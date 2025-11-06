Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:47

PREPARTITA

Real Betis - Lione è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estadio La Cartuja de Sevilla di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Lione sarà Matej Jug. Al VAR invece ci sarà Alen Borosak.

Attualmente Real Betis si trova 18° in classifica con 5 punti (frutto di 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); invece Lione si trova 5° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

Real Betis ha segnato 4 gol e ne ha subiti 2; Lione ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0.

Real Betis e Lione si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Real Betis non ha mai vinto, Lione ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Real Betis-Lione ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Real Betis e il Lione si sono incontrati nella fase a gironi della UEFA Europa League 2013/14: pareggio 0-0 in Spagna e vittoria per 1-0 del Lione in Francia.

Il Lione è imbattuto contro le squadre spagnole in UEFA Europa League, avendo vinto cinque delle sei partite contro queste avversarie (1N).

Il Real Betis ha perso solo una delle ultime 10 partite nelle grandi competizioni europee (4V, 5N): 4-1 contro il Chelsea nella finale della UEFA Conference League della scorsa stagione.

Il Lione è al primo posto per possesso palla medio (62.8%), passaggi riusciti (1634), sequenze su azione con 10 o più passaggi (60) e primo a pari merito per passaggi per sequenza (4.7) in questa stagione di UEFA Europa League. Ha anche la seconda più lunga durata media per sequenza (13 secondi), dietro agli avversari del Real Betis (13.3 secondi).

Nonostante abbia giocato solo 152 minuti in questa stagione di UEFA Europa League, solo cinque giocatori hanno creato più occasioni di Adam Karabec del Lione (7), mentre è al primo posto sia per Expected Assist (1.55) che per Expected Assist su azione (1.46).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: