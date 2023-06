(14) LUDOVIT REIS (C)

(21) SVEN MIJNANS (C)

(17) MILLION MANHOEF (C)

(18) WOUTER BURGER (C)

(10) KENNETH TAYLOR (C)

(6) QUINTEN TIMBER (C)

(7) CRYSENCIO SUMMERVILLE (C)

(11) JURGEN EKKELENKAMP (C)

(8) RYAN GRAVENBERCH (C)

(21) VASCO SOUSA (C)

(10) AFONSO SOUSA (C)

(8) PAULO BERNARDO (C)

(4) SAMÚ COSTA (C)

(6) TIAGO DANTAS (C)

(18) ANDRÉ ALMEIDA (C)

(17) JOÃO NEVES (C)

Wouter Burger (Netherlands U21) e' ammonito per fallo.19:17

Tiro parato. Kenneth Taylor (Netherlands U21) un tiro di sinistro da fuori area parato sotto la traversa in alto a destra.19:10

Fuorigioco. Wouter Burger(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Jurgen Ekkelenkamp e' colto in fuorigioco.19:09

Nuno Tavares (Portogallo U21) e' ammonito per fallo.19:09

Fuorigioco. Kenneth Taylor(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Brian Brobbey e' colto in fuorigioco.19:08

Pedro Neto (Portogallo U21) e' ammonito per fallo.19:04

Zé Carlos (Portogallo U21) e' ammonito per fallo.18:30

Fuorigioco. Nuno Tavares(Portogallo U21) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.18:28

Quinten Timber (Netherlands U21) e' ammonito per fallo.18:27

Jan Paul van Hecke (Netherlands U21) e' ammonito per fallo.18:25

Gol! Portogallo U21 1, Netherlands U21 0. André Almeida (Portogallo U21) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Pedro Neto con cross.18:20

Tiro parato. Pedro Neto (Portogallo U21) un tiro di destro da fuori area parato palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Fábio Silva.18:17

Fuorigioco. Quinten Timber(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Kenneth Taylor e' colto in fuorigioco.18:12

Gara momentaneamente sospesa, Quinten Timber (Netherlands U21) per infortunio.18:11

Fuorigioco. Zé Carlos(Portogallo U21) prova il lancio lungo, ma Fábio Silva e' colto in fuorigioco.18:06

Fuorigioco. Kenneth Taylor(Netherlands U21) prova il lancio lungo, ma Brian Brobbey e' colto in fuorigioco.18:03

PREPARTITA

Portogallo U21 - Olanda U21 è valevole per la competizione Europei Under 21.

La partita è in programma il giorno 24 giugno alle ore 18:00 allo stadio .

Dove vedere Portogallo U21-Olanda U21 di Europei Under 21 2021, in diretta tv e streaming

Portogallo U21-Olanda U21 si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 18:00 (mezz'ora prima) del 24 giugno.

