(59) BALÁZS MANNER (C)

(14) AMER GOJAK (C)

(19) BÁLINT VÉCSEI (C)

(50) MARQUINHOS (C)

(13) ANDERSON ESITI (C)

(20) ADAMA TRAORÉ (C)

(16) KRISTOFFER ZACHARIASSEN (C)

(32) AYMAN AZHIL (C)

(11) NADIEM AMIRI (C)

(10) KEREM DEMIRBAY (C)

(30) JEREMIE FRIMPONG (C)

PREPARTITA

Bayer Leverkusen - Ferencvarosi è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio BayArena di Leverkusen.

Bayer Leverkusen nella fase a gironi ha incontrato Trabzonspor superando il girone con 0 punti mentre Ferencvarosi ha incontrato Monaco, Stella Rossa e Trabzonspor superando il girone con 10 punti.

Bayer Leverkusen-Ferencvarosi ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo è il terzo incontro tra Bayer Leverkusen e Ferencváros in competizioni europee, dopo le due sfide nella fase a gironi di Europa League 2021-22, entrambe terminate con vittorie casalinghe.

Il Bayer Leverkusen ha vinto tre delle quattro partite contro avversarie ungheresi in Europa (1P), anche se la sconfitta è arrivata nell'ultima partita del genere, per 1-0 in casa del Ferencváros a dicembre 2021.

Il Ferencváros non ha mai vinto in nove trasferte contro squadre tedesche nelle competizioni europee (1N, 8P), perdendo le ultime sei. Inoltre, tutte le otto sconfitte esterne contro squadre tedesche sono arrivate contro squadre diverse.

Il Bayer Leverkusen non ha vinto nelle ultime tre partite casalinghe in Europa (1N, 2P), con il successo più recente arrivato per 2-0 (vs Atletico Madrid) nelle fase a gironi della Champions League a settembre.

Il Ferencváros ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte in competizioni europee (1N, 3P), vincendo 1-0 contro il Monaco nella fase a gironi di questa Europa League a settembre.

Dove vedere Bayer Leverkusen-Ferencvarosi di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Ferencvarosi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Bayer Leverkusen-Ferencvarosi verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

