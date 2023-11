(33) ALEXANDRE TUNKADI (C)

(37) EMRAN SOGLO (C)

(34) BILAL NADIR (C)

(18) BAMO MEÏTÉ (C)

(45) PAOLO SCIORTINO (C)

(20) JOAQUÍN CORREA (C)

(27) JORDAN VERETOUT (C)

(19) GEOFFREY KONDOGBIA (C)

(29) ILIMAN NDIAYE (C)

(25) KONSTANTINOS GALANOPOULOS (C)

(70) RODOLFO PIZARRO (C)

(19) NICLAS ELIASSON (C)

(4) DAMIAN SZYMANSKI (C)

(13) ORBELÍN PINEDA (C)

(8) MIJAT GACINOVIC (C)

(5) NORDIN AMRABAT (C)

(20) PETROS MANTALOS (C)

Gara momentaneamente sospesa, Leonardo Balerdi (Marsiglia) per infortunio.21:32

Gol! AEK Atene 0, Marsiglia 1. Chancel Mbemba (Marsiglia) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Jonathan Clauss con cross da calcio d'angolo.21:27

Gara momentaneamente sospesa, Petros Mantalos (AEK Atene) per infortunio.21:07

PREPARTITA

AEK Athens - Marseille è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio OPAP Arena di Athens.

Arbitro di AEK Athens - Marseille sarà Glenn Nyberg coadiuvato da Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Al VAR invece ci sarà Guillermo Cuadra Fernández.

AEK Athens-Marseille ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'AEK Atene ha vinto una delle 20 partite europee (inclusi i turni preliminari) contro squadre francesi (7N, 12P), una vittoria per 1-0 in casa contro il Lille nel novembre 2006 in Champions League.

L'ultima visita dell'Olympique Marsiglia all'AEK Atene nelle competizioni europee principali è stata un pareggio 1-1 del novembre 1989, in Coppa dei Campioni, con Jean-Pierre Papin che ha segnato per la squadra francese.

L'AEK Atene non ha vinto nelle ultime 13 partite casalinghe di Europa League (5N, 8P) dal 3-1 contro l’Hajduk Spalato nel settembre 2010.

Le tre partite dell'Olympique Marsiglia in questa Europa League hanno visto 14 gol (otto fatti, sei subiti), il maggior numero finora in questa edizione, mentre solo le partite di tre squadre hanno visto più tiri (86).

Jordan Veretout ha segnato nelle sue ultime due presenze in Europa League per l'Olympique Marsiglia. L'ultimo francese a segnare in tre presenze consecutive nelle principali competizioni europee per il Marsiglia è stato Hatem Ben Arfa nel marzo 2010.

Dove vedere AEK Athens-Marseille di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

AEK Athens-Marseille si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

AEK Athens-Marseille verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

