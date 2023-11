(12) ANDREAS DIMITRIOU (C)

Gol! Real Betis 1, Aris Limassol 0. Borja Iglesias (Real Betis) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Abner.21:35

Fuorigioco. Andrés Guardado(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Borja Iglesias e' colto in fuorigioco.21:25

Fuorigioco. Mihlali Mayambela(Aris Limassol) prova il lancio lungo, ma Jaden Montnor e' colto in fuorigioco.21:21

Tiro parato. Luiz Henrique (Real Betis) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Andrés Guardado.21:08

PREPARTITA

Real Betis - Aris Limassol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio Benito Villamarín di Sevilla.

Arbitro di Real Betis - Aris Limassol sarà Mohammed Al-Hakim coadiuvato da Fredrik Klyver e Robin Wilde. Al VAR invece ci sarà Benoît Millot.

Real Betis-Aris Limassol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'unico precedente incontro del Real Betis con una squadra cipriota nelle competizioni europee è stato il successo per 1-0 contro l'Aris Limassol nella terza giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League.

Solo due delle ultime 10 squadre che hanno affrontato il Real Betis in trasferta nelle competizioni europee principali per la prima volta hanno vinto (3N, 5P), con l'Eintracht Francoforte che ha superato gli spagnoli 2-1 nel marzo 2022 e il Manchester United che ha ottenuto un successo per 1-0 nel marzo 2023.

Il Real Betis ha vinto otto delle sue 19 partite casalinghe in Europa League (7N, 4P), ma nessuna di esse è stata di seguito a un altro successo. La squadra spagnola cercherà la prima serie di vittorie casalinghe consecutive nelle competizioni europee principali dal periodo tra il 1998 e il 2002, quando ne ottenne sei.

Le cinque trasferte dell'Aris Limassol nelle competizioni europee (inclusi i turni preliminari) hanno visto segnare 22 reti, con la squadra cipriota che ha subito almeno due gol ogni volta (9 fatti, 13 subiti).

Marc Roca del Real Betis ha completato il maggior numero di passaggi tra i Los Verdiblancos in questa Europa League (154), collezionando anche il maggior numero di palloni intercettati (sei); inoltre nessun compagno ha creato più occasioni di lui (quattro).

