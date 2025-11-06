Virgilio Sport
Salisburgo-Go Ahead Eagles: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg
6 Novembre 2025 ore 18:45
Salisburgo
2
Go Ahead Eagles
0
Partita finita
Arbitro: Giorgi Kruashvili
  1. 59' 1-0 Yorbe Vertessen
  2. 80' 2-0 Aleksa Terzic
0'
45'
90'
90'
93'

Incontro terminato, Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0.

  1. 90'+4'

    Secondo tempo terminato, Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0.20:35

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maurits Kjærgaard.20:35

  4. 90'+1'

    Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Finn Stokkers da calcio d'angolo.20:32

  5. 90'+1'

    Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oskar Sivertsen con cross da calcio d'angolo.20:32

  6. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32

  7. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Jannik Schuster (Salisburgo).20:32

  9. 90'

    Tentativo fallito. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Aleksa Terzic.20:31

  10. 89'

    Tiro parato. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giovanni van Zwam con cross.20:30

  11. 87'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Calvin Twigt.20:29

  12. 87'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oskar Sivertsen sostituisce Mathis Suray.20:28

  13. 87'

    Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  15. 87'

    Fallo di Maurits Kjærgaard (Salisburgo).20:28

  16. 85'

    Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Edmund Baidoo.20:27

  17. 84'

    Fallo di mano di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).20:25

  18. 80'

    Gol! Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0. Aleksa Terzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maurits Kjærgaard.

  19. 80'

    Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oscar Pettersson.20:21

  21. 77'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Yassir Salah Rahmouni.20:18

  22. 77'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Richonell Margaret.20:18

  23. 76'

    Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17

  24. 76'

    Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).20:17

  25. 76'

    Sostituzione, Salisburgo. Enrique Aguilar sostituisce Clement Bischoff.20:17

  27. 76'

    Sostituzione, Salisburgo. Petar Ratkov sostituisce Yorbe Vertessen.20:17

  28. 74'

    Tiro respinto. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Lainer.20:15

  29. 70'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksa Terzic.20:11

  30. 69'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10

  31. 69'

    Fallo di Clement Bischoff (Salisburgo).20:10

  33. 68'

    Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oscar Pettersson sostituisce Kenzo Goudmijn.20:09

  34. 68'

    Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Sota Kitano.20:09

  35. 66'

    Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Clement Bischoff.20:07

  36. 65'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06

  37. 65'

    Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).20:06

  39. 65'

    Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Lainer.20:06

  40. 62'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).20:04

  41. 62'

    Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04

  42. 59'

    Gol! Salisburgo 1, Go Ahead Eagles 0. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksa Terzic con cross.20:01

  43. 57'

    Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).19:58

  45. 57'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58

  46. 55'

    Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.19:56

  47. 54'

    Tiro respinto. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.19:56

  48. 54'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:55

  49. 51'

    Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Maurits Kjærgaard.19:53

  51. 48'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).19:49

  52. 47'

    Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48

  53. 47'

    Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).19:48

  54. Inizia il Secondo tempo Salisburgo 0, Go Ahead Eagles 0.19:47

  55. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Salisburgo 0, Go Ahead Eagles 0.19:31

  57. 45'+2'

    Fuorigioco. Dean James(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.19:31

  58. 45'+1'

    Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31

  59. 45'+1'

    Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:31

  60. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30

  61. 44'

    Tiro respinto. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stefan Lainer.19:28

  63. 42'

    Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Kenzo Goudmijn.19:27

  64. 40'

    Fuorigioco. Maurits Kjærgaard(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Yorbe Vertessen e' colto in fuorigioco.19:24

  65. 35'

    Mathis Suray (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:19

  66. 35'

    Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:19

  67. 35'

    Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  69. 34'

    Tentativo fallito. Clement Bischoff (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Edmund Baidoo.19:18

  70. 33'

    Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Maurits Kjærgaard.19:18

  71. 33'

    Tentativo fallito. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:18

  72. 29'

    Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:14

  73. 29'

    Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:14

  75. 29'

    Sota Kitano (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

  76. 29'

    Tentativo fallito. Jannik Schuster (Salisburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:13

  77. 28'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).19:13

  78. 28'

    Tiro respinto. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.19:13

  79. 27'

    Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).19:12

  81. 27'

    Aleksa Terzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12

  82. 26'

    Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:11

  83. 26'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11

  84. 25'

    Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).19:10

  85. 25'

    Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

  87. 24'

    Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:09

  88. 21'

    Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:06

  89. 19'

    Tentativo fallito. Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean James.19:04

  90. 17'

    Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02

  91. 17'

    Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:02

  93. 14'

    Tiro parato. Clement Bischoff (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Edmund Baidoo.18:59

  94. 14'

    Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mathis Suray.18:58

  95. 14'

    Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean James con cross.18:58

  96. 6'

    Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yassir Salah Rahmouni.18:50

  97. Inizia il Primo tempo.18:45

  99. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37

  101. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Red Bull Arena Salzburg
    Città: Wals bei Salzburg
    Capienza: 30188 spettatori17:37

Formazioni Salisburgo - Go Ahead Eagles

Salisburgo
Go Ahead Eagles
TITOLARI SALISBURGO
  • (52) CHRISTIAN ZAWIESCHITZKY (P)
  • (22) STEFAN LAINER (D)
  • (2) JACOB RASMUSSEN (D)
  • (3) ALEKSA TERZIC (D)
  • (44) JANNIK SCHUSTER (D)
  • (14) MAURITS KJÆRGAARD (C)
  • (5) SOUMAÏLA DIABATÉ (C)
  • (8) SOTA KITANO (C)
  • (11) YORBE VERTESSEN (A)
  • (7) CLEMENT BISCHOFF (A)
  • (20) EDMUND BAIDOO (A)
PANCHINA SALISBURGO
  • (37) TIM TRUMMER (C)
  • (15) MAMADY DIAMBOU (C)
  • (21) PETAR RATKOV (A)
  • (49) MOUSSA YEO (C)
  • (29) LUCAS GOURNA-DOUATH (C)
  • (23) JOANE GADOU (D)
  • (43) ENRIQUE AGUILAR (A)
  • (13) FRANS KRÄTZIG (D)
  • (92) SALKO HAMZIC (P)
ALLENATORE SALISBURGO
  • Thomas Letsch
TITOLARI GO AHEAD EAGLES
  • (22) JARI DE BUSSER (P)
  • (5) DEAN JAMES (D)
  • (4) JORIS KRAMER (D)
  • (2) MATS DEIJL (D)
  • (21) MELLE MEULENSTEEN (D)
  • (34) YASSIR SALAH RAHMOUNI (C)
  • (6) CALVIN TWIGT (C)
  • (17) MATHIS SURAY (C)
  • (24) KENZO GOUDMIJN (C)
  • (18) RICHONELL MARGARET (C)
  • (9) MILAN SMIT (A)
PANCHINA GO AHEAD EAGLES
  • (29) ASKE ADELGAARD (D)
  • (14) OSCAR PETTERSSON (A)
  • (32) OFOSU BOAKYE (A)
  • (27) FINN STOKKERS (A)
  • (26) JULIUS DIRKSEN (D)
  • (11) OSKAR SIVERTSEN (A)
  • (1) LUCA PLOGMANN (P)
  • (30) SVEN JANSEN (P)
  • (25) GIOVANNI VAN ZWAM (D)
  • (33) NANDO VERDONI (P)
  • (8) EVERT LINTHORST (C)
  • (15) ROBBIN WEIJENBERG (C)
ALLENATORE GO AHEAD EAGLES
  • Melvin Boel
PREPARTITA

Salisburgo - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.

Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Salisburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

Salisburgo e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.

Salisburgo-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Il Salisburgo ha disputato 13 match contro avversarie olandesi in competizioni europee (incluse le qualificazioni, 6V, 4N, 3P), perdendo solo una delle ultime 11 sfide contro queste formazioni a partire dal 1994.
  • Le squadre olandesi hanno vinto solo tre delle 14 partite di UEFA Europa League contro avversarie austriache (4N, 7P), gli unici successi di questo tipo sono arrivati tutti contro lo Sturm Graz nel 2021-22 e nel 2022-23 (due da parte del PSV e uno del Feyenoord).
  • Il Salisburgo ha perso tutte le prime tre partite di UEFA Europa League di questa stagione e per la prima volta potrebbe rimediare quattro sconfitte nelle prime quattro sfide della fase a gironi di una delle principali competizioni europee.
  • I Go Ahead Eagles hanno vinto ciascuna delle ultime due partite europee (2-1 contro Panathinaikos e Aston Villa in UEFA Europa League in questa stagione), dopo essere rimasti senza vittorie in tutte e sette le precedenti sfide in questi tornei (2N, 5P, comprese le qualificazioni).
  • Tutti e quattro i gol dei Go Ahead Eagles in UEFA Europa League in questa stagione sono stati segnati da giocatori il cui nome inizia con la M (due di Milan Smit, uno di Mathis Suray e Mats Deijl); più in generale, i giocatori il cui nome inizia con una lettera diversa dalla M hanno effettuato 15 tiri senza segnare per la formazione olandese nella competizione 2025-26, allenata da Melvin Boel.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

SalisburgoGo Ahead Eagles
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse31
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati24
Gol totali subiti63
Media gol subiti per partita2.01.0
Percentuale possesso palla43.846.6
Numero totale di passaggi12821199
Numero totale di passaggi riusciti10601003
Tiri nello specchio della porta1314
Percentuale di tiri in porta50.058.3
Numero totale di cross4346
Numero medio di cross riusciti614
Duelli per partita vinti137122
Duelli per partita persi164125
Corner subiti1225
Corner guadagnati811
Numero di punizioni a favore3029
Numero di punizioni concesse4034
Tackle totali5044
Percentuale di successo nei tackle70.063.6
Fuorigiochi totali76
Numero totale di cartellini gialli55
Numero totale di cartellini rossi00

