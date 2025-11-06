Incontro terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.
Incontro terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.
Secondo tempo terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.20:36
Tentativo fallito. Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) un tiro di destro da oltre 25 metri che esce di molto sulla sinistra in seguito a un contropiede.20:35
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).20:32
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:32
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.20:32
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Stefan Hierländer (Sturm Graz).20:32
Tiro respinto. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area.20:32
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Emir Karic (Sturm Graz).20:31
Sostituzione, Sturm Graz. Jeyland Mitchell sostituisce Arjan Malic.20:29
Fuorigioco. Murillo(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Nicolás Domínguez e' colto in fuorigioco.20:29
Gara riprende.20:26
Gara momentaneamente sospesa, Axel Kayombo (Sturm Graz) per infortunio.20:25
Fuorigioco. Axel Kayombo(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Seedy Jatta e' colto in fuorigioco.20:23
Tentativo fallito. Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams con cross in seguito a un calcio da fermo.20:23
Zach Abbott (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:22
Gioco pericoloso di Emir Karic (Sturm Graz).20:22
Sostituzione, Nottingham Forest. Zach Abbott sostituisce Arnaud Kalimuendo per infortunio.20:21
Sostituzione, Sturm Graz. Stefan Hierländer sostituisce Tomi Horvat.20:20
Sostituzione, Nottingham Forest. Murillo sostituisce Morgan Gibbs-White.20:19
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:19
Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).20:19
Tentativo fallito. Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Neco Williams in seguito a un calcio da fermo.20:17
Nicolò Savona (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:16
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).20:16
Axel Kayombo (Sturm Graz) e' ammonito per fallo.20:15
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:15
Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).20:15
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:14
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).20:14
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:13
Fallo di Seedy Jatta (Sturm Graz).20:13
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).20:12
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.20:12
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:10
Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).20:10
Sostituzione, Nottingham Forest. Dan Ndoye sostituisce James McAtee per infortunio.20:08
Gara riprende.20:06
Gara momentaneamente sospesa, James McAtee (Nottingham Forest) per infortunio.20:05
Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:03
Fallo di Axel Kayombo (Sturm Graz).20:03
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:01
Fallo di Tomi Horvat (Sturm Graz).20:01
Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).20:00
Dimitri Lavalée (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:00
Sostituzione, Sturm Graz. Axel Kayombo sostituisce Otar Kiteishvili.19:59
Sostituzione, Sturm Graz. Dimitri Lavalée sostituisce Niklas Geyrhofer.19:59
Sostituzione, Sturm Graz. Seedy Jatta sostituisce Maurice Malone.19:59
Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:57
Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).19:57
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Niklas Geyrhofer (Sturm Graz).19:52
Tiro respinto. Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Neco Williams.19:52
Fallo di Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).19:51
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:51
Ryan Yates (Nottingham Forest) e' ammonito per fallo.19:50
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:50
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:50
Tentativo fallito. Ryan Yates (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco alto sulla sinistra. Assist di Morgan Gibbs-White.19:48
Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).19:47
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:47
Inizia il Secondo tempo Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.19:47
Primo tempo terminato, Sturm Graz 0, Nottingham Forest 0.19:32
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).19:30
Otar Kiteishvili (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:30
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.19:30
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:29
Fallo di Jacob Peter Hödl (Sturm Graz).19:29
Tiro parato. Tomi Horvat (Sturm Graz) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Filip Rózga.19:27
Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:25
Fallo di Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz).19:25
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).19:22
Tomi Horvat (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:22
Rigore parato! Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) spreca una clamorosa occasione un tiro di destro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.19:20
Rigore concesso da Emanuel Aiwu (Sturm Graz) per un fallo di mano in area.19:18
Fallo di Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest).19:17
Maurice Malone (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:17
Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).19:14
Jacob Peter Hödl (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:14
Fuorigioco. Otar Kiteishvili(Sturm Graz) prova il lancio lungo, ma Maurice Malone e' colto in fuorigioco.19:12
Tiro parato. Otar Kiteishvili (Sturm Graz) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Maurice Malone.19:12
Fallo di Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest).19:10
Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:10
Tentativo fallito. Nicolás Domínguez (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area tira alto in seguito a un calcio da fermo.19:05
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:04
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).19:04
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:03
Fallo di Otar Kiteishvili (Sturm Graz).19:03
Fuorigioco. Nicolás Domínguez(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Arnaud Kalimuendo e' colto in fuorigioco.19:02
Tiro respinto. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Morato con suggerimento di testa.19:01
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Arjan Malic (Sturm Graz).19:00
Nicolò Savona (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di Filip Rózga (Sturm Graz).19:00
Fallo di Nicolò Savona (Nottingham Forest).18:56
Filip Rózga (Sturm Graz) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:56
Tentativo fallito. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicolás Domínguez in seguito a un calcio da fermo.18:54
Neco Williams (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.18:53
Fallo di Arjan Malic (Sturm Graz).18:53
Fallo di mano di Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).18:48
Inizia il Primo tempo.18:45
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:38
Dove si gioca la partita:
Stadio: Merkur Arena
Città: Graz
Capienza: 15323 spettatori17:38
Sturm Graz - Nottingham Forest è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 18:45 allo stadio Merkur Arena di Graz.
Attualmente Sturm Graz si trova 27° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); invece Nottingham Forest si trova 17° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).
Sturm Graz ha segnato 3 gol e ne ha subiti 5; Nottingham Forest ha segnato 6 gol e ne ha subiti 5.
Sturm Graz e Nottingham Forest si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Sturm Graz non ha mai vinto, Nottingham Forest ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Sturm Graz-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sturm Graz
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|1
|1
|Numero di partite perse
|2
|1
|Numero di partite pareggiate
|0
|1
|Gol totali segnati
|3
|6
|Gol totali subiti
|5
|5
|Media gol subiti per partita
|1.7
|1.7
|Percentuale possesso palla
|40.6
|52.0
|Numero totale di passaggi
|975
|1337
|Numero totale di passaggi riusciti
|711
|1145
|Tiri nello specchio della porta
|13
|18
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|60.0
|Numero totale di cross
|34
|59
|Numero medio di cross riusciti
|7
|16
|Duelli per partita vinti
|156
|154
|Duelli per partita persi
|184
|149
|Corner subiti
|20
|19
|Corner guadagnati
|8
|16
|Numero di punizioni a favore
|44
|45
|Numero di punizioni concesse
|52
|43
|Tackle totali
|52
|54
|Percentuale di successo nei tackle
|55.8
|75.9
|Fuorigiochi totali
|8
|4
|Numero totale di cartellini gialli
|5
|7
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
