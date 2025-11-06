Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Real Betis-Lione: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Siviglia
6 Novembre 2025 ore 21:00
Real Betis
2
Lione
0
Partita finita
Arbitro: Matej Jug
  1. 29' 1-0 Abde Ezzalzouli
  2. 35' 2-0 Antony
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Real Betis 2, Lione 0.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Lione 0.22:55

  3. 90'+5'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Aitor Ruibal (Real Betis).22:54

  4. 90'+4'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Chimy Ávila (Real Betis).22:53

  5. 90'+4'

    Aitor Ruibal (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:52

  6. 90'+3'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52

  7. 90'+3'

    Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).22:52

  9. 90'+2'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:51

  10. 90'+2'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  11. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50

  12. 90'+1'

    Afonso Moreira (Lione) e' ammonito.22:50

  13. 90'+1'

    Fallo di Afonso Moreira (Lione).22:49

  15. 90'+1'

    Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49

  16. 90'

    Nicolás Tagliafico (Lione) e' ammonito per fallo.22:48

  17. 90'

    Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).22:48

  18. 90'

    Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48

  19. 87'

    Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.22:46

  21. 87'

    Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.22:46

  22. 86'

    Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Afonso Moreira.22:45

  23. 84'

    Sostituzione, Lione. Clinton Mata sostituisce Ainsley Maitland-Niles.22:42

  24. 83'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).22:42

  25. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cédric Bakambu.22:37

  27. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Pablo Fornals per infortunio.22:37

  28. 77'

    Gara riprende.22:36

  29. 77'

    Gara momentaneamente sospesa, Pablo Fornals (Real Betis) per infortunio.22:36

  30. 75'

    Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area.22:34

  31. 74'

    Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Antony.22:33

  33. 73'

    Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira con cross.22:32

  34. 72'

    Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:30

  35. 71'

    Gara riprende.22:30

  36. 71'

    Gara momentaneamente sospesa, Ruben Kluivert (Lione) per infortunio.22:30

  37. 70'

    Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:29

  39. 70'

    Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29

  40. 70'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:29

  41. 69'

    Tentativo fallito. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Nicolás Tagliafico con cross.22:28

  42. 69'

    Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27

  43. 69'

    Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:27

  45. 66'

    Gara riprende.22:25

  46. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, (Lione).22:25

  47. 65'

    Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Khalis Merah.22:24

  48. 65'

    Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.22:24

  49. 65'

    Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Giovani Lo Celso.22:24

  51. 64'

    Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  52. 64'

    Fallo di Antony (Real Betis).22:23

  53. 64'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cédric Bakambu.22:23

  54. 63'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Nicolás Tagliafico (Lione).22:22

  55. 62'

    Gara riprende.22:21

  57. 61'

    Gara momentaneamente sospesa, Tanner Tessmann (Lione) per infortunio.22:20

  58. 61'

    Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  59. 61'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:20

  60. 60'

    Fuorigioco. Mathys de Carvalho(Lione) prova il lancio lungo, ma Nicolás Tagliafico e' colto in fuorigioco.22:19

  61. 60'

    Tiro parato. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19

  63. 60'

    Fallo di mano di Khalis Merah (Lione).22:19

  64. 58'

    Gara riprende.22:16

  65. 57'

    Gara momentaneamente sospesa, Khalis Merah (Lione) per infortunio.22:16

  66. 56'

    Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15

  67. 56'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:15

  69. 52'

    Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  70. 52'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:11

  71. 48'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07

  72. 47'

    Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:06

  73. 47'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).22:06

  75. Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Lione 0.22:04

  76. 45'

    Sostituzione, Lione. Nicolás Tagliafico sostituisce Abner Vinícius.22:04

  77. 45'

    Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Enzo Molébé.22:04

  78. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Real Betis 2, Lione 0.21:46

  79. 45'+1'

    Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.21:46

  81. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:45

  82. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  83. 44'

    Tiro parato. Enzo Molébé (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abner Vinícius.21:44

  84. 43'

    Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  85. 43'

    Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).21:43

  87. 43'

    Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khalis Merah.21:42

  88. 39'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:39

  89. 39'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39

  90. 37'

    Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:37

  91. 37'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  93. 37'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:36

  94. 37'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36

  95. 35'

    Gol! Real Betis 2, Lione 0. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Roca con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.21:34

  96. 34'

    Fallo di Adam Karabec (Lione).21:34

  97. 34'

    Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34

  99. 32'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Giovani Lo Celso.21:32

  100. 29'

    Gol! Real Betis 1, Lione 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cédric Bakambu con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:29

  101. 29'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:29

  102. 29'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marc Roca.21:29

  103. 26'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.21:26

  105. 24'

    Abner Vinícius (Lione) e' ammonito per fallo.21:24

  106. 24'

    Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:24

  107. 24'

    Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24

  108. 23'

    Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23

  109. 23'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:23

  111. 20'

    Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abde Ezzalzouli.21:20

  112. 12'

    Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:12

  113. 12'

    Cédric Bakambu (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12

  114. 10'

    Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:09

  115. 10'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09

  117. 9'

    Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:09

  118. 9'

    Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

  119. 9'

    Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:08

  120. Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:01

  121. Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:00

  123. Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00

  124. Inizia il Primo tempo.21:00

  125. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

  127. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
    Città: Siviglia
    Capienza: 72000 spettatori19:47

Formazioni Real Betis - Lione

Real Betis
Lione
TITOLARI REAL BETIS
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (24) AITOR RUIBAL (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (20) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (7) ANTONY (C)
  • (11) CÉDRIC BAKAMBU (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (14) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (40) ÁNGEL ORTIZ (D)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
  • (30) GERMÁN GARCÍA (P)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
TITOLARI LIONE
  • (1) DOMINIK GREIF (P)
  • (21) RUBEN KLUIVERT (D)
  • (19) MOUSSA NIAKHATÉ (D)
  • (16) ABNER VINÍCIUS (D)
  • (98) AINSLEY MAITLAND-NILES (D)
  • (39) MATHYS DE CARVALHO (C)
  • (6) TANNER TESSMANN (C)
  • (29) ENZO MOLÉBÉ (C)
  • (44) KHALIS MERAH (C)
  • (7) ADAM KARABEC (C)
  • (20) MARTÍN SATRIANO (A)
PANCHINA LIONE
  • (22) CLINTON MATA (D)
  • (17) AFONSO MOREIRA (A)
  • (41) TÉO BARISIC (D)
  • (40) RÉMY DESCAMPS (P)
  • (62) YVANN KONAN (P)
  • (23) TYLER MORTON (C)
  • (10) PAVEL SULC (C)
  • (46) TIAGO GONÇALVES (C)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
ALLENATORE LIONE
  • Paulo Alexandre Rodrigues Fonseca
PREPARTITA

Real Betis - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Lione sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Real Betis si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Real Betis e Lione si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Real Betis non ha mai vinto, Lione ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Real Betis-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Real Betis e il Lione si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013/14: pareggio 0-0 in Spagna e vittoria per 1-0 del Lione in Francia.
  • Il Lione è imbattuto contro le squadre spagnole in UEFA Europa League, avendo vinto cinque delle sei partite contro queste avversarie (1N).
  • Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 10 partite nelle grandi competizioni europee (4V, 5N): 4-1 contro il Chelsea nella finale della UEFA Conference League della scorsa stagione.
  • Il Lione è al primo posto per possesso palla medio (62.8%), passaggi riusciti (1634), sequenze su azione con 10 o più passaggi (60) e primo a pari merito per passaggi per sequenza (4.7) in questa stagione di UEFA Europa League. Ha anche la seconda più lunga durata media per sequenza (13 secondi), dietro agli avversari del Real Betis (13.3 secondi).
  • Nonostante abbia giocato solo 152 minuti in questa stagione di UEFA Europa League, solo cinque giocatori hanno creato più occasioni di Adam Karabec del Lione (7), mentre è al primo posto sia per Expected Assist (1.55) che per Expected Assist su azione (1.46).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Real BetisLione
Partite giocate33
Numero di partite vinte13
Numero di partite perse00
Numero di partite pareggiate20
Gol totali segnati45
Gol totali subiti20
Media gol subiti per partita0.70.0
Percentuale possesso palla52.962.6
Numero totale di passaggi15301846
Numero totale di passaggi riusciti13571634
Tiri nello specchio della porta916
Percentuale di tiri in porta42.947.1
Numero totale di cross4043
Numero medio di cross riusciti611
Duelli per partita vinti137151
Duelli per partita persi161139
Corner subiti117
Corner guadagnati911
Numero di punizioni a favore3341
Numero di punizioni concesse4336
Tackle totali5340
Percentuale di successo nei tackle60.450.0
Fuorigiochi totali76
Numero totale di cartellini gialli96
Numero totale di cartellini rossi00

Inglas Vetri

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio