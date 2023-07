(8) PAULO BERNARDO (C)

(10) AFONSO SOUSA (C)

(21) VASCO SOUSA (C)

(18) ANDRÉ ALMEIDA (C)

(4) SAMÚ COSTA (C)

(17) JOÃO NEVES (C)

(6) TIAGO DANTAS (C)

(18) TOMMY DOYLE (C)

(6) OLIVER SKIPP (C)

(20) COLE PALMER (C)

(10) EMILE SMITH ROWE (C)

(21) ANGEL GOMES (C)

(7) MORGAN GIBBS-WHITE (C)

(8) JACOB RAMSEY (C)

(17) CURTIS JONES (C)

PREPARTITA

Inghilterra U21 - Portogallo U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 2 luglio alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Inghilterra U21-Portogallo U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Inghilterra U21-Portogallo U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 2 luglio.

Il calendario completo di Europei Under 21