Nel Bologna ancora fuori Orsolini, in attacco giocano Bernardeschi, Castro e Rowe. In difesa Heggem vince il ballottaggio con Casale e affiancherà Lucumi. A centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega. Nell'Aston Villa partono titolari McGinn, Rogers e Watkins, mentre in mezzo al campo ci sono Onana e Tielemans. Partono dalla panchina Lindelof, Elliott, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen e Bailey.20:10

PREPARTITA

Bologna - Aston Villa è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.

Bologna e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.

Bologna-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è stato sconfitto in entrambi i precedenti incontri europei contro l'Aston Villa, perdendo al Villa Park in ciascuna delle due occasioni: 2-0 nella UEFA Champions League della scorsa stagione e 1-0 all'inizio di questa UEFA Europa League.

L'Aston Villa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite europee contro squadre italiane (3V, 1N). L'ultimo giocatore a segnare per una squadra italiana contro l'Aston Villa è stato Dennis Bergkamp nel settembre 1994 con l'Inter in Coppa UEFA.

Per il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nella Coppa UEFA 1990/91, mentre ha eliminato l'FK Vojvodina nella Coppa delle Fiere 1967/68 e il Lione nella Coppa UEFA 1998/99.

L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dopo aver eliminato il Lille nel 2023/24 in Conference League e perso con un 5-4 complessivo contro il PSG nella UEFA Champions League della scorsa stagione. In Coppa UEFA/Europa League è invece il loro primo quarto di finale dal 1997/98, disputato contro l'Atlético Madrid (2-2 in aggregato, eliminati per la regola dei gol in trasferta).

Il Bologna ha perso solo una delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee (8V, 6N), proprio contro l'Aston Villa a settembre. I rossoblù sono imbattuti da 11 gare; l'ultima squadra italiana a vantare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023/24).

L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di UEFA Europa League; soltanto in cinque precedenti occasioni un club inglese ha vinto otto sfide europee consecutive e tutte sono state a partire dall'inizio della stagione 2022/23: West Ham (8 nel 2022/23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024/25) e Arsenal (8 nel 2025/26).

Solo lo Stoccarda ha effettuato più conclusioni (225) rispetto al Bologna (223) nella UEFA Europa League in corso; tuttavia, quella rossoblù è la squadra che vanta il maggior numero di tiri nello specchio: 82, ben 31 in più dell'Aston Villa (51) avversaria in questo quarto di finale.

Jonathan Rowe del Bologna è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Europa League (3G, 2A). Questa è solo la seconda volta che un giocatore inglese è coinvolto in almeno cinque gol per un club non inglese in una stagione di Europa League, la prima da James Tavernier coi Rangers nel 2021/22 (7G, 2A).

Federico Bernardeschi, cinque gol in questa Europa League, potrebbe diventare sia il secondo giocatore italiano a realizzare almeno sei reti in una delle ultime otto edizioni del torneo, dopo Gianluca Scamacca (sei nel 2023/24), sia il primo calciatore italiano ad andare a bersaglio in tre partite di fila nella competizione sempre dallo stesso Scamacca tra novembre 2023 e aprile 2024 (quattro in quel caso).

John McGinn ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle principali competizioni europee, nessuno ne conta di più in questi tornei col club inglese (nove anche per Peter Withe); 41 calciatori scozzesi hanno realizzato almeno 10 gol in Europa, l'ultimo dei quali è stato Ally McCoist nel novembre 1990.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: