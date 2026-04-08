Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento17:35

PREPARTITA

Sporting Braga - Real Betis è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 8 aprile alle ore 18:45 allo stadio Estádio Municipal de Braga di Braga.

Arbitro di Sporting Braga - Real Betis sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Robert Schröder.

Attualmente Sporting Braga si trova 6° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Real Betis si trova 4° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Sporting Braga ha segnato 11 gol e ne ha subiti 5; Real Betis ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7.

Sporting Braga e Real Betis è la prima che si affrontano in campionato.

Sporting Braga-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Sporting Braga e Real Betis non si sono mai incontrati in precedenza in nessuna competizione europea. Il club portoghese ha perso tutte e tre le partite nelle maggiori competizioni europee contro squadre spagnole: una sconfitta per 2-0 contro il Siviglia in Coppa UEFA nel 2006/07 e due sconfitte contro il Real Madrid nella UEFA Champions League 2023/24 (1-2 e 0-3).

Le quattro partite del Real Betis contro avversarie portoghesi in questo secolo sono state tutte contro il Vitória Guimarães, vincendo entrambe le partite nella UEFA Europa League 2013/14 e ottenendo una vittoria e un pareggio nella UEFA Conference League 2024/25.

Lo Sporting Braga è alla sua quarta partecipazione ai quarti di finale di una maggiore competizione europea - le tre precedenti sono state tutte in UEFA Europa League. I portoghesi si sono qualificati per i gol in trasferta nel 2010/11 contro la Dinamo Kiev, ma sono stati eliminati nel 2015/16 e nel 2021/22 rispettivamente contro lo Shakhtar Donetsk e i Rangers.

Il Real Betis è ai quarti di finale di una maggiore competizione europea per la seconda stagione consecutiva, dopo che nella scorsa stagione eliminarono i polacchi del Jagiellonia Bialystok con un 3-1 complessivo in UEFA Conference League. I loro unici altri due quarti di finale sono stati nella Coppa delle Coppe nel 1977/78 (sconfitta con un punteggio complessivo di 0-3 contro la Dinamo Mosca) e nel 1997/98 (2-5 aggregato contro il Chelsea).

Lo Sporting Braga ha registrato sette clean sheet nella UEFA Europa League 2025/26, record nel torneo in corso; il Manchester United nel 2019/20 è stata l'ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione (otto). Inoltre, solo il Nottingham Forest (7.6) e il Lione (8.4) hanno subito meno tiri a partita rispetto ai portoghesi in questa stagione (8.7).

Il Real Betis ha perso la gara d'andata in occasione delle sue ultime tre sfide ad eliminazione diretta in UEFA Europa League, incluso lo 0-1 contro il Panathinaikos negli ottavi di finale di questa stagione, prima di vincere la gara di ritorno per 4-0.

Lukás Hornícek ha mantenuto la porta inviolata in ben sette sfide in questa UEFA Europa League; gli unici portieri ad aver collezionato più clean sheet in una singola stagione del torneo (dal 2009/10) sono stati Volkan Demirel con il Fenerbahçe nel 2012/13 e Sergio Romero con il Manchester United nel 2016/17 (otto entrambi).

Antony ha segnato cinque gol in questa UEFA Europa League con la maglia del Real Betis; nella storia del club spagnolo nelle maggiori competizioni europee, l'unico giocatore ad aver realizzato più reti in una singola stagione in queste competizioni è stato Cédric Bakambu, nel 2024/25 (sette).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: