Stella Rossa-Lille: 1-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrado
6 Novembre 2025 ore 18:45
Stella Rossa
1
Lille
0
Partita finita
Arbitro: John Brooks
  1. 85' 1-0 Marko Arnautovic (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Incontro terminato, Stella Rossa 1, Lilla 0.

  1. 90'+7'

    Nabil Bentaleb (Lilla) e' ammonito.20:41

  3. 90'+6'

    Secondo tempo terminato, Stella Rossa 1, Lilla 0.20:40

  4. 90'+5'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:39

  5. 90'+5'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:39

  6. 90'+3'

    Matias Fernandez-Pardo (Lilla) e' ammonito per fallo.20:37

  7. 90'+3'

    Fallo di Matias Fernandez-Pardo (Lilla).20:37

  9. 90'+3'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:37

  10. 90'+2'

    Fuorigioco. Franklin Tebo Uchenna(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Aleksandar Katai e' colto in fuorigioco.20:36

  11. 90'+2'

    Matheus (Stella Rossa) e' ammonito.20:36

  12. 90'+2'

    Sostituzione, Stella Rossa. Aleksandar Katai sostituisce Nemanja Radonjic.20:36

  13. 90'+1'

    Fallo di Olivier Giroud (Lilla).20:35

  15. 90'+1'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:35

  16. 90'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.20:35

  17. 90'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area. Assist di Matias Fernandez-Pardo.20:34

  18. 90'

    Tiro parato. Olivier Giroud (Lilla) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Thomas Meunier.20:34

  19. 89'

    Tentativo fallito. Milson (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Bruno Duarte in seguito a un contropiede.20:33

  21. 88'

    Gara riprende.20:32

  22. 88'

    Sostituzione, Stella Rossa. Milson sostituisce Mirko Ivanic per infortunio.20:32

  23. 88'

    Sostituzione, Stella Rossa. Bruno Duarte sostituisce Marko Arnautovic.20:32

  24. 87'

    Gara momentaneamente sospesa, Mirko Ivanic (Stella Rossa) per infortunio.20:31

  25. 86'

    Sostituzione, Lilla. Romain Perraud sostituisce Calvin Verdonk.20:30

  27. 85'

    Gol! Stella Rossa 1, Lilla 0. Marko Arnautovic (Stella Rossa) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.

  28. 83'

    Berke Özer (Lilla) e' ammonito per fallo.20:27

  29. 83'

    Rigore concesso da Berke Özer (Lilla) per un fallo in area.20:27

  30. 83'

    Rigore per Stella Rossa. Mirko Ivanic e'stato atterrato in area di rigore.20:27

  31. 82'

    Fallo di Aïssa Mandi (Lilla).20:26

  33. 82'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:26

  34. 81'

    Sostituzione, Lilla. Hákon Haraldsson sostituisce Ngal'ayel Mukau.20:25

  35. 80'

    Tentativo fallito. Vasilije Kostov (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Marko Arnautovic.20:24

  36. 79'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).20:23

  37. 79'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:23

  39. 78'

    Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).20:22

  40. 78'

    Vasilije Kostov (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:22

  41. 76'

    Nabil Bentaleb (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:20

  42. 76'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).20:20

  43. 75'

    Fuorigioco. Seol Young-Woo(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:19

  45. 74'

    Gara riprende.20:18

  46. 73'

    Gara momentaneamente sospesa, Berke Özer (Lilla) per infortunio.20:17

  47. 72'

    Fuorigioco. Rade Krunic(Stella Rossa) prova il lancio lungo, ma Marko Arnautovic e' colto in fuorigioco.20:16

  48. 68'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

  49. 68'

    Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).20:12

  51. 68'

    Sostituzione, Lilla. Thomas Meunier sostituisce Tiago Santos.20:12

  52. 67'

    Sostituzione, Lilla. Olivier Giroud sostituisce Hamza Igamane.20:11

  53. 67'

    Sostituzione, Lilla. Matias Fernandez-Pardo sostituisce Félix Correia.20:11

  54. 67'

    Sostituzione, Stella Rossa. Vasilije Kostov sostituisce Tomás Händel.20:11

  55. 66'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  57. 66'

    Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).20:10

  58. 66'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).20:10

  59. 66'

    Matheus (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:10

  60. 65'

    Marko Arnautovic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.20:09

  61. 65'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:09

  63. 65'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).20:09

  64. 63'

    Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marius Broholm.20:07

  65. 60'

    Fallo di Seol Young-Woo (Stella Rossa).20:04

  66. 60'

    Félix Correia (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:04

  67. 55'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:59

  69. 54'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Nabil Bentaleb (Lilla).19:58

  70. 53'

    Tentativo fallito. Nair Tiknizyan (Stella Rossa) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mirko Ivanic.19:57

  71. 53'

    Fallo di Ayyoub Bouaddi (Lilla).19:57

  72. 53'

    Rade Krunic (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:57

  73. 52'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:56

  75. 52'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:56

  76. 51'

    Tentativo fallito. Mirko Ivanic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area tira alto. Assist di Milos Veljkovic con suggerimento di testa.19:55

  77. 51'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) colpisce il palo sinistro con un tiro di destro da fuori area.19:55

  78. 50'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Ngal'ayel Mukau (Lilla).19:54

  79. 49'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Rade Krunic (Stella Rossa).19:53

  81. 49'

    Fallo di Ngal'ayel Mukau (Lilla).19:53

  82. 49'

    Timi Max Elsnik (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:53

  83. 48'

    Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Marius Broholm.19:52

  84. Inizia il Secondo tempo Stella Rossa 0, Lilla 0.19:49

  85. 45'

    Primo tempo terminato, Stella Rossa 0, Lilla 0.19:32

  87. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 0 minuti di recupero.19:32

  88. 45'

    Tiro respinto. Tiago Santos (Lilla) un tiro di destro da centro area.19:32

  89. 45'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Seol Young-Woo (Stella Rossa).19:31

  90. 44'

    Tiro parato. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Nabil Bentaleb.19:30

  91. 40'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:27

  93. 40'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:27

  94. 40'

    Fallo di Nabil Bentaleb (Lilla).19:26

  95. 40'

    Tomás Händel (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  96. 39'

    Tiro respinto. Ayyoub Bouaddi (Lilla) un tiro di destro dalla destra dell'area piccola. Assist di Tiago Santos.19:26

  97. 35'

    Ngal'ayel Mukau (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:21

  99. 35'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:21

  100. 30'

    Fallo di Hamza Igamane (Lilla).19:17

  101. 30'

    Nair Tiknizyan (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

  102. 28'

    Tentativo fallito. Calvin Verdonk (Lilla) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! tira alto da un calcio di punizione di prima.19:15

  103. 27'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:14

  105. 27'

    Fallo di Nair Tiknizyan (Stella Rossa).19:14

  106. 26'

    Tentativo fallito. Marius Broholm (Lilla) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Chancel Mbemba.19:12

  107. 21'

    Tentativo fallito. Nabil Bentaleb (Lilla) un tiro di sinistro da fuori area tira alto.19:08

  108. 19'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:06

  109. 19'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:06

  111. 19'

    Ayyoub Bouaddi (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:05

  112. 19'

    Fallo di Rade Krunic (Stella Rossa).19:05

  113. 18'

    Nemanja Radonjic (Stella Rossa) e' ammonito per fallo.19:05

  114. 18'

    Calvin Verdonk (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:05

  115. 18'

    Fallo di Nemanja Radonjic (Stella Rossa).19:05

  117. 17'

    Tentativo fallito. Hamza Igamane (Lilla) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla destra. Assist di Calvin Verdonk.19:04

  118. 16'

    Marius Broholm (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:02

  119. 16'

    Fallo di Timi Max Elsnik (Stella Rossa).19:02

  120. 14'

    Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  121. 14'

    Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).19:01

  123. 14'

    Tiro respinto. Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.19:01

  124. 14'

    Tiro respinto. Rade Krunic (Stella Rossa) un tiro di destro da centro area.19:01

  125. 14'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Aïssa Mandi (Lilla).19:00

  126. 14'

    Tiro respinto. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Mirko Ivanic.19:00

  127. 12'

    Calcio d'angolo,Lilla. Calcio d'angolo causato da Nair Tiknizyan (Stella Rossa).18:59

  129. 11'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:58

  130. 11'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).18:58

  131. 11'

    Fallo di Marius Broholm (Lilla).18:57

  132. 11'

    Seol Young-Woo (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  133. 10'

    Marius Broholm (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:56

  135. 10'

    Fallo di Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa).18:56

  136. 8'

    Tiago Santos (Lilla) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.18:55

  137. 8'

    Fallo di Mirko Ivanic (Stella Rossa).18:55

  138. 7'

    Fallo di Marko Arnautovic (Stella Rossa).18:54

  139. 7'

    Chancel Mbemba (Lilla) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:54

  141. 6'

    Franklin Tebo Uchenna (Stella Rossa) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:53

  142. 6'

    Fallo di Marius Broholm (Lilla).18:53

  143. 4'

    Tiro parato. Marko Arnautovic (Stella Rossa) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Mirko Ivanic con cross.18:50

  144. 4'

    Tiro parato. Milos Veljkovic (Stella Rossa) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:50

  145. 3'

    Calcio d'angolo,Stella Rossa. Calcio d'angolo causato da Tiago Santos (Lilla).18:50

  147. Inizia il Primo tempo.18:47

  148. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:36

  150. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Rajko Mitic Stadium
    Città: Belgrado
    Capienza: 54000 spettatori17:36

Formazioni Stella Rossa - Lille

Stella Rossa
Lille
TITOLARI STELLA ROSSA
  • (1) MATHEUS (P)
  • (23) NAIR TIKNIZYAN (D)
  • (13) MILOS VELJKOVIC (D)
  • (30) FRANKLIN TEBO UCHENNA (D)
  • (66) SEOL YOUNG-WOO (D)
  • (21) TIMI MAX ELSNIK (C)
  • (49) NEMANJA RADONJIC (C)
  • (33) RADE KRUNIC (C)
  • (20) TOMÁS HÄNDEL (C)
  • (4) MIRKO IVANIC (C)
  • (89) MARKO ARNAUTOVIC (A)
PANCHINA STELLA ROSSA
  • (19) ALEKSA DAMJANOVIC (A)
  • (6) MAHMUDU BAJO (C)
  • (24) NIKOLA STANKOVIC (C)
  • (5) RODRIGÃO (D)
  • (77) IVAN GUTESA (P)
  • (7) MILSON (C)
  • (71) ADEM AVDIC (D)
  • (22) VASILIJE KOSTOV (C)
  • (18) OMRI GLAZER (P)
  • (17) BRUNO DUARTE (A)
  • (10) ALEKSANDAR KATAI (C)
  • (25) STEFAN LEKOVIC (D)
ALLENATORE STELLA ROSSA
  • Vladan Milojevic
TITOLARI LILLE
  • (1) BERKE ÖZER (P)
  • (23) AÏSSA MANDI (D)
  • (18) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (24) CALVIN VERDONK (D)
  • (22) TIAGO SANTOS (D)
  • (32) AYYOUB BOUADDI (C)
  • (27) FÉLIX CORREIA (C)
  • (6) NABIL BENTALEB (C)
  • (14) MARIUS BROHOLM (C)
  • (17) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (29) HAMZA IGAMANE (A)
PANCHINA LILLE
  • (15) ROMAIN PERRAUD (D)
  • (7) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
  • (16) ARNAUD BODART (P)
  • (50) SAMY MERZOUK (P)
  • (35) SORIBA DIAOUNE (A)
  • (9) OLIVIER GIROUD (A)
  • (11) OSAME SAHRAOUI (A)
  • (38) MAXIMA GOFFI (D)
  • (21) BENJAMIN ANDRÉ (C)
  • (10) HÁKON HARALDSSON (C)
  • (28) UGO RAGHOUBER (C)
  • (12) THOMAS MEUNIER (D)
ALLENATORE LILLE
  • Bruno Génésio
PREPARTITA

Stella Rossa - Lille è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Rajko Mitic Stadium di Belgrade.

Attualmente Stella Rossa si trova 30° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece Lille si trova 11° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Stella Rossa ha segnato 2 gol e ne ha subiti 5; Lille ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Stella Rossa e Lille è la prima che si affrontano in campionato.

Stella Rossa-Lille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questo sarà il primo incontro tra Stella Rossa e Lille; la squadra serba ha vinto solo una delle 13 sfide contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee (3N, 9P), perdendo tutte le ultime cinque.
  • Il Lille ha affrontato solo due volte avversari serbi in competizioni europee, battendo due volte il Sevojno durante le qualificazioni alla UEFA Europa League nella stagione 2009-10.
  • La Stella Rossa ha vinto solo due delle ultime 18 partite nelle principali competizioni europee (2N, 14P), subendo in media 2.6 gol a partita nel periodo in questi tornei.
  • Il Lille ha perso solo tre delle ultime 11 trasferte nelle principali competizioni europee (5V, 3N) - non trovando la via della rete in appena una delle ultime 10 di questo tipo in questi tornei.
  • Hamza Igamane ha segnato sette reti in 13 presenze in Europa League, sei delle quali in sei gare da titolare tra Rangers e Lille; più in generale, dall'inizio della scorsa stagione, il giocatore del Lille ha la migliore media minuti giocati/gol tra coloro che hanno disputato più di 500 minuti nella competizione (uno ogni 92 minuti).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Stella RossaLille
Partite giocate33
Numero di partite vinte02
Numero di partite perse21
Numero di partite pareggiate10
Gol totali segnati26
Gol totali subiti55
Media gol subiti per partita1.71.7
Percentuale possesso palla48.856.6
Numero totale di passaggi13801554
Numero totale di passaggi riusciti11421282
Tiri nello specchio della porta920
Percentuale di tiri in porta34.654.1
Numero totale di cross5067
Numero medio di cross riusciti1215
Duelli per partita vinti119170
Duelli per partita persi121135
Corner subiti1112
Corner guadagnati1327
Numero di punizioni a favore3443
Numero di punizioni concesse2527
Tackle totali3455
Percentuale di successo nei tackle79.469.1
Fuorigiochi totali77
Numero totale di cartellini gialli56
Numero totale di cartellini rossi00

