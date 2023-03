(30) EZEQUIEL BULLAUDE (C)

(25) MOHAMED TAABOUNI (C)

(48) ANTONI MILAMBO (C)

(7) ALIREZA JAHANBAKHSH (C)

(20) MATS WIEFFER (C)

(10) ORKUN KÖKCÜ (C)

(17) SEBASTIAN SZYMANSKI (C)

(26) OUSSAMA IDRISSI (C)

(29) EHOR NAZARYNA (C)

(27) OLEH OCHERETKO (C)

(17) NEVEN DJURASEK (C)

(7) ANDRII TOTOVYTSKYI (C)

(34) IVAN PETRYAK (C)

(6) TARAS STEPANENKO (C)

(16) DMYTRO KRYSKIV (C)

(8) HEORHII SUDAKOV (C)

(11) OLEKSANDR ZUBKOV (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

Tiro parato. Danilo (Feyenoord) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Quilindschy Hartman.22:21

Fuorigioco. Mykola Matviyenko(Shakhtar Donetsk) prova il lancio lungo, ma Oleksandr Zubkov e' colto in fuorigioco.22:04

Tiro parato. Sebastian Szymanski (Feyenoord) un tiro di sinistro da posizione molto angolata sulla destra, un gol praticamente impossibile! parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oussama Idrissi.21:36

Gara momentaneamente sospesa, Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:35

Tentativo fallito. Lutsharel Geertruida (Feyenoord) un colpo di testa da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Mats Wieffer in seguito a un calcio da fermo.21:21

Gara momentaneamente sospesa, Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:11

Tiro parato. Sebastian Szymanski (Feyenoord) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Oussama Idrissi.21:11

Gara momentaneamente sospesa, Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk) per infortunio.21:09

PREPARTITA

Shakhtar Donetsk - Feyenoord è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio Stadion Legii Warszawa im. Jozefa Pilsudskiego di Warsaw.

Arbitro di Shakhtar Donetsk - Feyenoord sarà Ivan Kruzliak coadiuvato da Branislav Hancko e Jan Pozor. Al VAR invece ci sarà Christian Dingert.

Shakhtar Donetsk nella fase a gironi ha incontrato SK Puntigamer Sturm Graz superando il girone con 0 punti mentre Feyenoord ha incontrato Lazio, FC Midtjylland e SK Puntigamer Sturm Graz superando il girone con 8 punti.

Shakhtar Donetsk-Feyenoord ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Queste squadre si sono già affrontate in precedenza in Europa, con lo Shakhtar che ha battuto il Feyenoord sia in casa che fuori nella fase a gironi della Champions League 2017-18.

Il Feyenoord non ha mai vinto in trasferta contro una squadra ucraina in Europa, pareggiando due volte e perdendo tre. Nella partita più recente di questa serie il Feyenoord ha perso contro lo Shakhtar Donetsk nel novembre 2017.

Lo Shakhtar Donetsk ha perso solo tre delle 19 gare casalinghe in Europa League (11V, 5N), vincendo quattro delle ultime cinque partite di questo tipo (1P).

Il Feyenoord non vince da 13 trasferte in Europa League (5N, 8P), dalla vittoria contro lo Standard Liège nel dicembre 2014 - non è riuscito a segnare in otto di queste partite.

Santiago Giménez ha segnato quattro gol in Europa League in questa stagione con il Feyenoord: l'ultimo giocatore del club a realizzare almeno cinque reti in una stagione di Coppa UEFA/Europa League è stato Pierre van Hooijdonk nel 2001-02 (otto gol).

Dove vedere Shakhtar Donetsk-Feyenoord di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Shakhtar Donetsk-Feyenoord si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Shakhtar Donetsk-Feyenoord verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

