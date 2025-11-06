Incontro terminato, Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0.
Eccellenze italiane
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
Incontro terminato, Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0.
Secondo tempo terminato, Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0.20:35
Tiro parato. Tim Trummer (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Maurits Kjærgaard.20:35
Tentativo fallito. Joris Kramer (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che esce di molto sulla destra. Assist di Finn Stokkers da calcio d'angolo.20:32
Tentativo fallito. Finn Stokkers (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla sinistra. Assist di Oskar Sivertsen con cross da calcio d'angolo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Jannik Schuster (Salisburgo).20:32
Tentativo fallito. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Aleksa Terzic.20:31
Tiro parato. Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Giovanni van Zwam con cross.20:30
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Julius Dirksen sostituisce Calvin Twigt.20:29
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oskar Sivertsen sostituisce Mathis Suray.20:28
Calvin Twigt (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Fallo di Maurits Kjærgaard (Salisburgo).20:28
Sostituzione, Salisburgo. Tim Trummer sostituisce Edmund Baidoo.20:27
Fallo di mano di Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles).20:25
Gol! Salisburgo 2, Go Ahead Eagles 0. Aleksa Terzic (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a destra. Assist di Maurits Kjærgaard.
Guarda la scheda del giocatore Aleksa Terzic20:22
Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola di poco a lato sulla sinistra. Assist di Oscar Pettersson.20:21
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Giovanni van Zwam sostituisce Yassir Salah Rahmouni.20:18
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Finn Stokkers sostituisce Richonell Margaret.20:18
Melle Meulensteen (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:17
Fallo di Moussa Yeo (Salisburgo).20:17
Sostituzione, Salisburgo. Enrique Aguilar sostituisce Clement Bischoff.20:17
Sostituzione, Salisburgo. Petar Ratkov sostituisce Yorbe Vertessen.20:17
Tiro respinto. Moussa Yeo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Stefan Lainer.20:15
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksa Terzic.20:11
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Fallo di Clement Bischoff (Salisburgo).20:10
Sostituzione, Go Ahead Eagles. Oscar Pettersson sostituisce Kenzo Goudmijn.20:09
Sostituzione, Salisburgo. Moussa Yeo sostituisce Sota Kitano.20:09
Tiro parato. Edmund Baidoo (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Clement Bischoff.20:07
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:06
Fallo di Stefan Lainer (Salisburgo).20:06
Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Stefan Lainer.20:06
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Jari De Busser (Go Ahead Eagles).20:04
Tiro parato. Sota Kitano (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:04
Gol! Salisburgo 1, Go Ahead Eagles 0. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Aleksa Terzic con cross.20:01
Fallo di Richonell Margaret (Go Ahead Eagles).19:58
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:58
Fuorigioco. Mats Deijl(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mathis Suray e' colto in fuorigioco.19:56
Tiro respinto. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola.19:56
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:55
Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Maurits Kjærgaard.19:53
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Stefan Lainer (Salisburgo).19:49
Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:48
Fallo di Jannik Schuster (Salisburgo).19:48
Inizia il Secondo tempo Salisburgo 0, Go Ahead Eagles 0.19:47
Primo tempo terminato, Salisburgo 0, Go Ahead Eagles 0.19:31
Fuorigioco. Dean James(Go Ahead Eagles) prova il lancio lungo, ma Mats Deijl e' colto in fuorigioco.19:31
Milan Smit (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:31
Fallo di Edmund Baidoo (Salisburgo).19:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.19:30
Tiro respinto. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Stefan Lainer.19:28
Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro dalla sinistra dell'area di poco alto. Assist di Kenzo Goudmijn.19:27
Fuorigioco. Maurits Kjærgaard(Salisburgo) prova il lancio lungo, ma Yorbe Vertessen e' colto in fuorigioco.19:24
Mathis Suray (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:19
Fallo di Mathis Suray (Go Ahead Eagles).19:19
Soumaïla Diabaté (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Tentativo fallito. Clement Bischoff (Salisburgo) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Edmund Baidoo.19:18
Tiro respinto. Yorbe Vertessen (Salisburgo) un tiro di destro da centro area. Assist di Maurits Kjærgaard.19:18
Tentativo fallito. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra.19:18
Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles) e' ammonito per fallo.19:14
Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:14
Sota Kitano (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Tentativo fallito. Jannik Schuster (Salisburgo) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.19:13
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Dean James (Go Ahead Eagles).19:13
Tiro respinto. Maurits Kjærgaard (Salisburgo) un tiro di sinistro da fuori area.19:13
Fallo di Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles).19:12
Aleksa Terzic (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:12
Fallo di Yassir Salah Rahmouni (Go Ahead Eagles).19:11
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:11
Fallo di Calvin Twigt (Go Ahead Eagles).19:10
Edmund Baidoo (Salisburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Calcio d'angolo,Go Ahead Eagles. Calcio d'angolo causato da Soumaïla Diabaté (Salisburgo).19:09
Calcio d'angolo,Salisburgo. Calcio d'angolo causato da Mats Deijl (Go Ahead Eagles).19:06
Tentativo fallito. Kenzo Goudmijn (Go Ahead Eagles) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean James.19:04
Mats Deijl (Go Ahead Eagles) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:02
Fallo di Yorbe Vertessen (Salisburgo).19:02
Tiro parato. Clement Bischoff (Salisburgo) un tiro di sinistro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Edmund Baidoo.18:59
Tentativo fallito. Milan Smit (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Mathis Suray.18:58
Tentativo fallito. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Dean James con cross.18:58
Tiro parato. Mathis Suray (Go Ahead Eagles) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Yassir Salah Rahmouni.18:50
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:37
Dove si gioca la partita:
Stadio: Red Bull Arena Salzburg
Città: Wals bei Salzburg
Capienza: 30188 spettatori17:37
Salisburgo - Go Ahead Eagles è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Red Bull Arena Salzburg di Wals bei Salzburg.
Attualmente Salisburgo si trova 34° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece Go Ahead Eagles si trova 12° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Salisburgo ha segnato 2 gol e ne ha subiti 6; Go Ahead Eagles ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.
Salisburgo e Go Ahead Eagles è la prima che si affrontano in campionato.
Salisburgo-Go Ahead Eagles ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Salisburgo
|Go Ahead Eagles
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|3
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|4
|Gol totali subiti
|6
|3
|Media gol subiti per partita
|2.0
|1.0
|Percentuale possesso palla
|43.8
|46.6
|Numero totale di passaggi
|1282
|1199
|Numero totale di passaggi riusciti
|1060
|1003
|Tiri nello specchio della porta
|13
|14
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|58.3
|Numero totale di cross
|43
|46
|Numero medio di cross riusciti
|6
|14
|Duelli per partita vinti
|137
|122
|Duelli per partita persi
|164
|125
|Corner subiti
|12
|25
|Corner guadagnati
|8
|11
|Numero di punizioni a favore
|30
|29
|Numero di punizioni concesse
|40
|34
|Tackle totali
|50
|44
|Percentuale di successo nei tackle
|70.0
|63.6
|Fuorigiochi totali
|7
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|5
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
Visione, innovazione nel mondo dei vetriLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND