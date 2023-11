(10) DANI PAREJO (C)

(6) ÉTIENNE CAPOUE (C)

(21) YEREMY PINO (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(14) MANU TRIGUEROS (C)

(20) RAMON TERRATS (C)

(27) ILIAS AKHOMACH (C)

(4) SANTI COMESAÑA (C)

(9) BEN BRERETON (C)

(34) HAMZA SHIBLI (C)

(18) GONI NAOR (C)

(26) MAHMOUD JABER (C)

(25) ANAN KHALAILI (C)

(4) ALI MUHAMMAD (C)

(11) LIOR REFAELOV (C)

(5) SHOW (C)

(28) ILAY HAGAG (C)

Fuorigioco. Show(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Anan Khalaili e' colto in fuorigioco.19:07

Tiro parato. Ben Brereton (Villarreal) un tiro di sinistro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Santi Comesaña.19:01

Tiro parato. Ben Brereton (Villarreal) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:58

Fuorigioco. Abdoulaye Seck(Maccabi Haifa) prova il lancio lungo, ma Frantzdy Pierrot e' colto in fuorigioco.18:48

PREPARTITA

Maccabi Haifa - Villarreal è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio AEK Arena di Larnaca.

Maccabi Haifa-Villarreal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Maccabi Haifa non ha mai battuto una squadra spagnola in competizioni europee (2N, 2P) e non ha mai segnato un gol contro formazioni di questo Paese.

Il Villarreal ha perso solo una delle sei partite disputate contro squadre israeliane (2V, 3N): l'unica sconfitta è arrivata contro il Maccabi Tel Aviv nel dicembre 2017.

Il Maccabi Haifa non è riuscito a segnare in nessuna delle sue ultime quattro partite nelle competizioni europee, serie più lunga di partite senza reti all'attivo da una striscia di sei risalente al periodo compreso tra settembre e dicembre del 2009.

Il Villarreal non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte in competizioni europee (1N, 2P): gli spagnoli avevano trovato il successo in ciascuna delle precedenti tre.

Tra le squadre che non hanno realizzato alcuna rete in questa Europa League il Maccabi Haifa è quella che ha tentato più conclusioni (20).

Dove vedere Maccabi Haifa-Villarreal di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Maccabi Haifa-Villarreal si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Maccabi Haifa-Villarreal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

