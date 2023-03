Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Allianz Stadium

Città: Torino

Capienza: 41507 spettatori20:29

Andata degli ottavi di finale di Europa League tra Juventus e Friburgo. La squadra di Allegri proverà a chiudere i giochi nella gara di andata per evitare brutte sorprese in Germania tra una settimana.20:29

Sarà il primo incontro in assoluto tra Juventus e Friburgo in una competizione europea, così come per i tedeschi sarà la prima sfida contro una squadra italiana.20:29

Formazione JUVENTUS (3-5-2): Szczesny - Danilo, Bremer, Alex Sandro - Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic - Di Maria, Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Rugani,Barrenechea, Chiesa, Gatti, Paredes, Bonucci, Soulé, Perin, Kean, Fagioli.20:38

Formazione FRIBURGO (5-2-3): Flekken - Sildillia, Kubler, Ginter, Lienhardt, Gunter - Eggestein, Hofler - Sallai, Holer, Grifo. A disposizione: Uphoff, Schmid, Schmidt, Gulde, Röhl, Gregoritsch, Petersen, Atubolu, Weißhaupt, Doan, Wagner, Keitel.20:40

Nella Juventus escluso dalla partita per un ritardo nel ritiro prepartita Pogba. A centrocampo giocano Locatelli, Rabiot e Miretti. Di Maria alle spalle di Vlahovic in attacco, mentre Chiesa parte ancora dalla panchina. Nel Friburgo ci sarà l'italiano Grifo a completare il tridente in avanti, con Sallai e Holer. Difesa a cinque composta da Sldillia e Gunter esterni, Kubler, Ginter e Lienhardt centrali.20:42

1' FISCHIO D’INIZIO DI JUVENTUS - FRIBURGO. Arbitra Sidiropoulos.21:01

3' Subito la Juventus che parte forte e con Di Maria prova a creare scompiglio nell'area dei tedeschi.21:03

5' Tentativo di cross dalla sinistra di Gunter, spazza via Danilo.21:05

9' Altro cross dalla sinistra da parte del Friburgo, Sallai aggancia bene in area ma Kostic riesce a spazzare via la sfera.21:10

13' RABIOT! Di Maria ispira per Rabiot che dalla sinistra entra in area e calcia sul palo del portiere che la sfiora quanto basta per non far entra il pallone.21:14

17' Prova a velocizzare il gioco la squadra di casa, con un imbucata per Vlahovic che però non riesce a controllare.21:19

19' Punizione calciata da Cuadrado dal limite, Flekken si distende e smanaccia.22:12

22' Alex Sandro non al meglio chiede il cambio.21:23

23' Cambio forzato nella Juventus, entra Bonucci per Alex Sandro.21:24

24' Cartellino giallo per Ginter, fallo su Vlahovic.21:26

25' Punizione quasi dai 30 metri per la Juventus, ci prova Vlahovic con il mancino ma Flekken è sulla traiettoria.21:25

30' Mezz'ora di gioco, partita ancora inchiodata sullo 0-0 ma con la Juventus che è andata vicina al gol.21:30

32' JUVENTUS VICINA AL GOL! Calcio d'angolo tagliato di Di Maria, manca l'uscita Flekken e per poco non ne approfitta Bremer che manda a lato.22:12

37' Prova a far girare la palla la Juventus, tentativo d'innescare Vlahovic che viene controllato senza problemi.21:38

39' Tentativo di cross di Cuadrado in area, Locatelli viene anticipato.21:39

41' Un po' imprecisa la Juventus in questi ultimi minuti nell'ultimo passaggio che viene sempre intercettato dalla difesa avversaria.21:42

45' VLAHOVIC! Prima Cuadrado impegna Flekken con una conclusione dalla distanza, sul tap in Vlahoci non trova di testa la porta.22:12

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.22:12

45'+1' Fine primo tempo: JUVENTUS - FRIBURGO 0-0.21:47

Partita bloccata con la squadra di casa che si rende più pericolosa in diverse occasioni, senza però trovare il guizzo vincente. Il Friburgo crea patemi alla difesa juventina con diversi cross in area, ma Szczesny non corre mai veri pericoli.21:48

46' Nella Juventus entra Fagioli per Miretti.22:03

46' Inizia il secondo tempo di JUVENTUS - FRIBURGO.22:03

47' VLAHOVIC! Mancino morbido in area di Locatelli, incornata di Vlahovic. Palla di poco a lato.22:05

51' Cartellino giallo per Holer, fallo su Cuadrado.22:08

53' GOL! JUVENTUS - Friburgo 1-0! Rete di Di Maria. Cross dalla sinistra di Kostic, Di Maria stacca di testa e trafigge Flekken.



57' Gestisce palla ora la squadra di casa.22:14

59' Due cambi nel Friburgo, Doan per Sallai.22:17

59' Keitel prende il posto di Eggestein.22:17

61' Calcio d'angolo per la Juventus, Di Maria prova a calciare direttamente in porta ma colpisce l'esterno della rete.22:19