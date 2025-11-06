Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

PREPARTITA

Stella Rossa - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Attualmente Stella Rossa si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Stella Rossa e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questo sarà il primo incontro tra Stella Rossa e Lille; la squadra serba ha vinto solo una delle 13 sfide contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee (3N, 9P), perdendo tutte le ultime cinque.

Il Lille ha affrontato solo due volte avversari serbi in competizioni europee, battendo due volte il Sevojno durante le qualificazioni alla UEFA Europa League nella stagione 2009-10.

La Stella Rossa ha vinto solo due delle ultime 18 partite nelle principali competizioni europee (2N, 14P), subendo in media 2.6 gol a partita nel periodo in questi tornei.

Il Lille ha perso solo tre delle ultime 11 trasferte nelle principali competizioni europee (5V, 3N) - non trovando la via della rete in appena una delle ultime 10 di questo tipo in questi tornei.

Hamza Igamane ha segnato sette reti in 13 presenze in Europa League, sei delle quali in sei gare da titolare tra Rangers e Lille; più in generale, dall'inizio della scorsa stagione, il giocatore del Lille ha la migliore media minuti giocati/gol tra coloro che hanno disputato più di 500 minuti nella competizione (uno ogni 92 minuti).



Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: