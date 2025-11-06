Incontro terminato, Real Betis 2, Lione 0.
Secondo tempo terminato, Real Betis 2, Lione 0.22:55
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Aitor Ruibal (Real Betis).22:54
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Chimy Ávila (Real Betis).22:53
Aitor Ruibal (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:52
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:52
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).22:52
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).22:51
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:50
Afonso Moreira (Lione) e' ammonito.22:50
Fallo di Afonso Moreira (Lione).22:49
Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:49
Nicolás Tagliafico (Lione) e' ammonito per fallo.22:48
Fallo di Nicolás Tagliafico (Lione).22:48
Pablo García (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:48
Sostituzione, Real Betis. Pablo García sostituisce Antony.22:46
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.22:46
Tentativo fallito. Tyler Morton (Lione) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra. Assist di Afonso Moreira.22:45
Sostituzione, Lione. Clinton Mata sostituisce Ainsley Maitland-Niles.22:42
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Valentín Gómez (Real Betis).22:42
Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cédric Bakambu.22:37
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Pablo Fornals per infortunio.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Pablo Fornals (Real Betis) per infortunio.22:36
Tiro respinto. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da centro area.22:34
Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Antony.22:33
Tentativo fallito. Nicolás Tagliafico (Lione) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Afonso Moreira con cross.22:32
Fuorigioco. Ainsley Maitland-Niles(Lione) prova il lancio lungo, ma Pavel Sulc e' colto in fuorigioco.22:30
Gara riprende.22:30
Gara momentaneamente sospesa, Ruben Kluivert (Lione) per infortunio.22:30
Cédric Bakambu (Real Betis) e' ammonito per fallo.22:29
Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:29
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:29
Tentativo fallito. Ainsley Maitland-Niles (Lione) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Nicolás Tagliafico con cross.22:28
Afonso Moreira (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:27
Fallo di Pablo Fornals (Real Betis).22:27
Gara riprende.22:25
Gara momentaneamente sospesa, (Lione).22:25
Sostituzione, Lione. Pavel Sulc sostituisce Khalis Merah.22:24
Sostituzione, Lione. Tyler Morton sostituisce Tanner Tessmann.22:24
Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Giovani Lo Celso.22:24
Nicolás Tagliafico (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Antony (Real Betis).22:23
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cédric Bakambu.22:23
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Nicolás Tagliafico (Lione).22:22
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Tanner Tessmann (Lione) per infortunio.22:20
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Marc Roca (Real Betis).22:20
Fuorigioco. Mathys de Carvalho(Lione) prova il lancio lungo, ma Nicolás Tagliafico e' colto in fuorigioco.22:19
Tiro parato. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:19
Fallo di mano di Khalis Merah (Lione).22:19
Gara riprende.22:16
Gara momentaneamente sospesa, Khalis Merah (Lione) per infortunio.22:16
Ruben Kluivert (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:15
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).22:15
Mathys de Carvalho (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).22:11
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra.22:07
Tentativo fallito. Mathys de Carvalho (Lione) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra da calcio d'angolo.22:06
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Diego Llorente (Real Betis).22:06
Inizia il Secondo tempo Real Betis 2, Lione 0.22:04
Sostituzione, Lione. Nicolás Tagliafico sostituisce Abner Vinícius.22:04
Sostituzione, Lione. Afonso Moreira sostituisce Enzo Molébé.22:04
Primo tempo terminato, Real Betis 2, Lione 0.21:46
Tentativo fallito. Ruben Kluivert (Lione) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Adam Karabec con cross da calcio d'angolo.21:46
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Enzo Molébé (Lione) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abner Vinícius.21:44
Moussa Niakhaté (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Cédric Bakambu (Real Betis).21:43
Tiro parato. Tanner Tessmann (Lione) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Khalis Merah.21:42
Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:39
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:39
Fallo di Mathys de Carvalho (Lione).21:37
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:36
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:36
Gol! Real Betis 2, Lione 0. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Marc Roca con passaggio filtrante in seguito a un calcio da fermo.21:34
Fallo di Adam Karabec (Lione).21:34
Giovani Lo Celso (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Giovani Lo Celso.21:32
Gol! Real Betis 1, Lione 0. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Cédric Bakambu con suggerimento di testa da calcio d'angolo.21:29
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Dominik Greif (Lione).21:29
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Marc Roca.21:29
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Abde Ezzalzouli.21:26
Abner Vinícius (Lione) e' ammonito per fallo.21:24
Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:24
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:24
Tanner Tessmann (Lione) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:23
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:23
Tiro parato. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abde Ezzalzouli.21:20
Fallo di Moussa Niakhaté (Lione).21:12
Cédric Bakambu (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:12
Fallo di Ruben Kluivert (Lione).21:09
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:09
Tentativo fallito. Khalis Merah (Lione) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:09
Adam Karabec (Lione) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Valentín Gómez (Real Betis).21:08
Calcio d'angolo,Lione. Calcio d'angolo causato da Natan (Real Betis).21:01
Fallo di Abner Vinícius (Lione).21:00
Antony (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:00
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estadio La Cartuja de Sevilla
Città: Siviglia
Capienza: 72000 spettatori19:47
Real Betis - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.
Arbitro di Real Betis - Lione sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.
Attualmente Real Betis si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).
Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.
Real Betis e Lione si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Real Betis non ha mai vinto, Lione ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Real Betis-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Real Betis
|Lione
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|3
|Numero di partite perse
|0
|0
|Numero di partite pareggiate
|2
|0
|Gol totali segnati
|4
|5
|Gol totali subiti
|2
|0
|Media gol subiti per partita
|0.7
|0.0
|Percentuale possesso palla
|52.9
|62.6
|Numero totale di passaggi
|1530
|1846
|Numero totale di passaggi riusciti
|1357
|1634
|Tiri nello specchio della porta
|9
|16
|Percentuale di tiri in porta
|42.9
|47.1
|Numero totale di cross
|40
|43
|Numero medio di cross riusciti
|6
|11
|Duelli per partita vinti
|137
|151
|Duelli per partita persi
|161
|139
|Corner subiti
|11
|7
|Corner guadagnati
|9
|11
|Numero di punizioni a favore
|33
|41
|Numero di punizioni concesse
|43
|36
|Tackle totali
|53
|40
|Percentuale di successo nei tackle
|60.4
|50.0
|Fuorigiochi totali
|7
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
