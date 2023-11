(29) VLAD COLIS (C)

(32) ROMAN SCURTUL (C)

(16) KONSTANTINOS APOSTOLAKIS (C)

(14) AMINE TALAL (C)

(10) CÉDRIC BADOLO (C)

(8) JOÃO PAULO (C)

(17) JÉROME MBEKELI (C)

(28) ALEJANDRO ARTUNDUAGA (C)

(30) SAMBA DIBA (C)

(77) BENDEGÚZ BOLLA (C)

(8) TIMOTHÉ COGNAT (C)

(5) GAËL ONDOUA (C)

(9) MIROSLAV STEVANOVIC (C)

Gara momentaneamente sospesa, Cédric Badolo (FC Sheriff Tiraspol) per infortunio.18:50

PREPARTITA

Servette - Sheriff Tiraspol è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 18:45 allo stadio Stade de Genève di Geneva.

Servette-Sheriff Tiraspol ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il pareggio per 1-1 tra queste due squadre è stato il primo confronto con una squadra moldava per il Servette nelle competizioni europee.

Lo Sheriff Tiraspol non ha ancora trovato il successo contro avversarie svizzere, perdendo in casa e in trasferta contro il Basilea nel 2010-11 per poi pareggiare con il Servette nella scorsa giornata di questa Europa League.

Dopo aver sconfitto il Molde durante la fase di qualificazione alla Conference League nel luglio 2021, il Servette non ha vinto nessuna delle successive sette gare disputate nelle principali competizioni Uefa (4N, 3P).

Lo Sheriff Tiraspol non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte affrontate nelle competizioni europee (2N, 4P) e non è riuscito a mantenere la porta inviolata in nessuna delle ultime nove.

Le azioni di gioco su palla in movimento costruite dallo Sheriff Tiraspol in questa Europa League sono partite in media a 36,4 metri dalla propria porta: solo le sequenze dell'Ajax sono iniziate a una distanza inferiore rispetto alla propria porta (34,5 metri) nella competizione.

Dove vedere Servette-Sheriff Tiraspol di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Servette-Sheriff Tiraspol si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Servette-Sheriff Tiraspol verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

