Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38

PREPARTITA

Sturm Graz - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.

Attualmente Sturm Graz si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.

Sturm Graz e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Sturm Graz non ha mai vinto, Nottingham Forest ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Sturm Graz-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Sturm Graz e Nottingham Forest si sono già incontrati in Europa: la squadra inglese ha vinto complessivamente 2-1 nei quarti di finale della Coppa UEFA nel 1983-84.

Le squadre inglesi sono imbattute nelle ultime 32 partite nelle principali competizioni europee contro avversarie austriache (26V, 6N), dal successo dell'Austria Vienna contro l'Arsenal per 1-0 nell'ottobre 1991.

Lo Sturm Graz è ultimo per passaggi riusciti (711), per precisione dei passaggi (72,9%), per numero di sequenze con almeno 10 passaggi di fila in campo aperto (sette), di passaggi per sequenza (2.5) e per tempo medio di sequenza (5.9 secondi) in questa stagione di UEFA Europa League.

Il Nottingham Forest ha vinto solo una delle ultime otto trasferte nelle principali competizioni europee (3N, 4P), pareggiando 2-2 contro il Real Betis l'unica partita disputata finora fuori casa in questa Europa League.

Nessun giocatore ha segnato più gol in questa Europa League di Igor Jesus del Nottingham Forest (tre); tuttavia, Elliot Anderson è quello che ha creato più occasioni per la conclusione di un compagno (11), il classe 2002 inglese è anche al primo posto per falli commessi (10), al secondo per falli subiti (16), al secondo per passaggi riusciti nel terzo di campo (66) e al secondo per duelli vinti (32).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: