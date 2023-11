(10) ERIC KITOLANO (C)

(46) ANDREAS MYKLEBUST (C)

(5) EIRIK HESTAD (C)

(33) NIKLAS ØDEGÅRD (C)

(22) MAGNUS GRØDEM (C)

(20) KRISTIAN ERIKSEN (C)

(16) EMIL BREIVIK (C)

(15) MARKUS KAASA (C)

(10) ALI YOUSSEF (C)

(16) PONTUS DAHBO (C)

(22) TOBIAS SANA (C)

(8) ISHAQ ABDULRAZAK (C)

(18) MIKKEL RYGAARD (C)

(11) SAMUEL GUSTAFSON (C)

(27) ROMEO AMANÉ (C)

(5) EVEN HOVLAND (D)

Tiro parato. Magnus Eikrem (Molde) un tiro di destro dalla lunga distanza parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Fredrik Gulbrandsen.21:29

Gol! Häcken 0, Molde 2. Kristian Eriksen (Molde) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Martin Ellingsen da calcio d'angolo.21:23

Gol! Häcken 0, Molde 1. Fredrik Gulbrandsen (Molde) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Magnus Eikrem.21:15

PREPARTITA

Häcken - Molde è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ullevi Stadium di Gothenburg.

Arbitro di Häcken - Molde sarà Don Robertson coadiuvato da David Roome e Ross MacLeod. Al VAR invece ci sarà Andrew Dallas.

Häcken-Molde ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Häcken ha avuto un solo incontro europeo precedente con una squadra norvegese, la sconfitta per 5-1 contro il Molde nella terza giornata di questa edizione di Europa League.

Le due uniche trasferte del Molde nelle competizioni europee in Svezia sono terminate con una sconfitta: 6-0 contro l'Östers IF nel 1975 in Coppa UEFA e 3-2 contro il Djurgårdens IF nella scorsa stagione di Conference League.

L'Häcken ha perso tutte e cinque le sue partite nelle competizioni europee principali, entrambi gli incontri contro lo Spartak Mosca nella Coppa UEFA 2007/08 e tutte e tre le partite in questa Europa League.

La vittoria per 5-1 del Molde sull'Häcken nella terza giornata è stata la prima volta in cui ha segnato cinque gol in una partita delle principali competizioni europee. Cercherà la seconda vittoria consecutiva in Europa League per la prima volta da una serie di tre risalente al periodo tra il 2016 e il 2020.

Magnus Eikrem è stato coinvolto in otto gol nelle sue ultime nove presenze per il Molde in Europa League (5 gol, 3 assist). Ha segnato cinque gol nelle competizioni europee principali con il Molde, il massimo insieme a Daniel Hestad.

Dove vedere Häcken-Molde di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Häcken-Molde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Häcken-Molde verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

