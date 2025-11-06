Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.
Fred (Fenerbahce) e' ammonito.22:56
Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.22:56
Decisione VAR: nessun rigore Fenerbahce.22:54
Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).22:52
Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Talisca (Fenerbahce).22:50
Adrian Zeljkovic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50
Svetozar Markovic (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:49
Fallo di mano di Prince Adu (Viktoria Pilsen).22:49
Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:49
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Milan Havel (Viktoria Pilsen).22:48
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48
Prince Adu (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:47
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).22:47
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).22:46
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Svetozar Markovic sostituisce Lukás Cerv per infortunio.22:46
Gara riprende.22:46
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:45
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Marco Asensio (Fenerbahce).22:44
Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).22:42
Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:41
Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Archie Brown con cross.22:41
Jhon Durán (Fenerbahce) e' ammonito.22:40
Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:40
Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jhon Durán.22:40
Gara riprende.22:39
Gara momentaneamente sospesa, Prince Adu (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:38
Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Fred.22:37
Prince Adu (Viktoria Pilsen) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lukás Cerv in seguito a un contropiede.22:35
Gara riprende.22:34
Gara momentaneamente sospesa, (Fenerbahce).22:32
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).22:32
Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area.22:32
Tiro parato. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:32
Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Prince Adu.22:32
Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Sebastian Szymanski.22:31
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Amar Memic.22:31
Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29
Fallo di Jan Paluska (Viktoria Pilsen).22:29
Tiro parato. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.22:27
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).22:23
Tentativo fallito. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Cheick Souaré con cross.22:22
Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area.22:22
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafiu Durosinmi.22:22
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.22:22
Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Tomás Ladra.22:22
Gara riprende.22:21
Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:20
Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Sebastian Szymanski con cross.22:19
Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Talisca.22:18
Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.22:17
Sostituzione, Fenerbahce. Marco Asensio sostituisce Oguz Aydin.22:17
Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce Ismail Yüksek.22:17
Tiro parato. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rafiu Durosinmi.22:16
Tiro respinto. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area. Assist di Václav Jemelka con cross.22:06
Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cheick Souaré.22:06
Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:05
Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:05
Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05
Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.22:03
Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.21:47
Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.21:46
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45
Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:44
Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:43
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).21:43
Fuorigioco. Martin Jedlicka(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:41
Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Talisca.21:40
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37
Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:37
Matej Valenta (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:35
Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35
Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:35
Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:34
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).21:31
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31
Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:31
Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Ladra.21:30
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).21:29
Tentativo fallito. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Matej Valenta con cross da calcio d'angolo.21:27
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:27
Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25
Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:25
Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:25
Edson Álvarez (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:23
Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).21:23
Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23
Fallo di mano di Sebastian Szymanski (Fenerbahce).21:22
Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).21:21
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Talisca.21:20
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:17
Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15
Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).21:15
Tentativo fallito. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Amar Memic.21:14
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:11
Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).21:11
Gara riprende.21:10
Gara momentaneamente sospesa, Talisca (Fenerbahce) per infortunio.21:09
Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08
Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:08
Tiro parato. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Prince Adu.21:06
Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:01
Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59
Dove si gioca la partita:
Stadio: Doosan Arena
Città: Plzen
Capienza: 12500 spettatori19:59
Viktoria Plzen - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
Arbitro di Viktoria Plzen - Fenerbahçe sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.
Attualmente Viktoria Plzen si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.
Viktoria Plzen e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Viktoria Plzen non ha mai vinto, Fenerbahçe ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.
Viktoria Plzen-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Viktoria Plzen
|Fenerbahçe
|Partite giocate
|3
|3
|Numero di partite vinte
|2
|2
|Numero di partite perse
|0
|1
|Numero di partite pareggiate
|1
|0
|Gol totali segnati
|6
|4
|Gol totali subiti
|2
|4
|Media gol subiti per partita
|0.7
|1.3
|Percentuale possesso palla
|45.8
|50.7
|Numero totale di passaggi
|1051
|1283
|Numero totale di passaggi riusciti
|836
|1046
|Tiri nello specchio della porta
|12
|14
|Percentuale di tiri in porta
|50.0
|46.7
|Numero totale di cross
|55
|53
|Numero medio di cross riusciti
|14
|6
|Duelli per partita vinti
|157
|131
|Duelli per partita persi
|171
|163
|Corner subiti
|19
|16
|Corner guadagnati
|9
|13
|Numero di punizioni a favore
|47
|38
|Numero di punizioni concesse
|48
|31
|Tackle totali
|48
|50
|Percentuale di successo nei tackle
|50.0
|50.0
|Fuorigiochi totali
|6
|6
|Numero totale di cartellini gialli
|9
|13
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|0
