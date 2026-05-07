Cala il sipario al Park Stadion di Friburgo! Massa manda i titoli di coda di un match appassionante e ricco di sorprese, conclusosi con un roboante 3-1 a favore dei tedeschi che per la prima volta nella loro storia raggiungono la finale di Europa League. Dopo l'espulsione di Dorgeles al minuto 7' il Friburgo aumenta i giri del proprio motore e si porta in vantaggio al minuto 19' con la rete di Kubler, raddoppia Manzambi al minuto 41' con una conclusione da fuori. Nella ripresa, cala il tris lo stesso Lukas Kubler che sigla il 3-0 blindando apparentemente il match. Il Braga non sta allo svantaggio, reazione evidente dei portoghesi che al minuto 79' fanno tremare il Park Stadion con la complicità della rete di Pau Victor, autore del 3-1. Proseguono ultimi minuti dai ritmi accesi, non riesce però a riportare il match in equilibrio il Braga. Al triplice fischio di Massa, il Friburgo sorride e stacca il pass per la finale di Istanbul, la prima nella sua storia calcistica.

Tutto pronto al Park Stadion di Friburgo, è tempo di Friburgo-Sporting Braga! Si accendono le luci in terra tedesca, i 'brasiliani di Brisgovia' aprono le porte di casa ai portoghesi del Braga per un match decisivo: in palio c'è il pass per la finale di Istanbul. La gara d'andata tra le due compagini si è disputata nella cornice dello Stadio Comunale di Braga ed ha visto una vittoria per 2-1 a favore dei 'Braguistas', complici le reti di Tiknaz e Dorgeles, per i tedeschi accorcia le distanze del parziale la rete di Grifo al minuto 16'.20:25

PREPARTITA

Friburgo - Sporting Braga è valevole per la semifinali della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 maggio alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5.

Friburgo e Sporting Braga è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Sporting Braga ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Friburgo non ha mai vinto nei tre precedenti contro avversarie portoghesi nelle competizioni europee (2N, 1P). In caso di mancata vittoria in questa sfida, i club portoghesi diventeranno quelli affrontati più spesso dai biancorossi nelle coppe europee (preliminari inclusi) senza mai vincere (attualmente, tre match senza successi anche contro club italiani).

Lo Sporting Braga si presenta al ritorno con un vantaggio di 2-1 sul Friburgo; tuttavia, ciascuna delle ultime tre squadre portoghesi che aveva vinto l'andata di un turno di UEFA Europa League dagli ottavi in avanti, non è comunque riuscita a superare il turno (il Benfica nel 2018/19 e nel 2023/24, e lo stesso Braga nel 2021/22).

In caso di qualificazione, il Friburgo diventerebbe la terza squadra tedesca a raggiungere la finale della UEFA Europa League nelle ultime cinque edizioni (dopo l'Eintracht Francoforte nel 2021/22 e il Bayer Leverkusen nel 2023/24), dopo che nessuna formazione tedesca aveva raggiunto la finale nelle prime 12 edizioni del torneo (da quando ha assunto la nuova denominazione nel 2009/10).

Lo Sporting Braga punta a raggiungere la sua seconda finale europea, dopo aver perso quella della UEFA Europa League 2010/11 contro il Porto. Un'eventuale qualificazione segnerebbe la quinta apparizione di una squadra portoghese in una finale di Europa League (attualmente a quota quattro), dietro solo a Spagna (10) e Inghilterra (10, già includendo una tra Aston Villa e Nottingham Forest).

Lo Sporting Braga ha vinto otto partite in questa edizione della UEFA Europa League (3N, 2P); solo due squadre portoghesi hanno fatto meglio in una singola stagione di Coppa UEFA/Europa League: il Porto con 12 vittorie nel 2010/11 e lo Sporting CP con nove nel 2004/05.

Con una vittoria, il Friburgo eguaglierebbe il record di vittorie casalinghe consecutive in UEFA Europa League, stabilito dal Siviglia tra l'aprile 2014 e il marzo 2016 (11 partite). Il club tedesco ha vinto ciascuna delle ultime 10 gare interne nella competizione con un punteggio complessivo di 28-4.

Il Friburgo è rimasto in svantaggio per soli 120 minuti e 54 secondi in questa UEFA Europa League (terzo dato più basso nel torneo), sempre in trasferta: è l'unica squadra dell'edizione 2025/26 a non essere mai stata in svantaggio nemmeno per un secondo nelle partite casalinghe.

Vincenzo Grifo del Friburgo ha partecipato direttamente a otto gol in questa UEFA Europa League (5G+3A), segnando anche nella gara di andata. Solo un giocatore italiano ha partecipato a più gol in una singola edizione del torneo (dal 2009/10): Giuseppe Rossi con il Villarreal nel 2010/11 (14).

Gustaf Lagerbielke dello Sporting Braga ha vinto l'83% dei duelli ingaggiati all'andata contro il Friburgo (10/12), record per un difensore centrale in una semifinale di UEFA Europa League (min. 10 duelli), condiviso con Gonzalo Rodríguez della Fiorentina nel 2015 (anche lui 10/12, contro il Siviglia).

Con una presenza nel ritorno di questa sfida, Ricardo Horta eguaglierebbe James Tavernier dei Rangers (64) per numero di partite di UEFA Europa League giocate con la maglia di una singola squadra (attualmente è a quota 63 con lo Sporting Braga).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: