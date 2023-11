(93) SONNY KITTEL (C)

(22) DEIAN SORESCU (C)

(77) MARCIN CEBULA (C)

(29) TOBIASZ MRAS (C)

(8) BEN LEDERMAN (C)

(14) SRDJAN PLAVSIC (C)

(5) GUSTAV BERGGREN (C)

(30) VLADYSLAV KOCHERGIN (C)

(20) JEAN CARLOS (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(14) DÁRIO ESSUGO (C)

(23) DANIEL BRAGANÇA (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(11) NUNO SANTOS (C)

(8) POTE (C)

Gonçalo Inácio (Sporting Lisbona) e' ammonito per fallo.21:28

Gara momentaneamente sospesa, Fran Tudor (Raków Czestochowa) per infortunio.21:25

Gara momentaneamente sospesa, Jeremiah St. Juste (Sporting Lisbona) per infortunio.21:18

Gol! Sporting Lisbona 1, Raków Czestochowa 0. Pote (Sporting Lisbona) trasforma il tiro dal dischetto un tiro di destro palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:13

Rigore per Sporting Lisbona. Jeremiah St. Juste e'stato atterrato in area di rigore.21:09

Rigore concesso da Bogdan Racovitan (Raków Czestochowa) per un fallo in area.21:09

Fuorigioco. Gustav Berggren(Raków Czestochowa) prova il lancio lungo, ma Bartosz Nowak e' colto in fuorigioco.21:08

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Raków Czestochowa è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Arbitro di Sporting Lisbona - Raków Czestochowa sarà Enea Jorgji coadiuvato da Denis Rexha e Ridiger Çokaj. Al VAR invece ci sarà Juan Martínez Munuera.

Sporting Lisbona-Raków Czestochowa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Lo Sporting CP ha vinto entrambe le sue partite casalinghe nelle principali competizioni europee contro squadre polacche, entrambi i successi sono arrivati contro il Legia Varsavia (1-0 in Europa League nel 2012, 2-0 in Champions League nel 2016).

Il Raków Częstochowa ha affrontato per la prima volta una squadra portoghese nelle competizioni europee, ottenendo un pareggio 1-1 contro lo Sporting CP nella terza giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League.

Lo Sporting CP non ha vinto nelle ultime sei partite casalinghe in competizioni europee (3N, 3P), la propria serie negativa più lunga in casa in Europa. Dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta nell'ultima partita casalinga, cercherà di evitare di subire due sconfitte interne consecutive in Europa League per la prima volta.

Il Raków Częstochowa non ha vinto in nessuna delle tre partite di Europa League (1N, 2P), nella propria prima stagione nelle principali competizioni europee. L'ultima squadra polacca a non vincere nelle prime quattro partite nelle principali competizioni europee è stata il Polonia Varsavia nelle stagioni 2000/01- 2001/02 di Coppa UEFA.

Otto degli ultimi 13 gol dello Sporting CP in Europa League sono stati segnati su calcio piazzato (due punizioni, quattro corner, due rigori), compresi gli ultimi tre.

Dove vedere Sporting Lisbona-Raków Czestochowa di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

Sporting Lisbona-Raków Czestochowa si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

Sporting Lisbona-Raków Czestochowa verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

