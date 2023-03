Stadio Old Trafford di Manchester 9 Marzo 2023 ore 21:00

(10) SERGIO CANALES (C)

(18) ANDRÉS GUARDADO (C)

(28) RODRI (C)

(37) DANI PÉREZ (C)

(14) WILLIAM CARVALHO (C)

(5) GUIDO RODRÍGUEZ (C)

(7) JUANMI (C)

(11) LUIZ HENRIQUE (C)

(17) JOAQUÍN (C)

(39) SCOTT MCTOMINAY (C)

(73) KOBBIE MAINOO (C)

(28) FACUNDO PELLISTRI (C)

(18) CASEMIRO (C)

(10) MARCUS RASHFORD (C)

(8) BRUNO FERNANDES (C)

(17) FRED (C)

(21) ANTONY (C)

Gol! Manchester United 2, Real Betis 1. Antony (Manchester United) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bruno Fernandes.22:10

Gol! Manchester United 1, Real Betis 1. Ayoze Pérez (Real Betis) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Juanmi.21:33

Tiro parato. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Antony.21:29

Fuorigioco. William Carvalho(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Ayoze Pérez e' colto in fuorigioco.21:12

Tiro parato. Wout Weghorst (Manchester United) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Casemiro.21:10

Gol! Manchester United 1, Real Betis 0. Marcus Rashford (Manchester United) un tiro di destro dalla destra dell'area sotto la traversa in alto a destra in seguito a un contropiede.21:07

Fuorigioco. Bruno Fernandes(Manchester United) prova il lancio lungo, ma Fred e' colto in fuorigioco.21:05

Fuorigioco. Joaquín(Real Betis) prova il lancio lungo, ma Ayoze Pérez e' colto in fuorigioco.21:03

Dove si gioca la partita: Stadio: Old Trafford Città: Manchester Capienza: 75635 spettatori19:48

PREPARTITA

Manchester United - Real Betis è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio Old Trafford di Manchester.

Manchester United nella fase a gironi ha incontrato Ludogorets, Real Sociedad, Sheriff Tiraspol e Omonia Nicosia superando il girone con 15 punti mentre Real Betis ha incontrato HJK Helsinki, Roma e Ludogorets superando il girone con 16 punti.

Manchester United-Real Betis ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la prima volta che Manchester United e Real Betis si affrontano in qualsiasi competizione; gli andalusi sono la 12ª squadra spagnola affrontata dai Red Devils nelle principali competizioni europee - la Spagna è la nazione di cui ha sfidato più squadre.

Il Real Betis ha perso quattro delle ultime sei gare europee contro squadre inglesi (1V, 1N); questa è la sua prima partita di questo tipo dal novembre 2005, quando pareggiò 0-0 contro il Liverpool in Champions League.

Il Manchester United non ha mai perso all’andata nelle sue ultime otto sfide ad eliminazione diretta (4V, 4N). Quando l'andata ad eliminazione diretta, in Coppa UEFA/Europa League, è stata in casa i Red Devils hanno perso solo una volta in 11 occasioni (5V, 5N), per 3-2 contro l’Atletico Bilbao di Marcelo Bielsa nel marzo del 2012 - circa 11 prima della partita contro il Real Betis.

Il Real Betis ha vinto solo una delle ultime sette partite ad eliminazione diretta in Europa League (3N, 3P), 3-2 contro lo Zenit San Pietroburgo nel febbraio 2022. Le sue tre vittorie nella fase ad eliminazione diretta del torneo, tuttavia, sono arrivate in esterna (vs Rubin Kazan e Siviglia nel 2014 e vs Zenit nel 2022).

Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis, ha affrontato quattro volte il Man United in competizioni europee, pareggiando sempre 0-0, nei gironi di Champions League 2005/06 e 2008/09, con il Villareal. Questi quattro 0-0 rappresentano l’11% dei pareggi totali a porte inviolate dello United nelle principali competizioni europee (4/37).

Dove vedere Manchester United-Real Betis di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Manchester United-Real Betis si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Manchester United-Real Betis verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League