Sturm Graz-Nottingham Forest: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Merkur Arena di Graz
6 Novembre 2025 ore 18:45
Sturm Graz
0
Nottingham Forest
0
Partita finita
Arbitro: Mykola Balakin
    0'
    45'
    90'
    90'
    94'

    Incontro terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.

    1. 90'+5'

      Secondo tempo terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.20:36

    3. 90'+3'

      Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:35

    4. 90'+1'

      Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:32

    5. 90'+1'

      Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32

    6. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32

    7. 90'

      Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Stefan Hierländer (Sturm Graz).20:32

    9. 90'

      Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area.20:32

    10. 89'

      Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).20:31

    11. 88'

      Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.20:29

    12. 87'

      Fuorigioco. Murillo(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nicolás Domínguez e' colto in fuorigioco.20:29

    13. 84'

      Gara riprende.20:26

    15. 83'

      Gara momentaneamente sospesa, Axel Kayombo (Sturm Graz) per infortunio.20:25

    16. 82'

      Fuorigioco. Axel Kayombo(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Seedy Jatta e' colto in fuorigioco.20:23

    17. 81'

      Tentativo fallito. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams con cross in seguito a un calcio da fermo.20:23

    18. 80'

      Zach Abbott (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22

    19. 80'

      Gioco pericoloso di Emir Karic (Sturm Graz).20:22

    21. 80'

      Sostituzione, Nottingham Forest. Zach Abbott sostituisce Arnaud Kalimuendo per infortunio.20:21

    22. 78'

      Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Tomi Horvat.20:20

    23. 78'

      Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Morgan Gibbs-White.20:19

    24. 77'

      Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19

    25. 77'

      Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).20:19

    27. 75'

      Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams in seguito a un calcio da fermo.20:17

    28. 75'

      Nicolò Savona (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16

    29. 75'

      Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).20:16

    30. 73'

      Axel Kayombo (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:15

    31. 73'

      Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15

    33. 73'

      Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).20:15

    34. 73'

      Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14

    35. 73'

      Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).20:14

    36. 71'

      Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13

    37. 71'

      Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).20:13

    39. 70'

      Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:12

    40. 70'

      Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12

    41. 68'

      Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10

    42. 68'

      Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).20:10

    43. 66'

      Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce James McAtee per infortunio.20:08

    45. 64'

      Gara riprende.20:06

    46. 64'

      Gara momentaneamente sospesa, James McAtee (Nottingham Forest) per infortunio.20:05

    47. 62'

      Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03

    48. 62'

      Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).20:03

    49. 60'

      Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01

    51. 60'

      Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:01

    52. 58'

      Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).20:00

    53. 58'

      Dimitri Lavalée (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00

    54. 58'

      Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Otar Kiteishvili.19:59

    55. 57'

      Sostituzione, Sturm Graz. Dimitri Lavalée sostituisce Niklas Geyrhofer.19:59

    57. 57'

      Sostituzione, Sturm Graz. Seedy Jatta sostituisce Maurice Malone.19:59

    58. 55'

      Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57

    59. 55'

      Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).19:57

    60. 51'

      Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).19:52

    61. 51'

      Tiro respinto. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Neco Williams.19:52

    63. 49'

      Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).19:51

    64. 49'

      Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51

    65. 48'

      Ryan Yates (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.19:50

    66. 48'

      Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:50

    67. 48'

      Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50

    69. 46'

      Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Morgan Gibbs-White.19:48

    70. 46'

      Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).19:47

    71. 46'

      Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47

    72. Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.19:47

    73. 45'+3'

      Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.19:32

    75. 45'+1'

      Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:30

    76. 45'+1'

      Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30

    77. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30

    78. 44'

      Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29

    79. 44'

      Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).19:29

    81. 43'

      Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Rózga.19:27

    82. 40'

      Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25

    83. 40'

      Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:25

    84. 38'

      Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).19:22

    85. 38'

      Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22

    87. 35'

      Rigore parato! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:20

    88. 34'

      Rigore concesso da Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per un fallo di mano in area.19:18

    89. 32'

      Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).19:17

    90. 32'

      Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17

    91. 30'

      Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).19:14

    93. 30'

      Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14

    94. 27'

      Fuorigioco. Otar Kiteishvili(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Maurice Malone e' colto in fuorigioco.19:12

    95. 27'

      Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maurice Malone.19:12

    96. 25'

      Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).19:10

    97. 25'

      Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10

    99. 20'

      Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:05

    100. 20'

      Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04

    101. 20'

      Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).19:04

    102. 19'

      Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03

    103. 19'

      Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).19:03

    105. 17'

      Fuorigioco. Nicolás Domínguez(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Arnaud Kalimuendo e' colto in fuorigioco.19:02

    106. 16'

      Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Morato con suggerimento di testa.19:01

    107. 15'

      Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).19:00

    108. 15'

      Nicolò Savona (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

    109. 15'

      Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).19:00

    111. 12'

      Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).18:56

    112. 12'

      Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56

    113. 10'

      Tentativo fallito. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicolás Domínguez in seguito a un calcio da fermo.18:54

    114. 9'

      Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53

    115. 9'

      Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:53

    117. 4'

      Fallo di mano di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).18:48

    118. Inizia il Primo tempo.18:45

    119. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

    121. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Merkur Arena
      Città: Graz
      Capienza: 15323 spettatori17:38

    Formazioni Sturm Graz - Nottingham Forest

    Sturm Graz
    Nottingham Forest
    TITOLARI STURM GRAZ
    • (1) OLIVER CHRISTENSEN (P)
    • (47) EMANUEL AIWU (D)
    • (35) NIKLAS GEYRHOFER (D)
    • (23) ARJAN MALIC (D)
    • (17) EMIR KARIC (D)
    • (19) TOMI HORVAT (C)
    • (10) OTAR KITEISHVILI (C)
    • (4) JON GORENC STANKOVIC (C)
    • (43) JACOB PETER HÖDL (C)
    • (77) MAURICE MALONE (A)
    • (8) FILIP RÓZGA (A)
    PANCHINA STURM GRAZ
    • (24) DIMITRI LAVALÉE (D)
    • (38) LEON GRGIC (A)
    • (22) JULIUS BECK (C)
    • (5) TIM OERMANN (D)
    • (2) JEYLAND MITCHELL (D)
    • (20) SEEDY JATTA (A)
    • (11) AXEL KAYOMBO (A)
    • (53) DANIIL KHUDYAKOV (P)
    • (25) STEFAN HIERLÄNDER (C)
    • (40) MATTEO BIGNETTI (P)
    ALLENATORE STURM GRAZ
    • Jürgen Säumel
    TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
    • (13) JOHN VICTOR (P)
    • (3) NECO WILLIAMS (D)
    • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
    • (4) MORATO (D)
    • (37) NICOLÒ SAVONA (D)
    • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
    • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
    • (24) JAMES MCATEE (C)
    • (22) RYAN YATES (C)
    • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
    • (15) ARNAUD KALIMUENDO (A)
    PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
    • (58) JACK THOMPSON (D)
    • (44) ZACH ABBOTT (D)
    • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
    • (67) KEEHAN WILLOWS (P)
    • (5) MURILLO (D)
    • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
    • (14) DAN NDOYE (A)
    • (26) MATZ SELS (P)
    • (30) WILLY BOLY (D)
    • (64) BEN HAMMOND (D)
    ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
    • Sean Dyche
    PREPARTITA

    Sturm Graz - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

    Attualmente Sturm Graz si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
    Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

    Sturm Graz e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Sturm Graz non ha mai vinto, Nottingham Forest ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

    Sturm Graz-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    •  
    • Sturm Graz e Nottingham Forest si sono già incontrati in Europa: la squadra inglese ha vinto complessivamente 2-1 nei quarti di finale della Coppa UEFA nel 1983-84.
    • Le squadre inglesi sono imbattute nelle ultime 32 partite nelle principali competizioni europee contro avversarie austriache (26V, 6N), dal successo dell'Austria Vienna contro l'Arsenal per 1-0 nell'ottobre 1991.
    • Lo Sturm Graz è ultimo per passaggi riusciti (711), per precisione dei passaggi (72,9%), per numero di sequenze con almeno 10 passaggi di fila in campo aperto (sette), di passaggi per sequenza (2.5) e per tempo medio di sequenza (5.9 secondi) in questa stagione di UEFA Europa League.
    • Il Nottingham Forest ha vinto solo una delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (3N, 4P), pareggiando 2-2 contro il Real Betis l'unica partita disputata finora fuori casa in questa Europa League.
    • Nessun giocatore ha segnato più gol in questa Europa League di Igor Jesus del Nottingham Forest (tre); tuttavia, Elliot Anderson è quello che ha creato più occasioni per la conclusione di un compagno (11), il classe 2002 inglese è anche al primo posto per falli commessi (10), al secondo per falli subiti (16), al secondo per passaggi riusciti nel terzo di campo (66) e al secondo per duelli vinti (32).

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Sturm GrazNottingham Forest
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte11
    Numero di partite perse21
    Numero di partite pareggiate01
    Gol totali segnati36
    Gol totali subiti55
    Media gol subiti per partita1.71.7
    Percentuale possesso palla40.652.0
    Numero totale di passaggi9751337
    Numero totale di passaggi riusciti7111145
    Tiri nello specchio della porta1318
    Percentuale di tiri in porta50.060.0
    Numero totale di cross3459
    Numero medio di cross riusciti716
    Duelli per partita vinti156154
    Duelli per partita persi184149
    Corner subiti2019
    Corner guadagnati816
    Numero di punizioni a favore4445
    Numero di punizioni concesse5243
    Tackle totali5254
    Percentuale di successo nei tackle55.875.9
    Fuorigiochi totali84
    Numero totale di cartellini gialli57
    Numero totale di cartellini rossi10

