(14) MATTEO DI GIUSTO (C)

(6) SIMON SOHM (C)

(15) GABRIEL BARÈS (C)

(18) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(19) DARIAN MALES (C)

(8) ARDON JASHARI (C)

(10) KASTRIOT IMERI (C)

(7) DAN NDOYE (C)

(22) FABIAN RIEDER (C)

(7) RODRIGO RIQUELME (C)

(19) AIMAR OROZ (C)

(22) ADRIÁN BERNABÉ (C)

(18) GABRI VEIGA (C)

(17) SERGIO GÓMEZ (C)

(16) ÁLEX BAENA (C)

(10) RODRI (C)

(6) ANTONIO BLANCO (C)

(8) OIHAN SANCET (C)

PREPARTITA

Spagna U21 - Svizzera U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 1 luglio alle ore 21:00 allo stadio .

Dove vedere Spagna U21-Svizzera U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Spagna U21-Svizzera U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 1 luglio.

