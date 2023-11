(11) HENOK TEKLAB (C)

(35) NATHAN HUYGEVELDE (C)

(4) MATHIAS RASMUSSEN (C)

(21) ALESSIO CASTRO-MONTES (C)

(24) CHARLES VANHOUTTE (C)

(10) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(18) BRANKO JOVICIC (C)

(30) SASCHA HORVATH (C)

(2) GEORGE BELLO (C)

(21) IVAN LJUBIC (C)

(22) FILIP STOJKOVIC (C)

Rigore concesso da Christian Burgess (Union Saint-Gilloise) per un fallo di mano in area.19:08

Fuorigioco. Moses Usor(LASK Linz) prova il lancio lungo, ma Ibrahim Mustapha e' colto in fuorigioco.19:06

Ivan Ljubic (LASK Linz) e' ammonito per fallo.19:03

Tiro parato. Moses Usor (LASK Linz) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Philipp Ziereis con suggerimento di testa.18:59

Gara momentaneamente sospesa, Mohammed Amoura (Union Saint-Gilloise) per infortunio.18:53

PREPARTITA

LASK - Union Saint-Gilloise è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Raiffeisen Arena di Linz.

Arbitro di LASK - Union Saint-Gilloise sarà Simone Sozza coadiuvato da Giovanni Baccini e Marco Bresmes. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

LASK-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il LASK ha perso quattro delle cinque partite contro squadre belghe in competizioni europee, vincendo l'altra gara contro l’Anversa nel novembre 2020 in Europa League.

L'Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle ultime sette trasferte in competizioni europee (4V, 2N), la sconfitta è però arrivata nell’ultima gara fuori casa contro il Liverpool a ottobre.

Il LASK ha perso tutte e tre le partite di questa Europa League e non ha mai registrato quattro sconfitte di fila in competizioni europee.

LASK (107) e Union Saint-Gilloise (104) si classificano al 3° e 4° posto nella classifica delle azioni difensive effettuate al centro e nell’ultimo terzo di campo, dietro a Liverpool (117) e Atalanta (111).

Cameron Puertas è stato coinvolto in tutti e tre i gol dell'Union Saint-Gilloise in questa Europa League (una rete e due assist) - è anche il giocatore del club belga che ha creato più occasioni per i compagni in questa edizione del torneo (nove).

Dove vedere LASK-Union Saint-Gilloise di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

LASK-Union Saint-Gilloise si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

LASK-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

