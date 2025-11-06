Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:59

PREPARTITA

Viktoria Plzen - Fenerbahçe è valevole per la fase a gironi della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 novembre alle ore 21:00 allo stadio Doosan Arena di Plzen.

Arbitro di Viktoria Plzen - Fenerbahçe sarà Allard Lindhout. Al VAR invece ci sarà Dennis Higler.

Attualmente Viktoria Plzen si trova 6° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece Fenerbahçe si trova 16° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Viktoria Plzen ha segnato 6 gol e ne ha subiti 2; Fenerbahçe ha segnato 4 gol e ne ha subiti 4.

Viktoria Plzen e Fenerbahçe si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Viktoria Plzen non ha mai vinto, Fenerbahçe ha vinto 1 volta mentre i pareggi sono stati uno solo.

Viktoria Plzen-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Viktoria Plzen ha affrontato il Fenerbahçe negli ottavi di finale della UEFA Europa League 2012/13, venendo eliminato con un punteggio complessivo di 2-1 (0-1 in casa, 1-1 in trasferta): si tratta degli unici precedenti tra le due squadre.

È la seconda volta in altrettante stagioni che il Fenerbahçe affronta una squadra ceca in UEFA Europa League: nella scorsa edizione ha battuto lo Slavia Praga per 2-1 nella fase a gironi.

Dopo i successi contro Malmö FF e Roma nella seconda e terza giornata di questa UEFA Europa League, il Viktoria Plzen può vincere tre partite consecutive nella competizione per la prima volta da dicembre 2017.

Il Fenerbahçe ha perso solo tre delle ultime 18 partite della fase a gironi di UEFA Europa League (8V, 7N), vincendo le ultime due; potrebbe registrare tre successi di fila nella fase a gironi per la prima volta da dicembre 2016.

Kerem Aktürkoglu ha segnato tre gol nelle sue ultime due presenze in UEFA Europa League con il Fenerbahçe, entrambi in casa. Le sue ultime sei reti nelle principali competizioni europee sono state tutte realizzate in casa, con una serie di sei partite senza segnare in trasferta.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: