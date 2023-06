(18) BLEDIAN KRASNIQI (C)

(15) GABRIEL BARÈS (C)

(19) DARIAN MALES (C)

(14) MATTEO DI GIUSTO (C)

(7) DAN NDOYE (C)

(10) KASTRIOT IMERI (C)

(6) SIMON SOHM (C)

(8) ARDON JASHARI (C)

(18) MARKUS SOLBAKKEN (C)

(7) JOSHUA KITOLANO (C)

(16) HÅKON EVJEN (C)

(22) CHRISTOS ZAFEIRIS (C)

(11) EMIL CEÏDE (C)

(10) OSCAR BOBB (C)

(6) SIVERT HEGGHEIM (C)

Gol! Norway U21 1, Switzerland U21 0. Emil Ceïde (Norway U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Christos Zafeiris. Guarda la scheda del giocatore Emil Ceïde 18:18

Gara momentaneamente sospesa, Henrik Heggheim (Norway U21) per infortunio.18:07

PREPARTITA

Norway U21 - Svizzera U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 22 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

