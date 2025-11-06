Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:51

PREPARTITA

Stoccarda - Feyenoord è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio MHPArena di Stuttgart.

Arbitro di Stoccarda - Feyenoord sarà Horatiu Fesnic. Al VAR invece ci sarà Catalin Popa.

Attualmente Stoccarda si trova 30° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Feyenoord si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Stoccarda ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; Feyenoord ha segnato 3 gol e ne ha subiti 4.

Stoccarda e Feyenoord si sono affrontate 8 volte in campionato. Nei precedenti match Stoccarda ha vinto 3 volte, Feyenoord ha vinto 3 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Stoccarda-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Questa è la quinta stagione che Stoccarda e Feyenoord si affrontano, dopo il 1973/74, 1989/90, 1998/99 e 2000/01, tutte in Coppa UEFA. La squadra tedesca ha superato il turno con un 4-3 complessivo nell'ultimo confronto nei sedicesimi di finale, nel 2000/01 (2-2 in trasferta, 2-1 in casa).

Il Feyenoord ha vinto cinque delle ultime sei partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (1P) e questa sarà la prima dopo il successo per 3-0 sul Bayern Monaco a gennaio di quest'anno in UEFA Champions League.

Lo Stoccarda ha perso le ultime due partite di UEFA Europa League e non trova tre sconfitte di fila nella stessa stagione nelle maggiori competizioni europee da quando ha perso le prime quattro gare nella UEFA Champions League 2007/08.

Il Feyenoord è la squadra che ha registrato il maggior numero di recuperi offensivi (36) e il maggior numero di tiri in seguito a un recupero offensivo (12) in questa stagione di UEFA Europa League; la seconda formazione con il maggior numero di recuperi offensivi è lo Stoccarda (31).

Solo Elliot Anderson (11) del Nottingham Forest ha creato più occasioni in questa edizione di UEFA Europa League rispetto ad Angelo Stiller (10) dello Stoccarda, mentre solo Johan Manzambi (25) del Friburgo ha conquistato più possessi di Stiller (23).

