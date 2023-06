(4) SAMÚ COSTA (C)

(8) PAULO BERNARDO (C)

(21) VASCO SOUSA (C)

(6) TIAGO DANTAS (C)

(17) JOÃO NEVES (C)

(18) ANDRÉ ALMEIDA (C)

(10) AFONSO SOUSA (C)

(17) NIKA KHORKHELI (C)

(21) NODAR LOMINADZE (C)

(14) GABRIEL SIGUA (C)

(18) OTAR MAMAGEISHVILI (C)

(6) LUKA GAGNIDZE (C)

(20) NIKA GAGNIDZE (C)

(19) GIORGI TSITAISHVILI (C)

(9) GIORGI GULIASHVILI (C)

(8) ANZOR MEKVABISHVILI (C)

Gol! Georgia U21 1, Portogallo U21 0. Giorgi Gagua (Georgia U21) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Giorgi Tsitaishvili.18:39

Fuorigioco. Zé Carlos(Portogallo U21) prova il lancio lungo, ma Pedro Neto e' colto in fuorigioco.18:31

PREPARTITA

Georgia U21 - Portogallo U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 21 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

