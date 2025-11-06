Virgilio Sport
Sporting Braga-Genk: 3-4 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
6 Novembre 2025 ore 21:00
Sporting Braga
3
Genk
4
Partita finita
Arbitro: Balazs Berke
  1. 30' 1-0 Rodrigo Zalazar
  2. 45+2' 1-1 Daan Heymans
  3. 48' 1-2 Yira Sor
  4. 59' 1-3 Oh Hyeon-Gyu
  5. 71' 2-3 Rodrigo Zalazar
  6. 72' 2-4 Yaimar Medina
  7. 86' 3-4 Fran Navarro
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Sporting Braga 3, Genk 4.

  1. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 3, Genk 4.22:53

  3. 90'+6'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:53

  4. 90'+6'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).22:53

  5. 90'+5'

    Lukás Hornícek (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  6. 90'+5'

    Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:52

  7. 90'+4'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 90'+4'

    Fallo di Jusef Erabi (Genk).22:51

  10. 90'+4'

    Gara riprende.22:51

  11. 90'+3'

    Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.22:50

  12. 90'+3'

    Gara momentaneamente sospesa, Nikolas Sattlberger (Genk) per infortunio.22:50

  13. 90'+3'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).22:50

  15. 90'+3'

    Nikolas Sattlberger (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:50

  16. 90'+2'

    Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata di poco alto. Assist di Mario Dorgeles con cross in seguito a un calcio da fermo.22:49

  17. 90'+1'

    Josue Kongolo (Genk) e' ammonito per fallo.22:48

  18. 90'+1'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:48

  19. 90'+1'

    Fallo di Josue Kongolo (Genk).22:48

  21. 90'+1'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:48

  22. 90'+1'

    Tiro respinto. Víctor Gómez (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area. Assist di Diego Rodrigues con cross.22:48

  23. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

  24. 90'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) e' ammonito.22:47

  25. 89'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:46

  27. 89'

    Fallo di Yaimar Medina (Genk).22:46

  28. 87'

    Fuorigioco. Mario Dorgeles(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Pau Víctor e' colto in fuorigioco.22:44

  29. 86'

    Gol! Sporting Braga 3, Genk 4. Fran Navarro (Sporting Braga) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra da calcio d'angolo.22:43

  30. 86'

    Fran Navarro (Sporting Braga) colpisce il palo destro con un tiro di destro da centro area. Assist di Gabri Martínez con cross da calcio d'angolo.22:43

  31. 85'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Joris Kayembe (Genk).22:42

  33. 84'

    Sostituzione, Sporting Braga. Diego Rodrigues sostituisce Rodrigo Zalazar.22:41

  34. 84'

    Tentativo fallito. Fran Navarro (Sporting Braga) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Víctor Gómez con cross.22:40

  35. 80'

    Tiro parato. Jarne Steuckers (Genk) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nikolas Sattlberger.22:37

  36. 79'

    Gara riprende.22:36

  37. 79'

    Gara momentaneamente sospesa, Josue Kongolo (Genk) per infortunio.22:35

  39. 77'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:34

  40. 77'

    Sostituzione, Genk. Nikolas Sattlberger sostituisce Daan Heymans.22:34

  41. 77'

    Sostituzione, Sporting Braga. Pau Víctor sostituisce Ricardo Horta.22:34

  42. 77'

    Sostituzione, Genk. Jusef Erabi sostituisce Oh Hyeon-Gyu.22:34

  43. 76'

    Sostituzione, Genk. Jarne Steuckers sostituisce Konstantinos Karetsas.22:33

  45. 75'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Patrik Hrosovsky (Genk).22:32

  46. 75'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Mario Dorgeles.22:32

  47. 72'

    Gol! Sporting Braga 2, Genk 4. Yaimar Medina (Genk) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas in seguito a un contropiede.22:29

  48. 71'

    Gol! Sporting Braga 2, Genk 3. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta con cross.22:28

  49. 70'

    Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Florian Grillitsch.22:27

  51. 69'

    Tentativo fallito. Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Mario Dorgeles.22:26

  52. 65'

    Fallo di Rodrigo Zalazar (Sporting Braga).22:22

  53. 65'

    Joris Kayembe (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:22

  54. 64'

    Sostituzione, Genk. Yaimar Medina sostituisce Yira Sor.22:21

  55. 62'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ricardo Horta con cross.22:19

  57. 62'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).22:19

  58. 62'

    Tiro parato. Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola parato sotto la traversa. Assist di Ricardo Horta con cross.22:19

  59. 61'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:18

  60. 61'

    Fallo di Matte Smets (Genk).22:18

  61. 59'

    Gol! Sporting Braga 1, Genk 3. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di sinistro da centro area sotto la traversa. Assist di Daan Heymans.22:16

  63. 59'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Konstantinos Karetsas con passaggio filtrante.22:16

  64. 56'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Leonardo Lelo.22:13

  65. 56'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Amine El Ouazzani.22:13

  66. 56'

    Sostituzione, Sporting Braga. Florian Grillitsch sostituisce João Moutinho.22:13

  67. 54'

    Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rodrigo Zalazar.22:11

  69. 51'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Matte Smets (Genk).22:08

  70. 51'

    Tiro respinto. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Ricardo Horta.22:08

  71. 50'

    Fuorigioco. Hendrik Van Crombrugge(Genk) prova il lancio lungo, ma Oh Hyeon-Gyu e' colto in fuorigioco.22:07

  72. 49'

    Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).22:06

  73. 49'

    Matte Smets (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  75. 48'

    Gol! Sporting Braga 1, Genk 2. Yira Sor (Genk) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nel centro della porta.22:05

  76. 47'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:04

  77. 47'

    Fallo di Bryan Heynen (Genk).22:04

  78. 46'

    Tiro parato. Oh Hyeon-Gyu (Genk) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky con cross.22:03

  79. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Genk 1.22:02

  81. 45'

    Sostituzione, Genk. Josue Kongolo sostituisce Ken Nkuba.22:02

  82. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Genk 1.21:47

  83. 45'+2'

    Gol! Sporting Braga 1, Genk 1. Daan Heymans (Genk) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Konstantinos Karetsas con cross da calcio d'angolo.

    Daan Heymans

  84. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da Amine El Ouazzani (Sporting Braga).21:46

  85. 45'+1'

    Tiro respinto. Daan Heymans (Genk) un tiro di destro da centro area.21:45

  87. 45'+1'

    Calcio d'angolo,Genk. Calcio d'angolo causato da João Moutinho (Sporting Braga).21:45

  88. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  89. 44'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Ken Nkuba (Genk).21:43

  90. 44'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:43

  91. 44'

    Fallo di Matte Smets (Genk).21:43

  93. 37'

    Gara riprende.21:37

  94. 37'

    Gara momentaneamente sospesa, Ken Nkuba (Genk) per infortunio.21:36

  95. 36'

    Tiro respinto. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area.21:35

  96. 35'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Mujaid Sadick (Genk).21:34

  97. 35'

    Tiro respinto. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area. Assist di Rodrigo Zalazar.21:34

  99. 33'

    Fallo di Amine El Ouazzani (Sporting Braga).21:32

  100. 33'

    Ken Nkuba (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  101. 30'

    Gol! Sporting Braga 1, Genk 0. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta.21:29

  102. 29'

    Amine El Ouazzani (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:28

  103. 29'

    Fallo di Mujaid Sadick (Genk).21:28

  105. 28'

    Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Amine El Ouazzani.21:27

  106. 25'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:24

  107. 25'

    Fallo di Patrik Hrosovsky (Genk).21:24

  108. 24'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).21:23

  109. 24'

    Yira Sor (Genk) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

  111. 23'

    Tentativo fallito. Amine El Ouazzani (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Ricardo Horta.21:22

  112. 20'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19

  113. 20'

    Fallo di Yira Sor (Genk).21:19

  114. 19'

    Fallo di Leonardo Lelo (Sporting Braga).21:18

  115. 19'

    Konstantinos Karetsas (Genk) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:18

  117. 18'

    Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:17

  118. 18'

    Fallo di Matte Smets (Genk).21:17

  119. 14'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Hendrik Van Crombrugge (Genk).21:14

  120. 14'

    Tiro parato. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ricardo Horta.21:13

  121. 13'

    Gabri Martínez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:12

  123. 13'

    Fallo di Joris Kayembe (Genk).21:12

  124. 10'

    Tentativo fallito. Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla destra. Assist di Leonardo Lelo.21:09

  125. 7'

    Tiro parato. Konstantinos Karetsas (Genk) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Patrik Hrosovsky.21:06

  126. 5'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:05

  127. 5'

    Fallo di Daan Heymans (Genk).21:05

  129. Inizia il Primo tempo.21:00

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:52

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori19:52

Formazioni Sporting Braga - Genk

Sporting Braga
Genk
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (D)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (21) RICARDO HORTA (C)
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (A)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (10) RODRIGO ZALAZAR (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
  • (36) ALAA BELLAAROUCH (P)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI GENK
  • (1) HENDRIK VAN CROMBRUGGE (P)
  • (27) KEN NKUBA (D)
  • (6) MATTE SMETS (D)
  • (18) JORIS KAYEMBE (D)
  • (3) MUJAID SADICK (D)
  • (14) YIRA SOR (C)
  • (8) BRYAN HEYNEN (C)
  • (17) PATRIK HROSOVSKY (C)
  • (20) KONSTANTINOS KARETSAS (C)
  • (38) DAAN HEYMANS (A)
  • (9) OH HYEON-GYU (A)
PANCHINA GENK
  • (23) AARON BIBOUT (A)
  • (26) TOBIAS LAWAL (P)
  • (99) JUSEF ERABI (A)
  • (71) BRENT STEVENS (P)
  • (44) JOSUE KONGOLO (D)
  • (29) ROBIN MIRISOLA (A)
  • (30) AYUMU YOKOYAMA (A)
  • (34) ADRIAN PALACIOS (D)
  • (19) YAIMAR MEDINA (D)
  • (7) JARNE STEUCKERS (A)
  • (24) NIKOLAS SATTLBERGER (C)
  • (32) NOAH ADEDEJI-STERNBERG (A)
ALLENATORE GENK
  • Thorsten Fink
PREPARTITA

Sporting Braga - Genk è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Genk sarà Balazs Berke. Al VAR invece ci sarà Piotr Lasyk.

Attualmente Sporting Braga si trova 4° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece Genk si trova 21° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 5 gol e ne ha subiti 0; Genk ha segnato 1 gol e ne ha subiti 1.

Sporting Braga e Genk è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Genk ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Lo Sporting Braga non ha vinto nessuna delle ultime otto partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre belghe (5N, 3P) dopo il  successo per 3-0 sullo Standard Liegi nel febbraio 2009 in Coppa UEFA.
  • Il Genk non ha mai affrontato lo Sporting Braga prima d'ora; il suo unico incontro nelle maggiori competizioni europee con una squadra portoghese risale alla fase a gironi della UEFA Europa League 2012/13, con una vittoria per 2-1 in casa e un pareggio per 1-1 in trasferta contro lo Sporting CP.
  • Includendo le qualificazioni, lo Sporting Braga ha vinto le ultime otto partite europee, segnando 19 gol e subendone solo due. Un successo in questo incontro gli permetterebbe di eguagliare la striscia di vittorie più lunga di una squadra portoghese in Europa, registrata dal Vitória Guimarães nel corso della scorsa stagione (nove).
  • Il Genk non è riuscito a segnare in nessuna delle ultime due partite di UEFA Europa League, con 18 tiri senza successo. L'ultima volta che ha giocato tre partite nelle maggiori competizioni europee senza trovare la rete in una singola stagione è stata nella UEFA Champions League 2011/12.
  • Ricardo Horta ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sette presenze in UEFA Europa League con lo Sporting Braga (2 gol, 3 assist). Horta è stato coinvolto in 27 reti con il Braga (15 gol, 12 assist), il terzo valore più alto per un giocatore con un singolo club nella competizione, dietro a Aritz Aduriz con l'Athletic Club (26 gol, 5 assist) e Bruno Fernandes con il Manchester United (16 gol, 12 assist).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaGenk
Partite giocate33
Numero di partite vinte31
Numero di partite perse01
Numero di partite pareggiate01
Gol totali segnati51
Gol totali subiti01
Media gol subiti per partita0.00.3
Percentuale possesso palla46.451.2
Numero totale di passaggi13711429
Numero totale di passaggi riusciti11451235
Tiri nello specchio della porta128
Percentuale di tiri in porta48.032.0
Numero totale di cross6264
Numero medio di cross riusciti910
Duelli per partita vinti141147
Duelli per partita persi127140
Corner subiti118
Corner guadagnati149
Numero di punizioni a favore3239
Numero di punizioni concesse3236
Tackle totali5654
Percentuale di successo nei tackle62.564.8
Fuorigiochi totali410
Numero totale di cartellini gialli24
Numero totale di cartellini rossi00

