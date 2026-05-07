Cala il sipario al Park Stadion di Friburgo! Massa manda i titoli di coda di un match appassionante e ricco di sorprese, conclusosi con un roboante 3-1 a favore dei tedeschi che per la prima volta nella loro storia raggiungono la finale di Europa League. Dopo l'espulsione di Dorgeles al minuto 7' il Friburgo aumenta i giri del proprio motore e si porta in vantaggio al minuto 19' con la rete di Kubler, raddoppia Manzambi al minuto 41' con una conclusione da fuori. Nella ripresa, cala il tris lo stesso Lukas Kubler che sigla il 3-0 blindando apparentemente il match. Il Braga non sta allo svantaggio, reazione evidente dei portoghesi che al minuto 79' fanno tremare il Park Stadion con la complicità della rete di Pau Victor, autore del 3-1. Proseguono ultimi minuti dai ritmi accesi, non riesce però a riportare il match in equilibrio il Braga. Al triplice fischio di Massa, il Friburgo sorride e stacca il pass per la finale di Istanbul, la prima nella sua storia calcistica.
Con l'odierna rimonta il Friburgo ottiene la chance per raggiungere il trofeo della stagione 2025/2026, che sarà conteso nella finale di Istanbul, con l'Aston Villa, il prossimo 20 maggio.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di questo match ed arrivederci ai prossimi appuntamenti con la UEFA Europa League.23:01
90'+6'
TRIPLICE FISCHIO DI MASSA! Friburgo-Sporting Braga termina 3-1.22:57
90'+4'
AMMONITO Gabri Martínez: giallo ancora per il Braga.22:56
90'+2'
Sostituzione Friburgo: esce Vincenzo Grifo, subentra Lucas Höler.22:52
90'
Sono 4' i minuti addizionali segnalati dal Sig. Lambrechts, si giocherà fino al 94'.22:52
89'
Ultimo giro d'orologio del match, poi sarà lasciato spazio all'extra-time.22:49
88'
Altro calcio d'angolo a favore del Braga, assedio dei portoghesi in questi ultimi di gioco! 22:48
86'
Victor Gomez guadagna un fallo sulla pressione di Grifo, possesso Braga che si rinnova.22:47
84'
Calcio di punizione a favore del Braga, attende il Friburgo.22:44
81'
Sostituzione Friburgo: esce dal campo Niklas Beste, dentro per lui Bruno Ogbus.22:41
80'
Ultimi 600'' del match, poi sarà assegnato il recupero.22:42
80'
Sostituzione Friburgo: esce l'autore della doppietta Lukas Kübler, lo sostituisce Jordy Makengo.22:41
79'
GOL! GOL PAU VICTOR! Friburgo-SPORTING BRAGA: 3-1. Ancora in partita il Braga, rete di Pau Victor che riapre tutto! Da una sventagliata millimetrica di Joao Moutinho la sfera arriva sui piedi di Victor Gomez, poi suggerimento di piatto da parte del braguista che trova Pau Victor, a tu per tu con Atubolu non può sbagliare e segna il 3-1. Partita di fuoco in questo finale, assist a cura di Victor Gomez.22:41
77'
Sostituzione Sporting Braga: fuori Demir Ege Tiknaz, dentro Gabri Martínez.22:38
75'
Scocca il minuto 75', corner a favore del Braga, palla però troppo morbida che diviene facile preda per Atubolu.22:35
72'
GOL! GOL LUKAS KUBLER! FRIBURGO-Sporting Braga: 3-0. Cala il tris la formazione di casa, stacco vincente del difensore Lukas Kubler! Doppietta personale per il centrale alla corte di Schuster, che gioca sul filo del fuorigioco, riceve un preciso cross da Grifo e colpisce battendo Hornicek. Allunga ancora le distanze il Friburgo, assist a cura di Vincenzo Grifo.22:33
71'
AMMONITO Demir Ege Tiknaz: altra sanzione in casa Braga.22:31
70'
DETERMINANTE HORNICEK! Doppia respinta del portiere del Braga che sventa la minaccia del tris in due occasioni più che ravvicinate.22:31
68'
ECCO MOUTINHO! Il centrocampista portoghese disegna una traiettoria a giro insidiosa, poi reclama una deviazione ma Massa fa giocare senza assegnare il corner, proteste generali dei giocatori portoghesi.22:30
65'
AMMONITO Jean-Baptiste Gorby: secondo giallo a carico degli ospiti.22:29
65'
Sostituzione Sporting Braga: esce dal campo Rodrigo Zalazar, lo sostituisce Fran Navarro.22:27
65'
Sostituzione Sporting Braga: fuori Vítor Carvalho Vieira, dentro per lui Gabriel Silva Moscardo de Salles.22:27
64'
Traversone di Beste per Manzambi, lo svizzero colpisce ma non trova lo specchio, rinvio dal fondo per Hornicek.22:24
62'
AMMONITO Pau Víctor: prima ammonizione estratta da Massa.22:21
58'
Ora la rimessa laterale da posizione avanzata è a favore dello Sporting, fallo in attacco però da parte di un giocatore dei portoghesi, calcio piazzato che verrà battuto da Ginter.22:18
56'
Fuorigioco da parte di Grifo, punizione a favore del Braga di cui si incarica Hornicek.22:17
53'
Giro dalla bandierina che non porta alcun frutto, fallo laterale ancora a favore del Friburgo.22:13
52'
HORNICEK! Mano di richiamo di determinante importanza da parte dell'estremo portoghese, deviata in corner la potente conclusione di Manzambi.22:13
49'
AL VOLO GINTER! Conclusione di prima intenzione, palla che termina sull'esterno della rete creando l'illusione del gol al difensore dei tedeschi.22:09
47'
CHANCE PER GRIFO! Il numero 32 riceve da Beste, controlla e calcia nello specchio difeso da Hornicek colpendo in pieno il legno lontano, brivido per il Braga.22:07
46'
Il primo possesso del secondo tempo è giostrato dal Friburgo.22:07
46'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa del match.22:06
Squadre negli spogliatoi che approfittano ora dei 15' di break.21:52
Si chiude dopo tre minuti di extra-time la prima frazione di gioco a Friburgo, parziale fisso sul 2-0 momentaneamente a favore dei padroni di casa. Un primo tempo dall'impronta marcatamente casalinga, al minuto 7' arriva una dura tegola per gli ospiti del Braga che a causa di un fallo da ultimo uomo perdono Mario Dorgeles; Friburgo che aumenta i giri del proprio motore, al minuto 19' apre le danze Kubler che sfrutta un rimpallo per siglare l'1-0, segue poi la rete di Manzambi che compie una prodezza dalla lunga distanza allo scoccare del 41'. Nel finale, brivido per il Friburgo, conclusione potente e precisa di Victor Gomes che si infrange però sul palo. Termina al minuto 48' la prima metà di questo match.21:52
45'+3'
FISCHIO DI MASSA: termina il primo tempo.21:48
45'+1'
SQUILLO DEL BRAGA! Allo scadere del primo tempo prima vera occasione per i portoghesi, Victor Gomes colpisce il pallone perfettamente ma prende in pieno il palo, legno che tiene lunghe le distanze tra le due formazioni.21:47
45'
Sono 3' i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, si giocherà fino al 48'.21:46
44'
Ultimo giro d'orologio del primo tempo, poi spazio al possibile recupero.21:45
43'
Palla verso Ginter, prosegue il palleggio del Friburgo che continua ad approfittare del momento psicologicamente favorevole.21:45
41'
GOL! GOL MANZAMBI! FRIBURGO-Sporting Braga: 2-0. Raddoppio dei tedeschi al minuto 41', timbro apposto da Johan Manzambi! Da un'iniziativa offensiva del Friburgo nasce la rete del 2-0, Treu si proietta in avanti poi scarica per Manzambi, controllo orientato del centrocampista che conduce per pochi metri e spedisce un bolide alle spalle di Hornicek. Allungano le distanze i padroni di casa, assist servito da Philipp Treu.21:44
37'
Ginter velocizza e tenta il filtrante per Beste, palla però troppo imprecisa, fallo laterale per i portoghesi.21:38
37'
Cross tagliente di Beste verso Manzambi, lo svizzero controlla però con il braccio e Massa assegna un nuovo calcio piazzato al Braga.21:37
36'
Giro dalla bandierina a favore del Friburgo, dall'angolo andrà Beste.21:36
32'
Grifo disegna un cross velenoso verso il centro dell'area, nessun compagno sul suggerimento e palla che scorre in fallo laterale, nuovo possesso Braga.21:33
30'
Scocca il 30' di gioco, parziale fermo sull'1-0.21:31
28'
Fallo in attacco da parte di Beste, punizione a favore del Braga che può riposizionarsi.21:28
27'
Scambi ripetuti tra Grifo e Lienhart, nessuno spazio disponibile per verticalizzare, fase statica del match.21:27
24'
Rimessa laterale battuta da Grifo, palleggia il Friburgo nella propria metà di campo.21:25
22'
Conclusione di Manzambi dal limite dell'area avversaria, fa sua la sfera Hornicek che blocca senza preoccupazioni.21:23
19'
GOL! GOL LUKAS KUBLER! FRIBURGO-Sporting Braga: 1-0. In vantaggio la compagine casalinga, la rete è quella di Lukas Kubler! Approfittando della superiorità numerica, da una delle ripartenze delle maglie rosse arriva il traversone di Grifo, poi un difensore ospite mette fuori di testa e crea un rimpallo su cui Kubler arriva puntuale spedendo in rete. Non può nulla Hornicek, Friburgo in vantaggio.21:21
19'
Gioco che riprende, Pau Victor può proseguire la sfida.21:19
18'
Resta a terra Pau Victor dopo un contrasto di gioco, il direttore di gara interrompe e concede le cure mediche all'attaccante braguista.21:18
14'
Possesso del Friburgo in attesa dello spazio giusto, attende il Braga.21:15
12'
Gorby prova a compiere uno squillo per i suoi, tentativo che non va a buon fine e Friburgo che riparte da dietro.21:12
9'
Giro dalla bandierina che si conclude con un nulla di fatto, si riparte con un rinvio dal fondo.21:10
9'
Beste si incarica del calcio piazzato e batte violentemente in porta, conclusione deviata e primo corner della sfida per i tedeschi.21:09
8'
Ora chance nitida a favore dei padroni di casa, punizione dal limite, sul punto di battuta compare anche Grifo.21:08
7'
ESPULSO DIRETTAMENTE Mario Dorgeles! Fallo da ultimo uomo da parte del giocatore del Braga, Beste era proiettato verso la porta.21:07
6'
Fallo laterale in favore del Braga, se ne incarica Oliveira che si rifugia da Moutinho.21:06
4'
Contrasto duro tra Beste e Salazar, si gioca però senza interruzioni.21:05
1'
Il primo pallone della sfida è amministrato dal Braga.21:02
1'
PARTITI! Al via Friburgo-Sporting Braga.21:01
Fischio d'inizio programmato alle ore 21:00.20:50
I giocatori sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.20:50
FORMAZIONI UFFICIALI: SPORTING BRAGA (4-3-3). Ospiti che rispondono con: Hornicek; Gomez-Vitor Carvalho-Oliveira-Lagerbielke; Moutinho J.-Tiknaz-Gorby; Dorgeles-Martiney-Victor P. Allenatore: Carlos Vicens. A disposizione: Da Rocha, Noro, Pinto, Carvalho R., Moscardo, Bellaarouch, Aguilera M., El Ouazzani, Lelo L., Navarro, Sa T., Horta R.20:50
A coadiuvare il fischietto ligure sono designati i connazionali assistenti di linea Meli-Alassio; il IV Uomo ufficiale sarà il belga Erik Lambrechts ; postazione VAR presidiata dal Sig. Chiffi , ausiliato dall'A.VAR Pairetto.20:40
La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Davide Massa, della sezione di Imperia.20:25
Tutto pronto al Park Stadion di Friburgo, è tempo di Friburgo-Sporting Braga! Si accendono le luci in terra tedesca, i 'brasiliani di Brisgovia' aprono le porte di casa ai portoghesi del Braga per un match decisivo: in palio c'è il pass per la finale di Istanbul. La gara d'andata tra le due compagini si è disputata nella cornice dello Stadio Comunale di Braga ed ha visto una vittoria per 2-1 a favore dei 'Braguistas', complici le reti di Tiknaz e Dorgeles, per i tedeschi accorcia le distanze del parziale la rete di Grifo al minuto 16'.20:25
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Friburgo-Sporting Braga, gara valida per la semifinale di ritorno della UEFA Europa League.20:25
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion Città: Freiburg im Breisgau Capienza: 34700 spettatori20:25
Formazioni Friburgo - Sporting Braga
Friburgo
Sporting Braga
TITOLARI FRIBURGO
(1) NOAH ATUBOLU (P)
(3) PHILIPP LIENHART (D)
(17) LUKAS KÜBLER (D)
(28) MATTHIAS GINTER (D)
(29) PHILIPP TREU (D)
(32) VINCENZO GRIFO (C)
(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
(44) JOHAN MANZAMBI (C)
(27) NICOLAS HÖFLER (C)
(19) NIKLAS BESTE (C)
(31) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA FRIBURGO
(26) MAXIMILIAN PHILIPP (A)
(43) BRUNO OGBUS (D)
(30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
(7) DERRY SCHERHANT (A)
(21) FLORIAN MÜLLER (P)
(24) JANNIK HUTH (P)
(69) ROUVEN TARNUTZER (C)
(65) KARL STEINMANN (D)
(5) ANTHONY JUNG (D)
(33) JORDY MAKENGO (D)
(9) LUCAS HÖLER (A)
(22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
ALLENATORE FRIBURGO
Julian Schuster
TITOLARI SPORTING BRAGA
(1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
(15) PAULO OLIVEIRA (D)
(6) VÍTOR CARVALHO (D)
(14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
(20) MARIO DORGELES (C)
(8) JOÃO MOUTINHO (C)
(2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
(34) DEMIR EGE TIKNAZ (C)
(18) PAU VÍCTOR (A)
(29) JEAN-BAPTISTE GORBY (A)
(10) RODRIGO ZALAZAR (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
(17) GABRIEL MOSCARDO (C)
(70) RODRIGO SILVA (A)
(53) JONATÁS NORO (D)
(9) AMINE EL OUAZZANI (A)
(36) ALAA BELLAAROUCH (P)
(90) LUISINHO (C)
(39) FRAN NAVARRO (A)
(12) TIAGO SÁ (P)
(77) GABRI MARTÍNEZ (A)
(21) RICARDO HORTA (A)
(5) LEONARDO LELO (D)
(41) YANIS DA ROCHA (C)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
Carlos Vicens
PREPARTITA
Friburgo - Sporting Braga è valevole per la semifinali della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.
Friburgo e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.
Friburgo-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Friburgo non ha mai vinto nei tre precedenti contro avversarie portoghesi nelle competizioni europee (2N, 1P). In caso di mancata vittoria in questa sfida, i club portoghesi diventeranno quelli affrontati più spesso dai biancorossi nelle coppe europee (preliminari inclusi) senza mai vincere (attualmente, tre match senza successi anche contro club italiani).
Lo Sporting Braga si presenta al ritorno con un vantaggio di 2-1 sul Friburgo; tuttavia, ciascuna delle ultime tre squadre portoghesi che aveva vinto l'andata di un turno di UEFA Europa League dagli ottavi in avanti, non è comunque riuscita a superare il turno (il Benfica nel 2018/19 e nel 2023/24, e lo stesso Braga nel 2021/22).
In caso di qualificazione, il Friburgo diventerebbe la terza squadra tedesca a raggiungere la finale della UEFA Europa League nelle ultime cinque edizioni (dopo l'Eintracht Francoforte nel 2021/22 e il Bayer Leverkusen nel 2023/24), dopo che nessuna formazione tedesca aveva raggiunto la finale nelle prime 12 edizioni del torneo (da quando ha assunto la nuova denominazione nel 2009/10).
Lo Sporting Braga punta a raggiungere la sua seconda finale europea, dopo aver perso quella della UEFA Europa League 2010/11 contro il Porto. Un'eventuale qualificazione segnerebbe la quinta apparizione di una squadra portoghese in una finale di Europa League (attualmente a quota quattro), dietro solo a Spagna (10) e Inghilterra (10, già includendo una tra Aston Villa e Nottingham Forest).
Lo Sporting Braga ha vinto otto partite in questa edizione della UEFA Europa League (3N, 2P); solo due squadre portoghesi hanno fatto meglio in una singola stagione di Coppa UEFA/Europa League: il Porto con 12 vittorie nel 2010/11 e lo Sporting CP con nove nel 2004/05.
Con una vittoria, il Friburgo eguaglierebbe il record di vittorie casalinghe consecutive in UEFA Europa League, stabilito dal Siviglia tra l'aprile 2014 e il marzo 2016 (11 partite). Il club tedesco ha vinto ciascuna delle ultime 10 gare interne nella competizione con un punteggio complessivo di 28-4.
Il Friburgo è rimasto in svantaggio per soli 120 minuti e 54 secondi in questa UEFA Europa League (terzo dato più basso nel torneo), sempre in trasferta: è l'unica squadra dell'edizione 2025/26 a non essere mai stata in svantaggio nemmeno per un secondo nelle partite casalinghe.
Vincenzo Grifo del Friburgo ha partecipato direttamente a otto gol in questa UEFA Europa League (5G+3A), segnando anche nella gara di andata. Solo un giocatore italiano ha partecipato a più gol in una singola edizione del torneo (dal 2009/10): Giuseppe Rossi con il Villarreal nel 2010/11 (14).
Gustaf Lagerbielke dello Sporting Braga ha vinto l'83% dei duelli ingaggiati all'andata contro il Friburgo (10/12), record per un difensore centrale in una semifinale di UEFA Europa League (min. 10 duelli), condiviso con Gonzalo Rodríguez della Fiorentina nel 2015 (anche lui 10/12, contro il Siviglia).
Con una presenza nel ritorno di questa sfida, Ricardo Horta eguaglierebbe James Tavernier dei Rangers (64) per numero di partite di UEFA Europa League giocate con la maglia di una singola squadra (attualmente è a quota 63 con lo Sporting Braga).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: