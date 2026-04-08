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Sporting Braga-Real Betis: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio Municipal de Braga di Braga
8 Aprile 2026 ore 18:45
Sporting Braga
1
Real Betis
1
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 5' 1-0 Florian Grillitsch
  2. 61' 1-1 Cucho Hernández (R)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 1.20:42

  3. 90'+4'

    Sikou Niakaté(Sporting Braga) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:40

  4. 90'+4'

    Gara riprende.20:40

  5. 90'+2'

    Gara momentaneamente sospesa, Sikou Niakaté (Sporting Braga) per infortunio.20:39

  6. 90'+1'

    Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals in seguito a un contropiede.20:37

  7. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:37

  9. 90'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36

  10. 90'

    Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).20:36

  11. 84'

    Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Pau Víctor.20:30

  12. 84'

    Sostituzione, Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz sostituisce Florian Grillitsch.20:30

  13. 83'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29

  15. 83'

    Fallo di Chimy Ávila (Real Betis).20:29

  16. 82'

    Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cucho Hernández.20:28

  17. 82'

    Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).20:28

  18. 82'

    Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28

  19. 78'

    Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.20:24

  21. 77'

    Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Ricardo Horta.20:23

  22. 77'

    Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Gabri Martínez.20:23

  23. 76'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22

  24. 76'

    Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:22

  25. 72'

    Florian Grillitsch (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:18

  27. 72'

    Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).20:18

  28. 72'

    Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18

  29. 70'

    Fuorigioco. Pau López(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.20:16

  30. 68'

    Tiro respinto. Sikou Niakaté (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ricardo Horta con cross.20:15

  31. 67'

    Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:13

  33. 67'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Marc Bartra (Real Betis).20:13

  34. 66'

    Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals con suggerimento di testa.20:13

  35. 64'

    Fuorigioco. Natan(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.20:10

  36. 64'

    Fuorigioco. Sikou Niakaté(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.20:10

  37. 63'

    Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Marc Roca.20:09

  39. 63'

    Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Álvaro Fidalgo.20:09

  40. 61'

    Gol! Sporting Braga 1, Real Betis 1. Cucho Hernández (Real Betis) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:08

  41. 60'

    Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:06

  42. 60'

    Rigore concesso da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) per un fallo in area.20:06

  43. 60'

    Rigore per Real Betis. Abde Ezzalzouli e'stato atterrato in area di rigore.20:06

  45. 57'

    Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:03

  46. 57'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03

  47. 57'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:03

  48. 56'

    Tiro parato. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jean-Baptiste Gorby.20:03

  49. 55'

    Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Antony.20:01

  51. 53'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00

  52. 53'

    Fallo di Álvaro Fidalgo (Real Betis).20:00

  53. 52'

    João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58

  54. 52'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).19:58

  55. 49'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Antony (Real Betis).19:55

  57. 47'

    Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).19:53

  58. 47'

    Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53

  59. 46'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52

  60. 46'

    Fallo di Natan (Real Betis).19:52

  61. Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Real Betis 0.19:52

  63. 45'

    Sostituzione, Real Betis. Antony sostituisce Sofyan Amrabat.19:49

  64. 45'+4'

    Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 0.19:35

  65. 45'+2'

    Tentativo fallito. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez.19:33

  66. 45'+1'

    Tiro respinto. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Víctor Gómez.19:32

  67. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31

  69. 45'

    Tiro parato. Álvaro Fidalgo (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abde Ezzalzouli.19:31

  70. 44'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Álvaro Fidalgo.19:30

  71. 41'

    Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cucho Hernández.19:27

  72. 41'

    Fallo di mano di João Moutinho (Sporting Braga).19:27

  73. 40'

    Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).19:26

  75. 40'

    Pau López (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26

  76. 40'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Sofyan Amrabat (Real Betis).19:26

  77. 37'

    Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).19:23

  78. 37'

    Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23

  79. 37'

    Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Bartra con cross.19:23

  81. 33'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19

  82. 33'

    Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).19:19

  83. 32'

    Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ricardo Horta.19:18

  84. 31'

    Tentativo fallito. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.19:17

  85. 31'

    Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).19:17

  87. 29'

    Fuorigioco. João Moutinho(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.19:15

  88. 29'

    Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15

  89. 29'

    Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).19:15

  90. 26'

    Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cucho Hernández.19:12

  91. 24'

    Marc Bartra (Real Betis) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Marc Roca con cross in seguito a un calcio da fermo.19:10

  93. 24'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:10

  94. 24'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10

  95. 23'

    Sikou Niakaté (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:09

  96. 23'

    Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).19:09

  97. 23'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09

  99. 21'

    Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:07

  100. 21'

    Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07

  101. 18'

    Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Diego Rodrigues per infortunio.19:04

  102. 18'

    Gara riprende.19:04

  103. 17'

    Gara momentaneamente sospesa, Diego Rodrigues (Sporting Braga) per infortunio.19:03

  105. 15'

    Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).19:01

  106. 15'

    Sofyan Amrabat (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01

  107. 14'

    Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:00

  108. 14'

    Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00

  109. 14'

    Fallo di mano di Aitor Ruibal (Real Betis).18:59

  111. 12'

    Gara riprende.18:58

  112. 12'

    Gara momentaneamente sospesa, Diego Rodrigues (Sporting Braga) per infortunio.18:57

  113. 11'

    Sofyan Amrabat (Real Betis) e' ammonito per fallo.18:57

  114. 11'

    Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  115. 11'

    Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).18:57

  117. 11'

    Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57

  118. 11'

    Fallo di Marc Bartra (Real Betis).18:57

  119. 10'

    Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56

  120. 10'

    Fallo di Marc Roca (Real Betis).18:56

  121. 7'

    Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.18:53

  123. 6'

    Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).18:52

  124. 6'

    Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52

  125. 5'

    Gol! Sporting Braga 1, Real Betis 0. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diego Rodrigues con cross da calcio d'angolo.18:51

  126. 4'

    Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Marc Roca (Real Betis).18:50

  127. 3'

    Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pau Víctor.18:49

  129. Inizia il Primo tempo.18:46

  130. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

  132. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio Municipal de Braga
    Città: Braga
    Capienza: 30286 spettatori17:35

Formazioni Sporting Braga - Real Betis

Sporting Braga
Real Betis
TITOLARI SPORTING BRAGA
  • (1) LUKÁS HORNÍCEK (P)
  • (14) GUSTAF LAGERBIELKE (D)
  • (4) SIKOU NIAKATÉ (D)
  • (26) BRIGHT ARREY-MBI (D)
  • (77) GABRI MARTÍNEZ (C)
  • (29) JEAN-BAPTISTE GORBY (C)
  • (2) VÍCTOR GÓMEZ (C)
  • (27) FLORIAN GRILLITSCH (C)
  • (18) PAU VÍCTOR (A)
  • (50) DIEGO RODRIGUES (A)
  • (21) RICARDO HORTA (A)
PANCHINA SPORTING BRAGA
  • (8) JOÃO MOUTINHO (C)
  • (20) MARIO DORGELES (C)
  • (9) AMINE EL OUAZZANI (A)
  • (5) LEONARDO LELO (D)
  • (41) YANIS DA ROCHA (C)
  • (17) GABRIEL MOSCARDO (C)
  • (78) JOÃO CARVALHO (P)
  • (6) VÍTOR CARVALHO (C)
  • (34) DEMIR EGE TIKNAZ (C)
  • (39) FRAN NAVARRO (A)
  • (15) PAULO OLIVEIRA (D)
  • (12) TIAGO SÁ (P)
ALLENATORE SPORTING BRAGA
  • Carlos Vicens
TITOLARI REAL BETIS
  • (25) PAU LÓPEZ (P)
  • (12) RICARDO RODRÍGUEZ (D)
  • (4) NATAN (D)
  • (24) AITOR RUIBAL (D)
  • (5) MARC BARTRA (D)
  • (21) MARC ROCA (C)
  • (10) ABDE EZZALZOULI (C)
  • (15) ÁLVARO FIDALGO (C)
  • (8) PABLO FORNALS (C)
  • (14) SOFYAN AMRABAT (C)
  • (19) CUCHO HERNÁNDEZ (A)
PANCHINA REAL BETIS
  • (18) NELSON DEOSSA (C)
  • (3) DIEGO LLORENTE (D)
  • (2) HÉCTOR BELLERÍN (D)
  • (16) VALENTÍN GÓMEZ (D)
  • (9) CHIMY ÁVILA (A)
  • (13) ADRIÁN (P)
  • (52) PABLO GARCÍA (A)
  • (6) SERGI ALTIMIRA (C)
  • (7) ANTONY (A)
  • (17) RODRIGO RIQUELME (C)
  • (1) ÁLVARO VALLES (P)
ALLENATORE REAL BETIS
  • Manuel Pellegrini
PREPARTITA

Sporting Braga - Real Betis è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Real Betis sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Sporting Braga e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Sporting Braga e Real Betis non si sono mai incontrati in precedenza in nessuna competizione europea. Il club portoghese ha perso tutte e tre le partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre spagnole: una sconfitta per 2-0 contro il Siviglia in Coppa UEFA nel 2006/07 e due sconfitte contro il Real Madrid nella UEFA Champions League 2023/24 (1-2 e 0-3).
  • Le quattro partite del Real Betis contro avversarie portoghesi in questo secolo sono state tutte contro il Vitória Guimarães, vincendo entrambe le partite nella UEFA Europa League 2013/14 e ottenendo una vittoria e un pareggio nella UEFA Conference League 2024/25.
  • Lo Sporting Braga è alla sua quarta partecipazione ai quarti di finale di una maggiore competizione europea - le tre precedenti sono state tutte in UEFA Europa League. I portoghesi si sono qualificati per i gol in trasferta nel 2010/11 contro la Dinamo Kiev, ma sono stati eliminati nel 2015/16 e nel 2021/22 rispettivamente contro lo Shakhtar Donetsk e i Rangers.
  • Il Real Betis è ai quarti di finale di una maggiore competizione europea per la seconda stagione consecutiva, dopo che nella scorsa stagione eliminarono i polacchi del Jagiellonia Bialystok con un 3-1 complessivo in UEFA Conference League. I loro unici altri due quarti di finale sono stati nella Coppa delle Coppe nel 1977/78 (sconfitta con un punteggio complessivo di 0-3 contro la Dinamo Mosca) e nel 1997/98 (2-5 aggregato contro il Chelsea).
  • Lo Sporting Braga ha registrato sette clean sheet nella UEFA Europa League 2025/26, record nel torneo in corso; il Manchester United nel 2019/20 è stata l'ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione (otto). Inoltre, solo il Nottingham Forest (7.6) e il Lione (8.4) hanno subito meno tiri a partita rispetto ai portoghesi in questa stagione (8.7).
  • Il Real Betis ha perso la gara d'andata in occasione delle sue ultime tre sfide ad eliminazione diretta in UEFA Europa League, incluso lo 0-1 contro il Panathinaikos negli ottavi di finale di questa stagione, prima di vincere la gara di ritorno per 4-0.
  • Lukás Hornícek ha mantenuto la porta inviolata in ben sette sfide in questa UEFA Europa League; gli unici portieri ad aver collezionato più clean sheet in una singola stagione del torneo (dal 2009/10) sono stati Volkan Demirel con il Fenerbahçe nel 2012/13 e Sergio Romero con il Manchester United nel 2016/17 (otto entrambi).
  • Antony ha segnato cinque gol in  questa UEFA Europa League con la maglia del Real Betis; nella storia del club spagnolo nelle maggiori competizioni europee, l'unico giocatore ad aver realizzato più reti in una singola stagione in queste competizioni è stato Cédric Bakambu, nel 2024/25 (sette).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

Sporting BragaReal Betis
Partite giocate1010
Numero di partite vinte66
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1517
Gol totali subiti78
Media gol subiti per partita0.70.8
Percentuale possesso palla54.656.5
Numero totale di passaggi51645331
Numero totale di passaggi riusciti43724652
Tiri nello specchio della porta3851
Percentuale di tiri in porta50.750.0
Numero totale di cross164112
Numero medio di cross riusciti3526
Duelli per partita vinti495503
Duelli per partita persi443495
Corner subiti3340
Corner guadagnati5040
Numero di punizioni a favore124119
Numero di punizioni concesse114120
Tackle totali183164
Percentuale di successo nei tackle55.753.7
Fuorigiochi totali1015
Numero totale di cartellini gialli2124
Numero totale di cartellini rossi11

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