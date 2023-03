(10) ARDA GÜLER (C)

(80) ISMAIL YÜKSEK (C)

(26) MIHA ZAJC (C)

(8) MERT HAKAN YANDAS (C)

(70) IRFAN CAN EGRIBAYAT (P)

(99) EMRE MOR (C)

(21) BRIGHT OSAYI-SAMUEL (C)

(17) IRFAN CAN KAHVECI (C)

(5) WILLIAN ARÃO (C)

(27) MIGUEL CRESPO (C)

(7) SUSO (C)

(43) MANU BUENO (C)

(17) ERIK LAMELA (C)

(8) JOAN JORDÁN (C)

(55) LUCAS OCAMPOS (C)

(20) FERNANDO (C)

(10) IVAN RAKITIC (C)

(16) JESÚS NAVAS (C)

(19) MARCOS ACUÑA (C)

Gara momentaneamente sospesa, Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) per infortunio.22:17

Fuorigioco. Tanguy Nianzou(Siviglia) prova il lancio lungo, ma Óliver Torres e' colto in fuorigioco.22:09

Fuorigioco. Lincoln(Fenerbahce) prova il lancio lungo, ma Enner Valencia e' colto in fuorigioco.21:42

Gara momentaneamente sospesa, Lincoln (Fenerbahce) per infortunio.21:36

Fuorigioco. Óliver Torres(Siviglia) prova il lancio lungo, ma Jesús Navas e' colto in fuorigioco.21:33

Tiro respinto. Samet Akaydin (Fenerbahce) un colpo di testa da centro area. Assist di Irfan Can Kahveci con cross.21:32

Irfan Can Kahveci (Fenerbahce) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:25

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:22

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:20

Fuorigioco. Fernando(Siviglia) prova il lancio lungo, ma Óliver Torres e' colto in fuorigioco.21:10

Tiro parato. Ferdi Kadioglu (Fenerbahce) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Irfan Can Kahveci.21:07

Fuorigioco. Óliver Torres(Siviglia) prova il lancio lungo, ma Youssef En-Nesyri e' colto in fuorigioco.21:05

Gara momentaneamente sospesa, Alex Telles (Siviglia) per infortunio.21:03

Gara momentaneamente sospesa, Enner Valencia (Fenerbahce) per infortunio.21:03

Alex Telles (Siviglia) e' ammonito per fallo.21:03

Fallo di Irfan Can Kahveci (Fenerbahce).21:02

PREPARTITA

Siviglia - Fenerbahçe è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 21:00 allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Sevilla.

Arbitro di Siviglia - Fenerbahçe sarà François Letexier coadiuvato da Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Al VAR invece ci sarà Eric Wattellier.

Siviglia nella fase a gironi ha incontrato Dinamo Kiev e AEK Larnaka superando il girone con 0 punti mentre Fenerbahçe ha incontrato Rennes, AEK Larnaka e Dinamo Kiev superando il girone con 14 punti.

Siviglia-Fenerbahçe ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il terzo incontro tra Siviglia e Fenerbahçe in competizioni europee, con gli spagnoli in precedenza eliminati dagli ottavi di finali della Champions League 2007-08 (vittoria casalinga per 3-2 e sconfitta fuori casa con lo stesso punteggio – per poi essere eliminati ai rigori).

Il Fenerbahçe ha perso otto delle precedenti nove partite contro avversarie spagnole nelle competizioni europee, ad eccezione della vittoria casalinga per 3-2 contro il Siviglia nel febbraio del 2008.

Il Siviglia ha vinto 45 delle 75 gare giocate in Europa League (60%) – tra le squadre con almeno 50 partite giocate nella competizione, solo l’Arsenal ha una percentuale di vittoria superiore (65% - 37/57).

Il Fenerbahçe è imbattuto nelle ultime sette partite di Europa League (4V, 3N) e potrebbe eguagliare la sua striscia più lunga senza sconfitte nella competizione (otto partite tra ottobre 2015 e marzo 2016).

Youssef En-Nesyri ha segnato in ciascuna delle ultime tre presenze al Ramón Sánchez-Pizjuán in competizioni europee: tre gol, più che nelle sue prime nove gare casalinghe col Siviglia in Europa (due).

Dove vedere Siviglia-Fenerbahçe di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Siviglia-Fenerbahçe si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Siviglia-Fenerbahçe verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League