Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

FC Porto - Nottingham Forest è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Estádio do Dragão di Porto.

Attualmente FC Porto si trova 5° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Nottingham Forest si trova 13° in classifica con 14 punti (frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

FC Porto ha segnato 13 gol e ne ha subiti 7; Nottingham Forest ha segnato 15 gol e ne ha subiti 7.

FC Porto e Nottingham Forest è la prima che si affrontano in campionato.

FC Porto-Nottingham Forest ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Questa è la seconda volta che il Porto e il Nottingham Forest si incontrano in questa stagione, dopo il 2-0 del Forest al City Ground dello scorso ottobre nella fase a gironi di UEFA Europa League.

L'unica precedente trasferta europea del Nottingham Forest in Portogallo è stata contro lo Sporting Braga lo scorso gennaio in UEFA Europa League, partita poi persa per 1-0.

Il Porto prenderà parte per la 18a volta ai quarti di finale di una delle maggiori competizioni europee, la prima dalla UEFA Champions League 2020/21, quando ha perso contro il Chelsea. La squadra portoghese è stato eliminata nelle ultime quattro sfide dei quarti di finale con l’ultimo passaggio del turno avvenuto nella UEFA Europa League 2010/11 ai danni dello Spartak Mosca.

Il Nottingham Forest è al suo quinto quarto di finale in una delle maggiori competizioni europee e il primo dalla Coppa UEFA 1995/96, quando è stato eliminato dal Bayern Monaco. Il club inglese ha invece superato il turno negli altri tre quarti di finale, nel 1978/79 e 1979/80 in Coppa dei Campioni e nella Coppa UEFA 1983/84.

Il Porto è, insieme ad Aston Villa e Friburgo, una delle tre squadre con una percentuale di successi casalinghi del 100% in questa UEFA Europa League (5/5). Solo una volta la formazione portoghese ha vinto sei partite casalinghe in una stagione europea, nel 2010/11 quando ha vinto l'Europa League.

La vittoria del Nottingham Forest contro il Porto all'inizio di questa stagione in UEFA Europa League è arrivata sotto la guida dell'ex allenatore Sean Dyche. Le uniche due occasioni in cui club inglesi hanno battuto una squadra due volte in una stagione delle maggiori competizioni europee sotto la guida di due allenatori diversi sono state il Chelsea contro l'FC Nordsjælland nella UEFA Champions League 2012/13 (Di Matteo e Benitez) e il Manchester United contro il Villarreal nella UEFA Champions League 2021/22 (Solskjaer e Carrick).

Borja Sainz ha fornito un assist in ciascuna delle sue ultime due presenze in UEFA Europa League con il Porto – l'ultimo giocatore a fornire un assist in tre partite consecutive delle maggiori competizioni europee con la maglia del Porto è stato Fredy Guarín nell'aprile-maggio 2011 in Europa League.

L’allenatore del Nottingham Forest Vítor Pereira affronta il Porto per la prima volta, mentre ha sfidato due volte il Porto B nella II Divisão Série B nella stagione 2005/06, alla guida dell'SC Espinho. L’unico allenatore portoghese ad aver affrontato il Porto in UEFA Europa League è stato Domingos Paciência nella finale del 2011 con il Braga (partita vinta 1-0 dal Porto).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: