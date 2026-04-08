Incontro terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 1.
Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
Incontro terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 1.
Secondo tempo terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 1.20:42
Sikou Niakaté(Sporting Braga) uscito per infortunio dopo che erano state effettuato tutte le sostituzioni..20:40
Gara riprende.20:40
Gara momentaneamente sospesa, Sikou Niakaté (Sporting Braga) per infortunio.20:39
Tentativo fallito. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals in seguito a un contropiede.20:37
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.20:37
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:36
Fallo di Rodrigo Riquelme (Real Betis).20:36
Sostituzione, Sporting Braga. Gabriel Moscardo sostituisce Pau Víctor.20:30
Sostituzione, Sporting Braga. Demir Ege Tiknaz sostituisce Florian Grillitsch.20:30
Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:29
Fallo di Chimy Ávila (Real Betis).20:29
Sostituzione, Real Betis. Chimy Ávila sostituisce Cucho Hernández.20:28
Fallo di João Moutinho (Sporting Braga).20:28
Sergi Altimira (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:28
Sostituzione, Real Betis. Rodrigo Riquelme sostituisce Abde Ezzalzouli.20:24
Sostituzione, Sporting Braga. Fran Navarro sostituisce Ricardo Horta.20:23
Sostituzione, Sporting Braga. Mario Dorgeles sostituisce Gabri Martínez.20:23
Florian Grillitsch (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:22
Fallo di Aitor Ruibal (Real Betis).20:22
Florian Grillitsch (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:18
Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).20:18
Nelson Deossa (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:18
Fuorigioco. Pau López(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.20:16
Tiro respinto. Sikou Niakaté (Sporting Braga) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata. Assist di Ricardo Horta con cross.20:15
Natan (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:13
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Marc Bartra (Real Betis).20:13
Tiro respinto. Antony (Real Betis) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Pablo Fornals con suggerimento di testa.20:13
Fuorigioco. Natan(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Abde Ezzalzouli e' colto in fuorigioco.20:10
Fuorigioco. Sikou Niakaté(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.20:10
Sostituzione, Real Betis. Nelson Deossa sostituisce Marc Roca.20:09
Sostituzione, Real Betis. Sergi Altimira sostituisce Álvaro Fidalgo.20:09
Gol! Sporting Braga 1, Real Betis 1. Cucho Hernández (Real Betis) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.20:08
Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.20:06
Rigore concesso da Jean-Baptiste Gorby (Sporting Braga) per un fallo in area.20:06
Rigore per Real Betis. Abde Ezzalzouli e'stato atterrato in area di rigore.20:06
Marc Roca (Real Betis) e' ammonito per fallo.20:03
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:03
Fallo di Marc Roca (Real Betis).20:03
Tiro parato. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Jean-Baptiste Gorby.20:03
Tiro respinto. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Antony.20:01
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:00
Fallo di Álvaro Fidalgo (Real Betis).20:00
João Moutinho (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.19:58
Fallo di Marc Roca (Real Betis).19:58
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Antony (Real Betis).19:55
Fallo di Víctor Gómez (Sporting Braga).19:53
Ricardo Rodríguez (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:53
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:52
Fallo di Natan (Real Betis).19:52
Inizia il Secondo tempo Sporting Braga 1, Real Betis 0.19:52
Sostituzione, Real Betis. Antony sostituisce Sofyan Amrabat.19:49
Primo tempo terminato, Sporting Braga 1, Real Betis 0.19:35
Tentativo fallito. Pau Víctor (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Víctor Gómez.19:33
Tiro respinto. João Moutinho (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area. Assist di Víctor Gómez.19:32
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.19:31
Tiro parato. Álvaro Fidalgo (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Abde Ezzalzouli.19:31
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato sotto la traversa. Assist di Álvaro Fidalgo.19:30
Tiro parato. Pablo Fornals (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cucho Hernández.19:27
Fallo di mano di João Moutinho (Sporting Braga).19:27
Fallo di Florian Grillitsch (Sporting Braga).19:26
Pau López (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:26
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Sofyan Amrabat (Real Betis).19:26
Fallo di Gabri Martínez (Sporting Braga).19:23
Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:23
Tiro parato. Cucho Hernández (Real Betis) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marc Bartra con cross.19:23
Sikou Niakaté (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:19
Fallo di Cucho Hernández (Real Betis).19:19
Tiro respinto. Gabri Martínez (Sporting Braga) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di Ricardo Horta.19:18
Tentativo fallito. Marc Bartra (Real Betis) un colpo di testa da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Pablo Fornals con cross da calcio d'angolo.19:17
Calcio d'angolo,Real Betis. Calcio d'angolo causato da Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).19:17
Fuorigioco. João Moutinho(Sporting Braga) prova il lancio lungo, ma Gabri Martínez e' colto in fuorigioco.19:15
Víctor Gómez (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:15
Fallo di Abde Ezzalzouli (Real Betis).19:15
Tiro parato. Abde Ezzalzouli (Real Betis) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Cucho Hernández.19:12
Marc Bartra (Real Betis) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Marc Roca con cross in seguito a un calcio da fermo.19:10
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:10
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.19:10
Sikou Niakaté (Sporting Braga) e' ammonito per fallo.19:09
Fallo di Sikou Niakaté (Sporting Braga).19:09
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.19:09
Fallo di Pau Víctor (Sporting Braga).19:07
Pablo Fornals (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:07
Sostituzione, Sporting Braga. João Moutinho sostituisce Diego Rodrigues per infortunio.19:04
Gara riprende.19:04
Gara momentaneamente sospesa, Diego Rodrigues (Sporting Braga) per infortunio.19:03
Fallo di Ricardo Horta (Sporting Braga).19:01
Sofyan Amrabat (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:01
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga).19:00
Abde Ezzalzouli (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.19:00
Fallo di mano di Aitor Ruibal (Real Betis).18:59
Gara riprende.18:58
Gara momentaneamente sospesa, Diego Rodrigues (Sporting Braga) per infortunio.18:57
Sofyan Amrabat (Real Betis) e' ammonito per fallo.18:57
Diego Rodrigues (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Sofyan Amrabat (Real Betis).18:57
Pau Víctor (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.18:57
Fallo di Marc Bartra (Real Betis).18:57
Ricardo Horta (Sporting Braga) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:56
Fallo di Marc Roca (Real Betis).18:56
Fuorigioco. Pablo Fornals(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Cucho Hernández e' colto in fuorigioco.18:53
Fallo di Bright Arrey-Mbi (Sporting Braga).18:52
Cucho Hernández (Real Betis) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.18:52
Gol! Sporting Braga 1, Real Betis 0. Florian Grillitsch (Sporting Braga) un tiro di destro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Diego Rodrigues con cross da calcio d'angolo.18:51
Calcio d'angolo,Sporting Braga. Calcio d'angolo causato da Marc Roca (Real Betis).18:50
Tiro parato. Ricardo Horta (Sporting Braga) un tiro di destro da centro area parato sotto la traversa. Assist di Pau Víctor.18:49
Inizia il Primo tempo.18:46
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio Municipal de Braga
Città: Braga
Capienza: 30286 spettatori17:35
Sporting Braga - Real Betis è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.
Arbitro di Sporting Braga - Real Betis sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.
Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).
Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.
Sporting Braga e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.
Sporting Braga-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Sporting Braga
|Real Betis
|Partite giocate
|10
|10
|Numero di partite vinte
|6
|6
|Numero di partite perse
|2
|2
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|15
|17
|Gol totali subiti
|7
|8
|Media gol subiti per partita
|0.7
|0.8
|Percentuale possesso palla
|54.6
|56.5
|Numero totale di passaggi
|5164
|5331
|Numero totale di passaggi riusciti
|4372
|4652
|Tiri nello specchio della porta
|38
|51
|Percentuale di tiri in porta
|50.7
|50.0
|Numero totale di cross
|164
|112
|Numero medio di cross riusciti
|35
|26
|Duelli per partita vinti
|495
|503
|Duelli per partita persi
|443
|495
|Corner subiti
|33
|40
|Corner guadagnati
|50
|40
|Numero di punizioni a favore
|124
|119
|Numero di punizioni concesse
|114
|120
|Tackle totali
|183
|164
|Percentuale di successo nei tackle
|55.7
|53.7
|Fuorigiochi totali
|10
|15
|Numero totale di cartellini gialli
|21
|24
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|1
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND