PREPARTITA

Ajax - Brighton and Hove Albion è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

Ajax-Brighton and Hove Albion ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Ajax ha perso tutte le ultime cinque sfide contro club inglesi, il suo ultimo successo contro una squadra inglese risale all'aprile 2019 contro il Tottenham in Champions League (1N, 7P da allora).

Le squadre inglesi non sono riuscite a segnare in ciascuna delle ultime tre trasferte contro formazioni olandesi in Europa League: Feyenoord vs Man Utd (1-0), AZ vs Man Utd (0-0) e PSV vs Arsenal (2-0).

L'Ajax non ha ancora vinto nella fase a gironi di questa Europa League (2N, 1P), l'ultima volta che ha iniziato una stagione europea senza alcun successo nelle prime quattro gare della fase a gironi risale al 2015-16 (3N, 1P in Europa League).

L'allenatore del Brighton Roberto De Zerbi non ha vinto alcuna delle ultime quattro trasferte in competizioni europee (1N, 3P) dopo aver sconfitto il Monaco con lo Shakhtar Donetsk nelle qualificazioni alla Champions League nell'agosto 2021.

João Pedro del Brighton ha realizzato quattro gol in tre partite in questa edizione dell’Europa League, trovando la rete in ciascuna gara; potrebbe diventare il 4° giocatore a segnare in quattro match di fila nel torneo prima di compiere 23 anni, dopo Victor Moses, Romelu Lukaku e Amine Gouiri.

Dove vedere Ajax-Brighton and Hove Albion di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Ajax-Brighton and Hove Albion si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Ajax-Brighton and Hove Albion verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

