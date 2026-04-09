Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

PREPARTITA

Friburgo - Celta de Vigo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

Friburgo e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Friburgo ha affrontato una squadra spagnola solo nel 2013/14, nella fase a gironi della UEFA Europa League, perdendo 2-0 sia in casa che in trasferta contro il Siviglia.

Il Celta Vigo ha vinto solo una delle sei partite giocate nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (2N, 3P), l'unica vittoria ottenuta contro lo Stoccarda nel febbraio 2001 in Coppa UEFA (2-1).

Il Friburgo è alla sua prima partecipazione ai quarti di finale di una delle maggiore competizione europea. In questo secolo, le altre tre squadre tedesche che hanno giocato i quarti di finale per la prima volta sono poi state tutte eliminate in quella stagione: il Wolfsburg nel 2009/10, l'Hannover 96 nel 2011/12 e il Lipsia nel 2017/18, tutte in UEFA Europa League.

Il Celta Vigo ha superato i quarti di finale nelle maggiori competizioni europee nel 25% dei suoi precedenti (1/4), eliminando il Genk nella UEFA Europa League 2016/17. Ha perso invece gli altri tre tra il 1998/99 e il 2000/01 in Coppa UEFA.

Il Friburgo ha vinto le ultime nove partite casalinghe di UEFA Europa League e potrebbe diventare la prima squadra ad arrivare a 10 successi interni di fila dall'Ajax (tra il 2016 e il 2021). L'ultima squadra tedesca ad arrivare a 10 vittorie consecutive in casa in Coppa UEFA/Europa League è stata il Borussia Dortmund tra il 1987 e il 1993.

Quando si è trovato in parità o in svantaggio nelle partite di questa UEFA Europa League, il Celta Vigo ha effettuato più tiri rispetto agli avversari (93 a 65 - una differenza a favore di 28 tiri). Tuttavia, quando si è trovato in vantaggio, il club spagnolo ha subito 26 tiri in più rispetto a quelli effettuati (39 v 65).

Vincenzo Grifo, con nove gol, è il miglior marcatore di tutti i tempi del Friburgo nelle maggiori competizioni europee. Dalla stagione 2022&23, solo Lorenzo Pellegrini (18) e Bruno Fernandes (15) sono stati coinvolti in più gol in UEFA Europa League rispetto a Grifo (9 gol, 5 assist).

Javi Rueda del Celta Vigo ha segnato in ciascuna delle sue ultime due presenze in UEFA Europa League, realizzando due gol da soli tre tentativi. L'unico giocatore del Celta Vigo a segnare in tre partite consecutive nelle maggiori competizioni europee è stato Williot Swedberg, all'inizio di questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: