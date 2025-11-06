Incontro terminato, Stella Rossa 1, Lilla 0.
Nabil Bentaleb (Lilla) e' ammonito.20:41
Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Lilla 0.20:40
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:39
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39
Matias Fernandez-Pardo (Lilla) e' ammonito per fallo.20:37
Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).20:37
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37
Fuorigioco. Franklin Tebo Uchenna(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.20:36
Matheus (Stella Rossa) e' ammonito.20:36
Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Nemanja Radonjic.20:36
Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:35
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:35
Ayyoub Bouaddi (Lilla) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matias Fernandez-Pardo.20:34
Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thomas Meunier.20:34
Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Duarte in seguito a un contropiede.20:33
Gara riprende.20:32
Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Mirko Ivanic per infortunio.20:32
Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.20:32
Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.20:31
Sostituzione, Lilla. Romain Perraud sostituisce Calvin Verdonk.20:30
Gol! Stella Rossa 1, Lilla 0. Marko Arnautovic (Stella Rossa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.
Berke Özer (Lilla) e' ammonito per fallo.20:27
Rigore concesso da Berke Özer (Lilla) per un fallo in area.20:27
Rigore per Stella Rossa. Mirko Ivanic e'stato atterrato in area di rigore.20:27
Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).20:26
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26
Sostituzione, Lilla. Hákon Haraldsson sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:25
Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic.20:24
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).20:23
Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23
Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).20:22
Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22
Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:20
Fuorigioco. Seol Young-Woo(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:19
Gara riprende.20:18
Gara momentaneamente sospesa, Berke Özer (Lilla) per infortunio.20:17
Fuorigioco. Rade Krunic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:16
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).20:12
Sostituzione, Lilla. Thomas Meunier sostituisce Tiago Santos.20:12
Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:11
Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Félix Correia.20:11
Sostituzione, Stella Rossa. Vasilije Kostov sostituisce Tomás Händel.20:11
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).20:10
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).20:10
Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10
Marko Arnautovic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:09
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).20:09
Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marius Broholm.20:07
Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:04
Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:59
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nabil Bentaleb (Lilla).19:58
Tentativo fallito. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mirko Ivanic.19:57
Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).19:57
Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:56
Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Milos Veljkovic con suggerimento di testa.19:55
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.19:55
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ngal'ayel Mukau (Lilla).19:54
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).19:53
Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).19:53
Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53
Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Marius Broholm.19:52
Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Lilla 0.19:49
Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Lilla 0.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:32
Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da centro area.19:32
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:31
Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nabil Bentaleb.19:30
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:27
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27
Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).19:26
Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Tiro respinto. Ayyoub Bouaddi (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Tiago Santos.19:26
Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:21
Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:17
Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Tentativo fallito. Calvin Verdonk (Lilla) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto da un calcio di punizione di prima.19:15
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14
Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).19:14
Tentativo fallito. Marius Broholm (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chancel Mbemba.19:12
Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:08
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:06
Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05
Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:05
Nemanja Radonjic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:05
Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05
Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).19:05
Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk.19:04
Marius Broholm (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02
Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:02
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).19:01
Tiro respinto. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.19:01
Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.19:01
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:00
Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mirko Ivanic.19:00
Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Nair Tiknizyan (Stella Rossa).18:59
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:58
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).18:58
Fallo di Marius Broholm (Lilla).18:57
Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Marius Broholm (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:56
Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).18:56
Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55
Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).18:55
Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).18:54
Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54
Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53
Fallo di Marius Broholm (Lilla).18:53
Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mirko Ivanic con cross.18:50
Tiro parato. Milos Veljkovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:50
Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Tiago Santos (Lilla).18:50
Inizia il Primo tempo.18:47
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36
Dove si gioca la partita:
Stadio: Rajko Mitic Stadium
Città: Belgrado
Capienza: 54000 spettatori17:36
Stella Rossa - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.
Attualmente Stella Rossa si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
Stella Rossa e Lille è la prima che si affrontano in campionato.
Stella Rossa-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stella Rossa
|Lille
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|0
|2
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|2
|6
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|48.8
|56.6
|Numero totale di passaggi
|1380
|1554
|Numero totale di passaggi riusciti
|1142
|1282
|Tiri nello specchio della porta
|9
|20
|Percentuale di tiri in porta
|34.6
|54.1
|Numero totale di cross
|50
|67
|Numero medio di cross riusciti
|12
|15
|Duelli per partita vinti
|119
|170
|Duelli per partita persi
|121
|135
|Corner subiti
|11
|12
|Corner guadagnati
|13
|27
|Numero di punizioni a favore
|34
|43
|Numero di punizioni concesse
|25
|27
|Tackle totali
|34
|55
|Percentuale di successo nei tackle
|79.4
|69.1
|Fuorigiochi totali
|7
|7
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
