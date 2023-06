(19) MOHAMAD ABU RUMI (C)

(17) AYNAO PRADA (C)

(4) OR BLORIAN (D)

(22) ILAY HAJAJ (C)

(16) YOAV HOFMEISTER (C)

(15) EITAN AZULAY (C)

(14) OZ BILU (C)

(7) EDEN KARTSEV (C)

(16) ERIC MARTEL (C)

(7) FINN BECKER (C)

(6) TOM KRAUß (C)

(18) DENIS HUSEINBASIC (C)

(10) ANGELO STILLER (C)

(8) YANNIK KEITEL (C)

Gol! Germania U21 0, Israel U21 1. Dor Turgeman (Israel U21) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Oscar Gloukh.18:21

Henning Matriciani (Germania U21) e' ammonito per fallo.18:16

Fuorigioco. Luca Netz(Germania U21) prova il lancio lungo, ma Denis Huseinbasic e' colto in fuorigioco.18:12

Rigore parato! Youssoufa Moukoko (Germania U21) spreca una clamorosa occasione un tiro di sinistro e' stato parato palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra.18:03

Rigore per Germania U21. Kevin Schade e'stato atterrato in area di rigore.18:02

Rigore concesso da Roy Revivo (Israel U21) per un fallo in area.18:02

PREPARTITA

Germania U21 - Israel U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

