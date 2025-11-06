Virgilio Sport
Stoccarda-Feyenoord: 2-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio MHPArena di Stoccarda
6 Novembre 2025 ore 21:00
Stoccarda
2
Feyenoord
0
Partita finita
Arbitro: Horatiu Fesnic
  1. 84' 1-0 Bilal El Khannouss
  2. 90+1' 2-0 Deniz Undav
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Stuttgart 2, Feyenoord 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Stuttgart 2, Feyenoord 0.22:55

  3. 90'+4'

    Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:55

  4. 90'+4'

    Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:54

  5. 90'+4'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54

  6. 90'+1'

    Gol! Stuttgart 2, Feyenoord 0. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Führich in seguito a un contropiede.22:51

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51

  9. 89'

    Tiro parato. Bart Nieuwkoop (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:50

  10. 89'

    Chema Andres (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:49

  11. 89'

    Fallo di Chema Andres (Stuttgart).22:49

  12. 89'

    Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  13. 88'

    Tiro parato. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badredine Bouanani.22:48

  15. 87'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48

  16. 87'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).22:48

  17. 87'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

  18. 87'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:47

  19. 86'

    Tiro respinto. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Finn Jeltsch.22:46

  21. 86'

    Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Tiago Tomás.22:46

  22. 86'

    Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Bilal El Khannouss.22:46

  23. 84'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:45

  24. 84'

    Gol! Stuttgart 1, Feyenoord 0. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:44

  25. 82'

    Tiro parato. Gijs Smal (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43

  27. 82'

    Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Luciano Valente.22:42

  28. 81'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:42

  29. 81'

    Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42

  30. 80'

    Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Maximilian Mittelstädt.22:40

  31. 80'

    Sostituzione, Stuttgart. Dan-Axel Zagadou sostituisce Jeff Chabot.22:40

  33. 80'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  34. 80'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:40

  35. 79'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:40

  36. 79'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40

  37. 79'

    Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39

  39. 79'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:39

  40. 78'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:38

  41. 78'

    Tiro respinto. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Givairo Read.22:38

  42. 73'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tiago Tomás (Stuttgart).22:34

  43. 73'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:33

  45. 73'

    Leo Sauer (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33

  46. 73'

    Gara riprende.22:33

  47. 72'

    Gara momentaneamente sospesa, Jeff Chabot (Stuttgart) per infortunio.22:32

  48. 72'

    Sostituzione, Feyenoord. Leo Sauer sostituisce Gonçalo Borges.22:32

  49. 71'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32

  51. 71'

    Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).22:32

  52. 71'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:31

  53. 71'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31

  54. 70'

    Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Lorenz Assignon.22:30

  55. 69'

    Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Deniz Undav con cross.22:29

  57. 69'

    Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chema Andres con passaggio filtrante.22:29

  58. 67'

    Gijs Smal (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:28

  59. 67'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28

  60. 67'

    Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:28

  61. 67'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).22:27

  63. 66'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26

  64. 66'

    Gioco pericoloso di Quinten Timber (Feyenoord).22:26

  65. 65'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:25

  66. 65'

    Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25

  67. 65'

    Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Undav.22:25

  69. 64'

    Quinten Timber (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:24

  70. 64'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24

  71. 64'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).22:24

  72. 63'

    Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23

  73. 63'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:23

  75. 62'

    Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:22

  76. 60'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:20

  77. 60'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20

  78. 59'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).22:19

  79. 59'

    Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19

  81. 58'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Timon Wellenreuther (Feyenoord).22:19

  82. 58'

    Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chema Andres.22:18

  83. 57'

    Givairo Read (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:17

  84. 56'

    Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17

  85. 56'

    Fallo di Givairo Read (Feyenoord).22:17

  87. 56'

    Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:16

  88. 55'

    Fallo di mano di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).22:16

  89. 54'

    Fallo di Chema Andres (Stuttgart).22:14

  90. 54'

    Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14

  91. 51'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:11

  93. 51'

    Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Cyle Larin.22:11

  94. 50'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11

  95. 50'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:11

  96. 49'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  97. 49'

    Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:09

  99. 48'

    Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).22:09

  100. 48'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09

  101. 48'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:08

  102. 48'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08

  103. 47'

    Fallo di mano di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:07

  105. 47'

    Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ayase Ueda.22:07

  106. 45'

    Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Josha Vagnoman.22:05

  107. Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Feyenoord 0.22:06

  108. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Feyenoord 0.21:49

  109. 45'+4'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:49

  111. 45'+2'

    Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:47

  112. 45'+2'

    Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).21:47

  113. 45'+2'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47

  114. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

  115. 45'

    Lorenz Assignon (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  117. 45'

    Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).21:45

  118. 44'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:44

  119. 44'

    Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44

  120. 42'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:42

  121. 42'

    Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  123. 41'

    Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:41

  124. 40'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:40

  125. 40'

    Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40

  126. 37'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:37

  127. 37'

    Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

  129. 36'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  130. 36'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:36

  131. 34'

    Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:34

  132. 33'

    Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33

  133. 33'

    Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).21:33

  135. 32'

    Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito.21:32

  136. 32'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32

  137. 32'

    Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:32

  138. 31'

    Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

  139. 31'

    Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:31

  141. 31'

    Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tiago Tomás (Stuttgart).21:31

  142. 31'

    Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Cyle Larin.21:31

  143. 29'

    Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).21:29

  144. 29'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29

  145. 27'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27

  147. 27'

    Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:27

  148. 26'

    Josha Vagnoman (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26

  149. 26'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:26

  150. 24'

    Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:24

  151. 24'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24

  153. 22'

    Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:22

  154. 22'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:22

  155. 22'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22

  156. 21'

    Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:21

  157. 21'

    Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

  159. 20'

    Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:20

  160. 20'

    Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20

  161. 19'

    Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:19

  162. 17'

    Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17

  163. 17'

    Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:17

  165. 15'

    Fallo di Tiago Tomás (Stuttgart).21:15

  166. 15'

    Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

  167. 14'

    Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luciano Valente con passaggio filtrante.21:14

  168. 12'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Josha Vagnoman.21:12

  169. 10'

    Fallo di mano di Quinten Timber (Feyenoord).21:10

  171. 9'

    Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09

  172. 9'

    Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:09

  173. 7'

    Fuorigioco. Timon Wellenreuther(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.21:07

  174. 7'

    Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Angelo Stiller.21:07

  175. 2'

    Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:02

  177. Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01

  178. Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).21:01

  179. Inizia il Primo tempo.21:00

  180. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

  182. Dove si gioca la partita:

    Stadio: MHPArena
    Città: Stoccarda
    Capienza: 60449 spettatori19:51

Formazioni Stoccarda - Feyenoord

Stoccarda
Feyenoord
TITOLARI STOCCARDA
  • (33) ALEXANDER NÜBEL (P)
  • (7) MAXIMILIAN MITTELSTÄDT (D)
  • (24) JEFF CHABOT (D)
  • (29) FINN JELTSCH (D)
  • (22) LORENZ ASSIGNON (C)
  • (6) ANGELO STILLER (C)
  • (4) JOSHA VAGNOMAN (C)
  • (30) CHEMA ANDRES (C)
  • (8) TIAGO TOMÁS (A)
  • (11) BILAL EL KHANNOUSS (A)
  • (26) DENIZ UNDAV (A)
PANCHINA STOCCARDA
  • (18) JAMIE LEWELING (A)
  • (23) DAN-AXEL ZAGADOU (D)
  • (27) BADREDINE BOUANANI (A)
  • (16) ATAKAN KARAZOR (C)
  • (28) NIKOLAS NARTEY (C)
  • (14) LUCA JAQUEZ (D)
  • (44) FLORIAN HELLSTERN (P)
  • (10) CHRIS FÜHRICH (C)
  • (3) RAMON HENDRIKS (D)
  • (45) LAZAR JOVANOVIC (A)
  • (1) FABIAN BREDLOW (P)
  • (35) MIRZA CATOVIC (C)
ALLENATORE STOCCARDA
  • Sebastian Hoeneß
TITOLARI FEYENOORD
  • (22) TIMON WELLENREUTHER (P)
  • (26) GIVAIRO READ (D)
  • (5) GIJS SMAL (D)
  • (21) ANEL AHMEDHODZIC (D)
  • (4) TSUYOSHI WATANABE (D)
  • (11) GONÇALO BORGES (C)
  • (10) CYLE LARIN (C)
  • (40) LUCIANO VALENTE (C)
  • (23) ANIS HADJ MOUSSA (C)
  • (8) QUINTEN TIMBER (C)
  • (9) AYASE UEDA (A)
PANCHINA FEYENOORD
  • (44) TOBIAS VAN DEN ELSHOUT (C)
  • (27) GAOUSSOU DIARRA (A)
  • (17) CASPER TENGSTEDT (A)
  • (2) BART NIEUWKOOP (D)
  • (16) LEO SAUER (A)
  • (39) LIAM BOSSIN (P)
  • (30) JORDAN LOTOMBA (D)
  • (32) AYMEN SLITI (A)
  • (47) THIJS KRAAIJEVELD (C)
  • (37) MANNOU BERGER (P)
  • (43) JAN PLUG (D)
ALLENATORE FEYENOORD
  • Robin van Persie
PREPARTITA

Stoccarda - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Feyenoord sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Stoccarda si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Feyenoord si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Stoccarda e Feyenoord si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 3 volte, Feyenoord ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Stoccarda-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  •  
  • Questa è la quinta stagione che Stoccarda e Feyenoord si affrontano, dopo il 1973/74, 1989/90, 1998/99 e 2000/01, tutte in Coppa UEFA. La squadra tedesca ha superato il turno con un 4-3 complessivo nell'ultimo confronto nei sedicesimi di finale, nel 2000/01 (2-2 in trasferta, 2-1 in casa).
  • Il Feyenoord ha vinto cinque delle ultime sei partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (1P) e questa sarà la prima dopo il successo per 3-0 sul Bayern Monaco a gennaio di quest'anno in UEFA Champions League.
  • Lo Stoccarda ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League e non trova tre sconfitte di fila nella stessa stagione nelle maggiori competizioni europee da quando ha perso le prime quattro gare nella UEFA Champions League 2007/08.
  • Il Feyenoord è la squadra che ha registrato il maggior numero di recuperi offensivi (36) e il maggior numero di tiri in seguito a un recupero offensivo (12) in questa stagione di UEFA Europa League; la seconda formazione con il maggior numero di recuperi offensivi è lo Stoccarda (31).
  • Solo Elliot Anderson (11) del Nottingham Forest ha creato più occasioni in questa edizione di UEFA Europa League rispetto ad Angelo Stiller (10) dello Stoccarda, mentre solo Johan Manzambi (25) del Friburgo ha conquistato più possessi di Stiller (23).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

StoccardaFeyenoord
Partite giocate33
Numero di partite vinte11
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati23
Gol totali subiti44
Media gol subiti per partita1.31.3
Percentuale possesso palla63.048.4
Numero totale di passaggi16081278
Numero totale di passaggi riusciti13881063
Tiri nello specchio della porta1517
Percentuale di tiri in porta38.560.7
Numero totale di cross8467
Numero medio di cross riusciti2219
Duelli per partita vinti164133
Duelli per partita persi141155
Corner subiti710
Corner guadagnati2513
Numero di punizioni a favore4127
Numero di punizioni concesse3750
Tackle totali4154
Percentuale di successo nei tackle73.259.3
Fuorigiochi totali39
Numero totale di cartellini gialli66
Numero totale di cartellini rossi00

