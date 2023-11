(18) NOAH MBAMBA (C)

(47) AYMAN AOURIR (C)

(7) JONAS HOFMANN (C)

(32) GUSTAVO PUERTA (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(19) NATHAN TELLA (C)

(8) ROBERT ANDRICH (C)

(20) ÁLEX GRIMALDO (C)

(20) RICHARD ALMEYDA (C)

(90) NARIMAN AKHUNDZADE (C)

(27) TORAL BAYRAMOV (C)

(66) PATRICK ANDRADE (C)

(7) YASSINE BENZIA (C)

(6) JÚLIO ROMÃO (C)

(15) LEANDRO ANDRADE (C)

(10) ABDELLAH ZOUBIR (C)

(8) MARKO JANKOVIC (C)

PREPARTITA

Qarabag - Bayer Leverkusen è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Tofik Bakhramov Stadium di Baku.

Qarabag-Bayer Leverkusen ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Qarabag ha perso sei delle sue sette partite disputate in competizioni europee contro club tedeschi (1N), subendo nel parziale 17 reti (media di 2,4 a partita).

Con un successo contro il Qarabag il Bayer Leverkusen potrebbe vincere le prime quattro partite disputate in una fase finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia.

Il Qarabag è imbattuto da 13 partite casalinghe consecutive in competizioni europee (7V, 6N), la sua più lunga serie di imbattibilità in tornei internazionali.

Dal suo debutto nella competizione nell'agosto 2020, Florian Wirtz è il giocatore che ha preso parte attivamente a più gol in Europa League: 22 (10 gol, 12 assist) in 25 presenze totali nella competizione.

Il Bayer Leverkusen è la squadra che ha mandato in gol più giocatori in questa Europa League: le 11 reti del club tedesco sono stati infatti realizzati in tutto da otto calciatori diversi.

Dove vedere Qarabag-Bayer Leverkusen di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Qarabag-Bayer Leverkusen si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Qarabag-Bayer Leverkusen verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League