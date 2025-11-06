Virgilio Sport
Viktoria Plzen-Fenerbahçe: 0-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Doosan Arena di Plzen
6 Novembre 2025 ore 21:00
Viktoria Plzen
0
Fenerbahçe
0
Partita finita
Arbitro: Allard Lindhout
    0'
    45'
    90'
    90'
    98'

    Incontro terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.

    1. 90'+9'

      Fred (Fenerbahce) e' ammonito.22:56

    3. 90'+9'

      Secondo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.22:56

    4. 90'+6'

      Decisione VAR: nessun rigore Fenerbahce.22:54

    5. 90'+5'

      Fallo di Jhon Durán (Fenerbahce).22:52

    6. 90'+5'

      Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

    7. 90'+3'

      Fallo di Talisca (Fenerbahce).22:50

    9. 90'+3'

      Adrian Zeljkovic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:50

    10. 90'+2'

      Svetozar Markovic (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:49

    11. 90'+2'

      Fallo di mano di Prince Adu (Viktoria Pilsen).22:49

    12. 90'+1'

      Tentativo fallito. Dorgeles Nene (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra da calcio d'angolo.22:49

    13. 90'+1'

      Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Milan Havel (Viktoria Pilsen).22:48

    15. 90'

      Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:48

    16. 89'

      Prince Adu (Viktoria Pilsen) e' ammonito.22:47

    17. 89'

      Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:47

    18. 89'

      Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).22:47

    19. 89'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).22:46

    21. 88'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Svetozar Markovic sostituisce Lukás Cerv per infortunio.22:46

    22. 88'

      Gara riprende.22:46

    23. 87'

      Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:45

    24. 87'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Marco Asensio (Fenerbahce).22:44

    25. 84'

      Edson Álvarez (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:42

    27. 84'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).22:42

    28. 84'

      Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.22:41

    29. 84'

      Tiro parato. Talisca (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Archie Brown con cross.22:41

    30. 82'

      Jhon Durán (Fenerbahce) e' ammonito.22:40

    31. 82'

      Calcio d'angolo,Fenerbahce. Calcio d'angolo causato da Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).22:40

    33. 82'

      Tiro respinto. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Jhon Durán.22:40

    34. 81'

      Gara riprende.22:39

    35. 80'

      Gara momentaneamente sospesa, Prince Adu (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:38

    36. 80'

      Tentativo fallito. Talisca (Fenerbahce) un tiro di sinistro da fuori area tira alto. Assist di Fred.22:37

    37. 78'

      Prince Adu (Viktoria Pilsen) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Lukás Cerv in seguito a un contropiede.22:35

    39. 76'

      Gara riprende.22:34

    40. 75'

      Gara momentaneamente sospesa, (Fenerbahce).22:32

    41. 74'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Milan Skriniar (Fenerbahce).22:32

    42. 74'

      Tiro respinto. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da centro area.22:32

    43. 74'

      Tiro parato. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.22:32

    45. 74'

      Tiro respinto. Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Prince Adu.22:32

    46. 74'

      Sostituzione, Fenerbahce. Dorgeles Nene sostituisce Sebastian Szymanski.22:31

    47. 73'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Milan Havel sostituisce Amar Memic.22:31

    48. 71'

      Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:29

    49. 71'

      Fallo di Jan Paluska (Viktoria Pilsen).22:29

    51. 69'

      Tiro parato. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Amar Memic.22:27

    52. 66'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).22:23

    53. 65'

      Tentativo fallito. Denis Visinsky (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area di poco alto. Assist di Cheick Souaré con cross.22:22

    54. 65'

      Tiro respinto. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area.22:22

    55. 65'

      Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Rafiu Durosinmi.22:22

    57. 64'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Adrian Zeljkovic sostituisce Matej Valenta.22:22

    58. 64'

      Sostituzione, Viktoria Pilsen. Denis Visinsky sostituisce Tomás Ladra.22:22

    59. 63'

      Gara riprende.22:21

    60. 62'

      Gara momentaneamente sospesa, Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) per infortunio.22:20

    61. 61'

      Tentativo fallito. Fred (Fenerbahce) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola di poco alto. Assist di Sebastian Szymanski con cross.22:19

    63. 61'

      Tiro parato. Jhon Durán (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Talisca.22:18

    64. 60'

      Sostituzione, Fenerbahce. Jhon Durán sostituisce Youssef En-Nesyri.22:17

    65. 60'

      Sostituzione, Fenerbahce. Marco Asensio sostituisce Oguz Aydin.22:17

    66. 59'

      Sostituzione, Fenerbahce. Fred sostituisce Ismail Yüksek.22:17

    67. 58'

      Tiro parato. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Rafiu Durosinmi.22:16

    69. 49'

      Tiro respinto. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area. Assist di Václav Jemelka con cross.22:06

    70. 49'

      Tiro respinto. Amar Memic (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area. Assist di Cheick Souaré.22:06

    71. 48'

      Jayden Oosterwolde (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.22:05

    72. 47'

      Fallo di Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).22:05

    73. 47'

      Amar Memic (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:05

    75. Inizia il Secondo tempo Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.22:03

    76. 45'+2'

      Primo tempo terminato, Viktoria Pilsen 0, Fenerbahce 0.21:47

    77. 45'+1'

      Tentativo fallito. Ismail Yüksek (Fenerbahce) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Oguz Aydin.21:46

    78. 45'

      Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:45

    79. 45'

      Tiro parato. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:45

    81. 44'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:44

    82. 43'

      Ismail Yüksek (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:43

    83. 43'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Archie Brown (Fenerbahce).21:43

    84. 41'

      Fuorigioco. Martin Jedlicka(Viktoria Pilsen) prova il lancio lungo, ma Prince Adu e' colto in fuorigioco.21:41

    85. 40'

      Tiro parato. Youssef En-Nesyri (Fenerbahce) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Talisca.21:40

    87. 37'

      Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:37

    88. 37'

      Fallo di Václav Jemelka (Viktoria Pilsen).21:37

    89. 35'

      Matej Valenta (Viktoria Pilsen) e' ammonito per fallo.21:35

    90. 35'

      Sebastian Szymanski (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:35

    91. 35'

      Fallo di Matej Valenta (Viktoria Pilsen).21:35

    93. 34'

      Tentativo fallito. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra.21:34

    94. 31'

      Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31

    95. 31'

      Fallo di Prince Adu (Viktoria Pilsen).21:31

    96. 31'

      Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:31

    97. 31'

      Fallo di Lukás Cerv (Viktoria Pilsen).21:31

    99. 30'

      Tiro parato. Prince Adu (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Tomás Ladra.21:30

    100. 29'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).21:29

    101. 27'

      Tentativo fallito. Jan Paluska (Viktoria Pilsen) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola tira alto. Assist di Matej Valenta con cross da calcio d'angolo.21:27

    102. 26'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Nélson Semedo (Fenerbahce).21:27

    103. 25'

      Talisca (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

    105. 25'

      Fallo di Sampson Dweh (Viktoria Pilsen).21:25

    106. 25'

      Tentativo fallito. Sampson Dweh (Viktoria Pilsen) un tiro di sinistro da fuori area che esce di molto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:25

    107. 23'

      Edson Álvarez (Fenerbahce) e' ammonito per fallo.21:23

    108. 23'

      Fallo di Edson Álvarez (Fenerbahce).21:23

    109. 23'

      Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:23

    111. 22'

      Fallo di mano di Sebastian Szymanski (Fenerbahce).21:22

    112. 21'

      Fallo di Oguz Aydin (Fenerbahce).21:21

    113. 21'

      Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21

    114. 20'

      Tentativo fallito. Nélson Semedo (Fenerbahce) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco alto sulla destra. Assist di Talisca.21:20

    115. 17'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Jayden Oosterwolde (Fenerbahce).21:17

    117. 15'

      Ismail Yüksek (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:15

    118. 15'

      Fallo di Tomás Ladra (Viktoria Pilsen).21:15

    119. 14'

      Tentativo fallito. Matej Valenta (Viktoria Pilsen) un tiro di destro dalla destra dell'area tira alto. Assist di Amar Memic.21:14

    120. 11'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:11

    121. 11'

      Calcio d'angolo,Viktoria Pilsen. Calcio d'angolo causato da Edson Álvarez (Fenerbahce).21:11

    123. 10'

      Gara riprende.21:10

    124. 9'

      Gara momentaneamente sospesa, Talisca (Fenerbahce) per infortunio.21:09

    125. 7'

      Milan Skriniar (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:08

    126. 7'

      Fallo di Rafiu Durosinmi (Viktoria Pilsen).21:08

    127. 6'

      Tiro parato. Tomás Ladra (Viktoria Pilsen) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Prince Adu.21:06

    129. Fallo di Ismail Yüksek (Fenerbahce).21:01

    130. Lukás Cerv (Viktoria Pilsen) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:01

    131. Inizia il Primo tempo.21:01

    132. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

    134. Dove si gioca la partita:

      Stadio: Doosan Arena
      Città: Plzen
      Capienza: 12500 spettatori19:59

    Formazioni Viktoria Plzen - Fenerbahçe

    Viktoria Plzen
    Fenerbahçe
    TITOLARI VIKTORIA PLZEN
    • (23) MARTIN JEDLICKA (P)
    • (40) SAMPSON DWEH (D)
    • (21) VÁCLAV JEMELKA (D)
    • (22) JAN PALUSKA (D)
    • (6) LUKÁS CERV (C)
    • (32) MATEJ VALENTA (C)
    • (99) AMAR MEMIC (C)
    • (19) CHEICK SOUARÉ (C)
    • (17) RAFIU DUROSINMI (A)
    • (18) TOMÁS LADRA (A)
    • (80) PRINCE ADU (A)
    PANCHINA VIKTORIA PLZEN
    • (24) MILAN HAVEL (D)
    • (13) MARIÁN TVRDON (P)
    • (85) ADRIAN ZELJKOVIC (C)
    • (4) JAKUB CHALUPA (D)
    • (44) FLORIAN WIEGELE (P)
    • (72) JAMES BELLO (A)
    • (12) DANIEL SUCHY (C)
    • (3) SVETOZAR MARKOVIC (D)
    • (7) CHRISTOPHE KABONGO (A)
    • (5) KAREL SPÁCIL (D)
    • (9) DENIS VISINSKY (C)
    ALLENATORE VIKTORIA PLZEN
    • Martin Hysky
    TITOLARI FENERBAHçE
    • (31) EDERSON (P)
    • (37) MILAN SKRINIAR (D)
    • (3) ARCHIE BROWN (D)
    • (24) JAYDEN OOSTERWOLDE (D)
    • (27) NÉLSON SEMEDO (D)
    • (11) EDSON ÁLVAREZ (C)
    • (70) OGUZ AYDIN (C)
    • (53) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)
    • (94) TALISCA (C)
    • (5) ISMAIL YÜKSEK (C)
    • (19) YOUSSEF EN-NESYRI (A)
    PANCHINA FENERBAHçE
    • (45) DORGELES NENE (A)
    • (4) ÇAGLAR SÖYÜNCÜ (D)
    • (18) MERT MÜLDÜR (D)
    • (14) YIGIT DEMIR (D)
    • (1) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)
    • (7) FRED (C)
    • (10) JHON DURÁN (A)
    • (21) MARCO ASENSIO (C)
    • (9) KEREM AKTÜRKOGLU (A)
    • (13) TARIK ÇETIN (P)
    ALLENATORE FENERBAHçE
    • Domenico Tedesco
    PREPARTITA

    Viktoria Plzen - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.
    La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.
    Arbitro di Viktoria Plzen - Fenerbahçe sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

    Attualmente Viktoria Plzen si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
    Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

    Viktoria Plzen e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Viktoria Plzen non ha mai vinto, Fenerbahçe ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

    Viktoria Plzen-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

    •  
    • Il Viktoria Plzen ha affrontato il Fenerbahçe negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2012/13, venendo eliminato con un punteggio complessivo di 2-1 (0-1 in casa, 1-1 in trasferta): si tratta degli unici precedenti tra le due squadre.
    • È la seconda volta in altrettante stagioni che il Fenerbahçe affronta una squadra ceca in UEFA Europa League: nella scorsa edizione ha battuto lo Slavia Praga per 2-1 nella fase a gironi.
    • Dopo i successi contro Malmö FF e Roma nella seconda e terza giornata di questa UEFA Europa League, il Viktoria Plzen può vincere tre partite consecutive nella competizione per la prima volta da dicembre 2017.
    • Il Fenerbahçe ha perso solo tre delle ultime 18 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (8V, 7N), vincendo le ultime due; potrebbe registrare tre successi di fila nella fase a gironi per la prima volta da dicembre 2016.
    • Kerem Aktürkoglu ha segnato tre gol nelle sue ultime due presenze in UEFA Europa League con il Fenerbahçe, entrambi in casa. Le sue ultime sei reti nelle principali competizioni europee sono state tutte realizzate in casa, con una serie di sei partite senza segnare in trasferta.

    Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

    Viktoria PlzenFenerbahçe
    Partite giocate33
    Numero di partite vinte22
    Numero di partite perse01
    Numero di partite pareggiate10
    Gol totali segnati64
    Gol totali subiti24
    Media gol subiti per partita0.71.3
    Percentuale possesso palla45.850.7
    Numero totale di passaggi10511283
    Numero totale di passaggi riusciti8361046
    Tiri nello specchio della porta1214
    Percentuale di tiri in porta50.046.7
    Numero totale di cross5553
    Numero medio di cross riusciti146
    Duelli per partita vinti157131
    Duelli per partita persi171163
    Corner subiti1916
    Corner guadagnati913
    Numero di punizioni a favore4738
    Numero di punizioni concesse4831
    Tackle totali4850
    Percentuale di successo nei tackle50.050.0
    Fuorigiochi totali66
    Numero totale di cartellini gialli913
    Numero totale di cartellini rossi10

    Viktoria Plzen - Fenerbahçe Live

