A)
  • (9) ARTEM DOVBYK (A)
PANCHINA ROMA
  • (70) GIORGIO DE MARZI (P)
  • (92) STEPHAN EL SHAARAWY (A)
  • (2) DEVYNE RENSCH (D)
  • (17) MANU KONÉ (C)
  • (95) PIERLUIGI GOLLINI (P)
  • (87) DANIELE GHILARDI (D)
  • (43) WESLEY (D)
  • (24) JAN ZIÓLKOWSKI (D)
  • (61) NICCOLÒ PISILLI (C)
  • (60) ALESSANDRO ROMANO (C)
ALLENATORE ROMA
  • Gian Piero Gasperini
PREPARTITA

Rangers - Roma è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.
Arbitro di Rangers - Roma sarà Morten Krogh. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Attualmente Rangers si trova 36° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece la Roma si trova 26° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Rangers ha segnato 1 gol e ne ha subiti 6; la Roma ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Rangers e Roma è la prima che si affrontano in campionato.

Rangers-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Rangers e Roma in competizioni europee: i Gers non sono riusciti a segnare nelle ultime quattro partite nelle maggiori competizioni europee contro avverarie italiane (2N, 2P) dalla vittoria per 3-2 sul Livorno nell'ottobre 2006.
  • L'ultimo incontro della Roma con una squadra scozzese in Europa risale all'aprile del 1984, quando affrontò il Dundee United nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo aver perso l'andata per 2-0, vinse 3-0 al ritorno, qualificandosi con un punteggio aggregato di 3-2.
  • La Roma ha trovato il successo nell'ultima trasferta di UEFA Europa League, dopo una serie di sette incontri esterni consecutivi senza vittorie (4N, 3P); l'ultima volta che i giallorossi hanno vinto due gare di fila fuori casa in competizioni europee risale al marzo 2022, in Conference League.
  • I Rangers hanno perso le ultime sei partite europee (qualificazioni incluse), non hanno mai registrato una serie di sconfitte consecutive più lunga in Europa. Le uniche due squadre scozzesi ad aver subito più ko di fila sono l'Hibernian (sette, tra il 2008 e il 2016) e il Motherwell (otto, tra il 2010 e il 2013).
  • La Roma ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League e non registra tre sconfitte di fila nelle maggiori competizioni europee da settembre 2010, mentre l'ultima volta che è accaduto nel corso della stessa stagione risale a settembre/ottobre della UEFA Champions League 2004/05.
  • La Roma ha perso due delle tre gare disputate in questa UEFA Europa League (1V): i giallorossi non hanno mai trovato più sconfitte nelle prime quattro partite in una singola edizione della competizione.
  • Solo lo Stoccarda (28) ha effettuato più conclusioni della Roma (24) prima dell'intervallo tra le formazioni che non sono ancora andate a segno nel corso dei primi tempi in questa UEFA Europa League; infatti, tutte le tre reti dei giallorossi finora sono arrivate nel corso della ripresa.
  • Solo lo Stoccarda (69) ha effettuato più cross su azione rispetto alla Roma (67) in questa UEFA Europa League; infatti, due delle tre reti dei giallorossi in questa edizione sono arrivate proprio in seguito a un cross dalle fasce (entrambe contro il Nizza).
  • La prossima presenza di James Tavernier in UEFA Europa League gli permetterà di eguagliare il record di partite giocate per un singolo club di Andreas Ulmer: Ulmer è sceso in campo 61 volte con il Salisburgo, mentre Tavernier è attualmente a quota 60 partite con i Rangers.
  • Con la rete contro il Viktoria Plzen, Paulo Dybala è arrivato a 10 gol segnati UEFA Europa League, tutti con la maglia della Roma; l'attaccante giallorosso è a un centro di distanza dall'eguagliare Francesco Totti (11) come numero di marcature realizzate tra UEFA Europa League e Coppa UEFA con la Roma (a 10 anche Lorenzo Pellegrini) - sono esclusi i turni preliminari. Inoltre l'argentino può segnare in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da ottobre 2022.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

RangersRoma
Partite giocate33
Numero di partite vinte01
Numero di partite perse32
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati13
Gol totali subiti64
Media gol subiti per partita2.01.3
Percentuale possesso palla53.258.3
Numero totale di passaggi12841543
Numero totale di passaggi riusciti10751281
Tiri nello specchio della porta1318
Percentuale di tiri in porta46.450.0
Numero totale di cross7287
Numero medio di cross riusciti1520
Duelli per partita vinti151145
Duelli per partita persi140177
Corner subiti89
Corner guadagnati1621
Numero di punizioni a favore4439
Numero di punizioni concesse3650
Tackle totali4339
Percentuale di successo nei tackle53.569.2
Fuorigiochi totali34
Numero totale di cartellini gialli57
Numero totale di cartellini rossi10

Rangers - Roma Live

