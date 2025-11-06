Incontro terminato, Sporting Braga 3, Genk 4.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 3, Genk 4.22:53
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53
Fallo di Yaimar Medina (Genk).22:53
Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:52
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:51
Gara riprende.22:51
Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:50
Gara momentaneamente sospesa, Nikolas Sattlberger (Genk) per infortunio.22:50
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:50
Nikolas Sattlberger (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Mario Dorgeles con cross in seguito a un calcio da fermo.22:49
Josue Kongolo (Genk) e' ammonito per fallo.22:48
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48
Fallo di Josue Kongolo (Genk).22:48
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:48
Tiro respinto. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area. Assist di Diego Rodrigues con cross.22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito.22:47
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46
Fallo di Yaimar Medina (Genk).22:46
Fuorigioco. Mario Dorgeles(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Pau Víctor e' colto in fuorigioco.22:44
Gol! Sporting Braga 3, Genk 4. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:43
Fran Navarro (Sporting Braga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Gabri Martínez con cross da calcio d'angolo.22:43
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:42
Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Rodrigo Zalazar.22:41
Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Víctor Gómez con cross.22:40
Tiro parato. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikolas Sattlberger.22:37
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Josue Kongolo (Genk) per infortunio.22:35
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:34
Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.22:34
Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Ricardo Horta.22:34
Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:34
Sostituzione, Genk. Jarne Steuckers sostituisce Konstantinos Karetsas.22:33
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Patrik Hrosovsky (Genk).22:32
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Dorgeles.22:32
Gol! Sporting Braga 2, Genk 4. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas in seguito a un contropiede.22:29
Gol! Sporting Braga 2, Genk 3. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta con cross.22:28
Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Grillitsch.22:27
Tentativo fallito. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Dorgeles.22:26
Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).22:22
Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22
Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Yira Sor.22:21
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ricardo Horta con cross.22:19
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).22:19
Tiro parato. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta con cross.22:19
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18
Fallo di Matte Smets (Genk).22:18
Gol! Sporting Braga 1, Genk 3. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Daan Heymans.22:16
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con passaggio filtrante.22:16
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Leonardo Lelo.22:13
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.22:13
Sostituzione, Sporting Braga. Florian Grillitsch sostituisce João Moutinho.22:13
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.22:11
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:08
Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ricardo Horta.22:08
Fuorigioco. Hendrik Van Crombrugge(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:07
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).22:06
Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Gol! Sporting Braga 1, Genk 2. Yira Sor (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nel centro della porta.22:05
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04
Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:04
Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.22:03
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Genk 1.22:02
Sostituzione, Genk. Josue Kongolo sostituisce Ken Nkuba.22:02
Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Genk 1.21:47
Gol! Sporting Braga 1, Genk 1. Daan Heymans (Genk) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Amine El Ouazzani (Sporting Braga).21:46
Tiro respinto. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area.21:45
Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da João Moutinho (Sporting Braga).21:45
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Ken Nkuba (Genk).21:43
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43
Fallo di Matte Smets (Genk).21:43
Gara riprende.21:37
Gara momentaneamente sospesa, Ken Nkuba (Genk) per infortunio.21:36
Tiro respinto. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.21:35
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:34
Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rodrigo Zalazar.21:34
Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).21:32
Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Gol! Sporting Braga 1, Genk 0. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.21:29
Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28
Fallo di Mujaid Sadick (Genk).21:28
Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amine El Ouazzani.21:27
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24
Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).21:24
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:23
Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.21:22
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Fallo di Yira Sor (Genk).21:19
Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).21:18
Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18
Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17
Fallo di Matte Smets (Genk).21:17
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).21:14
Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.21:13
Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12
Fallo di Joris Kayembe (Genk).21:12
Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo.21:09
Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky.21:06
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05
Fallo di Daan Heymans (Genk).21:05
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori19:52
Sporting Braga - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Genk sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.
Attualmente Sporting Braga si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.
Sporting Braga e Genk è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Braga-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Genk
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|3
|1
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|5
|1
|Gol totali subiti
|0
|1
|Media gol subiti per partita
|0.0
|0.3
|Percentuale possesso palla
|46.4
|51.2
|Numero totale di passaggi
|1371
|1429
|Numero totale di passaggi riusciti
|1145
|1235
|Tiri nello specchio della porta
|12
|8
|Percentuale di tiri in porta
|48.0
|32.0
|Numero totale di cross
|62
|64
|Numero medio di cross riusciti
|9
|10
|Duelli per partita vinti
|141
|147
|Duelli per partita persi
|127
|140
|Corner subiti
|11
|8
|Corner guadagnati
|14
|9
|Numero di punizioni a favore
|32
|39
|Numero di punizioni concesse
|32
|36
|Tackle totali
|56
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|62.5
|64.8
|Fuorigiochi totali
|4
|10
|Numero totale di cartellini gialli
|2
|4
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
