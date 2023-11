(27) MILOS PANTOVIC (C)

(7) MILAN RADIN (C)

(21) NIKOLA KUVELJIC (C)

(35) IFET DAKOVAC (C)

(37) MILOS VULIC (C)

(35) FABIAN RÜDLIN (C)

(14) YANNIK KEITEL (C)

(42) RITSU DOAN (C)

(27) NICOLAS HÖFLER (C)

(7) NOAH WEIßHAUPT (C)

(25) KILIANN SILDILLIA (C)

(8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)

Philipp Lienhart (Friburgo) e' ammonito per fallo.21:38

Fuorigioco. Lucas Höler(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Merlin Röhl e' colto in fuorigioco.21:32

Jovan Vlalukin (Backa Topola) e' ammonito per fallo.21:29

Gol! Friburgo 1, Backa Topola 0. Merlin Röhl (Friburgo) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Maximilian Eggestein con cross.21:23

Tiro parato. Kiliann Sildillia (Friburgo) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:08

Tiro parato. Noah Weißhaupt (Friburgo) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Vincenzo Grifo.21:05

Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:03

PREPARTITA

Friburgo - Backa Topola è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Arbitro di Friburgo - Backa Topola sarà Rohit Saggi coadiuvato da Morten Jensen e Anders Dale. Al VAR invece ci sarà Massimiliano Irrati.

Friburgo-Backa Topola ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo aver trovato il successo nella gara di andata, il Friburgo proverà a vincere anche il ritorno contro uno stesso avversario per la seconda volta in una grande competizione europea, dopo i due successi ottenuti contro il Nantes nella UEFA Europa League 2022/23.

L’unico precedente del Backa Topola contro un’avversaria tedesca in una gara europea risale alla sconfitta casalinga per 3-1 contro il Friburgo arrivata nella terza giornata della UEFA Europa League di quest’anno.

Il Friburgo ha perso le ultime due gare casalinghe di UEFA Europa League; in aggiunta, la formazione tedesca ha vinto solo tre delle 12 gare interne nella competizione (4N, 5P).

Il Backa Topola ha subito 15 reti in queste cinque gare europee (qualificazioni incluse) – una media di tre gol per partita - concedendone almeno due in ciascuno di questi match.

Vincenzo Grifo ha realizzato una tripletta nella vittoria per 3-1 del Friburgo sul Backa Topola nella terza giornata di questa UEFA Europa League; in aggiunta, il centrocampista è diventato il primo giocatore della formazione tedesca e solo il secondo italiano a segnare tre gol in un singolo match di una grande competizione europea – dopo Luca Toni con il Bayern Monaco (vs Aris Salonicco, dicembre 2007).

