Incontro terminato, Friburgo 3, Celta Vigo 0.
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Incontro terminato, Friburgo 3, Celta Vigo 0.
Secondo tempo terminato, Friburgo 3, Celta Vigo 0.22:53
Maximilian Eggestein (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:52
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52
Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:52
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).22:51
Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51
Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:49
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49
Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48
Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Niklas Beste.22:47
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).22:45
Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Derry Scherhant con passaggio filtrante.22:45
Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44
Fallo di Lucas Höler (Friburgo).22:44
Tentativo fallito. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Óscar Mingueza con cross.22:43
Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).22:40
Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40
Gol! Friburgo 3, Celta Vigo 0. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.22:35
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joseph Aidoo (Celta Vigo).22:34
Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:32
Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Yuito Suzuki.22:32
Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.22:30
Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.22:30
Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:29
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Fer López.22:28
Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).22:24
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24
Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).22:24
Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21
Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).22:21
Sostituzione, Celta Vigo. Matías Vecino sostituisce Hugo Sotelo.22:19
Gara riprende.22:19
Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.22:17
Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.22:17
Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).22:16
Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16
Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niklas Beste.22:13
Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yuito Suzuki.22:10
Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.22:09
Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:07
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07
Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:06
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06
Inizia il Secondo tempo Friburgo 2, Celta Vigo 0.22:03
Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Javi Rodríguez.22:02
Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Williot Swedberg.22:02
Primo tempo terminato, Friburgo 2, Celta Vigo 0.21:48
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46
Fallo di Niklas Beste (Friburgo).21:45
Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45
Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:43
Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).21:42
Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42
Gara riprende.21:42
Gara momentaneamente sospesa, Javi Rodríguez (Celta Vigo) per infortunio.21:41
Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:40
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Matanovic.21:40
Johan Manzambi (Friburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:35
Gol! Friburgo 2, Celta Vigo 0. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Matanovic.21:32
Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:30
Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30
Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:28
Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Tiro respinto. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Óscar Mingueza.21:28
Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Jordy Makengo e' colto in fuorigioco.21:20
Fuorigioco. Ferran Jutglà(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.21:19
Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:14
Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14
Gol! Friburgo 1, Celta Vigo 0. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un calcio da fermo.21:10
Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09
Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).21:09
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:08
Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Beste con cross.21:06
Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:05
Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Philipp Treu.21:05
Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:04
Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:03
Joseph Aidoo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03
Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niklas Beste con cross in seguito a un contropiede.21:02
Inizia il Primo tempo.21:01
Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49
Dove si gioca la partita:
Stadio: Europa-Park Stadion
Città: Freiburg im Breisgau
Capienza: 34700 spettatori19:49
Friburgo - Celta de Vigo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.
Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.
Friburgo e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.
Friburgo-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:
|Friburgo
|Celta de Vigo
|Partite giocate
|10
|12
|Numero di partite vinte
|6
|7
|Numero di partite perse
|2
|3
|Numero di partite pareggiate
|2
|2
|Gol totali segnati
|15
|21
|Gol totali subiti
|6
|13
|Media gol subiti per partita
|0.6
|1.1
|Percentuale possesso palla
|48.6
|48.1
|Numero totale di passaggi
|3983
|5672
|Numero totale di passaggi riusciti
|3227
|4877
|Tiri nello specchio della porta
|50
|56
|Percentuale di tiri in porta
|52.1
|52.8
|Numero totale di cross
|168
|114
|Numero medio di cross riusciti
|42
|24
|Duelli per partita vinti
|529
|446
|Duelli per partita persi
|523
|498
|Corner subiti
|46
|50
|Corner guadagnati
|51
|42
|Numero di punizioni a favore
|127
|122
|Numero di punizioni concesse
|124
|160
|Tackle totali
|183
|167
|Percentuale di successo nei tackle
|58.5
|61.7
|Fuorigiochi totali
|12
|23
|Numero totale di cartellini gialli
|16
|27
|Numero totale di cartellini rossi
|1
|2
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