Aston Villa-Nottingham Forest: 4-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita
Stadio Villa Park di Birmingham 7 Maggio 2026 ore 21:00
Aston Villa
4
Nottingham Forest
0
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
36'1-0Ollie Watkins
58'2-0Emiliano Buendía (R)
77'3-0John McGinn
80'4-0John McGinn
0'
45'
90'
90'
94'
Un netto 4-0 dei Villans ribalta l’1-0 del The City Ground di Nottingham.
Sblocca la partita Watkins al 36° su assist di Buendia che, al 58°, trasforma il calcio di rigore che vale il 2-0. McGinn, con una doppietta personale firmata ai minuti 77 e 80, suggella il dominio dell'Aston Villa e chiude definitivamente i giochi.
La finale di UEFA Europa League vedrà contrapporsi l'Aston Villa di Emery e il Friburgo di Julian Schuster.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci ai prossimi appuntamenti con il grande calcio europeo!23:01
L’Aston Villa stacca il biglietto per la finale del 20 Maggio alla Vodafone Arena di Istanbul!22:58
90'+4'
TRIPLICE FISCHIO AL VILLA PARK! Aston Villa-Nottingham Forest 4-022:58
90'
4 minuti di recupero.22:54
90'
5° sostituzione Aston Villa. Esce Pau Torres ed entra Douglas Luiz.22:53
90'
4° sostituzione Aston Villa. Esce John McGinn ed entra Leon Bailey.22:53
90'
3° sostituzione Aston Villa. Esce Morgan Rogers ed entra Tyrone Mings.22:52
89'
Dominguez cerca il cross da sinistra. Allontana la difesa dei Villans.22:52
88'
5° sostituzione Nottingham Forest. Esce Omari Hutchinson ed entra Jimmy Sinclair.22:51
88'
4° sostituzione Nottingham Forest. Esce Jair Cunha ed entra Murillo.22:51
86'
2° sostituzione Aston Villa. Esce Emiliano Buendía ed entra Jadon Sancho.22:49
85'
Martinez sicuro in uscita alta sul cross dalla sinistra.22:49
84'
Rogers anticipa tutti e di testa manda, rischiando qualcosa, il pallone in calcio d'angolo.22:47
83'
Bakwa subisce fallo sulla fascia destra in posizione avanzata.22:46
82'
Hutchinson, con l'orgoglio, spinge sulla sinistra e viene arginato in rimessa laterale.22:46
81'
Terza doppietta di McGinn contro il Nottingham Forest!22:44
80'
GOOL!! ASTON VILLA-Nottingham Forest 4-0!! Doppietta di John McGinn! Azione fotocopia della precedente con McGinn che questa volta cambia lato calciando sul primo palo sull'assist di Rogers.22:44
77'
GOOL!! ASTON VILLA-Nottingham Forest 3-0!! Rete di John McGinn! McGinn avvicina i Villans alla finale di Istanbul! Rogers verticalizza per Watkins che manda a destra per McGinn. Piazza col mancino, verso il secondo palo, lo scozzese e non sbaglia questa volta, Ortega nuovamente battuto.22:44
75'
Contropiede velocissimo dell'Aston Villa propiziato da Watkins che manda Rogers in profondità. Rinviene altrettanto velocemente la difesa avversaria che riesce a stoppare l'avanzata dell'attaccante inglese.22:39
74'
1° sostituzione Aston Villa. Esce Victor Lindelöf ed entra Lamare Bogarde.22:37
72'
Prova subito a farsi vedere Lucca che riceve sulla destra e va a conquistare un corner per il Forest.22:36
71'
Altra occasione creata da Buendia. Il suo tiro da sinistra esce a lato del primo palo.22:35
71'
3° sostituzione Nottingham Forest. Esce Chris Wood ed entra Lorenzo Lucca.22:35
71'
2° sostituzione Nottingham Forest. Esce Morato ed entra Dilane Bakwa.22:35
70'
OCCASIONE FOREST! Wood scatta sul filo del fuorigioco e si trova a tu per tu con Martinez. Da posizione defilata a sinistra, Wood tenta la conclusione sul primo palo trovando la respinta con il piede dell'argentino.22:34
68'
Ancora Buendia viene a prendere palla in mezzo al campo e si prende l'ennesimo fallo. Sugli scudi l'argentino.22:32
66'
Slalom di Rogers che guadagna lo spazio per la conclusione dai 20 metri. Il suo mancino viene bloccato a terra da Ortega.22:29
64'
Rinvio dal fondo per l'Aston Villa. Con molta calma Dibu Martinez.22:28
62'
ANCORA ASTON VILLA VICINO AL GOL! McGinn riceve una palla sporca al limite dell'area di rigore ma non concretizza calciando tra le braccia di Ortega.22:26
62'
Azione personale di Watkins che guadagna metri sulla fascia sinistra e conquista la rimessa laterale.22:25
60'
GOL ANNULLLATO ALL'ASTON VILLA. Netta la posizione di fuorigioco di Watkins.22:24
59'
Rimonta completata dall'Aston Villa! Clima incandescente al Villa Park.22:23
58'
GOOL!! ASTON VILLA-Nottingham Forest 2-0!! Rete di Emiliano Buendia! Ortega indovina l'angolo tuffandosi sulla destra ma non riesce ad arrivare sul tiro a incrociare di Buendia.22:21
56'
CALCIO DI RIGORE PER L'ASTON VILLA! Nyberg, richiamato all'OFR, ritorna sulla sua decisione e indica il dischetto.22:20
55'
Cross da destra di Buendia verso il primo palo. Torres cerca il colpo di tacco con il pallone che rimane vicina al difensore spagnolo. Milenkovic lo trattiene impedendogli di raggiungere la sfera. Lascia correre il direttore di gara.22:19
52'
Digne entra in netto ritardo su Hutchinson. Nyberg estrae un cartellino giallo verso la panchina del Nottingham Forest per le proteste per il mancato giallo all'esterno dei Villans.22:16
51'
Pressa a tutto campo Yates, ma in modo troppo irruento. Punizione a centrocampo per la formazione di Birmingham.22:14
49'
Tielemans cercato sul secondo palo. Non arriva per un soffio il belga con il pallone che si perde sul fondo.22:13
48'
Più aggressivo il Forest in questo avvio di ripresa. Copre tutti gli spazio l'Aston Villa.22:12
46'
1° sostituzione Nottingham Forest. Esce James McAtee ed entra Ryan Yates.22:08
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo con il Nottingham Forest in possesso del pallone.22:08
Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa di questa partita.21:54
Qualche istante di apprensione per l'attaccante dei Villans che, al 26' minuto, si è scontrato con Morato rimediando una ferita al sopracciglio.21:55
Un buonissimo Aston Villa chiude in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco. Per ora la decide Ollie Watkins al 36' sulla bellissima giocata di Buendia.21:54
45'+5'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Aston Villa-Nottingham Forest 1-021:53
45'+5'
Ultimo pallone del primo tempo. Anderson calcia al centro dalla distanza pescando Igor Jesus che non ha un controllo fortunato con il petto. Palla sul fondo.21:52
45'+4'
Tielemans calcia il piazzato dalla trequarti sinistra. Sicuro Ortega in presa alta.21:51
45'+3'
Da Cunha ammonito per una tacchettata rifilata a Buendia. 21:50
45'+2'
Ancora una palla lunga a cerca Wood che perde nuovamente il duello fisico con Konsa.21:49
45'
Quattro minuti di recupero.21:48
45'
Possesso prolungato dell'Aston Villa. MaAtee costretto al fallo per spezzare il ritmo agli avversari.21:47
43'
Palla filtrante di Morato a cercare Wood. Efficace Martinez in uscita.21:45
41'
Hutchinson riceve a destra e mette a sedere Pau Torres. Ripiego fondamentale di Buendia che in questo momento è ovunque.21:43
38'
ASTON VILLA VICINO AL RADDOPPIO! Cerca la doppietta Watksin che riceve al limite con un primo controllo perfetto per andare alla conclusione con il destro. Respinge Ortega distendendosi sulla sinistra.21:42
37'
La partita torna in parità dopo l'1-0 dell'andata. Tutto in equilibrio.21:40
36'
GOOL!! ASTON VILLA-Nottingham Forest 1-0!! Rete di Ollie Watkins! Azione bellissima di Buendia che si libera a sinistra e mette al centro per Watkins che devo solo depositare in fondo alla rete.21:39
35'
Che rischio per il Forest. Rilancio di Martinez a cercare Watkins. Incomprensione tra Milenkovic e Ortega ma non ne approfitta l'attaccante dei Villans.21:38
34'
Altro tiro da fuori dell'Aston Villa. Tielemans ha spazio per mirare con il destro ma non trova la porta mandando a lato.21:37
34'
Conclusione da fuori area di Cash intercettata dalla difesa avversaria.21:36
32'
Buona azione del Forest che muove bene la palla verticalmente. Dominguez, su una respinta della difesa avversaria, si coordina e batte al volo di destro. Palla sopra la traversa.21:35
30'
Si rialza finalmente Watkins: Fasciatura per l'attaccante dell'Aston Villa che sembra intenzionato a non lasciare il terreno di gioco.21:33
28'
Ancora a terra Watkins che perde sangue dall'arcata sopraccigliare. Molto duro lo scontro frontale tra i due.21:31
26'
Collisione tra Watkins e Morato che picchiano con la testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Entrambi a terra e gioco fermato dal direttore di gara.21:29
25'
Ancora Buendia a mettere in apprensione la difesa avversaria. Altro corner per i Villans.21:27
24'
Buon cross di Cash dalla trequarti destra. Allontana la difesa del Forest.21:27
22'
Tielemans stacca a centro area superando Wood ma non trova lo specchio della porta con il colpo di testa.21:24
21'
Calcia Buendia. Deviazione della barriera in corner.21:24
20'
Buendia nasconde il pallone e subisce il fallo. Occasione dal limite per l'Aston Villa con Digne e lo stesso Buendia sul punto di battuta.21:23
18'
Contropiede Aston Villa interrotto dall'intervento in ritardo di Morato, che diventa il primo ammonito della contesa.21:21
16'
Lancio a cercare Wood che conta i rimbalzi appoggiandosi a Pau Torres. Vince il duello fisico il difensore dell'Aston Villa.21:19
15'
Buendia cerca il tiro dalla distanza ma non riesce ad impensierire Ortega.21:17
13'
Grande pressione dell'Aston Villa che conquista tre corner consecutivi. Improvvisamente in difficoltà la difesa dei reds.21:16
12'
OCCASIONE ASTON VILLA! Pau Torres gira di testa in torsione sugli sviluppi del corner. Ortega alza il pallone sopra la traversa.21:17
11'
Buon fraseggio dei Villans con Watkins che riesce a liberarsi sul fondo a sinistra. Angolo per i padroni di casa.21:14
9'
OCCASIONE NOTTINGHAM FOREST! McAtee cambia campo perfettamente per Hutchinson che controlla a destra, si accentra sul mancino e calcia verso il secondo palo. Palla di poco a lato.21:12
6'
Primo possesso offensivo per la formazione ospite. Hutchinson scappa alle spalle di Digne e si prende una rimessa laterale vicino alla bandierina.21:09
5'
Giocata di Buendia che addomestica un pallone complico a centrocampo e si prende il fallo.21:07
4'
Punizione dalla trequarti destra per i padroni di casa. La palla viene calciata verso il secondo palo dove si inserisce Konsa. Buona la chiusura della difesa del Forest.21:06
1'
Tenta subito la palla lunga la formazione di Birmingham. Sul fondo.21:03
INIZIA LA PARTITA! Fischia Nyberg e l'Aston Villa muove il primo pallone della partita.21:03
Squadre schierate al centro del campo. E' tutto pronto per il fischio d'inizio di Aston Villa-Nottingham Forest!20:59
FORMAZIONE UFFICIALE NOTTINGHAM FOREST. 4-4-1-1. Ortega; Jair Cunha, Milenkovic, Morato, Williams; Hutchinson, Dominguez, Anderson, McAtee; Igor Jesus, Wood.20:35
A disposizione Aston Villa. Bizot, Wright, Bailey, Abraham, Bogarde, Elliott, Garcia, Maatsen, Mings, Sancho, Douglas Luiz.20:37
FORMAZIONE UFFICIALE ASTON VILLA. 3-5-2. Martinez; Lindelof, Konsa, Pau Torres; Cash, McGinn, Buendia, Tielemans, Digne; Rogers, Watkins.20:34
La gara sarà diretta dal norvegese Glenn Nyberg.19:28
Il Nottingham Forest non perde una partita dal 12 Marzo e, grazie alla vittoria prestigiosa per 3-1 ottenuta a Stamford Bridge ai danni del Chelsea, ora si trova al 16° posto con 6 punti di scarto sulla zona retrocessione.19:26
Quattro i trionfi per Unai Emery in Europa League, recordman assoluto nella competizione.21:05
Momento delicato per l'Aston Villa arriva da due sconfitte consecutive il Premier League contro Fulham e Tottenham. I villains sono comunque in piena corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, trovandosi al 5° posto a +6 sul 6° posto occupato dal Bournemouth.19:24
E' bastato un calcio di rigore, trasformato da Chris Wood al 71°, al Nottingham Forest per vincere il primo round al The City Ground.19:20
Siamo al Villa Park di Birmingham! L'Aston Villa di Unai Emery ospita il Nottingham Forest di Vitor Pereira.19:19
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Aston Villa e Nottingham Forest, gara di ritorno delle semi-finali di UEFA Europa League.19:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Villa Park Città: Birmingham Capienza: 42682 spettatori19:18
Formazioni Aston Villa - Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
TITOLARI ASTON VILLA
(23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
(4) EZRI KONSA (D)
(14) PAU TORRES (D)
(12) LUCAS DIGNE (D)
(2) MATTY CASH (D)
(27) MORGAN ROGERS (C)
(8) YOURI TIELEMANS (C)
(7) JOHN MCGINN (C)
(10) EMILIANO BUENDÍA (C)
(3) VICTOR LINDELÖF (C)
(11) OLLIE WATKINS (A)
PANCHINA ASTON VILLA
(18) TAMMY ABRAHAM (A)
(5) TYRONE MINGS (D)
(40) MARCO BIZOT (P)
(16) ANDRÉS GARCÍA (D)
(31) LEON BAILEY (A)
(21) DOUGLAS LUIZ (C)
(64) JAMES WRIGHT (P)
(26) LAMARE BOGARDE (C)
(22) IAN MAATSEN (D)
(19) JADON SANCHO (A)
(9) HARVEY ELLIOTT (C)
ALLENATORE ASTON VILLA
Unai Emery
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
(27) STEFAN ORTEGA (P)
(4) MORATO (D)
(31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
(23) JAIR CUNHA (D)
(3) NECO WILLIAMS (D)
(16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
(24) JAMES MCATEE (C)
(21) OMARI HUTCHINSON (C)
(8) ELLIOT ANDERSON (C)
(11) CHRIS WOOD (A)
(19) IGOR JESUS (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
(20) LORENZO LUCCA (A)
(67) KEEHAN WILLOWS (P)
(26) MATZ SELS (P)
(65) JUSTIN HANKS (D)
(29) DILANE BAKWA (A)
(6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
(22) RYAN YATES (C)
(51) ARCHIE WHITEHALL (C)
(61) JIMMY SINCLAIR (C)
(10) MORGAN GIBBS-WHITE (C)
(5) MURILLO (D)
(14) DAN NDOYE (A)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
PREPARTITA
Aston Villa - Nottingham Forest è valevole per la semifinali della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Villa Park di Birmingham.
Attualmente Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.
Aston Villa e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.
Aston Villa-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Aston Villa è rimasto imbattuto negli ultimi 10 incontri casalinghi contro il Nottingham Forest in tutte le competizioni (7V 3N), successivamente alla sconfitta per 2-0 subita in Premier League nell'ottobre 1994 sotto la guida di Ron Atkinson.
Il Nottingham Forest è imbattuto nelle tre partite europee disputate contro squadre inglesi, avendo sempre mantenuto la porta inviolata (2V 1N); l'unico precedente in trasferta dei Reds risale al primo turno della Coppa dei Campioni 1978/79 ad Anfield contro il Liverpool, terminato 0-0.
L'Aston Villa ha vinto le ultime nove partite casalinghe nelle principali competizioni europee, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus nella scorsa edizione della UEFA Champions League; i Villans hanno inoltre segnato in 31 delle ultime 32 gare giocate al Villa Park in questi tornei, con il pareggio a reti bianche contro i bianconeri come unica eccezione.
Il Nottingham Forest punta a raggiungere la terza finale europea della sua storia dopo quelle di Coppa dei Campioni 1978/79 e 1979/80; i Tricky Trees sono stati eliminati in una sola delle ultime 13 doppie sfide a eliminazione diretta dopo aver vinto l'andata, ovvero nella semifinale di Coppa UEFA 1983/84 contro l'Anderlecht.
L'Aston Villa mira a raggiungere la seconda finale europea della propria storia dopo quella di Coppa dei Campioni 1981/82; l'ultima squadra a ribaltare una sconfitta all'andata in una sfida europea ad eliminazione diretta contro un'avversaria della stessa nazione è stata l'Atlético Madrid, contro il Barcellona nei quarti di finale della UEFA Champions League 2015/16 (1-2 in trasferta all'andata, 2-0 in casa al ritorno).
Nessuna squadra ha registrato più clean sheet dell'Aston Villa e del Nottingham Forest (sette entrambe) nella UEFA Europa League 2025/26, con entrambe che ne hanno collezionate tre nella fase ad eliminazione diretta; nella gara d'andata, i Tricky Trees hanno limitato i Villans ad un valore di 0.8 Expected Goals, il secondo dato più basso registrato dai bordeaux-celesti in una partita ad eliminazione diretta in questa stagione (0.5 xG in trasferta contro il Lille).
Il tecnico dell'Aston Villa Unai Emery ha perso entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta in Coppa UEFA/Europa League solo una volta in carriera, alla guida del Valencia contro l'Atlético Madrid nelle semifinali del 2011/12. Quella è stata l'ultima volta che il tecnico spagnolo è stato eliminato in un doppio confronto in questa competizione, avendo superato i 22 successivi.
Nella gara d'andata, Omari Hutchinson è stato il giocatore del Nottingham Forest che ha tentato più dribbling (10), creato più occasioni (quattro) e tentato più tiri (tre, al pari di Igor Jesus). Il classe 2003 è stato il primo giocatore a registrare questi numeri in ciascuna di queste voci statistiche in un match di UEFA Europa League da Nico Williams con l'Athletic Club contro la Roma negli ottavi di finale della scorsa stagione.
Morgan Rogers dell'Aston Villa ha partecipato attivamente a cinque gol in sei presenze casalinghe in questa edizione della UEFA Europa League (2G+3A), oltre ad aver segnato (1G) o fornito un assist (1A) in ciascuna delle sue ultime due apparizioni al Villa Park contro il Nottingham Forest tra tutte le competizioni.
Igor Jesus del Nottingham Forest ha partecipato attivamente al maggior numero di gol in trasferta in questa UEFA Europa League (cinque - 4G+1A); inoltre, è il giocatore che ha effettuato il maggior numero di tiri totali (34) e nello specchio (16) e registrato il valore di Expected Goals più alto (6.7) nella competizione nel 2025/26.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: