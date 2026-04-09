Incontro terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.
Come insegnare l’inglese ai bambini
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
Incontro terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.
Secondo tempo terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.22:56
Tiro parato. Thiago Silva (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alan Varela con cross.22:56
William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55
Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:55
Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54
Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:54
Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:48
Gara riprende.22:47
Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Nottingham Forest) per infortunio.22:47
Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolás Domínguez.22:46
Tiro parato. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Rosario.22:45
Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pepê.22:43
Fallo di Pepê (FC Porto).22:41
Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41
Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pepê con passaggio filtrante.22:40
Gara riprende.22:36
Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Nottingham Forest) per infortunio.22:36
Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce James McAtee.22:35
Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Seko Fofana.22:35
Fallo di mano di Morato (Nottingham Forest).22:33
Seko Fofana (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:31
Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.22:30
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Igor Jesus (Nottingham Forest).22:29
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).22:29
Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Gül.22:29
Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:28
Gara riprende.22:26
Decisione VAR: no gol FC Porto 1-1 Nottingham Forest.22:26
Gara momentaneamente sospesa, (Nottingham Forest). Viene consultato il VAR.22:26
Gara momentaneamente sospesa, Diogo Costa (FC Porto) per infortunio.22:25
GOL CANCELLATO DAL VAR: Igor Jesus (Nottingham Forest) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:23
Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:23
Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Dilane Bakwa.22:21
Sostituzione, Nottingham Forest. Omari Hutchinson sostituisce Morgan Gibbs-White.22:21
Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Terem Moffi.22:20
Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Gabri Veiga.22:20
Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce Borja Sainz.22:19
Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Gibbs-White.22:19
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:13
Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra. Assist di William Gomes con cross.22:13
Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).22:13
Tiro respinto. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Pablo Rosario.22:11
Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:11
Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Seko Fofana.22:10
Inizia il Secondo tempo FC Porto 1, Nottingham Forest 1.22:06
Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Chris Wood.22:05
Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Murillo.22:05
Primo tempo terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.21:50
Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seko Fofana con cross.21:48
Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47
Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:47
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47
Fallo di Borja Sainz (FC Porto).21:46
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46
Fuorigioco. Stefan Ortega(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Chris Wood e' colto in fuorigioco.21:46
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Fallo di William Gomes (FC Porto).21:42
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:42
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42
Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Chris Wood.21:39
Tentativo fallito. Chris Wood (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:39
Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zaidu Sanusi.21:38
Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:37
Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37
Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).21:36
Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36
Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di James McAtee.21:30
Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da oltre 25 metri.21:24
Fuorigioco. Zach Abbott(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Chris Wood e' colto in fuorigioco.21:24
Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morato.21:23
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da William Gomes (FC Porto).21:22
Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:21
Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes per infortunio.21:20
Gara riprende.21:19
Gara momentaneamente sospesa, Martim Fernandes (FC Porto) per infortunio.21:17
Gabri Veiga (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:17
Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:16
Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16
Autorete di Martim Fernandes, FC Porto. FC Porto 1, Nottingham Forest 1..21:15
Fuorigioco. Stefan Ortega(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:14
Gol! FC Porto 1, Nottingham Forest 0. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabri Veiga.21:12
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Veiga.21:08
Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:03
Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Seko Fofana.21:02
Inizia il Primo tempo.21:02
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Estádio do Dragão
Città: Porto
Capienza: 50431 spettatori19:49
FC Porto - Nottingham Forest è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.
Attualmente FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.
FC Porto e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.
FC Porto-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|FC Porto
|Nottingham Forest
|Partite giocate
|10
|12
|Numero di partite vinte
|7
|6
|Numero di partite perse
|1
|4
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|17
|21
|Gol totali subiti
|8
|11
|Media gol subiti per partita
|0.8
|0.9
|Percentuale possesso palla
|53.1
|53.1
|Numero totale di passaggi
|4422
|5899
|Numero totale di passaggi riusciti
|3711
|4992
|Tiri nello specchio della porta
|52
|81
|Percentuale di tiri in porta
|45.6
|51.6
|Numero totale di cross
|190
|246
|Numero medio di cross riusciti
|44
|58
|Duelli per partita vinti
|477
|625
|Duelli per partita persi
|481
|591
|Corner subiti
|30
|45
|Corner guadagnati
|55
|72
|Numero di punizioni a favore
|130
|156
|Numero di punizioni concesse
|119
|163
|Tackle totali
|145
|211
|Percentuale di successo nei tackle
|64.8
|65.9
|Fuorigiochi totali
|14
|16
|Numero totale di cartellini gialli
|24
|22
|Numero totale di cartellini rossi
|0
|1
Metodo certificato e tecnologia a supportoLEGGI
ULTIME NOTIZIE
SPORT TREND