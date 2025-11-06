Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

Sporting Braga - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Genk sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Sporting Braga si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Sporting Braga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Sporting Braga e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Lo Sporting Braga non ha vinto nessuna delle ultime otto partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre belghe (5N, 3P) dopo il successo per 3-0 sullo Standard Liegi nel febbraio 2009 in Coppa UEFA.

Il Genk non ha mai affrontato lo Sporting Braga prima d'ora; il suo unico incontro nelle maggiori competizioni europee con una squadra portoghese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13, con una vittoria per 2-1 in casa e un pareggio per 1-1 in trasferta contro lo Sporting CP.

Includendo le qualificazioni, lo Sporting Braga ha vinto le ultime otto partite europee, segnando 19 gol e subendone solo due. Un successo in questo incontro gli permetterebbe di eguagliare la striscia di vittorie più lunga di una squadra portoghese in Europa, registrata dal Vitória Guimarães nel corso della scorsa stagione (nove).

Il Genk non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime due partite di UEFA Europa League, con 18 tiri senza successo. L'ultima volta che ha giocato tre partite nelle maggiori competizioni europee senza trovare la rete in una singola stagione è stata nella UEFA Champions League 2011/12.

Ricardo Horta ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sette presenze in UEFA Europa League con lo Sporting Braga (2 gol, 3 assist). Horta è stato coinvolto in 27 reti con il Braga (15 gol, 12 assist), il terzo valore più alto per un giocatore con un singolo club nella competizione, dietro a Aritz Aduriz con l'Athletic Club (26 gol, 5 assist) e Bruno Fernandes con il Manchester United (16 gol, 12 assist).

