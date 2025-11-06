Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

PREPARTITA

Salisburgo - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Salisburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Salisburgo e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Salisburgo ha disputato 13 match contro avversarie olandesi in competizioni europee (incluse le qualificazioni, 6V, 4N, 3P), perdendo solo una delle ultime 11 sfide contro queste formazioni a partire dal 1994.

Le squadre olandesi hanno vinto solo tre delle 14 partite di UEFA Europa League contro avversarie austriache (4N, 7P), gli unici successi di questo tipo sono arrivati tutti contro lo Sturm Graz nel 2021-22 e nel 2022-23 (due da parte del PSV e uno del Feyenoord).

Il Salisburgo ha perso tutte le prime tre partite di UEFA Europa League di questa stagione e per la prima volta potrebbe rimediare quattro sconfitte nelle prime quattro sfide della fase a gironi di una delle principali competizioni europee.

I Go Ahead Eagles hanno vinto ciascuna delle ultime due partite europee (2-1 contro Panathinaikos e Aston Villa in UEFA Europa League in questa stagione), dopo essere rimasti senza vittorie in tutte e sette le precedenti sfide in questi tornei (2N, 5P, comprese le qualificazioni).

Tutti e quattro i gol dei Go Ahead Eagles in UEFA Europa League in questa stagione sono stati segnati da giocatori il cui nome inizia con la M (due di Milan Smit, uno di Mathis Suray e Mats Deijl); più in generale, i giocatori il cui nome inizia con una lettera diversa dalla M hanno effettuato 15 tiri senza segnare per la formazione olandese nella competizione 2025-26, allenata da Melvin Boel.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: