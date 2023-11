(8) IBORRA (C)

(10) GUSTAVO SCARPA (C)

(21) PEP BIEL (C)

(19) GIORGOS MASOURAS (C)

(74) ANDREAS-RICHARDOS NTOI (C)

(20) JOÃO CARVALHO (C)

(15) SOTIRIS ALEXANDROPOULOS (C)

(32) SANTIAGO HEZZE (C)

(4) MADY CAMARA (C)

(8) PABLO FORNALS (C)

(28) TOMÁS SOUCEK (C)

(7) JAMES WARD-PROWSE (C)

(14) MOHAMMED KUDUS (C)

(10) LUCAS PAQUETÁ (C)

(19) EDSON ÁLVAREZ (C)

(22) SAÏD BENRAHMA (C)

Gara momentaneamente sospesa, Lucas Paquetá (West Ham United) per infortunio.21:41

Daniel Podence (Olympiacos) e' ammonito per fallo.21:39

Gara momentaneamente sospesa, Jackson Porozo (Olympiacos) per infortunio.21:39

Tiro parato. Saïd Benrahma (West Ham United) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Lucas Paquetá.21:33

Edson Álvarez (West Ham United) e' ammonito per fallo.21:21

Tiro parato. Nayef Aguerd (West Ham United) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di James Ward-Prowse con cross.21:15

Tiro parato. Saïd Benrahma (West Ham United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Lucas Paquetá.21:14

Fuorigioco. Rodinei(Olympiacos) prova il lancio lungo, ma Konstantinos Fortounis e' colto in fuorigioco.21:12

PREPARTITA

West Ham United - Olympiakos è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024.

La partita è in programma il giorno 9 novembre alle ore 21:00 allo stadio London Stadium di London.

Arbitro di West Ham United - Olympiakos sarà Matej Jug coadiuvato da Matej Zunic e Manuel Vidali. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

West Ham United-Olympiakos ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La prossima sarà la prima gara europea casalinga del West Ham United contro l’Olympiakos dal novembre 1965 – dove gli inglesi vinsero per 4-0 contro i greci nella Coppa delle Coppe con le reti di Geoff Hurst (doppietta), Johnny Byrne e Peter Brabrook.

L’Olympiakos, dopo aver perso le prime 12 trasferte in grandi competizioni europee in territorio inglese, ha trovato il successo in tre delle ultime sei in Inghilterra (3P) – tutte le tre vittorie arrivate contro l’Arsenal (nel 2015, 2020 e 2021).

La striscia di 17 gare di imbattibilità del West Ham United tra tutte le competizioni europee (qualificazioni incluse) è terminata con la sconfitta per 2-1 contro l’Olympiakos nella terza giornata. L’ultima volta che gli Hammers hanno perso entrambe le gare contro uno stesso avversario risale al periodo tra aprile-maggio 2022 nelle due partite contro l’Eintracht Francoforte in semifinale di UEFA Europa League.

La vittoria per 2-1 dell’Olympiakos contro il West Ham nell’ultima giornata di questa UEFA Europa League ha interrotto una striscia di 11 gare senza successi nella competizione (3N, 8P). I greci dopo averne vinte tre consecutive tra marzo e settembre 2021 non hanno trovato i tre punti in nessuna delle successive 11 nella competizione.

Nessun giocatore ha creato più occasioni da rete rispetto a James Ward-Prowse (11, al pari di Florian Wirtz) del West Ham United in questa UEFA Europa League – 10 delle quali su sviluppi di calcio da fermo, più di chiunque altro.

Dove vedere West Ham United-Olympiakos di Europa League 2023/2024, in diretta tv e streaming

West Ham United-Olympiakos si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 novembre.

West Ham United-Olympiakos verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League