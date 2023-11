(55) WILLIAN ARÃO (C)

(31) FILIP DJURICIC (C)

(17) DANIEL MANCINI (C)

(4) RUBÉN PÉREZ (C)

(52) TONNY VILHENA (C)

(16) ADAM CERIN (C)

(11) LUDOVIC BLAS (C)

(33) DÉSIRÉ DOUÉ (C)

(8) BAPTISTE SANTAMARÍA (C)

(7) MARTIN TERRIER (C)

(14) BENJAMIN BOURIGEAUD (C)

(21) NEMANJA MATIC (C)

(28) ENZO LE FÉE (C)

(32) FABIAN RIEDER (C)

Fuorigioco. Alberto Brignoli(Panathinaikos) prova il lancio lungo, ma Fotis Ioannidis e' colto in fuorigioco.19:06

PREPARTITA

Rennes - Panathinaikos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Roazhon Park di Rennes.

Rennes-Panathinaikos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa sarà la terza partita del Rennes contro un club greco in competizioni europee: sconfitta 1-5 contro il PAOK Salonicco nel dicembre 2005 e vittoria 2-1 contro il Panathinaikos nel match più recente.

Il Panathinaikos non ha mai vinto fuori casa contro una squadra francese in competizioni europee (2N, 5P), perdendo in ciascuna delle ultime tre, l'ultima contro il Marsiglia ad agosto nelle qualificazioni alla Champions League.

Il Rennes è rimasto imbattuto nelle ultime 10 partite casalinghe in competizioni europee (6V, 4N), l'ultima volta che ha registrato una serie interna più lunga senza sconfitte risale al periodo tra il novembre 2007 e il settembre 2018 (11 match).

Il Panathinaikos non vince da 14 trasferte nelle principali competizioni europee (4N, 10P), il suo ultimo successo fuori casa risale al febbraio 2010 contro la Roma.

Solo Liverpool (8), Bayer Leverkusen (7) e AEK Atene (7) hanno effettuato più tiri in seguito a recuperi offensivi rispetto al Rennes (6) in questa stagione di Europa League.

