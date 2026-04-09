Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Friburgo-Celta de Vigo: 3-0 - Europa League 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau
9 Aprile 2026 ore 21:00
Friburgo
3
Celta de Vigo
0
Partita finita
Arbitro: Glenn Nyberg
  1. 10' 1-0 Vincenzo Grifo
  2. 32' 2-0 Niklas Beste
  3. 78' 3-0 Matthias Ginter
0'
45'
90'
90'
94'

Incontro terminato, Friburgo 3, Celta Vigo 0.

  1. 90'+5'

    Secondo tempo terminato, Friburgo 3, Celta Vigo 0.22:53

  3. 90'+5'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) e' ammonito per fallo.22:52

  4. 90'+5'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:52

  5. 90'+5'

    Fallo di Maximilian Eggestein (Friburgo).22:52

  6. 90'+3'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).22:51

  7. 90'+3'

    Derry Scherhant (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:51

  9. 90'+2'

    Fallo di Pablo Durán (Celta Vigo).22:49

  10. 90'+2'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:49

  11. 90'

    Il quarto ufficiale ha indicato 4 minuti di recupero.22:48

  12. 89'

    Sostituzione, Friburgo. Lukas Kübler sostituisce Niklas Beste.22:47

  13. 88'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Ionut Radu (Celta Vigo).22:45

  15. 88'

    Tiro parato. Lucas Höler (Friburgo) un tiro di destro dalla destra dell'area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Derry Scherhant con passaggio filtrante.22:45

  16. 86'

    Ilaix Moriba (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:44

  17. 86'

    Fallo di Lucas Höler (Friburgo).22:44

  18. 86'

    Tentativo fallito. Fer López (Celta Vigo) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla sinistra. Assist di Óscar Mingueza con cross.22:43

  19. 82'

    Fallo di Marcos Alonso (Celta Vigo).22:40

  21. 82'

    Maximilian Eggestein (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.22:40

  22. 78'

    Gol! Friburgo 3, Celta Vigo 0. Matthias Ginter (Friburgo) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata sotto la traversa in alto a destra. Assist di Niklas Beste con cross da calcio d'angolo.22:35

  23. 77'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Joseph Aidoo (Celta Vigo).22:34

  24. 74'

    Sostituzione, Friburgo. Derry Scherhant sostituisce Vincenzo Grifo.22:32

  25. 74'

    Sostituzione, Friburgo. Lucas Höler sostituisce Yuito Suzuki.22:32

  27. 73'

    Sostituzione, Celta Vigo. Pablo Durán sostituisce Ferran Jutglà.22:30

  28. 73'

    Sostituzione, Celta Vigo. Iago Aspas sostituisce Borja Iglesias.22:30

  29. 72'

    Fallo di Ilaix Moriba (Celta Vigo).22:29

  30. 72'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:29

  31. 70'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da fuori area di poco alto. Assist di Fer López.22:28

  33. 67'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  34. 67'

    Fallo di Matthias Ginter (Friburgo).22:24

  35. 67'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:24

  36. 67'

    Fallo di Yuito Suzuki (Friburgo).22:24

  37. 64'

    Jones El Abdellaoui (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:21

  39. 64'

    Fallo di Jordy Makengo (Friburgo).22:21

  40. 61'

    Sostituzione, Celta Vigo. Matías Vecino sostituisce Hugo Sotelo.22:19

  41. 61'

    Gara riprende.22:19

  42. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Ferran Jutglà (Celta Vigo) per infortunio.22:17

  43. 59'

    Gara momentaneamente sospesa, Philipp Treu (Friburgo) per infortunio.22:17

  45. 59'

    Fallo di Ferran Jutglà (Celta Vigo).22:16

  46. 59'

    Philipp Treu (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:16

  47. 56'

    Tiro respinto. Yuito Suzuki (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Niklas Beste.22:13

  48. 53'

    Tiro parato. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Yuito Suzuki.22:10

  49. 52'

    Tentativo fallito. Borja Iglesias (Celta Vigo) un tiro di destro da oltre 30 metri sulla destra che esce di molto sulla sinistra. Assist di Sergio Carreira.22:09

  51. 49'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:07

  52. 49'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.22:07

  53. 49'

    Fallo di Fer López (Celta Vigo).22:06

  54. 49'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.22:06

  55. Inizia il Secondo tempo Friburgo 2, Celta Vigo 0.22:03

  57. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Fer López sostituisce Javi Rodríguez.22:02

  58. 45'

    Sostituzione, Celta Vigo. Jones El Abdellaoui sostituisce Williot Swedberg.22:02

  59. 45'+2'

    Primo tempo terminato, Friburgo 2, Celta Vigo 0.21:48

  60. 45'+1'

    Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:46

  61. 44'

    Fallo di Niklas Beste (Friburgo).21:45

  63. 44'

    Sergio Carreira (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:45

  64. 42'

    Matthias Ginter (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:43

  65. 42'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:43

  66. 42'

    Fallo di Philipp Lienhart (Friburgo).21:42

  67. 42'

    Borja Iglesias (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:42

  69. 41'

    Gara riprende.21:42

  70. 41'

    Gara momentaneamente sospesa, Javi Rodríguez (Celta Vigo) per infortunio.21:41

  71. 40'

    Tiro parato. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da centro area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.21:40

  72. 40'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di sinistro da centro area. Assist di Igor Matanovic.21:40

  73. 34'

    Johan Manzambi (Friburgo) colpisce il palo destro con un tiro di destro dalla destra dell'area.21:35

  75. 32'

    Gol! Friburgo 2, Celta Vigo 0. Niklas Beste (Friburgo) un tiro di sinistro dalla destra dell'area piccola palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Igor Matanovic.21:32

  76. 29'

    Fallo di Borja Iglesias (Celta Vigo).21:30

  77. 29'

    Igor Matanovic (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:30

  78. 28'

    Fallo di Javi Rodríguez (Celta Vigo).21:28

  79. 28'

    Johan Manzambi (Friburgo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28

  81. 27'

    Tiro respinto. Javi Rodríguez (Celta Vigo) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Óscar Mingueza.21:28

  82. 20'

    Fuorigioco. Vincenzo Grifo(Friburgo) prova il lancio lungo, ma Jordy Makengo e' colto in fuorigioco.21:20

  83. 19'

    Fuorigioco. Ferran Jutglà(Celta Vigo) prova il lancio lungo, ma Williot Swedberg e' colto in fuorigioco.21:19

  84. 14'

    Fallo di Sergio Carreira (Celta Vigo).21:14

  85. 14'

    Niklas Beste (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.21:14

  87. 10'

    Gol! Friburgo 1, Celta Vigo 0. Vincenzo Grifo (Friburgo) un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Johan Manzambi in seguito a un calcio da fermo.21:10

  88. 9'

    Jordy Makengo (Friburgo) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:09

  89. 9'

    Fallo di Óscar Mingueza (Celta Vigo).21:09

  90. 7'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:08

  91. 7'

    Marcos Alonso (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08

  93. 5'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un colpo di testa da centro area. Assist di Niklas Beste con cross.21:06

  94. 4'

    Calcio d'angolo,Friburgo. Calcio d'angolo causato da Hugo Sotelo (Celta Vigo).21:05

  95. 4'

    Tiro respinto. Johan Manzambi (Friburgo) un tiro di destro da fuori area. Assist di Philipp Treu.21:05

  96. 4'

    Tiro parato. Maximilian Eggestein (Friburgo) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nel centro della porta.21:04

  97. 2'

    Fallo di Igor Matanovic (Friburgo).21:03

  99. 2'

    Joseph Aidoo (Celta Vigo) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:03

  100. Tentativo fallito. Igor Matanovic (Friburgo) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Niklas Beste con cross in seguito a un contropiede.21:02

  101. Inizia il Primo tempo.21:01

  102. Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:49

  104. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Europa-Park Stadion
    Città: Freiburg im Breisgau
    Capienza: 34700 spettatori19:49

Formazioni Friburgo - Celta de Vigo

Friburgo
Celta de Vigo
TITOLARI FRIBURGO
  • (1) NOAH ATUBOLU (P)
  • (29) PHILIPP TREU (D)
  • (33) JORDY MAKENGO (D)
  • (28) MATTHIAS GINTER (D)
  • (3) PHILIPP LIENHART (D)
  • (8) MAXIMILIAN EGGESTEIN (C)
  • (14) YUITO SUZUKI (C)
  • (44) JOHAN MANZAMBI (C)
  • (19) NIKLAS BESTE (C)
  • (32) VINCENZO GRIFO (C)
  • (31) IGOR MATANOVIC (A)
PANCHINA FRIBURGO
  • (69) ROUVEN TARNUTZER (C)
  • (9) LUCAS HÖLER (A)
  • (5) ANTHONY JUNG (D)
  • (22) CYRIAQUE IRIÉ (A)
  • (30) CHRISTIAN GÜNTER (D)
  • (27) NICOLAS HÖFLER (C)
  • (21) FLORIAN MÜLLER (P)
  • (43) BRUNO OGBUS (D)
  • (26) MAXIMILIAN PHILIPP (A)
  • (7) DERRY SCHERHANT (A)
  • (17) LUKAS KÜBLER (D)
  • (24) JANNIK HUTH (P)
ALLENATORE FRIBURGO
  • Julian Schuster
TITOLARI CELTA DE VIGO
  • (13) IONUT RADU (P)
  • (32) JAVI RODRÍGUEZ (D)
  • (4) JOSEPH AIDOO (D)
  • (20) MARCOS ALONSO (D)
  • (5) SERGIO CARREIRA (C)
  • (6) ILAIX MORIBA (C)
  • (22) HUGO SOTELO (C)
  • (3) ÓSCAR MINGUEZA (C)
  • (9) FERRAN JUTGLÀ (A)
  • (7) BORJA IGLESIAS (A)
  • (19) WILLIOT SWEDBERG (A)
PANCHINA CELTA DE VIGO
  • (1) IVÁN VILLAR (P)
  • (14) ÁLVARO NÚÑEZ (D)
  • (36) ANDRÉS ANTAÑÓN (C)
  • (18) PABLO DURÁN (A)
  • (24) CARLOS DOMÍNGUEZ (D)
  • (11) FRANCO CERVI (C)
  • (29) YOEL LAGO (D)
  • (39) JONES EL ABDELLAOUI (A)
  • (30) FER LÓPEZ (C)
  • (12) MANU FERNÁNDEZ (D)
  • (15) MATÍAS VECINO (C)
  • (10) IAGO ASPAS (A)
ALLENATORE CELTA DE VIGO
  • Claudio Giráldez
PREPARTITA

Friburgo - Celta de Vigo è valevole per i quarti della competizione Europa League 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 9 aprile alle ore 21:00 allo stadio Europa-Park Stadion di Freiburg im Breisgau.

Attualmente Friburgo si trova 7° in classifica con 17 punti (frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Celta de Vigo si trova 16° in classifica con 13 punti (frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).
Friburgo ha segnato 10 gol e ne ha subiti 4; Celta de Vigo ha segnato 15 gol e ne ha subiti 11.

Friburgo e Celta de Vigo è la prima che si affrontano in campionato.

Friburgo-Celta de Vigo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Friburgo ha affrontato una squadra spagnola solo nel 2013/14, nella fase a gironi della UEFA Europa League, perdendo 2-0 sia in casa che in trasferta contro il Siviglia.
  • Il Celta Vigo ha vinto solo una delle sei partite giocate nelle maggiori competizioni europee contro squadre tedesche (2N, 3P), l'unica vittoria ottenuta contro lo Stoccarda nel febbraio 2001 in Coppa UEFA (2-1).
  • Il Friburgo è alla sua prima partecipazione ai quarti di finale di una delle maggiore competizione europea. In questo secolo, le altre tre squadre tedesche che hanno giocato i quarti di finale per la prima volta sono poi state tutte eliminate in quella stagione: il Wolfsburg nel 2009/10, l'Hannover 96 nel 2011/12 e il Lipsia nel 2017/18, tutte in UEFA Europa League.
  • Il Celta Vigo ha superato i quarti di finale nelle maggiori competizioni europee nel 25% dei suoi precedenti (1/4), eliminando il Genk nella UEFA Europa League 2016/17. Ha perso invece gli altri tre tra il 1998/99 e il 2000/01 in Coppa UEFA.
  • Il Friburgo ha vinto le ultime nove partite casalinghe di UEFA Europa League e potrebbe diventare la prima squadra ad arrivare a 10 successi interni di fila dall'Ajax (tra il 2016 e il 2021). L'ultima squadra tedesca ad arrivare a 10 vittorie consecutive in casa in Coppa UEFA/Europa League è stata il Borussia Dortmund tra il 1987 e il 1993.
  • Quando si è trovato in parità o in svantaggio nelle partite di questa UEFA Europa League, il Celta Vigo ha effettuato più tiri rispetto agli avversari (93 a 65 - una differenza a favore di 28 tiri). Tuttavia, quando si è trovato in vantaggio, il club spagnolo ha subito 26 tiri in più rispetto a quelli effettuati (39 v 65).
  • Vincenzo Grifo, con nove gol, è il miglior marcatore di tutti i tempi del Friburgo nelle maggiori competizioni europee. Dalla stagione 2022&23, solo Lorenzo Pellegrini (18) e Bruno Fernandes (15) sono stati coinvolti in più gol in UEFA Europa League rispetto a Grifo (9 gol, 5 assist).
  • Javi Rueda del Celta Vigo ha segnato in ciascuna delle sue ultime due presenze in UEFA Europa League, realizzando due gol da soli tre tentativi. L'unico giocatore del Celta Vigo a segnare in tre partite consecutive nelle maggiori competizioni europee è stato Williot Swedberg, all'inizio di questa stagione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

FriburgoCelta de Vigo
Partite giocate1012
Numero di partite vinte67
Numero di partite perse23
Numero di partite pareggiate22
Gol totali segnati1521
Gol totali subiti613
Media gol subiti per partita0.61.1
Percentuale possesso palla48.648.1
Numero totale di passaggi39835672
Numero totale di passaggi riusciti32274877
Tiri nello specchio della porta5056
Percentuale di tiri in porta52.152.8
Numero totale di cross168114
Numero medio di cross riusciti4224
Duelli per partita vinti529446
Duelli per partita persi523498
Corner subiti4650
Corner guadagnati5142
Numero di punizioni a favore127122
Numero di punizioni concesse124160
Tackle totali183167
Percentuale di successo nei tackle58.561.7
Fuorigiochi totali1223
Numero totale di cartellini gialli1627
Numero totale di cartellini rossi12

Novakid

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio