(18) GONI NAOR (C)

(34) HAMZA SHIBLI (C)

(26) MAHMOUD JABER (C)

(5) SHOW (C)

(4) ALI MUHAMMAD (C)

(28) ILAY HAGAG (C)

(23) MAOR KANDIL (C)

(24) ALFONSO PEDRAZA (C)

(38) DANIEL REQUENA (C)

(19) FRANCIS COQUELIN (C)

(20) RAMON TERRATS (C)

(27) ILIAS AKHOMACH (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

Juan Foyth (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:45

Fuorigioco. Din David(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.21:44

Sostituzione, Maccabi Haifa. Mahmoud Jaber sostituisce Ali Muhammad per infortunio.21:42

Étienne Capoue (Villarreal) e' ammonito per fallo.21:36

Tentativo fallito. Din David (Maccabi Haifa) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Ilay Hagag in seguito a un contropiede.21:35

Gara momentaneamente sospesa, Álex Baena (Villarreal) per infortunio.21:30

Fuorigioco. Lior Refaelov(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Show e' colto in fuorigioco.21:27

Tiro parato. Manu Trigueros (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Ilias Akhomach.21:24

Fuorigioco. Santi Comesaña(Villarreal) prova il lancio lungo, ma Álex Baena e' colto in fuorigioco.21:19

Tiro parato. Santi Comesaña (Villarreal) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Álex Baena.21:19

Fuorigioco. Lorenco Simic(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Maor Kandil e' colto in fuorigioco.21:05

PREPARTITA

Villarreal - Maccabi Haifa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 26 ottobre alle ore 21:00 allo stadio Estadio de la Cerámica di Villarreal.

Dove vedere Villarreal-Maccabi Haifa di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Villarreal-Maccabi Haifa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 26 ottobre.

Villarreal-Maccabi Haifa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

