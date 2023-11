(22) LUKÁS HARASLÍN (C)

(10) ADAM KARABEC (C)

(8) DAVID PAVELKA (C)

(29) MICHAL SEVCÍK (C)

(20) QAZIM LAÇI (C)

(6) KAAN KAIRINEN (C)

(18) LUKÁS SADÍLEK (C)

(2) ANGELO PRECIADO (C)

(30) JAROSLAV ZELENY (C)

(15) JOSÉ CIFUENTES (C)

(4) JOHN LUNDSTRAM (C)

(14) SAM LAMMERS (C)

(19) ABDALLAH SIMA (C)

(13) TODD CANTWELL (C)

(8) RYAN JACK (C)

James Gomez (Sparta Praga) e' ammonito per fallo.21:37

Tiro parato. James Tavernier (Rangers) un tiro di destro dalla destra dell'area parato sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Todd Cantwell.21:34

Fuorigioco. James Tavernier(Rangers) prova il lancio lungo, ma Abdallah Sima e' colto in fuorigioco.21:30

Gol! Rangers 2, Sparta Praga 0. Todd Cantwell (Rangers) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Danilo.21:20

Tiro parato. Todd Cantwell (Rangers) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:15

PREPARTITA

Rangers - Sparta Prague è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio Ibrox Stadium di Glasgow.

Arbitro di Rangers - Sparta Prague sarà Davide Massa coadiuvato da Filippo Meli e Stefano Alassio. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.

Rangers-Sparta Prague ai raggi x: dati storici, trend e curiosità I Rangers hanno vinto le due precedenti partite casalinghe contro lo Sparta Praga, vincendo 2-1 nella Coppa dei Campioni 1991/92 e 2-0 nell’Europa League 2021/22.

Lo Sparta Praga ha vinto tre delle ultime quattro trasferte europee contro squadre scozzesi (1P), sconfiggendo l'Airdrieonians (1992/93, Coppa delle Coppe), l'Hearts (2006/07, Coppa UEFA) e il Celtic (2020/21, UEFA Europa League), ma ha perso l'ultima partita contro i Rangers nella stagione 2021/22.

I Rangers hanno vinto sei delle ultime sette partite casalinghe in Europa League (1N), vincendo le ultime quattro di fila.

In tutte le competizioni europee, compresi i turni preliminari, lo Sparta Praga ha perso 15 delle ultime 18 trasferte (1V, 2N). L’unica vittoria è stata in Scozia nel novembre 2020, battendo il Celtic 4-1 in una partita di Europa League.

Abdallah Sima dei Rangers ha segnato sei gol nelle sue ultime 12 partite da titolare in Europa League, tra le esperienze con i Rangers e lo Slavia Praga. Ha anche segnato due gol nella sua unica presenza in campionato contro lo Sparta Praga quando giocava per lo Slavia, nel 3-0 del dicembre 2020.

Dove vedere Rangers-Sparta Prague di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Rangers-Sparta Prague si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Rangers-Sparta Prague verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League