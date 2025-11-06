Incontro terminato, Stuttgart 2, Feyenoord 0.
Secondo tempo terminato, Stuttgart 2, Feyenoord 0.22:55
Tiro parato. Cyle Larin (Feyenoord) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:55
Fallo di Ramon Hendriks (Stuttgart).22:54
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:54
Gol! Stuttgart 2, Feyenoord 0. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chris Führich in seguito a un contropiede.22:51
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:51
Tiro parato. Bart Nieuwkoop (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:50
Chema Andres (Stuttgart) e' ammonito per fallo.22:49
Fallo di Chema Andres (Stuttgart).22:49
Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Tiro parato. Lorenz Assignon (Stuttgart) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Badredine Bouanani.22:48
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:48
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).22:48
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:47
Tiro respinto. Chris Führich (Stuttgart) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Finn Jeltsch.22:46
Sostituzione, Stuttgart. Chris Führich sostituisce Tiago Tomás.22:46
Sostituzione, Stuttgart. Badredine Bouanani sostituisce Bilal El Khannouss.22:46
Bilal El Khannouss (Stuttgart) e' ammonito per eccessiva celebrazione dopo il gol.22:45
Gol! Stuttgart 1, Feyenoord 0. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un colpo di testa da centro area sotto la traversa. Assist di Lorenz Assignon con cross.22:44
Tiro parato. Gijs Smal (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:43
Sostituzione, Feyenoord. Bart Nieuwkoop sostituisce Luciano Valente.22:42
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:42
Luciano Valente (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:42
Sostituzione, Stuttgart. Ramon Hendriks sostituisce Maximilian Mittelstädt.22:40
Sostituzione, Stuttgart. Dan-Axel Zagadou sostituisce Jeff Chabot.22:40
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:40
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:40
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:40
Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:39
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:39
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:38
Tiro respinto. Cyle Larin (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Givairo Read.22:38
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tiago Tomás (Stuttgart).22:34
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:33
Leo Sauer (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:33
Gara riprende.22:33
Gara momentaneamente sospesa, Jeff Chabot (Stuttgart) per infortunio.22:32
Sostituzione, Feyenoord. Leo Sauer sostituisce Gonçalo Borges.22:32
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:32
Fallo di Anis Hadj Moussa (Feyenoord).22:32
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).22:31
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:31
Tentativo fallito. Tiago Tomás (Stuttgart) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra di poco a lato sulla destra. Assist di Lorenz Assignon.22:30
Tentativo fallito. Jamie Leweling (Stuttgart) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Deniz Undav con cross.22:29
Tiro parato. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Chema Andres con passaggio filtrante.22:29
Gijs Smal (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:28
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:28
Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:28
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Finn Jeltsch (Stuttgart).22:27
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:26
Gioco pericoloso di Quinten Timber (Feyenoord).22:26
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:25
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:25
Tiro respinto. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area. Assist di Deniz Undav.22:25
Quinten Timber (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:24
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:24
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).22:24
Angelo Stiller (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:23
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).22:23
Tentativo fallito. Ayase Ueda (Feyenoord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Anis Hadj Moussa con cross.22:22
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:20
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:20
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).22:19
Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:19
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Timon Wellenreuther (Feyenoord).22:19
Tiro parato. Bilal El Khannouss (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Chema Andres.22:18
Givairo Read (Feyenoord) e' ammonito per fallo.22:17
Bilal El Khannouss (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:17
Fallo di Givairo Read (Feyenoord).22:17
Tiro respinto. Luciano Valente (Feyenoord) un tiro di destro da fuori area. Assist di Anis Hadj Moussa.22:16
Fallo di mano di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).22:16
Fallo di Chema Andres (Stuttgart).22:14
Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:14
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Jeff Chabot (Stuttgart).22:11
Tiro respinto. Ayase Ueda (Feyenoord) un tiro di destro da centro area. Assist di Cyle Larin.22:11
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:11
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).22:11
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).22:09
Fallo di Angelo Stiller (Stuttgart).22:09
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:09
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).22:08
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:08
Fallo di mano di Gonçalo Borges (Feyenoord).22:07
Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ayase Ueda.22:07
Sostituzione, Stuttgart. Jamie Leweling sostituisce Josha Vagnoman.22:05
Inizia il Secondo tempo Stuttgart 0, Feyenoord 0.22:06
Primo tempo terminato, Stuttgart 0, Feyenoord 0.21:49
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da fuori area.21:49
Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:47
Fallo di Maximilian Mittelstädt (Stuttgart).21:47
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Lorenz Assignon (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Fallo di Gonçalo Borges (Feyenoord).21:45
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:44
Timon Wellenreuther (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:44
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:42
Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Calcio d'angolo,Stuttgart. Calcio d'angolo causato da Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:41
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:40
Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:40
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:37
Anel Ahmedhodzic (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:36
Tentativo fallito. Maximilian Mittelstädt (Stuttgart) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:34
Tiago Tomás (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:33
Fallo di Gijs Smal (Feyenoord).21:33
Anis Hadj Moussa (Feyenoord) e' ammonito.21:32
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Quinten Timber (Feyenoord).21:32
Jeff Chabot (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Anel Ahmedhodzic (Feyenoord).21:31
Calcio d'angolo,Feyenoord. Calcio d'angolo causato da Tiago Tomás (Stuttgart).21:31
Tiro respinto. Gonçalo Borges (Feyenoord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Cyle Larin.21:31
Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).21:29
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:29
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:27
Fallo di Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord).21:27
Josha Vagnoman (Stuttgart) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:26
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:26
Fallo di Lorenz Assignon (Stuttgart).21:24
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:24
Jeff Chabot (Stuttgart) e' ammonito per fallo.21:22
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:22
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:22
Fallo di Finn Jeltsch (Stuttgart).21:21
Cyle Larin (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Deniz Undav (Stuttgart).21:20
Quinten Timber (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:20
Tiro parato. Chema Andres (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Maximilian Mittelstädt.21:19
Deniz Undav (Stuttgart) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:17
Fallo di Cyle Larin (Feyenoord).21:17
Fallo di Tiago Tomás (Stuttgart).21:15
Gonçalo Borges (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Tiro parato. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Luciano Valente con passaggio filtrante.21:14
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Josha Vagnoman.21:12
Fallo di mano di Quinten Timber (Feyenoord).21:10
Ayase Ueda (Feyenoord) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:09
Fallo di Jeff Chabot (Stuttgart).21:09
Fuorigioco. Timon Wellenreuther(Feyenoord) prova il lancio lungo, ma Ayase Ueda e' colto in fuorigioco.21:07
Tentativo fallito. Deniz Undav (Stuttgart) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Angelo Stiller.21:07
Tiro respinto. Anis Hadj Moussa (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile!.21:02
Givairo Read (Feyenoord) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:01
Fallo di Josha Vagnoman (Stuttgart).21:01
Inizia il Primo tempo.21:00
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51
Dove si gioca la partita:
Stadio: MHPArena
Città: Stoccarda
Capienza: 60449 spettatori19:51
Stoccarda - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.
Arbitro di Stoccarda - Feyenoord sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.
Attualmente Stoccarda si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Feyenoord si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).
Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.
Stoccarda e Feyenoord si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 3 volte, Feyenoord ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Stoccarda-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Stoccarda
|Feyenoord
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|0
|0
|Gol totali segnati
|2
|3
|Gol totali subiti
|4
|4
|Media gol subiti per partita
|1.3
|1.3
|Percentuale possesso palla
|63.0
|48.4
|Numero totale di passaggi
|1608
|1278
|Numero totale di passaggi riusciti
|1388
|1063
|Tiri nello specchio della porta
|15
|17
|Percentuale di tiri in porta
|38.5
|60.7
|Numero totale di cross
|84
|67
|Numero medio di cross riusciti
|22
|19
|Duelli per partita vinti
|164
|133
|Duelli per partita persi
|141
|155
|Corner subiti
|7
|10
|Corner guadagnati
|25
|13
|Numero di punizioni a favore
|41
|27
|Numero di punizioni concesse
|37
|50
|Tackle totali
|41
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|73.2
|59.3
|Fuorigiochi totali
|3
|9
|Numero totale di cartellini gialli
|6
|6
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|0
