(22) TONI FRUK (C)

(18) GABRIEL VIDOVIC (C)

(4) ANTE PALAVERSA (C)

(21) VELDIN HODZA (C)

(17) LUKA STOJKOVIC (C)

(10) MARTIN BATURINA (C)

(11) LUKAS KACAVENDA (C)

(8) JURICA PRSIR (C)

(19) MARKO BULAT (C)

(8) VOLODYMYR SALYUK (C)

(19) OLEH OCHERETKO (C)

(14) OLEKSANDR NAZARENKO (C)

(22) HEORHII SUDAKOV (C)

(13) ROSTYSLAV LYAKH (C)

(10) MYKHAILO MUDRYK (C)

(5) IVAN ZHELIZKO (C)

(18) DMYTRO KRYSKIV (C)

(17) VOLODYMYR BRAZHKO (C)

(21) ARTEM BONDARENKO (C)

(20) OLEKSII KASHCHUK (C)

(15) MAKSYM BRAGARU (C)

Tiro parato. Marko Bulat (Croatia U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.18:34

Gara momentaneamente sospesa, Danylo Sikan (Ukraine U21) per infortunio.18:25

Gol! Ukraine U21 1, Croatia U21 0. Oleksii Kashchuk (Ukraine U21) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Artem Bondarenko.18:19

Lukas Kacavenda (Croatia U21) e' ammonito per fallo.18:16

PREPARTITA

Ukraine U21 - Croazia U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 21 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Ukraine U21-Croazia U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Ukraine U21-Croazia U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 21 giugno.

Il calendario completo di Europei Under 21