(4) OR BLORIAN (D)

(16) YOAV HOFMEISTER (C)

(19) MOHAMAD ABU RUMI (C)

(17) AYNAO PRADA (C)

(10) OSCAR GLOUKH (C)

(6) OMRI GANDELMAN (C)

(15) EITAN AZULAY (C)

(7) EDEN KARTSEV (C)

(10) GIORGI MOISTSRAPISHVILI (C)

(18) OTAR MAMAGEISHVILI (C)

(17) NIKA KHORKHELI (C)

(14) GABRIEL SIGUA (C)

(21) NODAR LOMINADZE (C)

(8) ANZOR MEKVABISHVILI (C)

(16) IRAKLI AZAROV (C)

(6) LUKA GAGNIDZE (C)

(13) GIORGI GOCHOLEISHVILI (C)

Mohamad Abu Rumi (Israel U21) e' ammonito per fallo.20:35

Fuorigioco. Anan Khalaili(Israel U21) prova il lancio lungo, ma Mohamad Abu Rumi e' colto in fuorigioco.20:34

Sostituzione, Israel U21. Mohamad Abu Rumi sostituisce Dor Turgeman per infortunio.20:31

Tentativo fallito. Giorgi Gagua (Georgia U21) un colpo di testa dalla sinistra dell'area piccola che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Giorgi Moistsrapishvili con cross in seguito a un calcio da fermo.20:20

Yoav Hofmeister (Israel U21) e' ammonito per fallo.20:19

Dor Turgeman (Israel U21) e' ammonito per fallo.20:18

Tiro parato. Oz Bilu (Israel U21) un tiro di destro da posizione decentrata sulla destra parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Karem Jaber.20:18

Fuorigioco. Saba Khvadagiani(Georgia U21) prova il lancio lungo, ma Giorgi Gagua e' colto in fuorigioco.20:11

Gara momentaneamente sospesa, Karem Jaber (Israel U21) per infortunio.19:53

Gara momentaneamente sospesa, Ilay Hajaj (Israel U21) per infortunio.19:47

Tiro parato. Oscar Gloukh (Israel U21) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Hisham Layous.19:29

Giorgi Tsitaishvili (Georgia U21) e' ammonito per fallo.19:28

Fuorigioco. Giorgi Tsitaishvili(Georgia U21) prova il lancio lungo, ma Saba Sazonov e' colto in fuorigioco.19:22

Gara momentaneamente sospesa, Luka Gagnidze (Georgia U21) per infortunio.19:12

Eden Kartsev (Israel U21) e' ammonito per fallo.19:11

Sostituzione, Georgia U21. Saba Khvadagiani sostituisce Iva Gelashvili per infortunio.19:05

Gara momentaneamente sospesa, Iva Gelashvili (Georgia U21) per infortunio.18:46

Gara momentaneamente sospesa, Idan Giorno (Israel U21) per infortunio.18:46

Tiro parato. Oscar Gloukh (Israel U21) un tiro di sinistro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Omri Gandelman con suggerimento di testa.18:35

PREPARTITA

Georgia U21 - Israel U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 1 luglio alle ore 18:00 allo stadio .

Georgia U21-Israel U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 1 luglio.

