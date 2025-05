Grazie per aver seguito con noi la diretta di Bodo Glimt-Tottenham, arrivederci al prossimo turno di Europa League!22:55

90'+3' Fine partita: BODO GLIMT-TOTTENHAM 0-2 (64' Solanke, 70' Porro)22:53

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero!22:52

85' Sostituzione Bodo Glimt: esce Jens Hauge, entra Isak Dybvik Maatta.22:43

82' La statistica del possesso palla in questo momento è in leggero favore del Bodo Glimt con il 57%22:42

77' Tottenham in piena gestione del possesso e della partita.22:36

73' Sostituzione Bodo Glimt: esce Ulrik Saltnes, entra Sondre Auklend.22:31

73' Sostituzione Bodo Glimt: esce Brede Mathias Moe, entra Schmidt Nielsen.22:31

70' GOL! Bodo Glimt-TOTTENHAM 0-2! Rete di Pedro PORRO! Suggerimento di Kulusevski per la sovrapposizione di Porro che, di prima intenzione, lascia partire un cross che diventa insidioso e si spegne in rete, alle spalle del portiere del Bodo Glimt.22:31

69' Sostituzione Tottenham: esce Brennan Johnson, entra Pape Matar Sarr.22:27

67' Cartellino giallo per Guglielmo Vicario.22:25

64' GOL! Bodo Glimt-TOTTENHAM 0-1! Rete di Dominic SOLANKE! Calcio d'angolo battuto perfettamente da Tel, sponda di Romero e conclusione al volo precisa e repentina di Solanke che batte il portiere avversario e firma il vantaggio inglese.22:25

62' Sostituzione Tottenham: esce Richarlison, entra Henri Tel.22:20

61' Sostituzione Bodo Glimt: esce Ole Didrik Blomberg, entra Sondre Sørli.22:20

61' Sostituzione Bodo Glimt: esce Kasper Høgh, entra Andreas Klausen Helmersen.22:19

59' Cross insidioso per Hogh, intervento provvidenziale di Bissouma che evita pericoli.22:18

54' Spunto del Tottenham con Solanke, si salva il Bodo che riesce a liberare l'area senza troppi pericoli.22:14

50' Cross pericoloso di Evjen, per pochi centimetri Hauge non riesce ad arrivare sul pallone.22:10

46' Inizia il secondo tempo di BODO GLIMT-TOTTENHAM!22:05

Occhio al Bodo Glimt che in panchina ha sia Hansen e Jensen che potrebbero tornare utili, nel Tottenham scalpita Tel.21:51

La prima frazione di Bodo Glimt-Tottenham è tutt'altro che divertente. Poche emozioni degne di nota e appena un'occasione a testa, in entrambi i casi su punizione diretta. Portieri attenti, tiri poco precisi ed un pareggio a reti bianche che è apparso abbastanza scontato. Si va al riposo sullo 0-0.21:51

45'+1' Finisce il primo tempo di BODO GLIMT-TOTTENHAM!21:48

45' E' stato concesso un minuto di recupero!21:47

42' Ci prova Berg direttamente da centrocampo, controlla senza problemi Vicario.21:43

38' Il Bodo gestisce il possesso senza riuscire ad affondare il colpo, il Tottenham attende e prova a colpire in contropiede.21:40

34' Cartellino giallo per Brennan Johnson.21:34

31' Ci prova anche Berg su punizione, questa volta però è Vicario a respingere in calcio d'angolo.21:33

27' Cartellino giallo per Kasper Høgh.21:28

23' Primo squillo concreto del Tottenham con Porro su punizione, molto bravo però il portiere del Bodo a respingere sopra la traversa.21:25

18' Ottimo spunto di Richarlison che crossa di mancino per Solanke che però non riesce ad arrivare sul pallone.21:25

14' Ritmi molto bassi, le due squadre si studiano e raramente provano ad affondare il colpo.21:17

10' Ci prova Hauge con il destro, Vicario battezza fuori e fa bene.21:13

7' Possesso prolungato del Bodo, il Tottenham però è ben messo in campo e rischia poco.21:08

4' Ci prova subito Richarlison: tiro di sinistro che termina di poco fuori a lato.21:05

1' Inizia il primo tempo di BODO GLIMT-TOTTENHAM!21:03

Il Bodø/Glimt ha perso tutte e quattro le partite contro squadre inglesi disputate in una delle principali competizioni europee, inclusa l'unica in casa contro l'Arsenal nell'ottobre 2022 (0-1 in quel caso); in ciascuna delle altre tre sconfitte di questo tipo, la squadra norvegese ha subito esattamente tre gol.20:08

Dal 2009-10, ci sono stati 92 casi in cui una squadra ha vinto l'andata in casa di una partita a eliminazione diretta in UEFA Europa League con uno scarto di due o più gol, solo in nove non è poi riuscita a qualificarsi. In tutte le otto precedenti semifinali della competizione la formazione che ha ottenuto questo risultato all’andata si è poi qualificata per la finale.20:07

Le scelte di Postecoglu: gioca Solanke nel ruolo di punta supportato da Johnson e Richarlison. Kulusevski più arretrato, out per infortunio Son. Dalla panchina Danso.20:07

Le scelte di Knutsen: solito 4-3-3 con Hauge e Blomberg ai lati di Hogh in avanti. Dietro gioco Moe come centale, in mediana spazio a Berg con Evjen e Saltnes.20:06

Panchina Tottenham: Austin, Whiteman, Spence, Danso, Davies, Gray, Sarr, Olusesi, Ajayi, Odobert, Moore, Tel.20:05

Panchina Bodo Glimt: Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Brunstad Fet, Helmersen, Maatta, Sorli, Hansen, Jensen.20:04

Formazione TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Kulusevski, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. 20:04

Formazione BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Moe, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. 20:03

All'andata il Tottenham ha battuto per 3-1 il Bodo Glimt in casa.20:02

Benvenuti alla diretta di Bodo Glimt-Tottenham, match valevole per la gara di ritorno delle semifinali di Europa League!20:02

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp