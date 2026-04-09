Un Aston Villa cinico sfrutta gli errori del Bologna e porta a casa un pesante 1-3. Gli emiliani sfiorano più volte la rete, una se la vedono anche annullare con Castro, e colpiscono anche due legni. Nel finale Rowe prova a riaprire la partita con una gran conclusione a giro, ma nel recupero Watkins, autore di una doppietta, ristabilisce le distanze.
Tra una settimana il ritorno al Villa Park, servirà una grande prestazione al Bologna per provare a ribaltare il risultato ed agganciare la semifinale di Europa League.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Europa League!22:58
90'+4'
Fine partita: BOLOGNA - ASTON VILLA 1-3.22:54
90'+4'
GOL! Bologna - ASTON VILLA 1-3! Rete di Watkins. Calcio d'angolo calciato da Tielemans, Watkins lasciato solo controlla e sotto porta infila Ravaglia.22:53
90'
Ci saranno 3 minuti di recupero.22:51
90'
Sostituzione nel Bologna, entra Cambiaghi per Freuler.22:50
90'
GOL! BOLOGNA - Aston Villa 1-2! Rete di Rowe. Lucumi serve Rowe che dal limite calcia a giro, questa volta Martinez non può nulla, la palla sfiora il palo e si infila in rete.
Due cambi nell'Aston Villa, entra Maatsen per Rogers.22:47
85'
Cartellino giallo per Rogers, strattonata ai danni di Lucumi.22:44
82'
Nel Bologna entra Odgaard per Castro.22:43
81'
ROWE! Orsolini per Rowe che calcia di potenza a giro dal limite, Martinez la sfiora e devia in calcio d'angolo.22:40
80'
Nell'Aston Villa entra Bogarde per Onana.22:39
78'
PALO DEL BOLOGNA! Ancora Rowe che semina il panico sulla sinistra, palla in area per Bernardeschi che calcia di prima ma colpisce il palo esterno.22:38
77'
Sinistro di Rogers da fuori area, Ravaglia si distende e blocca sicuro.22:36
76'
Sembra essersi un po' spenta la spinta offensiva del Bologna, l'Aston Villa controlla il gioco.22:35
72'
Ancora Buendia che si accentra e fa partire una conclusione insidiosa dal limite. Palla alta sopra la traversa.22:31
69'
Ci prova Buendia di prima dal limite dell'area, destro a giro che non trova lo specchio della porta.22:28
67'
Dentro anche Moro per Pobega.22:26
67'
Doppio cambio nel Bologna, entra Orsolini per Ferguson.22:26
65'
Cartellino giallo per Pobega per una trattenuta ai danni di Buendia.22:24
62'
Si mette in proprio Rowe, doppia finta e conclusione a giro dal limite, palla di poco alla sinistra di Martinez.22:21
61'
Cross interessante di Pobega in area verso Bernardeschi, controlla la difesa inglese.22:20
56'
Watkins serve Rogers al limite, conclusione a giro, Ravaglia controlla la traiettoria del pallone.22:15
54'
Aston Villa che ora con il doppio vantaggio riesce a gestire palla, il Bologna sembra demoralizzato.22:15
51'
GOL! Bologna - ASTON VILLA 0-2! Rete di Watkins. Heggem sbaglia in fase di impostazione e colpisce Buendia che poi fa da sponda a Watkins, l'attaccate entra in area e batte Ravaglia.22:19
48'
POBEGA! Coast to coast di Rowe sulla fascia sinistra, palla servita al limite a Pobega che calcia bene ma la palla finisce di poco sopra la traversa.22:07
46'
Inizia il secondo tempo di BOLOGNA - ASTON VILLA. Si riparte senza sostituzioni.22:05
Parte meglio il Bologna che mantiene il pallino del gioco e va anche in rete con Castro, rete annullata per fuorigioco millimetrico dell'argentino. Gli emiliani colpiscono anche una traversa con Ferguson ma nel finale, complice anche un uscita sbagliata di Ravaglia, l'Aston Villa passa in vantaggio con Konsa.21:49
45'+2'
Fine primo tempo: BOLOGNA - ASTON VILLA 0-1.21:48
44'
GOL! Bologna - ASTON VILLA 0-1! Rete di Konsa. Calcio d'angolo battuto da Tielemans, la palla attraversa tutta l'area, Ravaglia sbaglia l'uscita e Konsa di testa a porta vuota insacca.22:27
43'
Calcio d'angolo per l'Aston Villa, lungo cross in area, Onana tutto solo controlla ma nontrova lo specchio della porta.21:44
38'
Improvviso sinistro di McGinn dalla distanza, palla di poco alla sinistra di Ravaglia.21:39
36'
Continua a tenere palla il Bologna, l'Aston Villa fa fatica ad uscire dalla propria metà campo.21:37
29'
TRAVERSA DI FERGUSON! Serpentina di Rowe sulla sinistra e pallone d'esterno in area, Ferguson la tocca ma colpisce in pieno la traversa.21:31
26'
GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Rowe recupera un pallone a metà campo e serve Castro sulla sinistra, l'argentino calcia di potenza con la palla che viene deviata da Ezri Kosna e supera la linea di porta. Dopo un check al VAR, la rete viene annullata per fuorigioco di Castro.21:29
21'
Bella azione del Bologna, cross di Bernardeschi dal fondo, Miranda si coordina e calcia al volo, Martinez non si fa sorpendere.21:26
18'
Azione manovrata del Bologna, Bernardeschi riceve palla, prova a rientrare sul sinistro e a calciare. Palla alta.21:20
15'
Tielemans scodella in area dalla trequarti, Watkins prova l'imbucata ma non arriva sul pallone.21:16
14'
Cartellino giallo per Lucumí, entrata da dietro a metà campo.21:15
9'
Manovra del Bologna che mantiene il possesso palla, ma la difesa inglese non concede spazi.21:09
4'
Fase di studio su entrambi i lati in questi primi scampoli di gara.21:05
1'
FISCHIO D’INIZIO DI BOLOGNA - ASTON VILLA. Arbitra Schärer.21:01
Ci saranno 2 minuti di recupero.21:46
Nel Bologna ancora fuori Orsolini, in attacco giocano Bernardeschi, Castro e Rowe. In difesa Heggem vince il ballottaggio con Casale e affiancherà Lucumi. A centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega. Nell'Aston Villa partono titolari McGinn, Rogers e Watkins, mentre in mezzo al campo ci sono Onana e Tielemans. Partono dalla panchina Lindelof, Elliott, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen e Bailey.20:10
Formazione ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez - Cash, Konsa, Pau Torres, Digne - Onana, Tielemans - McGinn, Rogers, Buendìa - Watkins. A disposizione: Bizot, Wright, Lindelof, Mings, Elliott, Andres Garcia, Abraham, Douglas Luiz, Maatsen, Bogarde, Bailey.20:06
Formazione BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia - Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda - Ferguson, Freuler, Pobega - Bernardeschi, Castro, Rowe. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Moro, Orsolini, Casale, Zortea, Odgaard, Sohm, Cambiaghi, Castaldo.20:05
Sono molto recenti i due unici precedenti dei rossoblu contro l'Aston Villa. Il primo all'inizio di questa Europa League con una sconfitta per 1-0, mentre il secondo risale alla Champions League della scorsa stagione, anche in questo caso con sconfitta esterna per 2-0.16:26
Andata dei quarti di finale di Europa League tra Bologna e Aston Villa, traguardo raggiunto dagli emiliani per cinque volte nelle maggiori competizioni europee. Nei precedenti, due qualificazioni e due eliminazioni.16:24
Bologna - Aston Villa è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026. La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.
Attualmente il Bologna si trova 10° in classifica con 15 punti (frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta); invece Aston Villa si trova 2° in classifica con 21 punti (frutto di 7 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Bologna ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7; Aston Villa ha segnato 14 gol e ne ha subiti 6.
Bologna e Aston Villa è la prima che si affrontano in campionato.
Bologna-Aston Villa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Bologna è stato sconfitto in entrambi i precedenti incontri europei contro l'Aston Villa, perdendo al Villa Park in ciascuna delle due occasioni: 2-0 nella UEFA Champions League della scorsa stagione e 1-0 all'inizio di questa UEFA Europa League.
L'Aston Villa ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite europee contro squadre italiane (3V, 1N). L'ultimo giocatore a segnare per una squadra italiana contro l'Aston Villa è stato Dennis Bergkamp nel settembre 1994 con l'Inter in Coppa UEFA.
Per il Bologna il prossimo sarà il quinto quarto di finale nelle maggiori competizioni europee: la squadra rossoblù è stata eliminata dal Leeds nella Coppa delle Fiere 1966/67 e dallo Sporting CP nella Coppa UEFA 1990/91, mentre ha eliminato l'FK Vojvodina nella Coppa delle Fiere 1967/68 e il Lione nella Coppa UEFA 1998/99.
L'Aston Villa ha raggiunto i quarti di finale di una competizione europea per la terza stagione consecutiva, dopo aver eliminato il Lille nel 2023/24 in Conference League e perso con un 5-4 complessivo contro il PSG nella UEFA Champions League della scorsa stagione. In Coppa UEFA/Europa League è invece il loro primo quarto di finale dal 1997/98, disputato contro l'Atlético Madrid (2-2 in aggregato, eliminati per la regola dei gol in trasferta).
Il Bologna ha perso solo una delle ultime 15 partite nelle maggiori competizioni europee (8V, 6N), proprio contro l'Aston Villa a settembre. I rossoblù sono imbattuti da 11 gare; l'ultima squadra italiana a vantare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Europa è stata la Fiorentina (12 nel 2023/24).
L'Aston Villa ha vinto le ultime sette partite di UEFA Europa League; soltanto in cinque precedenti occasioni un club inglese ha vinto otto sfide europee consecutive e tutte sono state a partire dall'inizio della stagione 2022/23: West Ham (8 nel 2022/23), Manchester City (10, da maggio 2023 a marzo 2024), Liverpool (8, da aprile 2024 a gennaio 2025), Chelsea (9 nel 2024/25) e Arsenal (8 nel 2025/26).
Solo lo Stoccarda ha effettuato più conclusioni (225) rispetto al Bologna (223) nella UEFA Europa League in corso; tuttavia, quella rossoblù è la squadra che vanta il maggior numero di tiri nello specchio: 82, ben 31 in più dell'Aston Villa (51) avversaria in questo quarto di finale.
Jonathan Rowe del Bologna è stato coinvolto in cinque gol nelle sue ultime sei presenze in UEFA Europa League (3G, 2A). Questa è solo la seconda volta che un giocatore inglese è coinvolto in almeno cinque gol per un club non inglese in una stagione di Europa League, la prima da James Tavernier coi Rangers nel 2021/22 (7G, 2A).
Federico Bernardeschi, cinque gol in questa Europa League, potrebbe diventare sia il secondo giocatore italiano a realizzare almeno sei reti in una delle ultime otto edizioni del torneo, dopo Gianluca Scamacca (sei nel 2023/24), sia il primo calciatore italiano ad andare a bersaglio in tre partite di fila nella competizione sempre dallo stesso Scamacca tra novembre 2023 e aprile 2024 (quattro in quel caso).
John McGinn ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle principali competizioni europee, nessuno ne conta di più in questi tornei col club inglese (nove anche per Peter Withe); 41 calciatori scozzesi hanno realizzato almeno 10 gol in Europa, l'ultimo dei quali è stato Ally McCoist nel novembre 1990.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: