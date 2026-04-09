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FC Porto-Nottingham Forest: 1-1 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estádio do Dragão di Porto
9 Aprile 2026 ore 21:00
FC Porto
1
Nottingham Forest
1
Partita finita
Arbitro: Marco Guida
  1. 11' 1-0 William Gomes
  2. 13' 1-1 Martim Fernandes (A)
0'
45'
90'
90'
95'

Incontro terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.22:56

  3. 90'+5'

    Tiro parato. Thiago Silva (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Alan Varela con cross.22:56

  4. 90'+4'

    William Gomes (FC Porto) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.22:55

  5. 90'+4'

    Fallo di Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:55

  6. 90'+3'

    Pepê (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:54

  7. 90'+3'

    Fallo di Zach Abbott (Nottingham Forest).22:54

  9. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 5 minuti di recupero.22:51

  10. 87'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Dan Ndoye (Nottingham Forest).22:48

  11. 86'

    Gara riprende.22:47

  12. 86'

    Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Nottingham Forest) per infortunio.22:47

  13. 86'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro da centro area. Assist di Nicolás Domínguez.22:46

  15. 85'

    Tiro parato. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Pablo Rosario.22:45

  16. 82'

    Tentativo fallito. Alan Varela (FC Porto) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Pepê.22:43

  17. 80'

    Fallo di Pepê (FC Porto).22:41

  18. 80'

    Ryan Yates (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:41

  19. 79'

    Tentativo fallito. Victor Froholdt (FC Porto) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area di poco a lato sulla destra. Assist di Pepê con passaggio filtrante.22:40

  21. 75'

    Gara riprende.22:36

  22. 75'

    Gara momentaneamente sospesa, Dan Ndoye (Nottingham Forest) per infortunio.22:36

  23. 74'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Ibrahim Sangaré sostituisce James McAtee.22:35

  24. 74'

    Sostituzione, FC Porto. Alan Varela sostituisce Seko Fofana.22:35

  25. 72'

    Fallo di mano di Morato (Nottingham Forest).22:33

  27. 71'

    Seko Fofana (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:31

  28. 71'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:31

  29. 70'

    Tentativo fallito. Deniz Gül (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Victor Froholdt.22:30

  30. 69'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Igor Jesus (Nottingham Forest).22:29

  31. 68'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Stefan Ortega (Nottingham Forest).22:29

  33. 68'

    Tiro parato. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Deniz Gül.22:29

  34. 67'

    Fallo di mano di Neco Williams (Nottingham Forest).22:28

  35. 66'

    Gara riprende.22:26

  36. 66'

    Decisione VAR: no gol FC Porto 1-1 Nottingham Forest.22:26

  37. 66'

    Gara momentaneamente sospesa, (Nottingham Forest). Viene consultato il VAR.22:26

  39. 65'

    Gara momentaneamente sospesa, Diogo Costa (FC Porto) per infortunio.22:25

  40. 63'

    GOL CANCELLATO DAL VAR: Igor Jesus (Nottingham Forest) ha segnato ma il gol non è convalidato dopo VAR review.22:23

  41. 63'

    Fallo di mano di Igor Jesus (Nottingham Forest).22:23

  42. 61'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Neco Williams sostituisce Dilane Bakwa.22:21

  43. 60'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Omari Hutchinson sostituisce Morgan Gibbs-White.22:21

  45. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Deniz Gül sostituisce Terem Moffi.22:20

  46. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Victor Froholdt sostituisce Gabri Veiga.22:20

  47. 59'

    Sostituzione, FC Porto. Pepê sostituisce Borja Sainz.22:19

  48. 58'

    Tiro parato. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Morgan Gibbs-White.22:19

  49. 52'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:13

  51. 52'

    Tiro respinto. Borja Sainz (FC Porto) un colpo di testa da posizione decentrata sulla destra. Assist di William Gomes con cross.22:13

  52. 52'

    Calcio d'angolo,FC Porto. Calcio d'angolo causato da Zach Abbott (Nottingham Forest).22:13

  53. 51'

    Tiro respinto. Alberto Costa (FC Porto) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra. Assist di Pablo Rosario.22:11

  54. 50'

    Gabri Veiga (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:11

  55. 50'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).22:11

  57. 49'

    Tentativo fallito. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Seko Fofana.22:10

  58. Inizia il Secondo tempo FC Porto 1, Nottingham Forest 1.22:06

  59. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Igor Jesus sostituisce Chris Wood.22:05

  60. 45'

    Sostituzione, Nottingham Forest. Nikola Milenkovic sostituisce Murillo.22:05

  61. 45'+4'

    Primo tempo terminato, FC Porto 1, Nottingham Forest 1.21:50

  63. 45'+1'

    Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un colpo di testa da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Seko Fofana con cross.21:48

  64. 45'+1'

    Borja Sainz (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:47

  65. 45'+1'

    Fallo di Ryan Yates (Nottingham Forest).21:47

  66. 45'

    Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:47

  67. 45'

    Fallo di Borja Sainz (FC Porto).21:46

  69. 45'

    Dilane Bakwa (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:46

  70. 44'

    Fuorigioco. Stefan Ortega(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Chris Wood e' colto in fuorigioco.21:46

  71. 41'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  72. 41'

    Fallo di William Gomes (FC Porto).21:42

  73. 40'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:42

  75. 40'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:42

  76. 38'

    Tiro parato. Ryan Yates (Nottingham Forest) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa. Assist di Chris Wood.21:39

  77. 38'

    Tentativo fallito. Chris Wood (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da centro area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Dan Ndoye con cross.21:39

  78. 37'

    Tentativo fallito. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area di poco a lato sulla destra. Assist di Zaidu Sanusi.21:38

  79. 35'

    Fallo di Nicolás Domínguez (Nottingham Forest).21:37

  81. 35'

    Zaidu Sanusi (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:37

  82. 34'

    Fallo di James McAtee (Nottingham Forest).21:36

  83. 34'

    Pablo Rosario (FC Porto) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:36

  84. 28'

    Tiro respinto. Dan Ndoye (Nottingham Forest) un tiro di destro dalla sinistra dell'area. Assist di James McAtee.21:30

  85. 23'

    Tiro respinto. Gabri Veiga (FC Porto) un tiro di destro da oltre 25 metri.21:24

  87. 23'

    Fuorigioco. Zach Abbott(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Chris Wood e' colto in fuorigioco.21:24

  88. 21'

    Tiro respinto. James McAtee (Nottingham Forest) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Morato.21:23

  89. 20'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da William Gomes (FC Porto).21:22

  90. 20'

    Calcio d'angolo,Nottingham Forest. Calcio d'angolo causato da Alberto Costa (FC Porto).21:21

  91. 19'

    Sostituzione, FC Porto. Alberto Costa sostituisce Martim Fernandes per infortunio.21:20

  93. 17'

    Gara riprende.21:19

  94. 16'

    Gara momentaneamente sospesa, Martim Fernandes (FC Porto) per infortunio.21:17

  95. 15'

    Gabri Veiga (FC Porto) e' ammonito per fallo.21:17

  96. 15'

    Fallo di Gabri Veiga (FC Porto).21:16

  97. 15'

    Dan Ndoye (Nottingham Forest) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:16

  99. 13'

    Autorete di Martim Fernandes, FC Porto. FC Porto 1, Nottingham Forest 1..21:15

  100. 13'

    Fuorigioco. Stefan Ortega(Nottingham Forest) prova il lancio lungo, ma Dan Ndoye e' colto in fuorigioco.21:14

  101. 11'

    Gol! FC Porto 1, Nottingham Forest 0. William Gomes (FC Porto) un tiro di sinistro da posizione molto ravvicinata palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Gabri Veiga.21:12

  102. 7'

    Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Gabri Veiga.21:08

  103. Tiro parato. Borja Sainz (FC Porto) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:03

  105. Tiro parato. Terem Moffi (FC Porto) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Seko Fofana.21:02

  106. Inizia il Primo tempo.21:02

  107. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  109. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estádio do Dragão
    Città: Porto
    Capienza: 50431 spettatori19:49

Formazioni FC Porto - Nottingham Forest

FC Porto
Nottingham Forest
TITOLARI FC PORTO
  • (99) DIOGO COSTA (P)
  • (3) THIAGO SILVA (D)
  • (52) MARTIM FERNANDES (D)
  • (5) JAN BEDNAREK (D)
  • (12) ZAIDU SANUSI (D)
  • (10) GABRI VEIGA (C)
  • (42) SEKO FOFANA (C)
  • (13) PABLO ROSARIO (C)
  • (17) BORJA SAINZ (A)
  • (7) WILLIAM GOMES (A)
  • (29) TEREM MOFFI (A)
PANCHINA FC PORTO
  • (8) VICTOR FROHOLDT (C)
  • (27) DENIZ GÜL (A)
  • (22) ALAN VARELA (C)
  • (20) ALBERTO COSTA (D)
  • (21) DOMINIK PRPIC (D)
  • (58) TIAGO SILVA (C)
  • (14) CLÁUDIO RAMOS (P)
  • (4) JAKUB KIWIOR (D)
  • (74) FRANCISCO MOURA (D)
  • (11) PEPÊ (A)
  • (86) RODRIGO MORA (C)
  • (24) JOÃO COSTA (P)
ALLENATORE FC PORTO
  • Francesco Farioli
TITOLARI NOTTINGHAM FOREST
  • (27) STEFAN ORTEGA (P)
  • (5) MURILLO (D)
  • (44) ZACH ABBOTT (D)
  • (4) MORATO (D)
  • (22) RYAN YATES (C)
  • (29) DILANE BAKWA (C)
  • (16) NICOLÁS DOMÍNGUEZ (C)
  • (14) DAN NDOYE (C)
  • (10) MORGAN GIBBS-WHITE (A)
  • (11) CHRIS WOOD (A)
  • (24) JAMES MCATEE (A)
PANCHINA NOTTINGHAM FOREST
  • (65) JUSTIN HANKS (D)
  • (61) JIMMY SINCLAIR (C)
  • (20) LORENZO LUCCA (A)
  • (31) NIKOLA MILENKOVIC (D)
  • (3) NECO WILLIAMS (D)
  • (26) MATZ SELS (P)
  • (34) OLA AINA (D)
  • (7) CALLUM HUDSON-ODOI (A)
  • (21) OMARI HUTCHINSON (A)
  • (51) ARCHIE WHITEHALL (C)
  • (19) IGOR JESUS (A)
  • (6) IBRAHIM SANGARÉ (C)
ALLENATORE NOTTINGHAM FOREST
  • Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira
PREPARTITA

FC Porto - Nottingham Forest è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Attualmente FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).
FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

FC Porto e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Questa è la seconda volta che il Porto e il Nottingham Forest si incontrano in questa stagione, dopo il 2-0 del Forest al City Ground dello scorso ottobre nella fase a gironi di UEFA Europa League.
  • L'unica precedente trasferta europea del Nottingham Forest in Portogallo è stata contro lo Sporting Braga lo scorso gennaio in UEFA Europa League, partita poi persa per 1-0.
  • Il Porto prenderà parte per la 18a volta ai quarti di finale di una delle maggiori competizioni europee, la prima dalla UEFA Champions League 2020/21, quando ha perso contro il Chelsea. La squadra portoghese è stato eliminata nelle ultime quattro sfide dei quarti di finale con l’ultimo passaggio del turno avvenuto nella UEFA Europa League 2010/11 ai danni dello Spartak Mosca.
  • Il Nottingham Forest è al suo quinto quarto di finale in una delle maggiori competizioni europee e il primo dalla Coppa UEFA 1995/96, quando è stato eliminato dal Bayern Monaco. Il club inglese ha invece superato il turno negli altri tre quarti di finale, nel 1978/79 e 1979/80 in Coppa dei Campioni e nella Coppa UEFA 1983/84.
  • Il Porto è, insieme ad Aston Villa e Friburgo, una delle tre squadre con una percentuale di successi casalinghi del 100% in questa UEFA Europa League (5/5). Solo una volta la formazione portoghese ha vinto sei partite casalinghe in una stagione europea, nel 2010/11 quando ha vinto l'Europa League.
  • La vittoria del Nottingham Forest contro il Porto all'inizio di questa stagione in UEFA Europa League è arrivata sotto la guida dell'ex allenatore Sean Dyche. Le uniche due occasioni in cui club inglesi hanno battuto una squadra due volte in una stagione delle maggiori competizioni europee sotto la guida di due allenatori diversi sono state il Chelsea contro l'FC Nordsjælland nella UEFA Champions League 2012/13 (Di Matteo e Benitez) e il Manchester United contro il Villarreal nella UEFA Champions League 2021/22 (Solskjaer e Carrick).
  • Borja Sainz ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in UEFA Europa League con il Porto – l'ultimo giocatore a fornire un assist in tre partite consecutive delle maggiori competizioni europee con la maglia del Porto è stato Fredy Guarín nell'aprile-maggio 2011 in Europa League.
  • L’allenatore del Nottingham Forest Vítor Pereira affronta il Porto per la prima volta, mentre ha sfidato due volte il Porto B nella II Divisão Série B nella stagione 2005/06, alla guida dell'SC Espinho. L’unico allenatore portoghese ad aver affrontato il Porto in UEFA Europa League è stato Domingos Paciência nella finale del 2011 con il Braga (partita vinta 1-0 dal Porto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FC PortoNottingham Forest
Partite giocate1012
Numero di partite vinte76
Numero di partite perse14
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1721
Gol totali subiti811
Media gol subiti per partita0.80.9
Percentuale possesso palla53.153.1
Numero totale di passaggi44225899
Numero totale di passaggi riusciti37114992
Tiri nello specchio della porta5281
Percentuale di tiri in porta45.651.6
Numero totale di cross190246
Numero medio di cross riusciti4458
Duelli per partita vinti477625
Duelli per partita persi481591
Corner subiti3045
Corner guadagnati5572
Numero di punizioni a favore130156
Numero di punizioni concesse119163
Tackle totali145211
Percentuale di successo nei tackle64.865.9
Fuorigiochi totali1416
Numero totale di cartellini gialli2422
Numero totale di cartellini rossi01

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