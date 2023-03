(10) EMILE SMITH ROWE (C)

(5) THOMAS PARTEY (C)

(41) MAURO BANDEIRA (C)

(72) MATT SMITH (C)

(20) JORGINHO (C)

(34) GRANIT XHAKA (C)

(21) FÁBIO VIEIRA (C)

(32) MATEO TANLONGO (C)

(18) ISSAHAKU FATAWU (C)

(84) DÁRIO ESSUGO (C)

(33) ARTHUR GOMES (C)

(82) MATEUS FERNANDES (C)

(5) HIDEMASA MORITA (C)

(28) POTE (C)

(47) RICARDO ESGAIO (C)

(2) MATHEUS REIS (C)

PREPARTITA

Sporting Lisbona - Arsenal è valevole per gli Ottavi della competizione Europa League 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 18:45 allo stadio Estádio José Alvalade di Lisbon.

Sporting Lisbona nella fase a gironi ha incontrato Bodø/Glimt e PSV Eindhoven superando il girone con 0 punti mentre Arsenal ha incontrato Zürich, Bodø/Glimt e PSV Eindhoven superando il girone con 15 punti.

Sporting Lisbona-Arsenal ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questo sarà il quinto incontro tra Arsenal e Sporting Lisbona nelle competizioni europee, con i Gunners che in precedenza non hanno mai perso o subito gol.

L'Arsenal è imbattuto in sei precedenti contro avversarie portoghesi in Europa League (3V, 3N), compresa l'eliminazione del Benfica nella fase a eliminazione diretta nel 2020-21 (4-3 come punteggio complessivo nei sedicesimi di finale).

Lo Sporting Lisbona ha superato ognuno dei sei precedenti turni contro squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Coppa UEFA/Europa League, tutti contro squadre diverse.

L'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite in Europa League, anche se tutti gli ultimi cinque gol subiti nella competizione sono arrivati ​​in trasferta.

Marcus Edwards, Paulinho e Arthur hanno tutti segnato contro il Tottenham in Champions League all'inizio di questa stagione. Se uno di loro dovesse segnare contro l'Arsenal, diventerebbe solo il secondo giocatore a segnare contro Arsenal e Spurs in una singola stagione europea, dopo Youssef El Arabi dell'Olympiakos nel 2019-20 (esclusi i preliminari).

Dove vedere Sporting Lisbona-Arsenal di Europa League 2022/2023, in diretta tv e streaming

Sporting Lisbona-Arsenal si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 18:45 (mezz'ora prima) del 9 marzo.

Sporting Lisbona-Arsenal verrà trasmessa da Sky su Sky Sport e Sky Calcio o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go.

Il calendario completo di Europa League