Stadio An der Alten Försterei di Berlin 9 Marzo 2023 ore 18:45

(23) CAMERON PUERTAS (C)

(10) TEDDY TEUMA (C)

(35) NATHAN HUYGEVELDE (C)

(6) OUSSAMA EL AZZOUZI (C)

(20) SENNE LYNEN (C)

(8) LAZARE AMANI (C)

(94) LOÏC LAPOUSSIN (C)

(2) BART NIEUWKOOP (C)

(36) ALJOSCHA KEMLEIN (C)

(20) AÏSSA LAÏDOUNI (C)

(2) MORTEN THORSBY (C)

(28) CHRISTOPHER TRIMMEL (C)

(18) JOSIP JURANOVIC (C)

(8) RANI KHEDIRA (C)

(19) JANIK HABERER (C)

Dove si gioca la partita: Stadio: An der Alten Försterei Città: Berlin Capienza: 22012 spettatori18:15

PREPARTITA

1. FC Union Berlin - Union Saint-Gilloise è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio An der Alten Försterei di Berlin.

1. FC Union Berlin nella fase a gironi ha incontrato Union Saint-Gilloise, Sporting Braga e Malmoe superando il girone con 12 punti mentre Union Saint-Gilloise ha incontrato 1. FC Union Berlin, Sporting Braga e Malmoe superando il girone con 13 punti.

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il terzo incontro tra Union Berlin e Union Saint-Gilloise in competizioni europee, dopo le due sfide nella fase a gironi di questa Europa League - entrambe le gare precedenti si sono concluse con una vittoria per 1-0 della squadra ospite.

L'Union Saint-Gilloise ha vinto due delle quattro partite contro avversarie tedesche in Europa (2P). Oltre agli incontri di questa stagione con l'Union Berlin, ha superato gli ottavi di finale della Coppa delle Fiere 1958-60 contro il Lipsia, vincendo con un punteggio complessivo di 6-2.

Dopo aver perso entrambe le prime due partite di questa Europa League, l'Union Berlino è rimasto imbattuto nelle successive sei gare nella competizione (5V, 1N), subendo solo un gol. In particolare, l'Union Berlino ha mantenuto la porta inviolata più di qualsiasi altra squadra in questo torneo (cinque).

L'Union Saint-Gilloise ha perso solo una delle ultime sei partite di Europa League (4V, 1N), anche se la sconfitta è arrivata nell'ultima partita, per 1-0 contro l'Union Berlino a novembre. La squadra belga ha vinto tutte le tre trasferte di Europa League in questa stagione.

L'Union Berlino ha vinto le ultime tre partite casalinghe nelle competizioni europee, dopo non aver vinto le tre precedenti in casa (1N, 2P), inclusa la sconfitta per 1-0 contro l'Union Saint-Gilloise a settembre.

Dove vedere 1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

1. FC Union Berlin-Union Saint-Gilloise verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League