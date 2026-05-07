PREPARTITA

Aston Villa - Nottingham Forest è valevole per la semifinali della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.

Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

Aston Villa e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

Aston Villa-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Aston Villa è rimasto imbattuto negli ultimi 10 incontri casalinghi contro il Nottingham Forest in tutte le competizioni (7V 3N), successivamente alla sconfitta per 2-0 subita in Premier League nell'ottobre 1994 sotto la guida di Ron Atkinson.

Il Nottingham Forest è imbattuto nelle tre partite europee disputate contro squadre inglesi, avendo sempre mantenuto la porta inviolata (2V 1N); l'unico precedente in trasferta dei Reds risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1978/79 ad Anfield contro il Liverpool, terminato 0-0.

L'Aston Villa ha vinto le ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus nella scorsa edizione della UEFA Champions League; i Villans hanno inoltre segnato in 31 delle ultime 32 gare giocate al Villa Park in questi tornei, con il pareggio a reti bianche contro i bianconeri come unica eccezione.

Il Nottingham Forest punta a raggiungere la terza finale europea della sua storia dopo quelle di Coppa dei Campioni 1978/79 e 1979/80; i Tricky Trees sono stati eliminati in una sola delle ultime 13 doppie sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto l'andata, ovvero nella semifinale di Coppa UEFA 1983/84 contro l'Anderlecht.

L'Aston Villa mira a raggiungere la seconda finale europea della propria storia dopo quella di Coppa dei Campioni 1981/82; l'ultima squadra a ribaltare una sconfitta all'andata in una sfida europea ad eliminazione diretta contro un'avversaria della stessa nazione è stata l'Atlético Madrid, contro il Barcellona nei quarti di finale della UEFA Champions League 2015/16 (1-2 in trasferta all'andata, 2-0 in casa al ritorno).

Nessuna squadra ha registrato più clean sheet dell'Aston Villa e del Nottingham Forest (sette entrambe) nella UEFA Europa League 2025/26, con entrambe che ne hanno collezionate tre nella fase ad eliminazione diretta; nella gara d'andata, i Tricky Trees hanno limitato i Villans ad un valore di 0.8 Expected Goals, il secondo dato più basso registrato dai bordeaux-celesti in una partita ad eliminazione diretta in questa stagione (0.5 xG in trasferta contro il Lille).

Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha perso entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta in Coppa UEFA/Europa League solo una volta in carriera, alla guida del Valencia contro l'Atlético Madrid nelle semifinali del 2011/12. Quella è stata l'ultima volta che il tecnico spagnolo è stato eliminato in un doppio confronto in questa competizione, avendo superato i 22 successivi.

Nella gara d'andata, Omari Hutchinson è stato il giocatore del Nottingham Forest che ha tentato più dribbling (10), creato più occasioni (quattro) e tentato più tiri (tre, al pari di Igor Jesus). Il classe 2003 è stato il primo giocatore a registrare questi numeri in ciascuna di queste voci statistiche in un match di UEFA Europa League da Nico Williams con l'Athletic Club contro la Roma negli ottavi di finale della scorsa stagione.

Morgan Rogers dell'Aston Villa ha partecipato attivamente a cinque gol in sei presenze casalinghe in questa edizione della UEFA Europa League (2G+3A), oltre ad aver segnato (1G) o fornito un assist (1A) in ciascuna delle sue ultime due apparizioni al Villa Park contro il Nottingham Forest tra tutte le competizioni.

Igor Jesus del Nottingham Forest ha partecipato attivamente al maggior numero di gol in trasferta in questa UEFA Europa League (cinque - 4G+1A); inoltre, è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri totali (34) e nello specchio (16) e registrato il valore di Expected Goals più alto (6.7) nella competizione nel 2025/26.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: