(5) IVAN ZHELIZKO (C)

(8) VOLODYMYR SALYUK (C)

(14) OLEKSANDR NAZARENKO (C)

(19) OLEH OCHERETKO (C)

(15) MAKSYM BRAGARU (C)

(13) ROSTYSLAV LYAKH (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

(17) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(10) MYKHAILO MUDRYK (C)

(20) OLEKSII KASHCHUK (C)

(22) HEORHII SUDAKOV (C)

(13) JORIS CHOTARD (C)

(10) RAYAN CHERKI (C)

(8) MAXENCE CAQUERET (C)

(6) ENZO LE FÉE (C)

(19) KHÉPHREN THURAM (C)

PREPARTITA

Francia U21 - Ukraine U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 21:00 allo stadio .

Dove vedere Francia U21-Ukraine U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Francia U21-Ukraine U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio.

