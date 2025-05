Dopo la vittoria per 3-0 al San Mames, il Manchester United si ripete anche al ritorno, battendo 4-1 in rimonta l'Athletic Club. In finale di Europa League, i Red Devils affronteranno il Tottenham, che ha eliminato il Bodo/Glimt. Si chiude in semifinale, invece, il cammino dei baschi, che non avranno dunque la possibilità di giocare la finale in casa.

Partita dai due volti per il Manchester United, che va sotto nel primo tempo per il gol al 31' di Jauregizar, che batte Onana con uno splendido tiro a giro da oltre 20 metri. Il Manchester United ci prova con Garnacho, ma trova il pareggio soltanto al 72', quando il subentrato Mount controlla di tacco un assist di Yoro e calcia perfettamente a giro sul secondo palo. Il gol del 2-1 arriva sette minuti più tardi con la deviazione di spalla di Casemiro su calcio di punizione di Bruno Fernandes. All'85' è decisivo un altro subentrato, Diallo, che dal fondo crossa basso in mezzo per Hojlund, il quale spinge in porta il 3-1. In pieno recupero c'è ancora spazio per il gol della doppietta di Mount, che raccoglie un rinvio sbagliato di Agirrezabala e calcia da centrocampo nello specchio della porta vuota.